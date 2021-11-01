"Слуга народа" выдвинула Штучного в руководители аппарата ВР, - спикер фракции Палийчук
"Слуга народа" как фракция монобольшинства поддержала предложение выдвинуть Вячеслава Штучного кандидатом на должность руководителя аппарата Верховной Рады.
Об этом сообщила в Telegram спикер фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что Вячеслав Штучный уже возглавлял аппарат ВР с сентября 2019 года по июль 2020-го.
І як воно буде звучати в пресі? В газеті мабуть буде так: "Штучний керівник апарату ВР..."
