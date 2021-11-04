ВР призначила Штучного керівником апарату ВР
Верховна Рада призначила В'ячеслава Штучного керівником апарату ВР.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення 315 народних депутатів.
Топ коментарі
+2 житель юговостока
показати весь коментар04.11.2021 14:13 Відповісти Посилання
+2 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар04.11.2021 14:21 Відповісти Посилання
+2 Підлога Маккартні
показати весь коментар04.11.2021 14:39 Відповісти Посилання
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А шо? Очередная прекрасная украинская фамилия.
Типа ШмыгалЯ.
на все грабли януковоща наступает идиот)
Ведь цель верхушки «зеленого рейха», Зеленского, Ермака, Шефира, Арахамии - это полный контроль над депутатами. И для этого, вслед за отставкой Разумкова будет прежде всего назначен новый глава Аппарата ВР. Вячеслав Штучный.
4 ноября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/11/%d1%88%d1%82%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d1%82%d1%83%d1%81%d0%be%d0%b2.html#respond Комментарии: 0
Друг «Квартала» - это по-прежнему единственная гарантия пережить любой скандал и сохраниться во власти при любых обстоятельствах, единственный шанс занимать любые высокие должности.
Главой аппарата Верховной Рады назначен Вячеслав Штучный, это кадровое решение показывает как происходят назначения на ключевые должности в государстве.
Такие оценки https://www.facebook.com/butusov.yuriy привел около часа назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
Вячеслав Штучный - 22 года прослужил в милиции и в управлении госохраны на невысоких должностях, работал обычным личным охранником госчиновников, носил портфели и открывал двери. Во время войны Штучный не поехал в АТО, а уволился и стал сотрудником юридической фирмы.
Подружился с руководством «Квартала», часто посещал их мероприятия. После прихода к власти Зеленского Штучный был выдвинут помощником президента Сергеем Шефиром на должность первого замначальника Управления госохраны.
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/600-000-%D0%B3%D1%80%D0%BD-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.html 600 000 грн из бюджета. Сынуля обстрелянного Шефира числится помощником у «слуги народа» Киселя. Видео
Начальником УГО был назначен офицер ВСУ Алексей Оцерклевич, известный участник войны. Очень быстро между Штучным и Оцерклевичем произошла серия острых конфликтов, поскольку Штучный вместо работы искал любые поводы для того, чтобы быть как можно ближе к президенту и его окружению, а приказы и распоряжения Оцерклевича игнорировал или даже намеренно искажал, не желая признавать его начальником.
В результате конфликта в УГО, который решали лично Зеленский, Богдан и Шефир, Оцерклевичу присвоили звание генерала и отправили обратно в армию, а друга «Квартала» Штучного назначили… на одну из важнейших должностей - главы аппарата Верховной Рады!
В системе принятия решений парламента должность главы аппарата позволяет контролировать и направлять весь документооборот Рады, это одна из ключевых должностей в системе власти в стране.
Казалось бы, причем тут мелкий чиновник УГО к организации работы законодательной власти? Но дружба с Шефиром и «Кварталом» творит чудеса.
В июне 2020-го спикер парламента Дмитрий Разумков добился увольнения Штучного - причина конфликта была та же, что и с Оцерклевичем.
Вместо работы аппарата и выполнения задач руководства парламента Штучный занимался общением с офисом президента и доказывал свою полезность путем сбора компромата или любой информации, которую можно было бы представить как компромат на самого же Разумкова.
После увольнения Шефир и Зеленский снова забрали Штучного на пост первого замначальника УГО и, по словам Разумкова, присвоили звание генерала.
- https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4.html За год президентства Зеленского госдолжности получили более 30 «кварталовцев». Список
Уровень профессионализма УГО мы видим по покушению на Шефира. Но несмотря на этот провал, Штучного снова повысили.
Теперь Штучный будет надзирать уже за Стефанчуком.
Друг «Квартала» - это по-прежнему единственная гарантия пережить любой скандал и сохраниться во власти при любых обстоятельствах, единственный шанс занимать любые высокие должности.