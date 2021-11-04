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За пів року можуть відправити у відставку ще двох міністрів, - Арахамія

За пів року можуть відправити у відставку ще двох міністрів, - Арахамія

Ще два міністри можуть позбутися своїх посад.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він відмовився називати прізвища міністрів, про яких ідеться.

"Ви знаєте нашу добру традицію: я вам не скажу до останнього моменту", - заявив нардеп журналістам.

Арахамія уточнив, що відставки можуть статися десь за пів року.

Як повідомлялося, 3 листопада Рада звільнила одразу п'ятьох міністрів: Романа Абрамовського з посади міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів, Олексія Любченка - з посади першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки, Олексія Резнікова - з посади віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Олега Уруського – з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Андрія Тарана – з посади міністра оборони.

4 листопада ВР призначила Олексія Резнікова на посаду міністра оборони, Ірину Верещук – на посаду віцепрем'єр-міністерки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Юлію Свириденко –міністерки економіки.

Автор: 

Кабмін (14184) відставка (1473) Арахамія Давид (1107)


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Топ коментарі
+4
дают полгода отработать стоимость назначения
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04.11.2021 17:03 Відповісти
+2
Та й арахамія теж не вічний...
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04.11.2021 17:03 Відповісти
+2
Тасуют колоду, чтобы концов не найти. Наперсточники...
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04.11.2021 17:10 Відповісти
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дают полгода отработать стоимость назначения
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04.11.2021 17:03 Відповісти
Ара'Хам'И'я
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04.11.2021 17:27 Відповісти
Та й арахамія теж не вічний...
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04.11.2021 17:03 Відповісти
Він піде разом із Зєлєнскім і Єрмаком. 😊Інакше - ні. І це добре відомо навіть зебілам.
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04.11.2021 19:32 Відповісти
Шморгаля видать пшлют нах
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04.11.2021 17:07 Відповісти
а там дивись, з Божою допомогою, і Найвеличнішого членопіаніста підемо
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04.11.2021 17:08 Відповісти
Тасуют колоду, чтобы концов не найти. Наперсточники...
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04.11.2021 17:10 Відповісти
Впервые в Украине в политической практике у мудаков плановые отставки... ЗЕбильное ноу-хау.
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04.11.2021 17:13 Відповісти
Це така в них "гра в кальмара" в Кабміні.
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04.11.2021 17:15 Відповісти
А почему не премьера?
Это ведь люди ЕГО команды не справляются с работой.
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04.11.2021 17:14 Відповісти
Чому це не справляються? Як на мене працювати цапами відбувайлами в них виходить.
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04.11.2021 17:16 Відповісти
А когда же эта обезия попадёт в отставку??? Уж очень он разошёлся с отставками, забывая себя туда же внести.
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04.11.2021 17:19 Відповісти
Ляшко на выход через пол года. Второго пока не знаю.
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04.11.2021 17:26 Відповісти
через пол года зеленского не будет с вероятностью 73%
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04.11.2021 17:26 Відповісти
Смена надувных кукол - эксперт
4 ноября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/11/%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%83%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%bb-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82.html#respond Комментарии: 0



Да, в Кабмине опять поменяли министров. То есть, на поверхности мутной воды продолжают булькать пузыри с неприятным запахом.


Такой комментарий к сегодняшним перестановкам в правительстве https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 предложил политический эксперт Александр Кочетков.

Ничего хорошего для страны от произошедшей замены не будет. Почему?

Потому что не может быть никаких позитивных сдвигов в экономике, когда нет трезвого анализа ситуации в стране и мире, нет аудита предыдущей деятельности, не определены приоритетные направления, в которых мы можем зарабатывать.

Нет элементарного - объективной численности украинцев, в Украине проживающих, ведь перепись так и не провели.

Нет главного: доверия населения к экономической политике власти, а ведь сбережения людей - это главный инвестиционный ресурс. Зато есть бездонные дыр, куда бюджетные средства утекают миллиардами - это госмонополисты Нафтогаз, Укрзализница, Энергоатом и так далее.

Есть коррупция, которая только расцветает на мнимой борьбе с нею. И есть иждивенческая политика власти жить за счет западной помощи, расплачиваясь политическими уступками.

В депутатских кулуарах перешептываются, что бывший министр экономики Алексей Любченко «проворовался». Так за это не увольняют, за это сажают. С конфискацией. Причем, подельников с Банковой и Грушевского тоже. Потому что министры - не карманники, в одиночестве не воруют.

