Штучный назначен главой аппарата ВР из-за дружбы с "Кварталом", - Бутусов

Назначение на эту должность Вячеслава Штучного показывает, происходят назначения на ключевые должности в государстве.

Об этом пишет в блоге главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напомнил, что Штучный 22 года прослужил в милиции и УГО на невысоких должностях, а во время войны не поехал в АТО, а уволился. Перемена в его судьбе произошла, по словам Бутусова, после того, как Штучному удалось подружиться с руководством "Квартала": помощник президента Шефир выдвинул кандидатуру Штучного на должность первого замначальника Управления госохраны.

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"Начальником УГО был назначен офицер ВСУ Алексей Оцерклевич, известный участник войны. Очень быстро между Штучным и Оцерклевичем произошла серия острых конфликтов, поскольку Штучный вместо работы искал любые поводы для того, чтобы быть как можно ближе к президенту и его окружению, а приказы и распоряжения Оцерклевича игнорировал или даже намеренно искажал, не желая признавать его начальником. В результате конфликта в УГО, который решали лично Зеленский, Богдан и Шефир, Оцерклевичу присвоили звание генерала и отправили обратно в армию, а друга "Квартала" Штучного назначили... на одну из важнейших должностей - главы аппарата Верховной Рады!" - пишет Бутусов.

Штучного уже увольняли с этой должности в июне 2020-го по инициативе тогдашнего спикера Разумкова.

"Уровень профессионализма УГО мы видим на примере покушения на Шефира. Но, несмотря на этот провал, Штучного снова повысили. Теперь Штучный будет надзирать уже за Стефанчуком", - пишет Бутусов.

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"Друг "Квартала" - это по-прежнему единственная гарантия пережить любой скандал и сохраниться во власти при любых обстоятельствах, единственный шанс занимать любые высокие должности", - подытожил журналист.