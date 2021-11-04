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Верещук на следующей неделе планирует посетить Донбасс: Региону нужны льготы. ФОТО

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук планирует посетить Донбасс на следующей неделе.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады после назначения на должность.

По словам Верещук, она хочет в первую очередь поговорить с местными жителями. Министр отметила, что люди, которые живут на Донбассе, страдают от безработицы, от экологических угроз и имеют сегодня проблемы, в частности, с оплатой коммунальных услуг.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ВР назначила Верещук вице-премьером - министром по вопросам реинтеграции. ВИДЕО

"Мы знаем, как сегодня тяжело даются льготы, которые необходимо установить для жителей тех территорий. Я считаю, что такие льготы нужны, потому что там очень мало рабочих мест и люди "держаться" за шахты. Стараются задержаться на работе, работают за копейки. Я все это знаю", - подчеркнула министр.

Верещук призналась, что после того, как приняла решение возглавить министерство проводит встречи с переселенцами, с адвокатами, которые защищают в Крыму украинских политзаключенных.

Верещук на следующей неделе планирует посетить Донбасс: Региону нужны льготы 01

Фото: Ирина Верещук в кулуарах Рады после назначения в Кабмин, Цензор.НЕТ.

Автор: 

льготы (548) Донбасс (26958) Минрегионразвития (138) Верещук Ирина (506)


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Топ комментарии
+33
Тоже хочет получить участника боевых действий.
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04.11.2021 14:45 Ответить
+22
Таких пільг які були у Домбасу, не було ніде в Україні. Кіля Азіров дотував лише Юзівку, більше ніж всю Західну Україну.
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04.11.2021 14:47 Ответить
+20
Це бандитський край, а столиця його Юзівка.
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04.11.2021 14:49 Ответить
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Тоже хочет получить участника боевых действий.
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04.11.2021 14:45 Ответить
Та ні, тут пільги на ВСЕ!! На газ, електрику, податки і тому подібне! Це вже не одна Рава-Руська, тут сотні Рава-Руських!!!!!!! Це ж можна навіть опального Димінського по баблу обігнати. За рік!
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04.11.2021 14:48 Ответить
может ее подстрелят с ТОЙ СТОРОНЫ "наши ИХНИЕ ЛЮДИ".. было бы прикольно перестали бы всякие шавки и дебилоиды таскаться в ОРЛДО на границу и линию фронту одному дебилу не лоху в 42 года пояснили что там бывает и стреляют и убивают и гранаты под ноги вылетают....
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04.11.2021 15:11 Ответить
и да про фамилию Верещук и значение слова...
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C https://ru.wiktionary.org/wiki/верещать

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F разг. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C издавать без умолку резкие, визгливые https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA звуки ◆ Мотор уже верещал, как швейная машинка. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. П. Аксёнов , «Круглые сутки нон-стоп», 1976 г. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 НКРЯ ] ◆ Холодной воды он не боялся, но плавать не умел и, когда его пытались учить, верещал так, что уши закладывало. Владислав Крапивин, «Трое с площади Карронад», 1979 г. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 НКРЯ ]

Синонимы[https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C&action=edit&section=6 править ]