А про ротации в оборонной сфере даже писать больно. Я сразу пророчил, что Олег Уруский, таки имеющий отношение к оборонке, не впишется в шоубизовую команду Владимира Зеленского. Так и произошло. Но вместо него министром стратегической промышленности назначили Павла Рябикина.

На министерство, требующее стройной доктрины, перспективного планирования, понимания прорывных технологий назначили таможенника, который, судя по отзывам о нем, разбирается только в контрабандном схематозе…

Спутники на орбиту будем запускать, да, Владимир Александрович? Так ракеты-то на скрутках и фиктивном НДС не летают. И таможенный беспредел первой космической скорости не обеспечит.

Или это Рябикину, освободив его хлебную должность для совсем своего, так пилюлю подсладстили - мол, повышаем до министра, а там тоже финансовые потоки есть?

Кстати, обратите внимание, что голосов только монобольшинства для кадровой ротации не хватило, добирали из олигархических групп. Борьба против олигархов явно становится нанайской.

Скептически отношусь к надеждам, будто Владимира Зеленского ожидает досрочный крах его президентства. Но с подобной кадровой политикой в условиях энергетического и коронакризиса вероятность такого краха заметно возрастает. Вот только в итоге пострадает не только власть, но и обманутые ею люди.
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04.11.2021 17:31 Відповісти
А он что планируют еще пол года кровь народа сосать?
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04.11.2021 17:37 Відповісти
Ещё "накаркаешь" не то,что предполагаешь.
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04.11.2021 17:39 Відповісти
Навіщо так довго чекати?
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04.11.2021 17:57 Відповісти
Этот бордель под названием украинская власть пора вообще сносить вместе величайшим лидером всей вселенной.
А они даже девочек не меняют, а продолжают усиленно двигать кровати.
Народу еще заходит?
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04.11.2021 18:07 Відповісти
Я ж кажу - в них домовленість, щоби за п'ять років всі побували міністрами і нагребли собі на хатинку... Перші «важняки» подовше, а наприкінці будуть по три дні міністрами, усілякі фотографи...
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04.11.2021 18:08 Відповісти
а у вас, казлов это по графику или за что то. людям обьясните. в моем понимании такая частая ротация чтоб потом не найти крайнего или на кого списать провали всего что можна, а сейчас показуха своей никчемной работы
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04.11.2021 18:12 Відповісти
У передреволюційні часи у російській владі з"явилося поняття "новоязу" - "министерская чехарда" Тоді навіжений Распутін так впливав на царя з царицею що міністри мінялися кожні кілька місяців а ділки під час цієї "чехарди" безбожно крали Здається "зелені" теж прийшли до влади саме з цією метою і "чехарду" таку саму організовують!
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04.11.2021 18:19 Відповісти
Из вновь назначенных?
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04.11.2021 18:20 Відповісти
Так, а чого чекати? Давай зразу одним махом як сьогодні
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04.11.2021 19:07 Відповісти
ЗЕ! и его ЗЕ!шоблу в отставку
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04.11.2021 19:55 Відповісти
тут простор для мысли просто огромный: министр соцполитики - полный алес, министр здравоохранения - просто пи**ец, главмусор - жопа...короче, куда ни плюнь - везде шмыгаль.
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04.11.2021 20:38 Відповісти
Арахамия сказал, что через полгода уволят двух министров. Это какая-то "Игра в кальмара по-украински"? - Фурса

04.11.2021, 20:35 • 306 • https://uainfo.org/blognews/1636040515-arahamiya-skazal-chto-cherez-polgoda-uvolyat-dvuh-ministrov-.html#mc-container 1



"Арахамия сказал, что через полгода уволят двух министров. Это какая-то «Игра в кальмара по-украински»? Каждые полгода надо увольнять министров? Они хоть выживают потом?", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пhttps://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/5241015505924821 ишет Сергей Фурса, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .

"А то анонс был другого сериала. А если их есть за что уволить, что почему не уволить сейчас? Или они сейчас делают что-то, за что их можно будет уволить через полгода? А может тогда не надо этого делать?

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1636037714-aleksandr-kochetkov-smena-naduvnyh-kukol-.html Александр Кочетков: Смена надувных кукол

Или они просят их отпустить, а им говорят, что еще полгода отработать нужно? Или мы увольняем министров просто чтобы скучно не было? Раз в полгода?", - завершает Фурса.
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04.11.2021 21:56 Відповісти
Коли вже того рахамію злиють в унітаз разом зі всіма зеДебілами, дістали.
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05.11.2021 08:25 Відповісти
 
 