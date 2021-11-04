За пів року можуть відправити у відставку ще двох міністрів, - Арахамія
Ще два міністри можуть позбутися своїх посад.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Він відмовився називати прізвища міністрів, про яких ідеться.
"Ви знаєте нашу добру традицію: я вам не скажу до останнього моменту", - заявив нардеп журналістам.
Арахамія уточнив, що відставки можуть статися десь за пів року.
Як повідомлялося, 3 листопада Рада звільнила одразу п'ятьох міністрів: Романа Абрамовського з посади міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів, Олексія Любченка - з посади першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки, Олексія Резнікова - з посади віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Олега Уруського – з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Андрія Тарана – з посади міністра оборони.
4 листопада ВР призначила Олексія Резнікова на посаду міністра оборони, Ірину Верещук – на посаду віцепрем'єр-міністерки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Юлію Свириденко –міністерки економіки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это ведь люди ЕГО команды не справляются с работой.
4 ноября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/11/%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%83%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%bb-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82.html#respond Комментарии: 0
Да, в Кабмине опять поменяли министров. То есть, на поверхности мутной воды продолжают булькать пузыри с неприятным запахом.
Такой комментарий к сегодняшним перестановкам в правительстве https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 предложил политический эксперт Александр Кочетков.
Ничего хорошего для страны от произошедшей замены не будет. Почему?
Потому что не может быть никаких позитивных сдвигов в экономике, когда нет трезвого анализа ситуации в стране и мире, нет аудита предыдущей деятельности, не определены приоритетные направления, в которых мы можем зарабатывать.
Нет элементарного - объективной численности украинцев, в Украине проживающих, ведь перепись так и не провели.
Нет главного: доверия населения к экономической политике власти, а ведь сбережения людей - это главный инвестиционный ресурс. Зато есть бездонные дыр, куда бюджетные средства утекают миллиардами - это госмонополисты Нафтогаз, Укрзализница, Энергоатом и так далее.
Есть коррупция, которая только расцветает на мнимой борьбе с нею. И есть иждивенческая политика власти жить за счет западной помощи, расплачиваясь политическими уступками.
В депутатских кулуарах перешептываются, что бывший министр экономики Алексей Любченко «проворовался». Так за это не увольняют, за это сажают. С конфискацией. Причем, подельников с Банковой и Грушевского тоже. Потому что министры - не карманники, в одиночестве не воруют.
А про ротации в оборонной сфере даже писать больно. Я сразу пророчил, что Олег Уруский, таки имеющий отношение к оборонке, не впишется в шоубизовую команду Владимира Зеленского. Так и произошло. Но вместо него министром стратегической промышленности назначили Павла Рябикина.
На министерство, требующее стройной доктрины, перспективного планирования, понимания прорывных технологий назначили таможенника, который, судя по отзывам о нем, разбирается только в контрабандном схематозе…
Спутники на орбиту будем запускать, да, Владимир Александрович? Так ракеты-то на скрутках и фиктивном НДС не летают. И таможенный беспредел первой космической скорости не обеспечит.
Или это Рябикину, освободив его хлебную должность для совсем своего, так пилюлю подсладстили - мол, повышаем до министра, а там тоже финансовые потоки есть?
Кстати, обратите внимание, что голосов только монобольшинства для кадровой ротации не хватило, добирали из олигархических групп. Борьба против олигархов явно становится нанайской.
Скептически отношусь к надеждам, будто Владимира Зеленского ожидает досрочный крах его президентства. Но с подобной кадровой политикой в условиях энергетического и коронакризиса вероятность такого краха заметно возрастает. Вот только в итоге пострадает не только власть, но и обманутые ею люди.
А они даже девочек не меняют, а продолжают усиленно двигать кровати.
Народу еще заходит?
04.11.2021, 20:35 • 306 • https://uainfo.org/blognews/1636040515-arahamiya-skazal-chto-cherez-polgoda-uvolyat-dvuh-ministrov-.html#mc-container 1
"Арахамия сказал, что через полгода уволят двух министров. Это какая-то «Игра в кальмара по-украински»? Каждые полгода надо увольнять министров? Они хоть выживают потом?", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пhttps://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/5241015505924821 ишет Сергей Фурса, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"А то анонс был другого сериала. А если их есть за что уволить, что почему не уволить сейчас? Или они сейчас делают что-то, за что их можно будет уволить через полгода? А может тогда не надо этого делать?
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1636037714-aleksandr-kochetkov-smena-naduvnyh-kukol-.html Александр Кочетков: Смена надувных кукол
Или они просят их отпустить, а им говорят, что еще полгода отработать нужно? Или мы увольняем министров просто чтобы скучно не было? Раз в полгода?", - завершает Фурса.