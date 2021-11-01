"Слуга народу" висунула Штучного в керівники апарату ВР, - речниця фракції Палійчук

"Слуга народу" як фракція монобільшості підтримала пропозицію висунути В'ячеслава Штучного кандидатом на посаду керівника апарату Верховної Ради.

Про це повідомила в Telegram речниця фракції Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що В'ячеслав Штучний вже очолював апарат ВР з вересня 2019 року до липня 2020-го.

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