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Трех живых волков пытались вывезти в Непал под видом собак породы лайка, - Киевская таможня. ФОТО

Киевские таможенники выявили попытку вывоза за границу через аэропорт "Борисполь" трех молодых волков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.

Трех живых волков пытались вывезти в Непал под видом собак породы лайка, - Киевская таможня 01

По документам, предоставленным на таможенный контроль, из Украины в Непал следовали три собаки породы сибирская лайка, не представляющие высокой племенной ценности, общей стоимостью 15 тысяч гривен.

Трех живых волков пытались вывезти в Непал под видом собак породы лайка, - Киевская таможня 02

Однако при осмотре груза киевские таможенники обнаружили разногласия с заявленными данными, поскольку так называемые "собаки" подавали совсем не характерные для них звуки. Все три особи не скулили, а выли. По внешнему виду животные совсем не походили на лайек, а имели все признаки волчьего телосложения и окраса.

Также смотрите: Киевлянин пытался вывезти в РФ старинную икону, приклеив ее скотчем к спине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Трех живых волков пытались вывезти в Непал под видом собак породы лайка, - Киевская таможня 03

Как сообщается, для окончательной идентификации животных привлечены соответствующие специалисты. Решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил. Волки будут изъяты и отправлены на ответственное хранение на Харьковщину в "Фельдман экопарк".

Автор: 

Борисполь (770) животные (937) контрабанда (2410) таможня (1962)


