Штучного призначено головою апарату ВР через дружбу з "Кварталом", - Бутусов

Призначення на цю посаду В'ячеслава Штучного показує, як відбуваються призначення на ключові посади в державі.

Про це пише у блозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він нагадав, що Штучний 22 роки прослужив у міліції та УДО на невисоких посадах, а під час війни не поїхав до АТО, а звільнився. Зміна у його долі відбулася, за словами Бутусова, після того, як Штучному вдалося потоваришувати з керівництвом "Кварталу": помічник президента Шефір висунув кандидатуру Штучного на посаду першого заступника начальника Управління держохорони.

"Начальником УДО був призначений офіцер ЗСУ Олексій Оцерклевич, відомий учасник війни. Дуже швидко між Штучним та Оцерклевичем сталася серія гострих конфліктів, оскільки Штучний замість роботи шукав будь-які приводи для того, щоб бути якомога ближче до президента та його оточення, а накази та розпорядження Оцерклевича ігнорував чи навіть навмисно перекручував, не бажаючи визнавати його начальником, внаслідок конфлікту в УДО, який вирішували особисто Зеленський, Богдан і Шефір, Оцерклевичу присвоїли звання генерала і відправили назад в армію, а друга "Кварталу" Штучного призначили... на одну з найважливіших посад – голови апарату Верховної Ради!" – пише Бутусов.

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Штучного вже звільняли з цієї посади у червні 2020-го з ініціативи тодішнього спікера Разумкова.

"Рівень професіоналізму УДО ми бачимо на прикладі замаху на Шефіра. Але, попри цей провал, Штучного знову підвищили. Тепер Штучний наглядатиме вже за Стефанчуком", - пише Бутусов.

"Друг "Кварталу" - це, як і раніше, єдина гарантія пережити будь-який скандал і зберегтися у владі за будь-яких обставин, єдиний шанс обіймати будь-які високі посади", - підсумував журналіст.