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Верещук наступного тижня планує відвідати Донбас: Регіону потрібні пільги. ФОТО

Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук планує відвідати Донбас наступного тижня.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради після призначення на посаду.

За словами Верещук, вона хоче насамперед поговорити із місцевими жителями. Міністерка зазначила, що люди, які живуть на Донбасі, страждають від безробіття, екологічних загроз і мають сьогодні проблеми, зокрема з оплатою комунальних послуг.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ВР призначила Верещук віцепрем'єркою – міністеркою з питань реінтеграції. ВIДЕО

"Ми знаємо, як сьогодні важко даються пільги, які необхідно встановити для мешканців тих територій. Я вважаю, що такі пільги потрібні, бо там дуже мало робочих місць і люди "тримаються" за шахти. Намагаються затриматися на роботі, працюють за копійки". Я все це знаю", - наголосила міністерка.

Верещук зізналася, що після того, як вирішила очолити міністерство, проводить зустрічі з переселенцями, з адвокатами, які захищають у Криму українських політв'язнів.

Верещук наступного тижня планує відвідати Донбас: Регіону потрібні пільги 01

Фото: Ірина Верещук у кулуарах Ради після призначення до Кабміну, Цензор.НЕТ.

Автор: 

пільги (444) Донбас (22358) Мінрегіонрозвитку (760) Верещук Ірина (685)


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Топ коментарі
+33
Тоже хочет получить участника боевых действий.
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04.11.2021 14:45 Відповісти
+22
Таких пільг які були у Домбасу, не було ніде в Україні. Кіля Азіров дотував лише Юзівку, більше ніж всю Західну Україну.
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04.11.2021 14:47 Відповісти
+20
Це бандитський край, а столиця його Юзівка.
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04.11.2021 14:49 Відповісти
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Тоже хочет получить участника боевых действий.
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04.11.2021 14:45 Відповісти
Та ні, тут пільги на ВСЕ!! На газ, електрику, податки і тому подібне! Це вже не одна Рава-Руська, тут сотні Рава-Руських!!!!!!! Це ж можна навіть опального Димінського по баблу обігнати. За рік!
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04.11.2021 14:48 Відповісти
может ее подстрелят с ТОЙ СТОРОНЫ "наши ИХНИЕ ЛЮДИ".. было бы прикольно перестали бы всякие шавки и дебилоиды таскаться в ОРЛДО на границу и линию фронту одному дебилу не лоху в 42 года пояснили что там бывает и стреляют и убивают и гранаты под ноги вылетают....
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04.11.2021 15:11 Відповісти
и да про фамилию Верещук и значение слова...
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C https://ru.wiktionary.org/wiki/верещать

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F разг. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C издавать без умолку резкие, визгливые https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA звуки ◆ Мотор уже верещал, как швейная машинка. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. П. Аксёнов , «Круглые сутки нон-стоп», 1976 г. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 НКРЯ ] ◆ Холодной воды он не боялся, но плавать не умел и, когда его пытались учить, верещал так, что уши закладывало. Владислав Крапивин, «Трое с площади Карронад», 1979 г. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 НКРЯ ]

Синонимы[https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C&action=edit&section=6 править ]

