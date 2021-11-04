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Первый автомобиль у водителя-должника изъяли в Харькове. ФОТОрепортаж

Первый автомобиль у водителя-должника изъяли в Харькове. ФОТОрепортаж

32-летний гражданин Нигерии в Харькове регулярно не платил штрафы, за что у него изъяли автомобиль.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сказано - сделано. Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста совместно с МВД относительно наведения порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 эпизода. Вероятно, пьяным быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной", - говорится в сообщении.

Нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии.

Читайте: У водителей, которые не платят штрафы за превышение скорости свыше 150 км/ч, будут забирать автомобили, - Минюст

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Первый автомобиль у водителя-должника изъяли в Харькове 04

Автор: 

авто (4222) Харьков (7621) изъятие (223) штраф (1289)


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Топ комментарии
+45
Попробуйте у Коли Харьковского чего-нибудь изымите
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04.11.2021 16:28 Ответить
+17
А как же "Блацк ливез маттер"?
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04.11.2021 16:30 Ответить
+17
Судя по марке автомобиля, гражданину Нигерии очень даже неплохо живётся в Украине
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04.11.2021 16:33 Ответить
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Попробуйте у Коли Харьковского чего-нибудь изымите
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04.11.2021 16:28 Ответить
Так он же уже голодранец.
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04.11.2021 16:36 Ответить
изымут, когда он отремонтирует Инфинити
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04.11.2021 17:37 Ответить
Разбитую Инфинити?
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04.11.2021 18:36 Ответить
А я прочитал заголовок и первых 5 слов текста , хорошо, что чай успел проглотить.... Я 3 минуты от хохота не мог жене пояснить чего так ржу....
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04.11.2021 22:34 Ответить
Осталось только отгадать, кто будет на мерине теперь кататься: какой-то начальник из полиции или исполнительной службы !?
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04.11.2021 16:29 Ответить
А штрафы будут приходить кофемэну.
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04.11.2021 16:37 Ответить
Баба его или другого)
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04.11.2021 16:59 Ответить
что бы начать прессовать "лётчиков" нужны были к сожалению трупы ни в чём не повинных граждан....
Это говорит о том что система не может стабильно и последовательно работать.
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04.11.2021 16:30 Ответить
Сталінські часи повертаються.
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04.11.2021 16:30 Ответить
Бажано щоб ці п"яниці давили тих хто проти конфіскації,може порозумнішають?
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04.11.2021 16:33 Ответить
А хто прийняв правове рішення про конфіскацію?
Нагадую, - конфіскація це юридичний термін з правовими наслідками.
Якщо так сказав якийсь начальник ДАІ, чи сержант ППС, - то це звичайний беспрєдєл, тобто, свавілля.
Таку юридично обгрунтовану санкцію має право надати тільки суд.
У іншому випадку, незаконно вилучену власність (захищену Конституцією) безумовно повернуть власнику, та ще й з компенсацією.
І воно нам треба?

Я - за те, щоб строго карали за порушення ПДД, але тільки у рамках закону.
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04.11.2021 19:45 Ответить
А я за те щоб в Україні п"яні і обдовбані покидьки перестали давити людей,і яким чином це зробиться мені байдуже,нехай хоч розстрілюють чи вішають.
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04.11.2021 19:49 Ответить
Так-так... Це дуже добре. Але тільки до того моменту, коли якийсь "товаріщ сєржант" не вирішить, що треба розстріляти саме вас. Чому? Бо він так вирішив.
І можете, впрочєм, сказати останнє пронікновєнне слово перед розстрілом.
То навіть не "да здавствуєт савєцкій суд, самий гуманний суд в мірє". То вже щось із первісно-общинного ладу. Без права і закону.
Я б навіть побажав би вам жити у такому "суспільстві". На жаль, недовго...
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04.11.2021 19:59 Ответить
Де пан мав прочитати що сержант буде уповноважений конфіскувати чи стріляти без рішення правових і виконавчих інстанцій.Я такого не казав і ніде не читав,а конфіскацію ввело у дію міністерство юстиції.
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04.11.2021 20:04 Ответить
Міністерство юстиції, чи будь-які інші міністерства, та інші державні органи не мають права видавати закони.
Законодавчий орган є тільки один - Верховна Рада.
Приватна власність захищена державою і Конституцією.
Порушення цього права можливе тільки під час запровадження надзвичайного стану у інтересах державної доцільності.
Надзвичайного стану нема? - вилучати майно мають право тільки за рішенням суду. Все!
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04.11.2021 20:22 Ответить
Якщо б в Україні був суд то не було б проблем.Проблема в тому що його нема.
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04.11.2021 20:29 Ответить
Ну вот! Так з цього і треба починати!
Якщо не працює судово-правова система, то її замінює або "товаріщ сєржант", або "товаріщ Франклін".
Як одне, так і друге, - це глибоко порочна практика!

