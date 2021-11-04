За пів року можуть відправити у відставку ще двох міністрів, - Арахамія

Ще два міністри можуть позбутися своїх посад.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він відмовився називати прізвища міністрів, про яких ідеться.

"Ви знаєте нашу добру традицію: я вам не скажу до останнього моменту", - заявив нардеп журналістам.

Арахамія уточнив, що відставки можуть статися десь за пів року.

Як повідомлялося, 3 листопада Рада звільнила одразу п'ятьох міністрів: Романа Абрамовського з посади міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів, Олексія Любченка - з посади першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки, Олексія Резнікова - з посади віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Олега Уруського – з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Андрія Тарана – з посади міністра оборони.

4 листопада ВР призначила Олексія Резнікова на посаду міністра оборони, Ірину Верещук – на посаду віцепрем'єр-міністерки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Юлію Свириденко –міністерки економіки.