Верещук обещает разобраться с блокировкой банковских карт переселенцев: Там накопилось несколько миллиардов гривен
Вице-премьер - министр по реинтеграции временно окулированных территорий Украины Ирина Верещук 10 ноября присоединится к переговорному процессу по Донбассу.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, она сказала в интервью журналистам в ВР.
"Уже в следующую среду я присоединюсь к переговорному процессу. Каким образом - увидим. Мы с президентом договорились, что я буду принимать участие в этом процессе, а потом мы определим мою роль и место в нем", - подчеркнула министр.
Верещук рассказала, что в этом вопросе будет делать акцент на гуманитарных аспектах, так как нужно решать проблемы местных жителей.
"Например, есть проблема с карточками Ощадбанка. Пользуясь случаем, хочу обратить внимание: есть информация, что Ощадбанк каким-то образом блокирует карточки переселенцев и тех, кто там (на Донбассе. - Ред.) получают соцвыплаты или пенсии через этот банк. Мы будем разбираться, почему. Если это так, то я обращаюсь к руководству Ощадбанка и прошу: давайте мы вместе сядем и вместе решим эту проблему. Потому что, как мне стало известно, там накопилось несколько миллиардом гривен. Я это услышала от коллектива, с которым буду работать в министерстве", - заявила она.
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им нехватает на опохмел.. "онижедети и "наши люди!""?
А заодно и расширить практику на ВСЕ украинские банки предоставления валютных кредитов БЕЗ залога для "бизнесменов" в ордло... Мецгер и зеленский в теме, у них это поставлено на поток через Укрэксимбанк
за ненависть к Украине
это впечатляет ...
патриотов
страны
Блокировка организована специально и на вполне законных основаниях, а лобби банка дешевле будет "обратиться к профессионалу"...
Вы хоть ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СКОЛЬКО КАПАЕТ В "ПРЕМИАЛЬНЫЕ" с этих денег???
Застав дворнічку країною керувати - вона і країну угробить
Пані-мер-Зепоппінс тікає із скизженними грошима з розблокованих карток.
Вы хоть ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СКОЛЬКО КАПАЕТ В "ПРЕМИАЛЬНЫЕ" с этих денег???