частичн.: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C визжать
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04.11.2021 15:13 Відповісти
Она из Киева будет руководиь процессом. Пушилин бы тоже из Киева бы руководил, но пока не сложилось.
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04.11.2021 15:14 Відповісти
хотели сказать ВИЗЖАТЬ КАК СВИНЬЯ В ЗАГОНЕ.....
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04.11.2021 15:17 Відповісти
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04.11.2021 16:25 Відповісти
С языка снял...
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04.11.2021 20:07 Відповісти
Уже???! 😲 А як щодо пільг скажімо високогірним районам Карпат?
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04.11.2021 14:45 Відповісти
Что такое Донбасс?
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04.11.2021 14:45 Відповісти
Це бандитський край, а столиця його Юзівка.
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04.11.2021 14:49 Відповісти
Эта та которая голосовала бы за путина и состоит в руцкой секте?От вашего правления,скоро всей Украине потребуются льготы.
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04.11.2021 14:46 Відповісти
Таких пільг які були у Домбасу, не було ніде в Україні. Кіля Азіров дотував лише Юзівку, більше ніж всю Західну Україну.
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04.11.2021 14:47 Відповісти
Это точно! Помню на Артёма били фонтаны НДСа. А вся страна туда закачивала
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04.11.2021 15:06 Відповісти
7 років була СЕЗ Крим, тепер іншу чорну діру давайте СЕЗ дамбас
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04.11.2021 14:48 Відповісти
Льготы, это всегда "распил", решила прибарахлиться по случаю?
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04.11.2021 14:49 Відповісти
А всі інші регіони в сметані качаються
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04.11.2021 14:49 Відповісти
А что в Херсонской области есть работа и нет проблем с оплатой коммунальных услуг? Или работают предприятия, которые распилили на металл? Даёшь льготы Херсонщине!!! Хватит кормить кормильцев.
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04.11.2021 14:52 Відповісти
Так пільги потрібні, бо в інших регіонах люди працюють не за копійки і роботи валом.
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04.11.2021 14:52 Відповісти
опаньки, очень хочется директору рава-русской повсторить подвиги азирова с СЭЗ и прогнать весь экспорт через таможенные дыры...
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04.11.2021 14:53 Відповісти
Какая отвратительная рожа.
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04.11.2021 14:54 Відповісти
Зрозуміло - пільги для відповідних кишень. Але той електорат усе рівно обире ********
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04.11.2021 14:55 Відповісти
Вы бы, уроды, дорогу в Полтавской области, сделали. Одна из дорог, Полтава-Днепр, убита, с 2012 г., до основания и никого это не волнует.
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04.11.2021 14:56 Відповісти
А нам льготы будут а мэри попинс? Может нам тоже? Не? Только для бамбаса? Жалко!А я то дурак губы раскатал….
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04.11.2021 14:57 Відповісти
"Мы знаем, как сегодня тяжело даются льготы, которые необходимо установить для жителей тех территорий. Я считаю, что такие льготы нужны, потому что там очень мало рабочих мест и люди "держаться" за шахты. Источник:
Ті пішла ти курва нафіг зі свома донбасянами які свома руками за допомогою кацапів угробили свій край і зробили з Донбасу Прип ять номер два
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04.11.2021 14:58 Відповісти
Знову Донбас буде годувати Україну.
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04.11.2021 14:59 Відповісти
в данном случае Украина будет кормить даунбасс.
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04.11.2021 15:43 Відповісти
А раніше хіба було навпаки?
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04.11.2021 15:54 Відповісти
Потом будет: "Крыму нужна вода".
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04.11.2021 15:00 Відповісти
Ира, Я тебя разочарую с нашей стороны происходит то же самое, и льгот не видать, может посодействуешь?
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04.11.2021 15:01 Відповісти
Щасс, не для Вас цветочек цвёл, ягодка росла...
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04.11.2021 20:11 Відповісти
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04.11.2021 15:01 Відповісти
Она путинская кобыла. А на 5 лет в зелёный цвет покрасилась.
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04.11.2021 15:11 Відповісти
как же радуется новой кормушке... ребята какие премены могут быть в стране, у люде другая рельность в жизни и жизни.....сытый голоному не товариСЧ!!!
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04.11.2021 15:03 Відповісти
Зонтик не забудь. А то вроде дожди передают.
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04.11.2021 15:04 Відповісти
Нужно отселять людей из серой зоны принудительно влубь Донбасса.Строить гипсокартонные и дома из ОСБ и отселять.Кучу заводов можно открыть.Заодно и сепаратистов станет меньше.
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04.11.2021 15:06 Відповісти
Верещук планирует посетить Донбасс / Работа министра реинтеграции реинтегрировать. Верещук как только будет в Донбассе, так сразу и реинтегрирует. Много и качественно. В отличие от папиредника Резникова.
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04.11.2021 15:08 Відповісти
