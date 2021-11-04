США призывают РФ позволить ОБСЕ осуществлять мониторинг на Донбассе
Соединенные Штаты призывают российскую власть позволить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине выполнять свой мандат и осуществлять мониторинг на временно оккупированных Россией украинских территориях.
Об этом сказано в сообщении Госдепартамента США, информирует Цензор.НЕТ.
"США вновь призывают Россию позволить СММ ОБСЕ выполнять свой мандат и осуществлять мониторинг на всей территории Украины, включая контролируемые Россией части Донецкой и Луганской областей и оккупированный Крым", - подчеркнули в Госдепе.
США также призывают РФ открыть все контрольные пункт въезда-выезда вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, чтобы обеспечить свободное передвижение гражданских лиц.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
походу наше будущее это полномасштабная война с кацапией в ближайшее время.
это видно даже по тому что за восемь лет уничтожено пять крупных складов с серьёзным количеством серьёзных боеприпасов
а что сделано ?
а сделаны несчастные гранаты для подствольников и то только сейчас...
похоже Остин решил пугнуть кацапню неподецки...