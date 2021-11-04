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Штучного призначено головою апарату ВР через дружбу з "Кварталом", - Бутусов

Штучного призначено головою апарату ВР через дружбу з

Призначення на цю посаду В'ячеслава Штучного показує, як відбуваються призначення на ключові посади в державі.

Про це пише у блозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він нагадав, що Штучний 22 роки прослужив у міліції та УДО на невисоких посадах, а під час війни не поїхав до АТО, а звільнився. Зміна у його долі відбулася, за словами Бутусова, після того, як Штучному вдалося потоваришувати з керівництвом "Кварталу": помічник президента Шефір висунув кандидатуру Штучного на посаду першого заступника начальника Управління держохорони.

"Начальником УДО був призначений офіцер ЗСУ Олексій Оцерклевич, відомий учасник війни. Дуже швидко між Штучним та Оцерклевичем сталася серія гострих конфліктів, оскільки Штучний замість роботи шукав будь-які приводи для того, щоб бути якомога ближче до президента та його оточення, а накази та розпорядження Оцерклевича ігнорував чи навіть навмисно перекручував, не бажаючи визнавати його начальником, внаслідок конфлікту в УДО, який вирішували особисто Зеленський, Богдан і Шефір, Оцерклевичу присвоїли звання генерала і відправили назад в армію, а друга "Кварталу" Штучного призначили... на одну з найважливіших посад – голови апарату Верховної Ради!" – пише Бутусов.

Читайте також: ВР призначила Штучного керівником апарату ВР

Штучного вже звільняли з цієї посади у червні 2020-го з ініціативи тодішнього спікера Разумкова.

"Рівень професіоналізму УДО ми бачимо на прикладі замаху на Шефіра. Але, попри цей провал, Штучного знову підвищили. Тепер Штучний наглядатиме вже за Стефанчуком", - пише Бутусов.

"Друг "Кварталу" - це, як і раніше, єдина гарантія пережити будь-який скандал і зберегтися у владі за будь-яких обставин, єдиний шанс обіймати будь-які високі посади", - підсумував журналіст.

Автор: 

ВР (15073) Зеленський Володимир (24589) Квартал-95 (187) Бутусов Юрій (3622) Шефір Сергій (128) Штучний В’ячеслав (9)


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Топ коментарі
+19
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04.11.2021 21:05 Відповісти
+13
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04.11.2021 21:09 Відповісти
+11
А коли це зеленський здох?
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04.11.2021 21:06 Відповісти
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Да бог с ними, барыги же нету!
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04.11.2021 21:03 Відповісти
А коли це зеленський здох?
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04.11.2021 21:06 Відповісти
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04.11.2021 21:05 Відповісти
Та які там зв'язки))) то просто так "звізди" склалися)))
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04.11.2021 21:05 Відповісти
Кввартальні просруть країну...
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04.11.2021 21:06 Відповісти
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04.11.2021 21:09 Відповісти
"Уровень профессионализма УГО мы видим на примере покушения на Шефира. Но, несмотря на этот провал, Штучного снова повысили. Теперь Штучный будет надзирать уже за Стефанчуком" Источник:

Сподіваюсь результат зі Стефанчуком буде набагато влучніший, ніж з шифером. А після цього його підвищать до охорони самого найіеличнішого
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04.11.2021 21:11 Відповісти
Была индустриализация, была электрофикация, была химизация, перестройка, розбудова и....... наступила "квартализация".
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04.11.2021 21:14 Відповісти
"ЗЕбанатизм - это квартальная власть плюс дебилизация всей страны".
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04.11.2021 21:19 Відповісти
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04.11.2021 21:16 Відповісти
9 стран Мира проинвестировали в энергетику Украины 25 ярдов долларов...отдача для инвесторов НОЛЬ...и кто теперь инвенстирует в Украину хотя бы 1 доллар? да Никто... Зелемойские...НИ КТО!!!
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04.11.2021 21:19 Відповісти
24.06.1992 - 02.08.1993 референт-диспетчер проектно-кошторисної фірми "Графіка", місто Біла Церква
01.08.1993 - 30.06.2003 служба в органах внутрішніх справ України
01.07.2003 - 27.09.2015 військова служба за контрактом в Управлінні державної охорони України на посадах керівного складу
12.11.2015 - 14.01.2016 радник товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "ЕЛ СІ ЕФ", місто Київ
02.02.2017 - 09.02.2018 провідний науковий співробітник відділу з вивчення проблем захисту національних інтересів в економічній сфері та протидії корупції Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, місто Київ
31.05.2019 - 31.10.2019 військова служба за контрактом в Управлінні державної охорони України, місто Київ
01.11.2019 - 16.07.2020 Керівник Апарату Верховної Ради України, місто Київ

Реально штучный...
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04.11.2021 21:19 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять!😁
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04.11.2021 21:20 Відповісти
срань проплаченная потеет...
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04.11.2021 21:23 Відповісти
Энергетику мародёрят все кому не лень.Штучному лично в руки активисты передали документальные материалы о противоправной деятельности энергогруппы *********. И вместо того, чтобы донести информацию руководству страны и начать расследование преступления, ход расследования был заблокирован. Кругленькая сумма «зеленых» заставляет закрыть глаза абсолютно на все. 1 млн 400 тыс. долларов - столько составила «благодарность» ********* Штучному».- Штучный и ******** разворовывали ТЭЦ .31 мая 2020 г
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04.11.2021 21:21 Відповісти
"Штучный глава аппарата"---зашибись! Зря Зельц с Квартала уволился,с такой хохмой имел бы успех,а не то шо щас
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04.11.2021 21:25 Відповісти
Вырисовывается прямая причинно-следственная связь между 95 кварталом и Байденом ,Блинкеном,Меркель и Макроном.Это очень и очень настораживает и напрягает..
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04.11.2021 21:26 Відповісти
С логикой у тебя плохоВАТА.... Фирташ и Коломойский все поделили пополам...,причем совсем недавно в Австрию на "стрелку" летал некий Дмитрий Торнер....
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04.11.2021 21:33 Відповісти
Выбрали товпо*пов - те товпо*пов и назначают. Шо вы, зетипиллы хотели от ваших кловунов квартальных?
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04.11.2021 21:28 Відповісти
"Кидалово" Зелемойским дорого обойдется...Инвесторы подадут в Суд и капздец...,все самое интересное впереди... ЕСПЧ штука крутая...взяток не берет и дайот стадо Турборежимное...
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04.11.2021 21:29 Відповісти
штучный людською гумовий...
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04.11.2021 21:42 Відповісти
Ще одне поросятко запхало морду в корито. Не здивуюся якщо це воно стріляло холостими в машину Шефіра.
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04.11.2021 22:11 Відповісти
еще один коренной "украинец" у власти... и хвамылия чисто украинская - штучный...
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05.11.2021 01:53 Відповісти
Ще одне лайно на квартальному ліфті виплило наверх.
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05.11.2021 07:49 Відповісти
 
 