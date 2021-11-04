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Штучный назначен главой аппарата ВР из-за дружбы с "Кварталом", - Бутусов

Штучный назначен главой аппарата ВР из-за дружбы с

Назначение на эту должность Вячеслава Штучного показывает, происходят назначения на ключевые должности в государстве.

Об этом пишет в блоге главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напомнил, что Штучный 22 года прослужил в милиции и УГО на невысоких должностях, а во время войны не поехал в АТО, а уволился. Перемена в его судьбе произошла, по словам Бутусова, после того, как Штучному удалось подружиться с руководством "Квартала": помощник президента Шефир выдвинул кандидатуру Штучного на должность первого замначальника Управления госохраны.

Читайте: ВР назначила Штучного руководителем аппарата ВР

"Начальником УГО был назначен офицер ВСУ Алексей Оцерклевич, известный участник войны. Очень быстро между Штучным и Оцерклевичем произошла серия острых конфликтов, поскольку Штучный вместо работы искал любые поводы для того, чтобы быть как можно ближе к президенту и его окружению, а приказы и распоряжения Оцерклевича игнорировал или даже намеренно искажал, не желая признавать его начальником. В результате конфликта в УГО, который решали лично Зеленский, Богдан и Шефир, Оцерклевичу присвоили звание генерала и отправили обратно в армию, а друга "Квартала" Штучного назначили... на одну из важнейших должностей - главы аппарата Верховной Рады!" - пишет Бутусов.

Штучного уже увольняли с этой должности в июне 2020-го по инициативе тогдашнего спикера Разумкова.

"Уровень профессионализма УГО мы видим на примере покушения на Шефира. Но, несмотря на этот провал, Штучного снова повысили. Теперь Штучный будет надзирать уже за Стефанчуком", - пишет Бутусов.

Также читайте: Аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице: кого может коснуться выселение. СПИСОК

"Друг "Квартала" - это по-прежнему единственная гарантия пережить любой скандал и сохраниться во власти при любых обстоятельствах, единственный шанс занимать любые высокие должности", - подытожил журналист.

Автор: 

ВР (29302) Зеленский Владимир (21090) Квартал-95 (225) Бутусов Юрий (4390) Шефир Сергей (120) Штучный (8)


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Топ комментарии
+19
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04.11.2021 21:05 Ответить
+13
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04.11.2021 21:09 Ответить
+11
А коли це зеленський здох?
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04.11.2021 21:06 Ответить
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Да бог с ними, барыги же нету!
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04.11.2021 21:03 Ответить
А коли це зеленський здох?
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04.11.2021 21:06 Ответить
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04.11.2021 21:05 Ответить
Та які там зв'язки))) то просто так "звізди" склалися)))
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04.11.2021 21:05 Ответить
Кввартальні просруть країну...
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04.11.2021 21:06 Ответить
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04.11.2021 21:09 Ответить
"Уровень профессионализма УГО мы видим на примере покушения на Шефира. Но, несмотря на этот провал, Штучного снова повысили. Теперь Штучный будет надзирать уже за Стефанчуком" Источник:

Сподіваюсь результат зі Стефанчуком буде набагато влучніший, ніж з шифером. А після цього його підвищать до охорони самого найіеличнішого
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04.11.2021 21:11 Ответить
Была индустриализация, была электрофикация, была химизация, перестройка, розбудова и....... наступила "квартализация".
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04.11.2021 21:14 Ответить
"ЗЕбанатизм - это квартальная власть плюс дебилизация всей страны".
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04.11.2021 21:19 Ответить
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04.11.2021 21:16 Ответить
9 стран Мира проинвестировали в энергетику Украины 25 ярдов долларов...отдача для инвесторов НОЛЬ...и кто теперь инвенстирует в Украину хотя бы 1 доллар? да Никто... Зелемойские...НИ КТО!!!
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04.11.2021 21:19 Ответить
24.06.1992 - 02.08.1993 референт-диспетчер проектно-кошторисної фірми "Графіка", місто Біла Церква
01.08.1993 - 30.06.2003 служба в органах внутрішніх справ України
01.07.2003 - 27.09.2015 військова служба за контрактом в Управлінні державної охорони України на посадах керівного складу
12.11.2015 - 14.01.2016 радник товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "ЕЛ СІ ЕФ", місто Київ
02.02.2017 - 09.02.2018 провідний науковий співробітник відділу з вивчення проблем захисту національних інтересів в економічній сфері та протидії корупції Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, місто Київ
31.05.2019 - 31.10.2019 військова служба за контрактом в Управлінні державної охорони України, місто Київ
01.11.2019 - 16.07.2020 Керівник Апарату Верховної Ради України, місто Київ

Реально штучный...
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04.11.2021 21:19 Ответить
Никогда такого не было и вот опять!😁
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04.11.2021 21:20 Ответить
срань проплаченная потеет...
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04.11.2021 21:23 Ответить
Энергетику мародёрят все кому не лень.Штучному лично в руки активисты передали документальные материалы о противоправной деятельности энергогруппы *********. И вместо того, чтобы донести информацию руководству страны и начать расследование преступления, ход расследования был заблокирован. Кругленькая сумма «зеленых» заставляет закрыть глаза абсолютно на все. 1 млн 400 тыс. долларов - столько составила «благодарность» ********* Штучному».- Штучный и ******** разворовывали ТЭЦ .31 мая 2020 г
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04.11.2021 21:21 Ответить
"Штучный глава аппарата"---зашибись! Зря Зельц с Квартала уволился,с такой хохмой имел бы успех,а не то шо щас
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04.11.2021 21:25 Ответить
Вырисовывается прямая причинно-следственная связь между 95 кварталом и Байденом ,Блинкеном,Меркель и Макроном.Это очень и очень настораживает и напрягает..
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04.11.2021 21:26 Ответить
С логикой у тебя плохоВАТА.... Фирташ и Коломойский все поделили пополам...,причем совсем недавно в Австрию на "стрелку" летал некий Дмитрий Торнер....
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04.11.2021 21:33 Ответить
Выбрали товпо*пов - те товпо*пов и назначают. Шо вы, зетипиллы хотели от ваших кловунов квартальных?
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04.11.2021 21:28 Ответить
"Кидалово" Зелемойским дорого обойдется...Инвесторы подадут в Суд и капздец...,все самое интересное впереди... ЕСПЧ штука крутая...взяток не берет и дайот стадо Турборежимное...
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04.11.2021 21:29 Ответить
штучный людською гумовий...
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04.11.2021 21:42 Ответить
Ще одне поросятко запхало морду в корито. Не здивуюся якщо це воно стріляло холостими в машину Шефіра.
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04.11.2021 22:11 Ответить
еще один коренной "украинец" у власти... и хвамылия чисто украинская - штучный...
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05.11.2021 01:53 Ответить
Ще одне лайно на квартальному ліфті виплило наверх.
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05.11.2021 07:49 Ответить
 
 