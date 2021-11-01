Слуга народа" выдвинула Штучного в руководители аппарата ВР, - спикер фракции Палийчук..."

"Слуга народа" как фракция монобольшинства поддержала предложение выдвинуть Вячеслава Штучного кандидатом на должность руководителя аппарата Верховной Рады.

Об этом сообщила в Telegram спикер фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что Вячеслав Штучный уже возглавлял аппарат ВР с сентября 2019 года по июль 2020-го.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лишать ли Разумкова мандата решит съезд "Слуги народа", - Корниенко