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Лавров продовжує уникати зустрічі глав МЗС нормандської четвірки, - Кулеба

Лавров продовжує уникати зустрічі глав МЗС нормандської четвірки, - Кулеба

Міністерство закордонних справ Росії надіслало свої пропозиції Німеччині, Франції та Україні про те, яким має бути заключний документ потенційної зустрічі міністрів закордонних справ у Нормандському форматі, проте вони лише підтверджують, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров продовжує уникати цієї зустрічі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер.

"З останнього, що сталося на дипломатичному треку: Міністерство закордонних справ РФ надіслало свої пропозиції Німеччині, Франції та Україні, їхнє бачення того, яким має бути заключний документ потенційної зустрічі міністрів закордонних справ. Але цей документ написаний таким чином, що він не залишає жодного сумніву, крім підтвердження того, що міністр Лавров продовжує уникати цієї зустрічі в той час, як ми бачимо нагнітання російської пропаганди і розкручування цього маховика гібридної війни",- сказав Кулеба.

Також читайте: Росія не проти участі США в Нормандському форматі, якщо Америка підтримає Мінські угоди, - Лавров

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


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Да...От жеж Лошадь Пржевальского...Продолжает избегает, гарцует и ржет...Вову Пу не слушает. Отбился от рук и команды не выполняет. Не то шо наш Кулеба.
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05.11.2021 00:48 Відповісти
Вот жеж негодяи. Гудосик им значит спецоперацию по вагнеровцам слил, а они ни разу не благодарны, и "избегают". Нелох думал всё будет по пацански (по криворагульски) - ты мне я тебе, а получилось что они и не знали что он не лох...
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05.11.2021 01:02 Відповісти
Кипяточком дед брызгает с остраха с одного места, хоть на ином и лавры по фамилии имеет.
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05.11.2021 01:10 Відповісти
старая кляча даже посрать не может без разрешения от вонючего бункерного клопа...
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05.11.2021 06:17 Відповісти
Кулеба надоел всем со своими встречами и бестолковыми разговорами. Навязчиво и некрасиво.
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05.11.2021 07:12 Відповісти
 
 