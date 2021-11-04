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Новости Беженцы из Донбасса и Крыма
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Верещук обещает разобраться с блокировкой банковских карт переселенцев: Там накопилось несколько миллиардов гривен

Верещук обещает разобраться с блокировкой банковских карт переселенцев: Там накопилось несколько миллиардов гривен

Вице-премьер - министр по реинтеграции временно окулированных территорий Украины Ирина Верещук 10 ноября присоединится к переговорному процессу по Донбассу.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, она сказала в интервью журналистам в ВР.

"Уже в следующую среду я присоединюсь к переговорному процессу. Каким образом - увидим. Мы с президентом договорились, что я буду принимать участие в этом процессе, а потом мы определим мою роль и место в нем", - подчеркнула министр.

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Верещук рассказала, что в этом вопросе будет делать акцент на гуманитарных аспектах, так как нужно решать проблемы местных жителей.

"Например, есть проблема с карточками Ощадбанка. Пользуясь случаем, хочу обратить внимание: есть информация, что Ощадбанк каким-то образом блокирует карточки переселенцев и тех, кто там (на Донбассе. - Ред.) получают соцвыплаты или пенсии через этот банк. Мы будем разбираться, почему. Если это так, то я обращаюсь к руководству Ощадбанка и прошу: давайте мы вместе сядем и вместе решим эту проблему. Потому что, как мне стало известно, там накопилось несколько миллиардом гривен. Я это услышала от коллектива, с которым буду работать в министерстве", - заявила она.

Автор: 

Ощадбанк (220) Донбасс (26958) переселенцы (531) Трехсторонняя контактная группа (842) Верещук Ирина (506)


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Топ комментарии
+27
Предлагаю закатать эти деньги в асфальт!!!
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04.11.2021 14:59 Ответить
+15
Эта та которая бы голосовала за путина и состоит в руцкой секте?
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04.11.2021 15:01 Ответить
+14
типа - нужно срочно разблокировать банковские карточки ордловских боевиков?
им нехватает на опохмел.. "онижедети и "наши люди!""?
А заодно и расширить практику на ВСЕ украинские банки предоставления валютных кредитов БЕЗ залога для "бизнесменов" в ордло... Мецгер и зеленский в теме, у них это поставлено на поток через Укрэксимбанк
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04.11.2021 15:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
разблокируют и пенсы обнаружат что денег на картах уже нет...
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04.11.2021 14:58 Ответить
Предлагаю закатать эти деньги в асфальт!!!
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04.11.2021 14:59 Ответить
Лучше в Ковид.
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04.11.2021 15:05 Ответить
По сути в тот же асфальт
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04.11.2021 16:00 Ответить
По самый поребрик, и окропить боярышником.
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04.11.2021 15:17 Ответить
какой нафиг асфальт? Реально что будет, это реанимация старой схемы мародерства, которую ликвидировалив 2015 году: кража денег со счетов умерших пенсионеров. Сначала будет совместная работа с ОРДЛО, что бы выявить усопших, а потом деребан 60 на 40. Сотрудничество будет для того, что бы живые пенсы не вывели зебобиков на чистую воду.
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04.11.2021 15:32 Ответить
Бла...бла....бла....Ничего не будет! Пустые слова мерзкой тетки.
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04.11.2021 15:00 Ответить
Что-то хорошее у неё не получилось бы. А это запросто !
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04.11.2021 15:06 Ответить
ей просто ноги обломают и морду отрихтуют и сразу дебилка хлебальник закроет и будет дудеть молча сопя себе между грудок...прикрывшись парасолькой...
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04.11.2021 15:08 Ответить
Дали цій курвиці посаду- буде вереску на всю країну.
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04.11.2021 15:01 Ответить
Эта та которая бы голосовала за путина и состоит в руцкой секте?
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04.11.2021 15:01 Ответить
И та которая говорила, что Степан Бандера не герой Украины и никогда им не будет.
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04.11.2021 15:30 Ответить
типа - нужно срочно разблокировать банковские карточки ордловских боевиков?
им нехватает на опохмел.. "онижедети и "наши люди!""?
А заодно и расширить практику на ВСЕ украинские банки предоставления валютных кредитов БЕЗ залога для "бизнесменов" в ордло... Мецгер и зеленский в теме, у них это поставлено на поток через Укрэксимбанк
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04.11.2021 15:01 Ответить
она начала с того чтобы кормить сепарню
за ненависть к Украине
это впечатляет ...
патриотов
страны
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04.11.2021 15:02 Ответить
Про матеріальну допомогу і доплати сєпарам ще не говорила?
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04.11.2021 15:54 Ответить
Это те лярды что мертвые души недополучили.
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04.11.2021 15:02 Ответить
По всей видимости они и обратились к ней напрямую...
Блокировка организована специально и на вполне законных основаниях, а лобби банка дешевле будет "обратиться к профессионалу"...
Вы хоть ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СКОЛЬКО КАПАЕТ В "ПРЕМИАЛЬНЫЕ" с этих денег???
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04.11.2021 21:10 Ответить
Верещук обещает разобраться с блокировкой банковских карт переселенцев: Там накопилось несколько миллиардов гривен Источник:

