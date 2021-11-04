Перший автомобіль у водія-боржника вилучили у Харкові. ФОТОрепортаж

32-річний громадянин Нігерії у Харкові регулярно не сплачував штрафи, за що у нього вилучили автомобіль.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра юстиції у виконавчій службі Андрій Гайченко, передає Цензор.НЕТ.

"Сказано-зроблено. Перший вилучений у Харкові автомобіль у рамках нової ініціативи Мін’юсту, спільно з МВС, щодо наведення ладу на дорогах наших міст. Цей горе-автомобіліст має ще й 80 тисяч боргу за нетверезе водіння. 2 епізоди. Ймовірно, напідпитку швидка їзда йому видавалася ще більш цікавою та безпечною", - йдеться у повідомленні.

Порушником виявився 32-річний громадянин Нігерії.

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