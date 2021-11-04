Верещук на следующей неделе планирует посетить Донбасс: Региону нужны льготы. ФОТО

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук планирует посетить Донбасс на следующей неделе.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады после назначения на должность.

По словам Верещук, она хочет в первую очередь поговорить с местными жителями. Министр отметила, что люди, которые живут на Донбассе, страдают от безработицы, от экологических угроз и имеют сегодня проблемы, в частности, с оплатой коммунальных услуг.

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"Мы знаем, как сегодня тяжело даются льготы, которые необходимо установить для жителей тех территорий. Я считаю, что такие льготы нужны, потому что там очень мало рабочих мест и люди "держаться" за шахты. Стараются задержаться на работе, работают за копейки. Я все это знаю", - подчеркнула министр.

Верещук призналась, что после того, как приняла решение возглавить министерство проводит встречи с переселенцами, с адвокатами, которые защищают в Крыму украинских политзаключенных.

Фото: Ирина Верещук в кулуарах Рады после назначения в Кабмин, Цензор.НЕТ.