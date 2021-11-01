"Слуга народу" висунула Штучного в керівники апарату ВР, - речниця фракції Палійчук
"Слуга народу" як фракція монобільшості підтримала пропозицію висунути В'ячеслава Штучного кандидатом на посаду керівника апарату Верховної Ради.
Про це повідомила в Telegram речниця фракції Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що В'ячеслав Штучний вже очолював апарат ВР з вересня 2019 року до липня 2020-го.
Топ коментарі
+7 Имярек
показати весь коментар01.11.2021 20:40 Відповісти Посилання
+4 Dust
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+3 Виктор Ли #292636
показати весь коментар01.11.2021 20:45 Відповісти Посилання
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Слуга народа" выдвинула Штучного в руководители аппарата ВР, - спикер фракции Палийчук..."
І як воно буде звучати в пресі? В газеті мабуть буде так: "Штучний керівник апарату ВР..."
В документах уголовных производств, где раскрываются личности участников схемы хищений, также идет речь о том, что мошенники зарабатывали на незаконных поставках в Украину угля с неподконтрольных территорий «ЛНР» и «ДНР» через территорию РФ.