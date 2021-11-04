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Новини Окуповані території
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США закликають РФ дозволити ОБСЄ здійснювати моніторинг на Донбасі

США закликають РФ дозволити ОБСЄ здійснювати моніторинг на Донбасі

Сполучені Штати закликають російську владу дозволити Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні виконувати свій мандат та здійснювати моніторинг на тимчасово окупованих Росією українських теренах.

Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США, інформує Цензор.НЕТ.

"США знову закликають Росію дозволити СММ ОБСЄ виконувати свій мандат та здійснювати моніторинг на всій території України, включно з контрольованою Росією частиною Донецької та Луганської областей та окупованим Кримом", - наголосили в Держдепі.

США також закликають РФ відкрити всі контрольні пункти в'їзду-виїзду вздовж лінії зіткнення на сході України, щоб забезпечити вільне пересування цивільних осіб.

Читайте також: Окупанти боєприпасом із безпілотника пошкодили камеру СММ ОБСЄ у Гранітному, - СЦКК. ФОТО

Автор: 

Держдепартамент США (1654) ОБСЄ (3516) росія (66478) США (23618) Донбас (22358)


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Блеать,ну что здесь ещё можно кроме
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04.11.2021 19:17 Відповісти
Байден придет порядок наведет!
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04.11.2021 19:31 Відповісти
США єто говорят больше для Германии и Франции , которьіе взяли на себя переговорьі по урегулированию конфликта в Номандском формате. Все правильно.
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04.11.2021 19:32 Відповісти
https://youtu.be/fmsgqQ5Vvws Убойное видео о новом министре обороны Украины Резникове...долларовый миллионер оказывается...
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04.11.2021 19:48 Відповісти
мдя, а Байден не такой уж и животворящий оказался ... такой же "демократ" как и Обама
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04.11.2021 20:04 Відповісти
как видно расставляются фигуры на нашей шахматной доске агентами кремля не для победы , а - именно для капитуляции
походу наше будущее это полномасштабная война с кацапией в ближайшее время.
это видно даже по тому что за восемь лет уничтожено пять крупных складов с серьёзным количеством серьёзных боеприпасов
а что сделано ?
а сделаны несчастные гранаты для подствольников и то только сейчас...
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04.11.2021 20:11 Відповісти
Тем временем в Черное море вошел третий корабль ВМС США,типа танкер-дозаправщик...,что то намечается в Крыму...не зря 2 стратенических бомбардировщика США "В-1 Lancer" летали над Крымом пару дней назад имитируя атаку на Севастополь...глава Пентагона Ллойд Остин что то задумал...
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04.11.2021 20:23 Відповісти
USS Mount Whitney -командный пункт шестого флота уже в Одессе...
похоже Остин решил пугнуть кацапню неподецки...
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04.11.2021 20:27 Відповісти
 
 