Трех живых волков пытались вывезти в Непал под видом собак породы лайка, - Киевская таможня. ФОТО

Киевские таможенники выявили попытку вывоза за границу через аэропорт "Борисполь" трех молодых волков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.

По документам, предоставленным на таможенный контроль, из Украины в Непал следовали три собаки породы сибирская лайка, не представляющие высокой племенной ценности, общей стоимостью 15 тысяч гривен.

Однако при осмотре груза киевские таможенники обнаружили разногласия с заявленными данными, поскольку так называемые "собаки" подавали совсем не характерные для них звуки. Все три особи не скулили, а выли. По внешнему виду животные совсем не походили на лайек, а имели все признаки волчьего телосложения и окраса.

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Как сообщается, для окончательной идентификации животных привлечены соответствующие специалисты. Решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил. Волки будут изъяты и отправлены на ответственное хранение на Харьковщину в "Фельдман экопарк".