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Топ комментарии
+30
Так похоже на лайку-как Зеленский на Голобородько...
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04.11.2021 17:50 Ответить
+18
Відправити у непал у тих клітках тих хто хотів вивезти.
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04.11.2021 17:51 Ответить
+12
Выпустить их с хозяевами в одну комнату. Пусть лайки развлекутся.
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04.11.2021 17:51 Ответить
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Так похоже на лайку-как Зеленский на Голобородько...
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04.11.2021 17:50 Ответить
Дуже симпотні вовчики. Так і хочеться погладити.
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04.11.2021 18:00 Ответить
Ось лайка яку прийняли за вовка мешканці села
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04.11.2021 18:03 Ответить
лИгор, країна в опасносцє, кацапи заблокували поставки вугілля, що робити, де твої поради? а ти тут з якимись дворняжками бавися.
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04.11.2021 19:30 Ответить
заплатили бы как бабушка беня за членограя, то может и прокатило...
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04.11.2021 19:42 Ответить
Відправити у непал у тих клітках тих хто хотів вивезти.
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04.11.2021 17:51 Ответить
вовкам підписали приговор... а був шанс вижити.
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04.11.2021 18:07 Ответить
Зачем? Объясните, почему не отпустили живоных в Непал? что не так-то? Собак можно вывозить а волков - нет?
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04.11.2021 18:08 Ответить
тому що дибіли або на лапу хотіли.
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04.11.2021 18:10 Ответить
А чому з нашої країни кожне падло хоче щось вивезти, а до нас завозять не лайно чи болячку, так кацапа?
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04.11.2021 18:15 Ответить
хорошая мысль. Подумайте об этом на досуге.
Кстати, подумайте, почему из Украины выезжает цвет нации - врачи, бизнесмены.
А сюда едут афаганцы, азербайджанцы, ромале и т.д.
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04.11.2021 18:26 Ответить
і тебе понавезли, ти лайно чи болячка?
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04.11.2021 19:31 Ответить
А тебе так з клітки й не випустили,поїдеш на непал на свою батьківщину?
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04.11.2021 19:37 Ответить
"на" можеш тільки ти бидлан кацапський піти, а назви країн пишуть з великої літери і не "на" а "в". хоча, що бидлюка кацапського вчити, всеодно лайном був і залишиться.
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04.11.2021 19:40 Ответить
Затем, что в декларации была заниженная оценочная стоимость. А это сказывается на таможенном сборе. Не в волках дело, а в неправильно оформленных документах. Хотели сэкономить, а могут лишится товара.
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04.11.2021 18:45 Ответить
і тебе разом, їсти ж щось треба.
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04.11.2021 19:30 Ответить
Мною удавишся,краще йди працюй,не пробував?
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04.11.2021 19:33 Ответить
я лайно не їм, достатньо заробляю. і не кажи, дурню, що мені робити, то я не скажу іти тобі
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04.11.2021 19:38 Ответить
Тобі ніхто не казав що разом з тобою добре лайно їсти,за тобою не встигнеш,от і смердить від тебе тим що їси.
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04.11.2021 19:43 Ответить
зі мною, кажеш, ну їж, не обляпайся, мені не шкода, а тобі звично, я всеодно такого не їсу. і друге, а ти митись спробуй, людям допомагає, хоча вас смердючих кацапів нічим не відмиєш.
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04.11.2021 19:51 Ответить
Коли вступаєш у діалог з дебілом ,їх стає два. визнаю поразку ти перший.
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04.11.2021 19:56 Ответить
жалюгідно, але самокритично, бо дебіл був і залишився тільки один, ти і не заперечуй ти само визнало.
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04.11.2021 20:00 Ответить
ПТН ПНХ і ти слідом.Хай щастить у дорозі
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04.11.2021 20:08 Ответить
, ти головне не заблукай і не повертайся.
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05.11.2021 12:20 Ответить
Знову півник закукарікав?
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05.11.2021 12:24 Ответить
коцапа, ти повернулося, іди назад , там своїх шукай.
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05.11.2021 13:03 Ответить
