Через полгода могут отправить в отставку еще двух министров, - Арахамия

Еще два министра могут лишиться своих должностей.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он отказался называть фамилии министров, о которых идет речь.

"Вы же знаете нашу добрую традицию: я вам не скажу до последнего момента", - заявил нардеп журналистам.

Арахамия уточнил, что отставки могут произойти где-то через полгода.

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Как сообщалось, 3 ноября Рада уволила сразу пять министров: Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, Алексея Любченко - с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики, Алексея Резникова - с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Олега Уруского - с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Андрея Тарана - с должности министра обороны.

4 ноября ВР назначила Алексея Резникова на должность министра обороны, Ирину Верещук - на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Юлию Свириденко – на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики.