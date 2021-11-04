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ВР назначила Штучного руководителем аппарата ВР

ВР назначила Штучного руководителем аппарата ВР

Верховная Рада назначила Вячеслава Штучного руководителем аппарата ВР.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение 315 народных депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" выдвинула Штучного в руководители аппарата ВР, - спикер фракции Палийчук

Автор: 

ВР (29302) назначение (2185) Штучный (8)


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Топ комментарии
+2
Штучный это значит "искусственный" )
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04.11.2021 14:13 Ответить
+2
а в ВР все штучне. президент, на 100% ИСКУСТВЕННый
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04.11.2021 14:21 Ответить
+2
по-штучный.
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04.11.2021 14:39 Ответить
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штучный товар)
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04.11.2021 14:12 Ответить
Штучный это значит "искусственный" )
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04.11.2021 14:13 Ответить
по-штучный.
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04.11.2021 14:39 Ответить
Штучный. Типа Ручной.
А шо? Очередная прекрасная украинская фамилия.
Типа ШмыгалЯ.
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04.11.2021 14:13 Ответить
Ці зелені - всі штучні виявились. Справжніх - нема.
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04.11.2021 14:13 Ответить
Это вам не ширпотреб. Это индпошив. На замовлэння хутина.
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04.11.2021 14:14 Ответить
Натурального нічого не було?
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04.11.2021 14:17 Ответить
Разумкова ушли и следом метла выметает.
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04.11.2021 14:17 Ответить
И даже фамилия соответствует специфике товара!!!)))
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04.11.2021 14:18 Ответить
а в ВР все штучне. президент, на 100% ИСКУСТВЕННый
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04.11.2021 14:21 Ответить
а вообще, молодец парень. главное, на весь мир.
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04.11.2021 14:23 Ответить
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04.11.2021 14:24 Ответить
шут гороховый будет руководить Радой в штучном режиме
на все грабли януковоща наступает идиот)
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04.11.2021 14:28 Ответить
штучный руководитель, а руководят совсем другие...
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04.11.2021 14:33 Ответить
Ідеально підібрано!
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04.11.2021 15:04 Ответить
докатились назнеачают искусственного на должность..
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04.11.2021 14:39 Ответить
Не було натурального, шолі?
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04.11.2021 14:41 Ответить
Звідки ж братися натуральному, коли навіть дитина знає, що 60% монобільшості, то явні/латентні геї. А решта 40% - конкретні 3,14дораси!!
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04.11.2021 15:41 Ответить
На самом деле, самое важное во всех этих ротациях - возвращение Штучного. Такое впечатление, что Разумкова уволили не столько за «несогласие с линией партии», а за то, что уволил Штучного. ОП его очень не хотел увольнять. Потому что глава секретариата - это человек, который может тихо завести в ВР «технарей», людей, которые устанавливают аппаратуру аудио-видео-фиксации. И которые ее обслуживают. А это - очень важный рычаг давления на нардепов. Так что, не болтайте лишнего в ВР.
Ведь цель верхушки «зеленого рейха», Зеленского, Ермака, Шефира, Арахамии - это полный контроль над депутатами. И для этого, вслед за отставкой Разумкова будет прежде всего назначен новый глава Аппарата ВР. Вячеслав Штучный.
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04.11.2021 15:39 Ответить
Теперь у аппарата ВР Искусственный руководитель
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04.11.2021 15:57 Ответить
де вони беруть такі прізвища? Невже в кагалі отримали?
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04.11.2021 16:03 Ответить
Теперь Штучный будет стучать на Стефанчука (как раньше на Разумкова), чтобы тот не свернул с "правильного" пути...?
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04.11.2021 16:52 Ответить
Штучна влада - Бутусов
4 ноября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/11/%d1%88%d1%82%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d1%82%d1%83%d1%81%d0%be%d0%b2.html#respond Комментарии: 0



Друг «Квартала» - это по-прежнему единственная гарантия пережить любой скандал и сохраниться во власти при любых обстоятельствах, единственный шанс занимать любые высокие должности.


Главой аппарата Верховной Рады назначен Вячеслав Штучный, это кадровое решение показывает как происходят назначения на ключевые должности в государстве.

Такие оценки https://www.facebook.com/butusov.yuriy привел около часа назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.

Вячеслав Штучный - 22 года прослужил в милиции и в управлении госохраны на невысоких должностях, работал обычным личным охранником госчиновников, носил портфели и открывал двери. Во время войны Штучный не поехал в АТО, а уволился и стал сотрудником юридической фирмы.

Подружился с руководством «Квартала», часто посещал их мероприятия. После прихода к власти Зеленского Штучный был выдвинут помощником президента Сергеем Шефиром на должность первого замначальника Управления госохраны.

- https://www.economics-prorok.com/2021/10/600-000-%D0%B3%D1%80%D0%BD-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.html 600 000 грн из бюджета. Сынуля обстрелянного Шефира числится помощником у «слуги народа» Киселя. Видео

Начальником УГО был назначен офицер ВСУ Алексей Оцерклевич, известный участник войны. Очень быстро между Штучным и Оцерклевичем произошла серия острых конфликтов, поскольку Штучный вместо работы искал любые поводы для того, чтобы быть как можно ближе к президенту и его окружению, а приказы и распоряжения Оцерклевича игнорировал или даже намеренно искажал, не желая признавать его начальником.

В результате конфликта в УГО, который решали лично Зеленский, Богдан и Шефир, Оцерклевичу присвоили звание генерала и отправили обратно в армию, а друга «Квартала» Штучного назначили… на одну из важнейших должностей - главы аппарата Верховной Рады!

В системе принятия решений парламента должность главы аппарата позволяет контролировать и направлять весь документооборот Рады, это одна из ключевых должностей в системе власти в стране.

Казалось бы, причем тут мелкий чиновник УГО к организации работы законодательной власти? Но дружба с Шефиром и «Кварталом» творит чудеса.

В июне 2020-го спикер парламента Дмитрий Разумков добился увольнения Штучного - причина конфликта была та же, что и с Оцерклевичем.

Вместо работы аппарата и выполнения задач руководства парламента Штучный занимался общением с офисом президента и доказывал свою полезность путем сбора компромата или любой информации, которую можно было бы представить как компромат на самого же Разумкова.

После увольнения Шефир и Зеленский снова забрали Штучного на пост первого замначальника УГО и, по словам Разумкова, присвоили звание генерала.

- https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4.html За год президентства Зеленского госдолжности получили более 30 «кварталовцев». Список

Уровень профессионализма УГО мы видим по покушению на Шефира. Но несмотря на этот провал, Штучного снова повысили.

Теперь Штучный будет надзирать уже за Стефанчуком.

Друг «Квартала» - это по-прежнему единственная гарантия пережить любой скандал и сохраниться во власти при любых обстоятельствах, единственный шанс занимать любые высокие должности.
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04.11.2021 18:12 Ответить
Прізвище каже само за цю особу...
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04.11.2021 18:16 Ответить
 
 