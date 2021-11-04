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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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США призывают РФ позволить ОБСЕ осуществлять мониторинг на Донбассе

США призывают РФ позволить ОБСЕ осуществлять мониторинг на Донбассе

Соединенные Штаты призывают российскую власть позволить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине выполнять свой мандат и осуществлять мониторинг на временно оккупированных Россией украинских территориях.

Об этом сказано в сообщении Госдепартамента США, информирует Цензор.НЕТ.

"США вновь призывают Россию позволить СММ ОБСЕ выполнять свой мандат и осуществлять мониторинг на всей территории Украины, включая контролируемые Россией части Донецкой и Луганской областей и оккупированный Крым", - подчеркнули в Госдепе.

США также призывают РФ открыть все контрольные пункт въезда-выезда вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, чтобы обеспечить свободное передвижение гражданских лиц.

Читайте: Оккупанты боеприпасом с беспилотника повредили камеру СММ ОБСЕ в Гранитном, - СЦКК. ФОТО

Автор: 

Госдепартамент США (1857) ОБСЕ (4889) россия (96446) США (27334) Донбасс (26958)


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Блеать,ну что здесь ещё можно кроме
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04.11.2021 19:17 Ответить
Байден придет порядок наведет!
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04.11.2021 19:31 Ответить
США єто говорят больше для Германии и Франции , которьіе взяли на себя переговорьі по урегулированию конфликта в Номандском формате. Все правильно.
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04.11.2021 19:32 Ответить
https://youtu.be/fmsgqQ5Vvws Убойное видео о новом министре обороны Украины Резникове...долларовый миллионер оказывается...
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04.11.2021 19:48 Ответить
мдя, а Байден не такой уж и животворящий оказался ... такой же "демократ" как и Обама
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04.11.2021 20:04 Ответить
как видно расставляются фигуры на нашей шахматной доске агентами кремля не для победы , а - именно для капитуляции
походу наше будущее это полномасштабная война с кацапией в ближайшее время.
это видно даже по тому что за восемь лет уничтожено пять крупных складов с серьёзным количеством серьёзных боеприпасов
а что сделано ?
а сделаны несчастные гранаты для подствольников и то только сейчас...
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04.11.2021 20:11 Ответить
Тем временем в Черное море вошел третий корабль ВМС США,типа танкер-дозаправщик...,что то намечается в Крыму...не зря 2 стратенических бомбардировщика США "В-1 Lancer" летали над Крымом пару дней назад имитируя атаку на Севастополь...глава Пентагона Ллойд Остин что то задумал...
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04.11.2021 20:23 Ответить
USS Mount Whitney -командный пункт шестого флота уже в Одессе...
похоже Остин решил пугнуть кацапню неподецки...
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04.11.2021 20:27 Ответить
 
 