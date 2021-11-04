Верещук обіцяє розібратися з блокуванням банківських карток переселенців: Там накопичилося кілька мільярдів гривень

Віцепрем'єрка - міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 10 листопада приєднається до переговорного процесу щодо Донбасу.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала в інтерв'ю журналістам у ВР.

"Вже наступної середи я приєднаюся до переговорного процесу. Яким чином - побачимо. Ми з президентом домовилися, що я братиму участь у цьому процесі, а потім ми визначимо мою роль і місце в ньому", - наголосила міністерка.

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Верещук розповіла, що у цьому питанні буде наголошувати на гуманітарних аспектах, оскільки потрібно вирішувати проблеми місцевих жителів.

"Наприклад, є проблема з картками Ощадбанку. Користуючись нагодою, хочу звернути увагу: є інформація, що Ощадбанк якимось чином блокує картки переселенців і тих, хто там (на Донбасі. – Ред.) отримують соцвиплати чи пенсії через цей банк. Ми будемо розбиратися, чому, якщо це так, то я звертаюся до керівництва Ощадбанку і прошу: давайте ми разом сядемо і разом вирішимо цю проблему, бо, як мені стало відомо, там накопичилося кілька мільярдів гривень, я це почула від колективу, з яким працюватиму в міністерстві", - заявила вона.