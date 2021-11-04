США призывают РФ позволить ОБСЕ осуществлять мониторинг на Донбассе

Соединенные Штаты призывают российскую власть позволить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине выполнять свой мандат и осуществлять мониторинг на временно оккупированных Россией украинских территориях.

Об этом сказано в сообщении Госдепартамента США, информирует Цензор.НЕТ.

"США вновь призывают Россию позволить СММ ОБСЕ выполнять свой мандат и осуществлять мониторинг на всей территории Украины, включая контролируемые Россией части Донецкой и Луганской областей и оккупированный Крым", - подчеркнули в Госдепе.

США также призывают РФ открыть все контрольные пункт въезда-выезда вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, чтобы обеспечить свободное передвижение гражданских лиц.

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