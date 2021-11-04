Первый автомобиль у водителя-должника изъяли в Харькове. ФОТОрепортаж

32-летний гражданин Нигерии в Харькове регулярно не платил штрафы, за что у него изъяли автомобиль.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сказано - сделано. Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста совместно с МВД относительно наведения порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 эпизода. Вероятно, пьяным быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной", - говорится в сообщении.

Нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии.

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