Каждому сепару по лимону, чтобы начал собственный бизнес.
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04.11.2021 15:09 Відповісти
Вони з тим "лимоном" приїдуть до тебе розпочинати свій бізнес
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04.11.2021 15:29 Відповісти
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04.11.2021 15:12 Відповісти
не на донбасс а на передовую, нах... хотя бы на недельку. покажи людям свой патриотизм, чмо зеленое
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04.11.2021 15:19 Відповісти
Вона ще й військове звання має - саме на передову її
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04.11.2021 15:27 Відповісти
Подполковник наверняка... Подмайора или подкапитана - у нас же нет таких званий....
А как в военнике ВУС обозначают, в её случае???
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04.11.2021 20:15 Відповісти
Задолбали с этим Донбассом. Донбасс - донецкий угольный бассейн. Не вся Донецкая и Луганская области - Донбасс. Бесит, когда к "Донбассу" лепят наше Приазовье, Славянск и тд. Когда Мариуполь называют Донбассом меня аж перекручивает, честно этот бред уже утомил. А экологию нам восстановить просто, заставьте Ахмета по закону очистные включать на заводах и убрать шлаковую гору с моря!
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04.11.2021 15:19 Відповісти
Хтось радів ось так, коли вам доручали виконати якусь тяжку і відповідальну роботу? Що це за реакція на призначення? Тьотя або просто відсидить, отримуючи зарплату з наших податків, а потім і підвищену пенсію, або ще й нарубає дрів на нашу голову.
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04.11.2021 15:25 Відповісти
Опять бамбас надо услышать, понять и простить? Опять их кормить?
Я помню когда овощь пришел к власти, крики по всей Украине - теперь все будет бамбас, всем стоять боятся. Теперь все наше!!! А сколько поотбирали? Для них надо наоборот любую помощь закрыть, что бы ПОМНИЛИ как срать, где жрали.
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04.11.2021 15:27 Відповісти
Ще питання залишились по намірам цієї зебільно-ватної самки?
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04.11.2021 15:29 Відповісти
Лише одне - *****
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04.11.2021 15:31 Відповісти
Для виконання домовленностей з фуйлом.
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04.11.2021 15:33 Відповісти
Она входит в секту адепты которой считают Путина мессией. Кадровая политика Зеленского это просто пи****!
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04.11.2021 15:38 Відповісти
За что оркам, которые привели войну в мою страну льготы, субсидии и т.п.? Я тоже этого хочу! Зае...ли кормильцы.
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04.11.2021 15:49 Відповісти
Элементарно Ватсон - за откат разумеется...
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04.11.2021 20:17 Відповісти
Ну так, вся Україна "процвітає", тільки Донбасу потрібні пільги, вони ж заслужили - прибарахлились рашинськими паспортами,дуже кликали тупіна, а тепер у них чогось не вистачає...
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04.11.2021 15:57 Відповісти
Не льготы,а МИНИМУМ -15% ОТ ВСЕХ ВЫПЛАТ для жителей оккупированных! На восстановление разхрюченого ИМИ (детьми,внуками) российским оружием.
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04.11.2021 16:04 Відповісти
за чей счёт гулять будем? остальные надо понимать будут эти льготы обеспечивать за свой счёт......
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04.11.2021 16:17 Відповісти
Вот, ****, вся Україна херово живе, а пільги донбасу, відокремити їх нах, не хай руські мозги парять як стадо прогодувати.
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04.11.2021 16:21 Відповісти
Слышь,Верещ*****,возьми с собой Надьку-она там всех знает.
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04.11.2021 16:29 Відповісти
Может. Льготный автомат в руки и на передовую
А то хорошо морали Россия Россия
Надо все отрабатывать назад
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04.11.2021 16:30 Відповісти
яка довольна мордяка
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04.11.2021 16:40 Відповісти
я дико вибачаюсь, але в мене є питання - за який Х*й донбасу льготи?
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04.11.2021 16:47 Відповісти
вЕрещучке потрібен псіхіатр. Тюремний
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04.11.2021 17:27 Відповісти
2014, "житєлі Дамбаса": "Хватіт карміть рагулєй!"
2021, віце-прем'єр України Верещук: "Регіону потрібні пільги."
А це точно представниця української влади?

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04.11.2021 17:47 Відповісти
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04.11.2021 17:48 Відповісти
Я когда она «летала на зонте» говорил, что у неё все написано на роже, а именно дайте бабла, пох где но больше бабла. То в меры, то в нафтагаз, то еще хз куда, лишь бы должность по денежнее. Всё-таки приткнули ее к корыту, падлы.
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04.11.2021 18:47 Відповісти
"...Министр отметила, что люди, которые живут на Донбассе, страдают от безработицы, от экологических угроз и имеют сегодня проблемы, в частности, с оплатой коммунальных услуг..."

Народ! А в якій частині України нема таких самих проблем? Що за хернЯ? Це тому що вони кричали :"***** памагі!"?
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04.11.2021 18:51 Відповісти
тупая идиотка
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04.11.2021 20:18 Відповісти
Дайош оркам дешеві патрони!!!
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05.11.2021 08:54 Відповісти
 
 