Ти весь у лайні,не смерди ротом.
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05.11.2021 13:04 Ответить
то ти козлориле біля кого не пройдеся то всіх обляпаєш, я ж казав тобі іди помийся, хоча всеодно не допоможе.
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05.11.2021 13:23 Ответить
Фууу, знову засмерділо з півнячого кутка. Блюю тобі у пащеку.
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05.11.2021 13:25 Ответить
кацапа, півнячий куток, твоє місце проживання, що хтось з ваших з бутилки зліз і повернувся, мав би звикнути, бо відтебе тільки лайно летить,навіть коли рота відкриваєш. от скажи , а чому ти такий гондон?
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05.11.2021 17:34 Ответить
Не смерди півник.
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05.11.2021 17:36 Ответить
помийся бидлота, то не будеш смердіти.
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05.11.2021 17:43 Ответить
Бидлота тебе стоячи виплюнула.
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05.11.2021 17:45 Ответить
Ооооооою.....явно Данилов тряхнул стариной и наладил поставки!!!
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04.11.2021 17:51 Ответить
данилов создал в Луганске очень красивый зоопарк, с современным дизайном, красивыми клетками, водопадами и парком.
по тем временам было очень круто, да и сейчас многие бы удивились и порадовались.
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04.11.2021 18:10 Ответить
Выпустить их с хозяевами в одну комнату. Пусть лайки развлекутся.
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04.11.2021 17:51 Ответить
Интересно, зачем кому-то в Непале понадобились украинские волки? Да ещё в количестве 3 шт?
Есть кто знающий?
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04.11.2021 17:53 Ответить
Может хотел влить новую кровь в гималайского волка ?
А может у него три тёщи ?
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04.11.2021 17:57 Ответить
какая разница. Здесь они не нужны. Почему им не дали вывезти несчастных здесь животных?
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04.11.2021 18:24 Ответить
може тебе краще вивезти, срузкогагящі тут ще більш не потрібні
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04.11.2021 19:33 Ответить
Ну, наверное, потому что их неправильно задекларировали?
Да и вообще, я не уверен, что можно просто так вывозить диких животных без соответствующих документов.
Уверен, будь декларация на волков и все документы в порядке - вывезли бы себе спокойно. Но тут что-то странное.
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04.11.2021 21:06 Ответить
Теперь как вещдок болтаться по зоопаркам.
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04.11.2021 17:54 Ответить
У тварин стрес .Бідосі.
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04.11.2021 17:56 Ответить
Бідосі Сірки, їх треба відпустити у чорнобильський заповідник
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04.11.2021 18:06 Ответить
вовків по Україні розвелось достатньо... знищують їх сім,ями, не залишаючи шансів на виживання..., коли хотіли вивезти, тут же угледіли кримінал, жаль вовків, тепер їм смерть.
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04.11.2021 18:09 Ответить
Вовк,він завжди вовк! Це не порода гнилих собак,що має здатися більш сильному. Стая вовків вирішує сама,хто в них вожак,а хто Велика вовчіця.
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04.11.2021 18:10 Ответить
Тю, на таможні такі дива трапляються, що і спирт під виглядом зеленого горошку провозять
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04.11.2021 18:13 Ответить
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04.11.2021 18:15 Ответить
А я нечаянно на этого судью подумал, с семьей... Еще б и портнова с киваловым...
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04.11.2021 18:22 Ответить
Вывезут всех собак, и чем платить за газ?
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04.11.2021 18:22 Ответить
Волков можно єкспортировать.Они неистребимы.Страшный враг всего живого.Пока все живое не выест,не уйдет на другую территорию выедать..Выводки -сумасшедшие и прожорливейшие.Если попадет в овечью отару -передушит всю
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04.11.2021 18:24 Ответить
ответственное хранение на Харьковщину в "Фельдман экопарк".
======
А почему в Фельдман и в Харьков? других нет мест..почему не в заповедник?
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04.11.2021 18:32 Ответить
Потмоу что, во-первых, они чьи-то, и, возможно, их придётся вернуть законному владельцу.
А во-вторых, они служат вещественными доказательствами в деле.
Где их потом в заповеднике ловить и как отличить от других волков?

