Перший автомобіль у водія-боржника вилучили у Харкові. ФОТОрепортаж
32-річний громадянин Нігерії у Харкові регулярно не сплачував штрафи, за що у нього вилучили автомобіль.
Про це у Facebook повідомив заступник міністра юстиції у виконавчій службі Андрій Гайченко, передає Цензор.НЕТ.
"Сказано-зроблено. Перший вилучений у Харкові автомобіль у рамках нової ініціативи Мін’юсту, спільно з МВС, щодо наведення ладу на дорогах наших міст. Цей горе-автомобіліст має ще й 80 тисяч боргу за нетверезе водіння. 2 епізоди. Ймовірно, напідпитку швидка їзда йому видавалася ще більш цікавою та безпечною", - йдеться у повідомленні.
Порушником виявився 32-річний громадянин Нігерії.
Топ коментарі
+45 Підлога Маккартні
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Это говорит о том что система не может стабильно и последовательно работать.
Нагадую, - конфіскація це юридичний термін з правовими наслідками.
Якщо так сказав якийсь начальник ДАІ, чи сержант ППС, - то це звичайний беспрєдєл, тобто, свавілля.
Таку юридично обгрунтовану санкцію має право надати тільки суд.
У іншому випадку, незаконно вилучену власність (захищену Конституцією) безумовно повернуть власнику, та ще й з компенсацією.
І воно нам треба?
Я - за те, щоб строго карали за порушення ПДД, але тільки у рамках закону.
І можете, впрочєм, сказати останнє пронікновєнне слово перед розстрілом.
То навіть не "да здавствуєт савєцкій суд, самий гуманний суд в мірє". То вже щось із первісно-общинного ладу. Без права і закону.
Я б навіть побажав би вам жити у такому "суспільстві". На жаль, недовго...
Законодавчий орган є тільки один - Верховна Рада.
Приватна власність захищена державою і Конституцією.
Порушення цього права можливе тільки під час запровадження надзвичайного стану у інтересах державної доцільності.
Надзвичайного стану нема? - вилучати майно мають право тільки за рішенням суду. Все!
Якщо не працює судово-правова система, то її замінює або "товаріщ сєржант", або "товаріщ Франклін".
Як одне, так і друге, - це глибоко порочна практика!
- он сказал, что он русский." К/ф "Жмурки"...
разве что у директоров заводов и у знаменитостей типа режиссеров-пропагандонов.
но такие даже пукнуть боялись не тем звуком - не то чтобы пьяными за рулем ездить
Причина одна, - заборона приватної власності на автомобілі.
Всі автомобілі - тільки державні.
Ляпота!..
https://fakeoff.org/freak-show/oblivshemu-kraskoy-statuyu-dzhordzha-floyda-grozit-do-semi-let-tyurmy Безработному актеру предъявлено обвинение в вандализме по отношению к статуе Джорджа Флойда на Манхэттене.
А чого не Коля чи Зайцева на курортах?
нігафроукраїнця такі бабки?
Ще салат перейменували, було: "вінегрет", тепер "вічорнорет"
- Вінігрета?
- Та нє, - я просто на неї похожа...
*********
Правильно. Але тільки через суд!
Бо завтра якийсь "товаріщ сєржант" без рішення суду забере у вас вашу квартиру.
Або комусь сподобається ваш бізнес... Чи будь-що інше...
Нехай забирають. Але, - тільки у законний спосіб.
-Так.А ответ негра"Это не по Закону и такой только у меня и Майкла Джексона",мента спровоцировал дописать в протокол,що негр бухой рецедивист.И если не хочет,щоб в его тачке,нашли ещё и героин,сам передаст менту,на добровольной основе дарственную на авто.
Такий собі популізм.
Але, що таке "вилучення"? Це конфіскація?
У такому разі, конфіскацію має право застосовувати лише суд!
Тоді це буде виконання норм правової держави.
Незалежно від того, який злочин вчинив підозрюваний.
Без суду - це свавілля!
А ви говорите про конфіскацію. Конфіскація можлива лише після рішення суду на виконання статті 59 Кримінального Кодексу України. Мають право конфісковувати майно лише у засудженого!
1. Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.
Источник: https://kku.com.ua/st-59
Питання лише - яке майно стягувати? Бо якось не зовсім правильно стягувати автомобіль вартістю, наприклад, 100 тисяч доларів за штраф в 100 доларів. Як правило, стягується рівноцінне майно, щоб після його реалізації отримати потрібну суму. Але мінюст (якому підпорядковується виконавча служба) вирішив це питання по-своєму - дозволивши стягувати саме автомобіль, засіб скоєння правопорушення.
До речі, ніхто не заважає автовласникам оскаржити дане рішення мінюсту вцілому в суді, і окремі вилучення виконавчою службою в конкретному випадку.
Так що поки все по закону.