Застав дворнічку країною керувати - вона і країну угробить
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04.11.2021 15:02 Ответить
На чьи щета пойдут??
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04.11.2021 15:03 Ответить
Все буде рава- руська.
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04.11.2021 15:04 Ответить
Заплатить несколко миллиардов гривен из бюджета Украины России-это под силам Верещук.
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04.11.2021 15:04 Ответить
у дураков и дур, в дополнение к тому, что их мать природа и так обделила, есть еще одно плохое свойство - они очень активны.. как то на Верещучке это особенно заметно
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04.11.2021 15:04 Ответить
да-да-да,
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04.11.2021 15:05 Ответить
Ради бога, тільки не треба лізти в банківську систему!
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04.11.2021 15:07 Ответить
Обещать - не значить жениться. Классика жанра. Не пройдёт и полгода памперсы уже не понадобятся.
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04.11.2021 15:27 Ответить
НЕЗАБАРОМ-
Пані-мер-Зепоппінс тікає із скизженними грошима з розблокованих карток.
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04.11.2021 15:27 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=168560595484469&set=p.168560595484469&type=3&__cft__[0]=AZXEmRT4b0ogupjvrMeT6foJ-vVIe0hntijgmslTwYBAFly4pBZn8yOJpaCnTigGS_zC0fcKrZkQ2D8ErA_5f8csidHgvVeVxY3Gy94q1p12wpbT9syjxGTqWiz8fvVzeaF8susLJCMI_OZaQ89TPXLXkeYRmsCTLaOjmjRWB_TUDw&__tn__=R]-R Верещук разоберись с блокировкой банковских карт переселенцев!
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04.11.2021 15:28 Ответить
Хорош уже обещать, мы уже сыты обещаниями зеленского-карлика, так что, не будь похожа на него, тебе же будет намного лучше.
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04.11.2021 15:34 Ответить
Не то слово сытые, многим уже отрыгивается, прережрали обещаний...
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04.11.2021 21:13 Ответить
І хто ж це дав команду банкірам блокувати банківські картики? Та мабуть гамараканці нє?
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04.11.2021 15:43 Ответить
Це саме та дама, яка дерибанила землю в Рава - Руська.
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04.11.2021 15:56 Ответить
та сама, а її чоловік штурмував майдан і підпалював будинок, в якому були поранені майлданівці.
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04.11.2021 16:23 Ответить
Это те переселенцы, которые зарегистрировались по 70 человек в 1 квартире на подконтрольной территории и в тот же день уехали жить в ОРДИЛО? Надо срочно отвезти им деньги.
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04.11.2021 16:31 Ответить
При всём уважении к Петру Алексеевичу. нужно было ещё в 15-ом, максимум 17-ом. Всем гражданам Украины навязать ID карты с тремя графами. житель, временный переселенец и проживающий на оккупированной территории.
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04.11.2021 18:55 Ответить
Эта лошадь опять не туда полезла... шары попутала... С какого перепою ее "компашка" имеет отношение к Банковской деятельности? Банк ее пошлет нахер на экскурсию в ткг.
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04.11.2021 16:48 Ответить
Блокировка организована специально и на вполне законных основаниях, а лобби банка дешевле будет "обратиться к профессионалу"...

Вы хоть ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СКОЛЬКО КАПАЕТ В "ПРЕМИАЛЬНЫЕ" с этих денег???
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04.11.2021 21:16 Ответить
Стараннями Верещук українці,своїми податками,годуватимуть не лише гієн у ВР та ОП а й сепаратистів та окупантів ОРДЛО!
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04.11.2021 18:40 Ответить
Я один прочитал,что блокируют карточки ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ? а не жителей днр?
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06.11.2021 08:55 Ответить
 
 