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04.11.2021 20:46 Ответить
Безпредел
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04.11.2021 17:00 Ответить
Чета вспомнилось "- смотри, как бы международного скандала не было.
- он сказал, что он русский." К/ф "Жмурки"...
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04.11.2021 22:46 Ответить
в сралинские времена частных автомобилей не было
разве что у директоров заводов и у знаменитостей типа режиссеров-пропагандонов.

но такие даже пукнуть боялись не тем звуком - не то чтобы пьяными за рулем ездить
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04.11.2021 17:05 Ответить
Якраз у ті часи тверезі не їздили бо їздили лише ті для кого закон не існував та й не було такої суворості навіть правилами дозволялось їздити на підпитку.
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04.11.2021 17:16 Ответить
Північна Корея. Широкі вулиці практично вільні від автомобільного транспорту.
Причина одна, - заборона приватної власності на автомобілі.
Всі автомобілі - тільки державні.
Ляпота!..

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04.11.2021 19:52 Ответить
Аргументируйте. Если нет аргументов, просто молчите. Сойдёте за умную.
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04.11.2021 17:19 Ответить
смешно) Хочешь чтобы этот бухой идиот задавил кого-то?
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04.11.2021 17:55 Ответить
А как же "Блацк ливез маттер"?
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04.11.2021 16:30 Ответить
Здесь тебе не там
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04.11.2021 17:15 Ответить
Да там всё нормально.
https://fakeoff.org/freak-show/oblivshemu-kraskoy-statuyu-dzhordzha-floyda-grozit-do-semi-let-tyurmy Безработному актеру предъявлено обвинение в вандализме по отношению к статуе Джорджа Флойда на Манхэттене.
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04.11.2021 17:17 Ответить
нофин елс меттер
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04.11.2021 17:38 Ответить
Ну і що,повернеться на пальму та й буде сидіти далі,а штраф все одно не заплатить.
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04.11.2021 16:30 Ответить
Если уже иноземцы черн*мазые ноги о нас вытирают, то это просто нет слов.
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04.11.2021 16:33 Ответить
просто лоха нашли, отжали авто
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04.11.2021 17:08 Ответить
В мерине наверное салон сгорел-ишь какие закопченные стоят.
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04.11.2021 16:33 Ответить
Судя по марке автомобиля, гражданину Нигерии очень даже неплохо живётся в Украине
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04.11.2021 16:33 Ответить
Нигерийцы в восточных регионах держат т.н. "негробанки" - черные обменники валюты. И приторговывают наркотой. Так что "Мерседес" - это нормально.
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04.11.2021 17:05 Ответить
проголосую за кандидата в Президенты,который всех их отправит на родину..
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04.11.2021 17:33 Ответить
Нігерійці "славляться" по всьому світу, як торгівці наркотою, кришувателі проституції та інтернет-аферисти для повних лохів.

