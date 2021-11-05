Лавров продовжує уникати зустрічі глав МЗС нормандської четвірки, - Кулеба

Міністерство закордонних справ Росії надіслало свої пропозиції Німеччині, Франції та Україні про те, яким має бути заключний документ потенційної зустрічі міністрів закордонних справ у Нормандському форматі, проте вони лише підтверджують, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров продовжує уникати цієї зустрічі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер.

"З останнього, що сталося на дипломатичному треку: Міністерство закордонних справ РФ надіслало свої пропозиції Німеччині, Франції та Україні, їхнє бачення того, яким має бути заключний документ потенційної зустрічі міністрів закордонних справ. Але цей документ написаний таким чином, що він не залишає жодного сумніву, крім підтвердження того, що міністр Лавров продовжує уникати цієї зустрічі в той час, як ми бачимо нагнітання російської пропаганди і розкручування цього маховика гібридної війни",- сказав Кулеба.

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