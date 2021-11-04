Верещук обещает разобраться с блокировкой банковских карт переселенцев: Там накопилось несколько миллиардов гривен

Вице-премьер - министр по реинтеграции временно окулированных территорий Украины Ирина Верещук 10 ноября присоединится к переговорному процессу по Донбассу.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, она сказала в интервью журналистам в ВР.

"Уже в следующую среду я присоединюсь к переговорному процессу. Каким образом - увидим. Мы с президентом договорились, что я буду принимать участие в этом процессе, а потом мы определим мою роль и место в нем", - подчеркнула министр.

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Верещук рассказала, что в этом вопросе будет делать акцент на гуманитарных аспектах, так как нужно решать проблемы местных жителей.

"Например, есть проблема с карточками Ощадбанка. Пользуясь случаем, хочу обратить внимание: есть информация, что Ощадбанк каким-то образом блокирует карточки переселенцев и тех, кто там (на Донбассе. - Ред.) получают соцвыплаты или пенсии через этот банк. Мы будем разбираться, почему. Если это так, то я обращаюсь к руководству Ощадбанка и прошу: давайте мы вместе сядем и вместе решим эту проблему. Потому что, как мне стало известно, там накопилось несколько миллиардом гривен. Я это услышала от коллектива, с которым буду работать в министерстве", - заявила она.