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04.11.2021 20:09 Ответить
Это тот самый "нигерийский принц", из писем, ха-ха.
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04.11.2021 18:47 Ответить
Це самоуправство і самосуд.
А чого не Коля чи Зайцева на курортах?
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04.11.2021 16:34 Ответить
Що в цій мавпи вилучили авто - то правильно. Але - може її (я знов про мавпу) вже пора додому, до рідних пальм відправити. Що воно тут робить - за одно і ту нашу ханківську шаболду, що поруч з ним на фото щось з розумеим поглядом пялиться у папери. Нехай там у джунглях обидва по гілках скачуть, хоч тверезі, хоч після бананової горілки - там ії буде зручно.
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04.11.2021 16:34 Ответить
осмелюсь спросить, это вы про агрохимию?
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04.11.2021 16:39 Ответить
Он не друг слугам, в его стране слуги не правят.
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04.11.2021 16:36 Ответить
"это потому что я черный, да?!."
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04.11.2021 16:37 Ответить
Да!!!
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04.11.2021 21:19 Ответить
ниче, папа в Абудже пару баранов продаст и новый мерин абизяне купит..
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04.11.2021 16:38 Ответить
всмысле изьяли первый автомобиль ? какой он первый вы о чем ? автомобили изымают в Украине с должников алеменщиков и прочих уже года 4 ....
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04.11.2021 16:45 Ответить
мабуть, маються на увазі штрафи за порушення ПДР
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04.11.2021 17:11 Ответить
в Нигерии это наверное, боги
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04.11.2021 16:47 Ответить
В нормальных странах это причина для депортации
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04.11.2021 16:48 Ответить
Это он в Африку на зимовку собрался. А машина пока на штраф-стоянке перезимует, к весне заберет.
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04.11.2021 16:50 Ответить
На наркоте поднялся, а ваши версии?
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04.11.2021 16:50 Ответить
Вы несправедливы к темнокожему парню . Слесарь он или сантехник.Украина - страна возможностей.
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04.11.2021 16:54 Ответить
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04.11.2021 17:21 Ответить
А может правильным была бы депортация, как думаете, мрази?
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04.11.2021 16:51 Ответить
может будем на закон опираться? Там есть основание депортация из-за неуплаты штрафов?
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04.11.2021 17:54 Ответить
Да, зебил, есть, называется за неуважение к законам страны пребывания.
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04.11.2021 21:18 Ответить
У нигерийцев ментальность такая де совковая с ними все понятно с полуслова по сути один народ
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04.11.2021 16:58 Ответить
Ух ты, на какой тачке африканская обезьянка катается
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04.11.2021 17:10 Ответить
А он обезьянка из-за другой пигментации кожи, чем у тебя?
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04.11.2021 17:26 Ответить
Тут еще вопрос кто обезьяна он или ты? У тебя лучше машина чем у него? Если нет,то ответ очевиден.
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04.11.2021 18:27 Ответить
Пойми, зебил, если в стаде обезьян у доминантного самца много самок он всё равно обезьяна.
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04.11.2021 21:23 Ответить
он под сомнением,но то,что ты примат - это аксиома.
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04.11.2021 22:15 Ответить
Рашка СМИ после этого - "В Харькове негров линчуют"
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04.11.2021 17:10 Ответить
А как же BLM?
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04.11.2021 17:25 Ответить
Цікаво, звідки у ніг афроукраїнця такі бабки?
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04.11.2021 17:34 Ответить
Подскажите плиз, "чёрный" для негра это оскорбление или не оскорбление?
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04.11.2021 17:48 Ответить
Ні. Образа - -це нєгр (нігер) для чорного.
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04.11.2021 21:12 Ответить
Так. Навіть старіна Арні був змушений поміняти фамилійо. Тепер він, - Шварцеафроамеріканєр.
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04.11.2021 23:06 Ответить
Так, я чув про це.
Ще салат перейменували, було: "вінегрет", тепер "вічорнорет"
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04.11.2021 23:26 Ответить
Підходить офіціант до дєвочки за столиком у ресторані, й запитує:
- Вінігрета?
- Та нє, - я просто на неї похожа...