частичн.: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C визжать
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04.11.2021 15:13 Ответить
Она из Киева будет руководиь процессом. Пушилин бы тоже из Киева бы руководил, но пока не сложилось.
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04.11.2021 15:14 Ответить
хотели сказать ВИЗЖАТЬ КАК СВИНЬЯ В ЗАГОНЕ.....
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04.11.2021 15:17 Ответить
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04.11.2021 16:25 Ответить
С языка снял...
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04.11.2021 20:07 Ответить
Уже???! 😲 А як щодо пільг скажімо високогірним районам Карпат?
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04.11.2021 14:45 Ответить
Что такое Донбасс?
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04.11.2021 14:45 Ответить
Це бандитський край, а столиця його Юзівка.
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04.11.2021 14:49 Ответить
Эта та которая голосовала бы за путина и состоит в руцкой секте?От вашего правления,скоро всей Украине потребуются льготы.
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04.11.2021 14:46 Ответить
Таких пільг які були у Домбасу, не було ніде в Україні. Кіля Азіров дотував лише Юзівку, більше ніж всю Західну Україну.
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04.11.2021 14:47 Ответить
Это точно! Помню на Артёма били фонтаны НДСа. А вся страна туда закачивала
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04.11.2021 15:06 Ответить
7 років була СЕЗ Крим, тепер іншу чорну діру давайте СЕЗ дамбас
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04.11.2021 14:48 Ответить
Льготы, это всегда "распил", решила прибарахлиться по случаю?
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04.11.2021 14:49 Ответить
А всі інші регіони в сметані качаються
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04.11.2021 14:49 Ответить
А что в Херсонской области есть работа и нет проблем с оплатой коммунальных услуг? Или работают предприятия, которые распилили на металл? Даёшь льготы Херсонщине!!! Хватит кормить кормильцев.
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04.11.2021 14:52 Ответить
Так пільги потрібні, бо в інших регіонах люди працюють не за копійки і роботи валом.
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04.11.2021 14:52 Ответить
опаньки, очень хочется директору рава-русской повсторить подвиги азирова с СЭЗ и прогнать весь экспорт через таможенные дыры...
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04.11.2021 14:53 Ответить
Какая отвратительная рожа.
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04.11.2021 14:54 Ответить
Зрозуміло - пільги для відповідних кишень. Але той електорат усе рівно обире ********
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04.11.2021 14:55 Ответить
Вы бы, уроды, дорогу в Полтавской области, сделали. Одна из дорог, Полтава-Днепр, убита, с 2012 г., до основания и никого это не волнует.
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04.11.2021 14:56 Ответить
А нам льготы будут а мэри попинс? Может нам тоже? Не? Только для бамбаса? Жалко!А я то дурак губы раскатал….
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04.11.2021 14:57 Ответить
"Мы знаем, как сегодня тяжело даются льготы, которые необходимо установить для жителей тех территорий. Я считаю, что такие льготы нужны, потому что там очень мало рабочих мест и люди "держаться" за шахты. Источник:
Ті пішла ти курва нафіг зі свома донбасянами які свома руками за допомогою кацапів угробили свій край і зробили з Донбасу Прип ять номер два
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04.11.2021 14:58 Ответить
Знову Донбас буде годувати Україну.
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04.11.2021 14:59 Ответить
в данном случае Украина будет кормить даунбасс.
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04.11.2021 15:43 Ответить
А раніше хіба було навпаки?
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04.11.2021 15:54 Ответить
Потом будет: "Крыму нужна вода".
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04.11.2021 15:00 Ответить
Ира, Я тебя разочарую с нашей стороны происходит то же самое, и льгот не видать, может посодействуешь?
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04.11.2021 15:01 Ответить
Щасс, не для Вас цветочек цвёл, ягодка росла...
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04.11.2021 20:11 Ответить
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04.11.2021 15:01 Ответить
Она путинская кобыла. А на 5 лет в зелёный цвет покрасилась.
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04.11.2021 15:11 Ответить
как же радуется новой кормушке... ребята какие премены могут быть в стране, у люде другая рельность в жизни и жизни.....сытый голоному не товариСЧ!!!
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04.11.2021 15:03 Ответить
Зонтик не забудь. А то вроде дожди передают.
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04.11.2021 15:04 Ответить
Нужно отселять людей из серой зоны принудительно влубь Донбасса.Строить гипсокартонные и дома из ОСБ и отселять.Кучу заводов можно открыть.Заодно и сепаратистов станет меньше.
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04.11.2021 15:06 Ответить
Верещук планирует посетить Донбасс / Работа министра реинтеграции реинтегрировать. Верещук как только будет в Донбассе, так сразу и реинтегрирует. Много и качественно. В отличие от папиредника Резникова.
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04.11.2021 15:08 Ответить
