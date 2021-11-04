США закликають РФ дозволити ОБСЄ здійснювати моніторинг на Донбасі

Сполучені Штати закликають російську владу дозволити Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні виконувати свій мандат та здійснювати моніторинг на тимчасово окупованих Росією українських теренах.

Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США, інформує Цензор.НЕТ.

"США знову закликають Росію дозволити СММ ОБСЄ виконувати свій мандат та здійснювати моніторинг на всій території України, включно з контрольованою Росією частиною Донецької та Луганської областей та окупованим Кримом", - наголосили в Держдепі.

США також закликають РФ відкрити всі контрольні пункти в'їзду-виїзду вздовж лінії зіткнення на сході України, щоб забезпечити вільне пересування цивільних осіб.

Читайте також: Окупанти боєприпасом із безпілотника пошкодили камеру СММ ОБСЄ у Гранітному, - СЦКК. ФОТО