Верещук наступного тижня планує відвідати Донбас: Регіону потрібні пільги. ФОТО

Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук планує відвідати Донбас наступного тижня.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради після призначення на посаду.

За словами Верещук, вона хоче насамперед поговорити із місцевими жителями. Міністерка зазначила, що люди, які живуть на Донбасі, страждають від безробіття, екологічних загроз і мають сьогодні проблеми, зокрема з оплатою комунальних послуг.

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"Ми знаємо, як сьогодні важко даються пільги, які необхідно встановити для мешканців тих територій. Я вважаю, що такі пільги потрібні, бо там дуже мало робочих місць і люди "тримаються" за шахти. Намагаються затриматися на роботі, працюють за копійки". Я все це знаю", - наголосила міністерка.

Верещук зізналася, що після того, як вирішила очолити міністерство, проводить зустрічі з переселенцями, з адвокатами, які захищають у Криму українських політв'язнів.

Фото: Ірина Верещук у кулуарах Ради після призначення до Кабміну, Цензор.НЕТ.