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04.11.2021 23:37 Ответить
комусь сподобався мерс
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04.11.2021 17:48 Ответить
Что в голове у тех кто защищает таких идиотов? Человек нарушает показательно правила еще и бухой, не платит штрафы. Во всем цивилизованном мире забирают машины. Или мало смертей на дорогах из-за таких?
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04.11.2021 17:53 Ответить
Во всем цивилизованном мире забирают машины
*********
Правильно. Але тільки через суд!
Бо завтра якийсь "товаріщ сєржант" без рішення суду забере у вас вашу квартиру.
Або комусь сподобається ваш бізнес... Чи будь-що інше...
Нехай забирають. Але, - тільки у законний спосіб.
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04.11.2021 20:16 Ответить
https://youtu.be/gzE9CZOE5O4 харьков ментовский город
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04.11.2021 18:01 Ответить
Сразу видат-нигерийская сирота...
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04.11.2021 18:01 Ответить
студенти...
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04.11.2021 18:06 Ответить
Что тот клоун с домкратом под мерседесом делает? Решил с3,143дить катализатор?
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04.11.2021 18:23 Ответить
калісо спустіла
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04.11.2021 18:45 Ответить
это оголтелый расизм. блм в страшном гневе.
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04.11.2021 18:50 Ответить
Видимо какому то менту,понравился его Мерс куме.
-Так.А ответ негра"Это не по Закону и такой только у меня и Майкла Джексона",мента спровоцировал дописать в протокол,що негр бухой рецедивист.И если не хочет,щоб в его тачке,нашли ещё и героин,сам передаст менту,на добровольной основе дарственную на авто.
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04.11.2021 19:20 Ответить
Ну, взяли, так би мовити, негра за жопу.
Такий собі популізм.
Але, що таке "вилучення"? Це конфіскація?
У такому разі, конфіскацію має право застосовувати лише суд!
Тоді це буде виконання норм правової держави.
Незалежно від того, який злочин вчинив підозрюваний.
Без суду - це свавілля!
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04.11.2021 19:36 Ответить
Яке н.х. свавілля. Є постанова суду про накладення адмінстягнення, правопорушник її вчасн не виконав. Суд збирає пачки невиконаних постанов, робить ухвали про примусове стягнення, видає виконавчі листи і вже мішок з виконавчими завозять у виконавчу службу. Виконавцям залишається тільки шуршати. Така практика десь з 2008р., тачки стопили прямо на дорогах в інших областяг, а хлоп (боржник) добирався додому на бусі і зранку з квитанцією про сплату стояв у черзі до виконавця про зняття арешту з тачки. Учіті матчасть барцуни за права чілавєков.
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04.11.2021 20:10 Ответить
Вельмишановний пане. У статті йде мова про "вилучення" автомобіля. Що таке вилучення? Це, можливо, тимчасове переміщення автомобіля на штрафмайданчик. Тобто, у власника його майно не конфіскується. Лише тимчасово обмежується право володіння.
А ви говорите про конфіскацію. Конфіскація можлива лише після рішення суду на виконання статті 59 Кримінального Кодексу України. Мають право конфісковувати майно лише у засудженого!

1. Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Источник: https://kku.com.ua/st-59
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04.11.2021 20:37 Ответить
Шановний п. не робитиму дискусію, колись за совка люди сліпо у все вірили "Потому что в "Известиях" так пишут". Ви вважаєте що цю замітку на ЦН писав фахівець юридичний оглядач ? Та недбало передерли з якогось сайту новину і ще навтикали своїх помилок. На сараю "Х..й" написано, але в ньому зберігають дрова.
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04.11.2021 20:49 Ответить
Дивимось в корінь срачу - "Об этом в https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640166927395865&id=100042076906808 Facebook сообщил заместитель министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко, передает . Источник: ". Нехай опублікує копіїї виконавчих документів
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04.11.2021 20:56 Ответить
Уже писав. Абсолютно правова позиція. Є борг, є боржник, є рішення суду про примусове стягнення боргу ( вилучення майна через виконавчу службу).
Питання лише - яке майно стягувати? Бо якось не зовсім правильно стягувати автомобіль вартістю, наприклад, 100 тисяч доларів за штраф в 100 доларів. Як правило, стягується рівноцінне майно, щоб після його реалізації отримати потрібну суму. Але мінюст (якому підпорядковується виконавча служба) вирішив це питання по-своєму - дозволивши стягувати саме автомобіль, засіб скоєння правопорушення.
До речі, ніхто не заважає автовласникам оскаржити дане рішення мінюсту вцілому в суді, і окремі вилучення виконавчою службою в конкретному випадку.
Так що поки все по закону.
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04.11.2021 21:34 Ответить
Житель Нигерии, пусть в Нигерию и отправляется. Выслать из Украины. Капец, запросто разъезжал пьяным не один год. В ЕС давно бы сидел.
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05.11.2021 04:53 Ответить
 
 