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Новини
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"Слуга народу" висунула Штучного в керівники апарату ВР, - речниця фракції Палійчук

"Слуга народу" як фракція монобільшості підтримала пропозицію висунути В'ячеслава Штучного кандидатом на посаду керівника апарату Верховної Ради.

Про це повідомила в Telegram речниця фракції Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що В'ячеслав Штучний вже очолював апарат ВР з вересня 2019 року до липня 2020-го.

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Автор: 

ВР (15073) Слуга народу (2822) Штучний В’ячеслав (9)


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Топ коментарі
+7
Я б жодному зі "слуг" і самогонного апарата не довірив би - або поламають, або продадуть.
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01.11.2021 20:40 Відповісти
+4
Другим указом президент назначил на должность заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины УГО Максима Донца (бывшего личного телохранителя олигарха Игоря Коломойского).
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01.11.2021 20:47 Відповісти
+3
Знову штучний,жодного натурального не призначили,мабуть нема?
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01.11.2021 20:45 Відповісти
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Я б жодному зі "слуг" і самогонного апарата не довірив би - або поламають, або продадуть.
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01.11.2021 20:40 Відповісти
Самогонный аппарат посложнее палки-копалки. И техника безопасности там не шуточная.
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01.11.2021 21:04 Відповісти
Отож, і це самогонний апарат, а що вже говорити про державу, яку неандертальці довірили бабуїнам?
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01.11.2021 21:10 Відповісти
Вова реально охреневает он надумал слепить и Дурдуму и Совьет Миньет из одной Рады ВОВА ЗЕЛЕНСКИЙ У НАС УКРАИНА А НЕ ПАРАША ТЫ ЧАСОМ РАМСЫ И БЕРЕГА НЕ ПОПУТАЛ УБОГИЙ КЛОУН???????
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02.11.2021 10:46 Відповісти
Знову штучний,жодного натурального не призначили,мабуть нема?
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01.11.2021 20:45 Відповісти
Другим указом президент назначил на должность заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины УГО Максима Донца (бывшего личного телохранителя олигарха Игоря Коломойского).
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01.11.2021 20:47 Відповісти
Баба Беня крепко сжимает яйца гнусавого.. И отдавать приказ ментам стрелять по протестующим тоже будет отдавать он, ему нечего терять, или тюрьма в США или кровопролитие чтобы удержать клоуна в кресле
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01.11.2021 21:03 Відповісти
если один раз стрельнет в ответ стрельнут уже миллионы.... Беня бы мозг включил а надеется на мусарков себя не уважать потому что хоть и еврей а дебил.. как и все евреи на 99,99%
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02.11.2021 10:48 Відповісти
когда смотрю выступления вырыжего с бородой янченко арахамии и верещук то закладиваеться мысль что они в СН все штучные или искусственные, как хотите. они же как роботы, без эмоций стыда, уважения. ну млять, искусственный интелект. запрограмированные...
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01.11.2021 21:01 Відповісти
у зеленых все искусственное
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01.11.2021 21:01 Відповісти
"
Слуга народа" выдвинула Штучного в руководители аппарата ВР, - спикер фракции Палийчук..."

І як воно буде звучати в пресі? В газеті мабуть буде так: "Штучний керівник апарату ВР..."
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01.11.2021 21:03 Відповісти
https://polygraf.net/shtuchnii-y-**********-razvorovivaly-tets Руководителя аппарата Верховной Рады Вячеслава Штучного уличили в подыгрывании интересам Анатолия ********* - экс-нардепа и конечного бенефициара 4 тепловых электростанций, которого обвиняют в масштабных хищениях. Источник: https://polygraf.net/shtuchnii-y-**********-razvorovivaly-tets © polygraf.net

В документах уголовных производств, где раскрываются личности участников схемы хищений, также идет речь о том, что мошенники зарабатывали на незаконных поставках в Украину угля с неподконтрольных территорий «ЛНР» и «ДНР» через территорию РФ.
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01.11.2021 21:23 Відповісти
 
 