Каждому сепару по лимону, чтобы начал собственный бизнес.
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04.11.2021 15:09 Ответить
Вони з тим "лимоном" приїдуть до тебе розпочинати свій бізнес
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04.11.2021 15:29 Ответить
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04.11.2021 15:12 Ответить
не на донбасс а на передовую, нах... хотя бы на недельку. покажи людям свой патриотизм, чмо зеленое
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04.11.2021 15:19 Ответить
Вона ще й військове звання має - саме на передову її
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04.11.2021 15:27 Ответить
Подполковник наверняка... Подмайора или подкапитана - у нас же нет таких званий....
А как в военнике ВУС обозначают, в её случае???
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04.11.2021 20:15 Ответить
Задолбали с этим Донбассом. Донбасс - донецкий угольный бассейн. Не вся Донецкая и Луганская области - Донбасс. Бесит, когда к "Донбассу" лепят наше Приазовье, Славянск и тд. Когда Мариуполь называют Донбассом меня аж перекручивает, честно этот бред уже утомил. А экологию нам восстановить просто, заставьте Ахмета по закону очистные включать на заводах и убрать шлаковую гору с моря!
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04.11.2021 15:19 Ответить
Хтось радів ось так, коли вам доручали виконати якусь тяжку і відповідальну роботу? Що це за реакція на призначення? Тьотя або просто відсидить, отримуючи зарплату з наших податків, а потім і підвищену пенсію, або ще й нарубає дрів на нашу голову.
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04.11.2021 15:25 Ответить
Опять бамбас надо услышать, понять и простить? Опять их кормить?
Я помню когда овощь пришел к власти, крики по всей Украине - теперь все будет бамбас, всем стоять боятся. Теперь все наше!!! А сколько поотбирали? Для них надо наоборот любую помощь закрыть, что бы ПОМНИЛИ как срать, где жрали.
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04.11.2021 15:27 Ответить
Ще питання залишились по намірам цієї зебільно-ватної самки?
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04.11.2021 15:29 Ответить
Лише одне - *****
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04.11.2021 15:31 Ответить
Для виконання домовленностей з фуйлом.
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04.11.2021 15:33 Ответить
Она входит в секту адепты которой считают Путина мессией. Кадровая политика Зеленского это просто пи****!
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04.11.2021 15:38 Ответить
За что оркам, которые привели войну в мою страну льготы, субсидии и т.п.? Я тоже этого хочу! Зае...ли кормильцы.
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04.11.2021 15:49 Ответить
Элементарно Ватсон - за откат разумеется...
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04.11.2021 20:17 Ответить
Ну так, вся Україна "процвітає", тільки Донбасу потрібні пільги, вони ж заслужили - прибарахлились рашинськими паспортами,дуже кликали тупіна, а тепер у них чогось не вистачає...
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04.11.2021 15:57 Ответить
Не льготы,а МИНИМУМ -15% ОТ ВСЕХ ВЫПЛАТ для жителей оккупированных! На восстановление разхрюченого ИМИ (детьми,внуками) российским оружием.
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04.11.2021 16:04 Ответить
за чей счёт гулять будем? остальные надо понимать будут эти льготы обеспечивать за свой счёт......
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04.11.2021 16:17 Ответить
Вот, ****, вся Україна херово живе, а пільги донбасу, відокремити їх нах, не хай руські мозги парять як стадо прогодувати.
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04.11.2021 16:21 Ответить
Слышь,Верещ*****,возьми с собой Надьку-она там всех знает.
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04.11.2021 16:29 Ответить
Может. Льготный автомат в руки и на передовую
А то хорошо морали Россия Россия
Надо все отрабатывать назад
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04.11.2021 16:30 Ответить
яка довольна мордяка
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04.11.2021 16:40 Ответить
я дико вибачаюсь, але в мене є питання - за який Х*й донбасу льготи?
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04.11.2021 16:47 Ответить
вЕрещучке потрібен псіхіатр. Тюремний
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04.11.2021 17:27 Ответить
2014, "житєлі Дамбаса": "Хватіт карміть рагулєй!"
2021, віце-прем'єр України Верещук: "Регіону потрібні пільги."
А це точно представниця української влади?

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04.11.2021 17:47 Ответить
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04.11.2021 17:48 Ответить
Я когда она «летала на зонте» говорил, что у неё все написано на роже, а именно дайте бабла, пох где но больше бабла. То в меры, то в нафтагаз, то еще хз куда, лишь бы должность по денежнее. Всё-таки приткнули ее к корыту, падлы.
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04.11.2021 18:47 Ответить
"...Министр отметила, что люди, которые живут на Донбассе, страдают от безработицы, от экологических угроз и имеют сегодня проблемы, в частности, с оплатой коммунальных услуг..."

Народ! А в якій частині України нема таких самих проблем? Що за хернЯ? Це тому що вони кричали :"***** памагі!"?
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04.11.2021 18:51 Ответить
тупая идиотка
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04.11.2021 20:18 Ответить
Дайош оркам дешеві патрони!!!
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05.11.2021 08:54 Ответить
 
 