"Слуга народа" выдвинула Штучного в руководители аппарата ВР, - спикер фракции Палийчук

"Слуга народа" как фракция монобольшинства поддержала предложение выдвинуть Вячеслава Штучного кандидатом на должность руководителя аппарата Верховной Рады.

Об этом сообщила в Telegram спикер фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что Вячеслав Штучный уже возглавлял аппарат ВР с сентября 2019 года по июль 2020-го.

ВР (29430) Слуга народа (2670) Штучный Вячеслав (8)
Топ комментарии
+7
Я б жодному зі "слуг" і самогонного апарата не довірив би - або поламають, або продадуть.
01.11.2021 20:40 Ответить
+4
Другим указом президент назначил на должность заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины УГО Максима Донца (бывшего личного телохранителя олигарха Игоря Коломойского).
01.11.2021 20:47 Ответить
+3
Знову штучний,жодного натурального не призначили,мабуть нема?
01.11.2021 20:45 Ответить
Я б жодному зі "слуг" і самогонного апарата не довірив би - або поламають, або продадуть.
01.11.2021 20:40 Ответить
Самогонный аппарат посложнее палки-копалки. И техника безопасности там не шуточная.
01.11.2021 21:04 Ответить
Отож, і це самогонний апарат, а що вже говорити про державу, яку неандертальці довірили бабуїнам?
01.11.2021 21:10 Ответить
Вова реально охреневает он надумал слепить и Дурдуму и Совьет Миньет из одной Рады ВОВА ЗЕЛЕНСКИЙ У НАС УКРАИНА А НЕ ПАРАША ТЫ ЧАСОМ РАМСЫ И БЕРЕГА НЕ ПОПУТАЛ УБОГИЙ КЛОУН???????
02.11.2021 10:46 Ответить
Знову штучний,жодного натурального не призначили,мабуть нема?
01.11.2021 20:45 Ответить
Другим указом президент назначил на должность заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины УГО Максима Донца (бывшего личного телохранителя олигарха Игоря Коломойского).
01.11.2021 20:47 Ответить
Баба Беня крепко сжимает яйца гнусавого.. И отдавать приказ ментам стрелять по протестующим тоже будет отдавать он, ему нечего терять, или тюрьма в США или кровопролитие чтобы удержать клоуна в кресле
01.11.2021 21:03 Ответить
если один раз стрельнет в ответ стрельнут уже миллионы.... Беня бы мозг включил а надеется на мусарков себя не уважать потому что хоть и еврей а дебил.. как и все евреи на 99,99%
02.11.2021 10:48 Ответить
когда смотрю выступления вырыжего с бородой янченко арахамии и верещук то закладиваеться мысль что они в СН все штучные или искусственные, как хотите. они же как роботы, без эмоций стыда, уважения. ну млять, искусственный интелект. запрограмированные...
01.11.2021 21:01 Ответить
у зеленых все искусственное
01.11.2021 21:01 Ответить
Слуга народа" выдвинула Штучного в руководители аппарата ВР, - спикер фракции Палийчук..."

І як воно буде звучати в пресі? В газеті мабуть буде так: "Штучний керівник апарату ВР..."
01.11.2021 21:03 Ответить
https://polygraf.net/shtuchnii-y-**********-razvorovivaly-tets Руководителя аппарата Верховной Рады Вячеслава Штучного уличили в подыгрывании интересам Анатолия ********* - экс-нардепа и конечного бенефициара 4 тепловых электростанций, которого обвиняют в масштабных хищениях. Источник: https://polygraf.net/shtuchnii-y-**********-razvorovivaly-tets © polygraf.net

В документах уголовных производств, где раскрываются личности участников схемы хищений, также идет речь о том, что мошенники зарабатывали на незаконных поставках в Украину угля с неподконтрольных территорий «ЛНР» и «ДНР» через территорию РФ.
01.11.2021 21:23 Ответить
 
 