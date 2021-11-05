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Лавров продолжает избегать встречи глав МИД нормандской четверки, - Кулеба

Лавров продолжает избегать встречи глав МИД нормандской четверки, - Кулеба

Министерство иностранных дел России отправило свои предложения Германии, Франции и Украине о том, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел в Нормандском формате, однако они лишь подтверждают, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров продолжает избегать этой встречи.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в эфире программы "Право на власть" на телеканале"1+1" в четверг..

"Из последнего, что произошло на дипломатическом треке: Министерство иностранных дел РФ отправило свои предложения Германии, Франции и Украине, их виденье того, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел. Но этот документ написан таким образом, что он не оставляет никакого сомнения, кроме как подтверждение того, что министр Лавров продолжает избегать этой встречи в то время, как мы видим нагнетание российской пропаганды и раскручивание этого маховика гибридной войны",- сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров заявил, что РФ передала партнерам предложения по встрече в Нормандском формате: "Ждем реакции"

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596)


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Да...От жеж Лошадь Пржевальского...Продолжает избегает, гарцует и ржет...Вову Пу не слушает. Отбился от рук и команды не выполняет. Не то шо наш Кулеба.
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05.11.2021 00:48 Ответить
Вот жеж негодяи. Гудосик им значит спецоперацию по вагнеровцам слил, а они ни разу не благодарны, и "избегают". Нелох думал всё будет по пацански (по криворагульски) - ты мне я тебе, а получилось что они и не знали что он не лох...
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05.11.2021 01:02 Ответить
Кипяточком дед брызгает с остраха с одного места, хоть на ином и лавры по фамилии имеет.
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05.11.2021 01:10 Ответить
старая кляча даже посрать не может без разрешения от вонючего бункерного клопа...
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05.11.2021 06:17 Ответить
Кулеба надоел всем со своими встречами и бестолковыми разговорами. Навязчиво и некрасиво.
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05.11.2021 07:12 Ответить
 
 