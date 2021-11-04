Штучный назначен главой аппарата ВР из-за дружбы с "Кварталом", - Бутусов
Назначение на эту должность Вячеслава Штучного показывает, происходят назначения на ключевые должности в государстве.
Об этом пишет в блоге главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он напомнил, что Штучный 22 года прослужил в милиции и УГО на невысоких должностях, а во время войны не поехал в АТО, а уволился. Перемена в его судьбе произошла, по словам Бутусова, после того, как Штучному удалось подружиться с руководством "Квартала": помощник президента Шефир выдвинул кандидатуру Штучного на должность первого замначальника Управления госохраны.
"Начальником УГО был назначен офицер ВСУ Алексей Оцерклевич, известный участник войны. Очень быстро между Штучным и Оцерклевичем произошла серия острых конфликтов, поскольку Штучный вместо работы искал любые поводы для того, чтобы быть как можно ближе к президенту и его окружению, а приказы и распоряжения Оцерклевича игнорировал или даже намеренно искажал, не желая признавать его начальником. В результате конфликта в УГО, который решали лично Зеленский, Богдан и Шефир, Оцерклевичу присвоили звание генерала и отправили обратно в армию, а друга "Квартала" Штучного назначили... на одну из важнейших должностей - главы аппарата Верховной Рады!" - пишет Бутусов.
Штучного уже увольняли с этой должности в июне 2020-го по инициативе тогдашнего спикера Разумкова.
"Уровень профессионализма УГО мы видим на примере покушения на Шефира. Но, несмотря на этот провал, Штучного снова повысили. Теперь Штучный будет надзирать уже за Стефанчуком", - пишет Бутусов.
"Друг "Квартала" - это по-прежнему единственная гарантия пережить любой скандал и сохраниться во власти при любых обстоятельствах, единственный шанс занимать любые высокие должности", - подытожил журналист.
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Сподіваюсь результат зі Стефанчуком буде набагато влучніший, ніж з шифером. А після цього його підвищать до охорони самого найіеличнішого
01.08.1993 - 30.06.2003 служба в органах внутрішніх справ України
01.07.2003 - 27.09.2015 військова служба за контрактом в Управлінні державної охорони України на посадах керівного складу
12.11.2015 - 14.01.2016 радник товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "ЕЛ СІ ЕФ", місто Київ
02.02.2017 - 09.02.2018 провідний науковий співробітник відділу з вивчення проблем захисту національних інтересів в економічній сфері та протидії корупції Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, місто Київ
31.05.2019 - 31.10.2019 військова служба за контрактом в Управлінні державної охорони України, місто Київ
01.11.2019 - 16.07.2020 Керівник Апарату Верховної Ради України, місто Київ
Реально штучный...