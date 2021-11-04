Верещук наступного тижня планує відвідати Донбас: Регіону потрібні пільги. ФОТО
Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук планує відвідати Донбас наступного тижня.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради після призначення на посаду.
За словами Верещук, вона хоче насамперед поговорити із місцевими жителями. Міністерка зазначила, що люди, які живуть на Донбасі, страждають від безробіття, екологічних загроз і мають сьогодні проблеми, зокрема з оплатою комунальних послуг.
"Ми знаємо, як сьогодні важко даються пільги, які необхідно встановити для мешканців тих територій. Я вважаю, що такі пільги потрібні, бо там дуже мало робочих місць і люди "тримаються" за шахти. Намагаються затриматися на роботі, працюють за копійки". Я все це знаю", - наголосила міністерка.
Верещук зізналася, що після того, як вирішила очолити міністерство, проводить зустрічі з переселенцями, з адвокатами, які захищають у Криму українських політв'язнів.
Фото: Ірина Верещук у кулуарах Ради після призначення до Кабміну, Цензор.НЕТ.
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https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C https://ru.wiktionary.org/wiki/верещать
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F разг. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C издавать без умолку резкие, визгливые https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA звуки ◆ Мотор уже верещал, как швейная машинка. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. П. Аксёнов , «Круглые сутки нон-стоп», 1976 г. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 НКРЯ ] ◆ Холодной воды он не боялся, но плавать не умел и, когда его пытались учить, верещал так, что уши закладывало. Владислав Крапивин, «Трое с площади Карронад», 1979 г. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 НКРЯ ]
Синонимы[https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C&action=edit§ion=6 править ]
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Ті пішла ти курва нафіг зі свома донбасянами які свома руками за допомогою кацапів угробили свій край і зробили з Донбасу Прип ять номер два
А как в военнике ВУС обозначают, в её случае???
Я помню когда овощь пришел к власти, крики по всей Украине - теперь все будет бамбас, всем стоять боятся. Теперь все наше!!! А сколько поотбирали? Для них надо наоборот любую помощь закрыть, что бы ПОМНИЛИ как срать, где жрали.
щ*****,возьми с собой Надьку-она там всех знает.
А то хорошо морали Россия Россия
Надо все отрабатывать назад
2021, віце-прем'єр України Верещук: "Регіону потрібні пільги."
А це точно представниця української влади?
Народ! А в якій частині України нема таких самих проблем? Що за хернЯ? Це тому що вони кричали :"***** памагі!"?