Фельдман-экопарк для них, на самом деле, далеко не худший вариант. Даже странно, что таможенники так обеспокоились судьбой волков, что аж договорились с и в экопарк аж в Харьков сбираются их доставить.
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04.11.2021 21:10 Ответить
Був випадок:сам стрелив на полюванні вовка , - відстрілочну карточку мав,все законно! Але ж вовк був наскільки потужний,що рвонув перед рівчаком шириною три метри : чотири лапи намалювалися з нашого берега,а приземлився він через сім метрів! Ох і скотина міцна! Не взяли ми вовка:жалкую до сьогодні. Але кров сіроманця пальцями тронув! Людина то є вовк вовкам!!!Дуже жалкую що не маю трофея:вовчої шкірки?
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04.11.2021 18:33 Ответить
Не знак питання,а знак оклику!
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04.11.2021 18:34 Ответить
Единственный случай,о котором я жалею... Шкуру серьёзного самца волка я не заслужил...
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04.11.2021 18:38 Ответить
Вовк є тотемом українців.
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05.11.2021 04:02 Ответить
То для "народной медицины". Медвежьи лапы в Китае особо ценятся. Волчьи тоже сойдут..
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04.11.2021 18:49 Ответить
Дали бы хоть волкам нормально пожить за границей.
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04.11.2021 18:50 Ответить
Дай нам Бог такой же стойкости как волкам! Я сам восхищаюсь их природе. Но нет у меня коврика из шкуры волка! Нет... А трофей определяющий силу человека волчья шкура!
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04.11.2021 19:01 Ответить
А зачем они пытались под видом непохожей лайки вывести, когда есть такая оф. порода как чешский волчак. Как говориться, найдите три отличия))
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04.11.2021 18:59 Ответить
Вбитого вовка я руками лапав. Він вагою з мене - кілограмів 80! Великий самець. Пахне якось незвично:чи то собака,чи щось не зрозуміло що взагалі! Вовк воняє вовком!
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04.11.2021 19:11 Ответить
я до речі мисливців тупо би стріляв.
просто реально тварина не має захисту проти виродків.
дуже було б ще смішно як там римляни робили - на ножа і захищайся, мудак.
смішно було би як проти леопарда такі п..дари будуть мочитись. я просто би сам рару разів різанув виродків, перед тим коли тварину випустити.
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04.11.2021 19:19 Ответить
до речі - он такі по розуму, чуваку включають його ж фрази - https://www.youtube.com/watch?v=XUWt2-NRnHw
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04.11.2021 19:22 Ответить
Yuriy Smith, а Ви самі були присутні на полюванні? Тільки чесно?!
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04.11.2021 19:31 Ответить
а який причинний зв'язок?
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04.11.2021 19:36 Ответить
був пару разів, але по тваринах не стріляв
бухі мисливці раз дали стрілянути з рушниці, а в школі - як всі - 6 пострілів з АК здєлав.
ненавиджу просто "мужиків" шо тупо вбивають звірків. заради "ыыыы, чо, йа же мужыггг, чо"
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04.11.2021 19:44 Ответить
років 5 тому, якесь бидло з тих т.з.мисливців, запам1ятав бо у нього кацапська хамілія була, взагалі запропонувало всіх вовків постріляти, бо вони бачиш но шкоду приносять, на щастя, розуму вистачило ніхто не підтримав, таких самих треба відстрілювати.
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04.11.2021 19:36 Ответить
Yuriy Smith, добре,що ви маєте свою точку зору,і навіть можливо в чомусь праві. Але ж людина то хижак по природі,хижаком народилася і хижаком помре! А ось для того,що б оцінити свої здібності та силу,і залишилося поки що полювання. Як виявляється,звичайний зайчик дає фору "крутому homo sapiens" наскільки,що розумієш: ох і далекі ми від природи... Як би не здобутки цивілізації,то зайчики б вижили,а ми - ні! Ось для того,що б це відчути в реалі і є полювання.
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04.11.2021 21:19 Ответить
я ж кажу шо х.з. як назвати мужика зі стволом шо вбиває на відстані. мінімум - вийди він на ведмедя з ножем як індіанці ходили. а так - я би просто відстрілював таких "мужиків". ну ясно шо може ви любиш пополювати, але я особисто не схвалюю таке... азарт-шмазарт
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04.11.2021 21:55 Ответить
до речі, дуже стрьомно, я не можу назвати мужиком чувака з рушницею... ну хай буду як там, нігером чи шо там. посто шкода тварин. вон недавно з котом на дворі мишу просрали... ну і шкода мишу... шо не впіймав кіт.
якщо поржати, то вон...https://www.youtube.com/watch?v=XUWt2-NRnHw
фразами ему же, его же фразами короче звонят.... реально ведется русский на свои же фразі, нарезки то
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04.11.2021 19:50 Ответить
Все три особи не скулили, а выли. По внешнему виду животные совсем не походили на лайек, а имели все признаки волчьего телосложения и окраса. Источник:

ghzvj bycgtrnjhs gj ;bdjnyjdjlcnde
тьху. прямо инсп. по животноводству.
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04.11.2021 19:15 Ответить
Один отзывался на кличку Рабинович, другой на Шуфрич, а третий на Кива.
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04.11.2021 19:20 Ответить
Дуже цікаві передні лапи у вовка: подовжені,не такі як у вівчарки,подушечка центральна відстає від пальців! Про ікла навіть не кажу: овчарка то дитинство!
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04.11.2021 19:28 Ответить
А ветеринарна служба, яка згідно чинного митного законодавства дає дозвіл на вивіз живих тварин, не відрізнила вовків від собак? Як звичайно, по 100 грн «ветиринарку» без досмотру? А де взялися паспорти тварин? Чиповані? Хто ставив чіп? Ні? Хто дав дозвіл на вивіз? Тобто, якби не вили то й не виявили б? Виявили, бо ніхто не прийшов з митницею домовлятися… на дурняка хотіли, можливо просто спробвали… митники самі продажні проститутки, гвалтівників рідної матері через кордон з контробандою пустять, якщо заплатять.
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04.11.2021 20:03 Ответить
моя лайка не скулила, а выла....
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04.11.2021 20:22 Ответить
 
 