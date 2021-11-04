Трех живых волков пытались вывезти в Непал под видом собак породы лайка, - Киевская таможня. ФОТО
Киевские таможенники выявили попытку вывоза за границу через аэропорт "Борисполь" трех молодых волков.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.
По документам, предоставленным на таможенный контроль, из Украины в Непал следовали три собаки породы сибирская лайка, не представляющие высокой племенной ценности, общей стоимостью 15 тысяч гривен.
Однако при осмотре груза киевские таможенники обнаружили разногласия с заявленными данными, поскольку так называемые "собаки" подавали совсем не характерные для них звуки. Все три особи не скулили, а выли. По внешнему виду животные совсем не походили на лайек, а имели все признаки волчьего телосложения и окраса.
Как сообщается, для окончательной идентификации животных привлечены соответствующие специалисты. Решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил. Волки будут изъяты и отправлены на ответственное хранение на Харьковщину в "Фельдман экопарк".
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Кстати, подумайте, почему из Украины выезжает цвет нации - врачи, бизнесмены.
А сюда едут афаганцы, азербайджанцы, ромале и т.д.
по тем временам было очень круто, да и сейчас многие бы удивились и порадовались.
Есть кто знающий?
А может у него три тёщи ?
Да и вообще, я не уверен, что можно просто так вывозить диких животных без соответствующих документов.
Уверен, будь декларация на волков и все документы в порядке - вывезли бы себе спокойно. Но тут что-то странное.
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А почему в Фельдман и в Харьков? других нет мест..почему не в заповедник?
А во-вторых, они служат вещественными доказательствами в деле.
Где их потом в заповеднике ловить и как отличить от других волков?
Фельдман-экопарк для них, на самом деле, далеко не худший вариант. Даже странно, что таможенники так обеспокоились судьбой волков, что аж договорились с и в экопарк аж в Харьков сбираются их доставить.
просто реально тварина не має захисту проти виродків.
дуже було б ще смішно як там римляни робили - на ножа і захищайся, мудак.
смішно було би як проти леопарда такі п..дари будуть мочитись. я просто би сам рару разів різанув виродків, перед тим коли тварину випустити.
бухі мисливці раз дали стрілянути з рушниці, а в школі - як всі - 6 пострілів з АК здєлав.
ненавиджу просто "мужиків" шо тупо вбивають звірків. заради "ыыыы, чо, йа же мужыггг, чо"
якщо поржати, то вон...https://www.youtube.com/watch?v=XUWt2-NRnHw
фразами ему же, его же фразами короче звонят.... реально ведется русский на свои же фразі, нарезки то
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тьху. прямо инсп. по животноводству.