США закликають РФ дозволити ОБСЄ здійснювати моніторинг на Донбасі
Сполучені Штати закликають російську владу дозволити Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні виконувати свій мандат та здійснювати моніторинг на тимчасово окупованих Росією українських теренах.
Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США, інформує Цензор.НЕТ.
"США знову закликають Росію дозволити СММ ОБСЄ виконувати свій мандат та здійснювати моніторинг на всій території України, включно з контрольованою Росією частиною Донецької та Луганської областей та окупованим Кримом", - наголосили в Держдепі.
США також закликають РФ відкрити всі контрольні пункти в'їзду-виїзду вздовж лінії зіткнення на сході України, щоб забезпечити вільне пересування цивільних осіб.
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походу наше будущее это полномасштабная война с кацапией в ближайшее время.
это видно даже по тому что за восемь лет уничтожено пять крупных складов с серьёзным количеством серьёзных боеприпасов
а что сделано ?
а сделаны несчастные гранаты для подствольников и то только сейчас...
похоже Остин решил пугнуть кацапню неподецки...