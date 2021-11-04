Верещук на следующей неделе планирует посетить Донбасс: Региону нужны льготы. ФОТО
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук планирует посетить Донбасс на следующей неделе.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады после назначения на должность.
По словам Верещук, она хочет в первую очередь поговорить с местными жителями. Министр отметила, что люди, которые живут на Донбассе, страдают от безработицы, от экологических угроз и имеют сегодня проблемы, в частности, с оплатой коммунальных услуг.
"Мы знаем, как сегодня тяжело даются льготы, которые необходимо установить для жителей тех территорий. Я считаю, что такие льготы нужны, потому что там очень мало рабочих мест и люди "держаться" за шахты. Стараются задержаться на работе, работают за копейки. Я все это знаю", - подчеркнула министр.
Верещук призналась, что после того, как приняла решение возглавить министерство проводит встречи с переселенцами, с адвокатами, которые защищают в Крыму украинских политзаключенных.
Фото: Ирина Верещук в кулуарах Рады после назначения в Кабмин, Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C https://ru.wiktionary.org/wiki/верещать
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F разг. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C издавать без умолку резкие, визгливые https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA звуки ◆ Мотор уже верещал, как швейная машинка. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. П. Аксёнов , «Круглые сутки нон-стоп», 1976 г. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 НКРЯ ] ◆ Холодной воды он не боялся, но плавать не умел и, когда его пытались учить, верещал так, что уши закладывало. Владислав Крапивин, «Трое с площади Карронад», 1979 г. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 НКРЯ ]
Синонимы[https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C&action=edit§ion=6 править ]
частичн.: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C визжать
Ті пішла ти курва нафіг зі свома донбасянами які свома руками за допомогою кацапів угробили свій край і зробили з Донбасу Прип ять номер два
А как в военнике ВУС обозначают, в её случае???
Я помню когда овощь пришел к власти, крики по всей Украине - теперь все будет бамбас, всем стоять боятся. Теперь все наше!!! А сколько поотбирали? Для них надо наоборот любую помощь закрыть, что бы ПОМНИЛИ как срать, где жрали.
щ*****,возьми с собой Надьку-она там всех знает.
А то хорошо морали Россия Россия
Надо все отрабатывать назад
2021, віце-прем'єр України Верещук: "Регіону потрібні пільги."
А це точно представниця української влади?
Народ! А в якій частині України нема таких самих проблем? Що за хернЯ? Це тому що вони кричали :"***** памагі!"?