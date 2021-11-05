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Новости Война
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США вступают в конфигурацию "триполярной войны", - американский генерал Милли

США вступают в конфигурацию

Глава Объединенного комитета начальников штабов заявил, что США вступают в конфигурацию "триполярной войны", в которой им придется противостоять не только России, как это было во времена "холодной войны", но и Китаю.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщил генерал армии Марк Милли заявил об этом в своем выступлении на Аспенском форуме по вопросам безопасности в Вашингтоне.

Назвав "холодную войну" биполярным конфликтом между Советским Союзом и США, Милли сказал, что страна вступает в конфигурацию триполярной войны, в которой США, Россия и Китай являются великими державами.

"Если добавить к этому все технологии, которые приходят к нам очень быстро, – сказал он, – то мы вступаем в мир, который потенциально гораздо более стратегически нестабилен, чем в последние 40-70 лет".

По его словам, сегодня США, Россия, Китай, союзники и партнеры должны быть очень осторожными и серьезными в дальнейшем взаимодействии друг с другом. Скоординированная коммуникация между великими державами станет необходимостью, добавил он.

"В сфере национальной безопасности есть множество вызовов", – сказал он, особо отметив Китай.

"Мы стали свидетелями того, как за четыре десятилетия страна прошла путь от седьмой до второй экономики мира", – сказал Милли, добавив, что Китай инвестирует свои богатства в мощные вооруженные силы.

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"Сорок лет назад это была очень большая пехота, основу которой составляли крестьяне, и это, в основном, были сухопутные войска. Сегодня он обладает потенциалом в космосе, киберпространстве, на суше, на море, в воздухе, под водой, и он явно бросает нам вызов на региональном уровне".

По словам Милли, Китай стремится бросить вызов Соединенным Штатам в глобальном масштабе.

"Они очень ясно дают это понять, – пояснил он. – У них есть китайская мечта, они хотят бросить вызов так называемому либеральному порядку, основанному на правилах, который появился в 1945 году после Второй мировой войны. Они хотят пересмотреть его. Так что, у нас есть страна, которая становится чрезвычайно могущественной и хочет пересмотреть международный порядок в свою пользу. Это будет реальным вызовом в ближайшие 10-20 лет, очень важным".

Мир является свидетелем одного из крупнейших сдвигов в глобальной геостратегической мощи, сказал генерал, добавив, что этот сдвиг фундаментальным образом меняет характер войны.

"Предыдущими крупными новшествами были появление самолетов, механизации и радио, – пояснил он. – Сегодня вы видите роботов, искусственный интеллект, высокоточное оружие и множество других технологий, которые в совокупности ведут к фундаментальному изменению характера войны. И если мы, вооруженные силы США, сами не проведем фундаментальных изменений в ближайшие 10-20 лет, то мы окажемся не на той стороне конфликта".

Китай (3069) Пентагон (1472) россия (96455) США (27336)


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Топ комментарии
+19
А не нужно было давать Кетаю технологии, переносить туда свои производства из-за дешевой рабочей силы и сырьевой базы. Вы сами его вскормили, а теперь кусаете локти, лучше Украине помогайте больше, но не при зе-шобле!!!
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05.11.2021 09:14 Ответить
+10
Территория в которой населюки ходят срать на вырытую в земле дырку и дерутся за просрочку,где насилуют швабрами....Это сверх-ЖОПА...
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05.11.2021 09:09 Ответить
+6
Доперегужались.
Кончать Парашу надо было в 1991 году, а не
выкармливать ее Китай.
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05.11.2021 09:17 Ответить
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Страница 2 из 2
Всё могущество США держится на том, что мир принимает к оплате за реальные ресурсы и реальные товары бумажку, себестоимость печати которой 0,1% а реальная стоимость не выше 40%. Это в 40-50-х годах прошлого века доллар имел реальное наполнение 100%.
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05.11.2021 09:31 Ответить
Дя? І єта фсє? На чому тримається магусчєства расєі?
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05.11.2021 09:33 Ответить
Не знаю на чём, по почему то США ставят её армию на второе место после себя, а Китай на третье. И США сами называют Россию одним из полюсов, а Китай третьим. Хотя Китай уже по факту тянет на первый.
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05.11.2021 09:36 Ответить
Китай конечно скоро перегонит США. Страна эмигрантов и все держится на долларе. А Китай это цивилизация
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05.11.2021 09:40 Ответить
Щас чайникам кисларот пирикроють и лопнит пуссырь кетая.
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05.11.2021 12:38 Ответить
На сакральных скрепах.
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05.11.2021 09:40 Ответить
Миром правит страх. Все из-за того что человеческий мозг так устроен, что все время находится в поиске опасностей и угроз. Если в пещере это было по большей части оправдано, то сейчас это просто нагромождение бессмысленных психозов и фобий.
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05.11.2021 09:34 Ответить
Тушонку Рузвельта и Ножки Буша-старшего РАБссия не получит... а Китай получит..., у них технологии 25 века уже...,правда Мавзолей Мао-Дзе-Дуна в Пекине стоит что и Мавзолей чЛенина в Москве... Статую Свободы РАБы китайцы никогда не поставят...,потому что в США более 300 Нобелевских Лауреатов а в Китае всего 8...,но Китай круче США Технологии решают все...
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05.11.2021 09:43 Ответить
В США начались испытания нового Сверхсекретного истребителя 6 -го поколения....А что Китайцы ? металлолом из совкого дерьма....
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05.11.2021 09:49 Ответить
Из Байдена прекрасный триполярный воин получится.
Рэмбо отдыхает
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05.11.2021 09:50 Ответить
По сведениям китайского агенства Синьхуа,Китай разработал свой первый самолет-невидимку...а что срань РАБссиянская? Где СУ-57?Обосран...Индия отказалась от этого дерьма и больше не финасирует этот сраный прект...
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05.11.2021 09:52 Ответить
Китай сдтал супердержавой благодаря недальновидности и жадности межнациональных кормораций. В погоне за дешевой рабочей силой Китаю были переданы все технологии, известные Западу, были обучены специалисты и были влиты колоссальные средства в экономику Китая... Руководители корпораций наивно полагали, что Китай по жизни будет сборочным цехом, бездумно собирающим под отвертку все, что ему закажут, но в итоге сами же вырастили мощного конкурента как в экономике, так и в военно-политической сфере...
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05.11.2021 09:54 Ответить
А могли бы буферную Украину поднять ,а не Китай, украинцы работящая нация , еврейская община украинцев использовала в годы Крепостного права и сейчас их имеет
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05.11.2021 10:01 Ответить
Да, украинцы работящая нация и строит свою Державу, свою Армию, даже не смотря на агрессию московской орды. А вот осколок золотоордынского улуса Джучи - Московия (россия) как была сырьевым придатком, так и останется, только теперь этот сырьевой придаток будет одной из провинций Китая Китай уже начал поглощение Московии, взяв в концессию практически всю Сибирь, вместе с ленивыми и полубухими московитами, за что в 2004 г. бонусом от кремлевского ху@ла получил еще и остров Даманский, за который в 1969 г. "атцываевале" теперь этот остров называется Чженьбаодао ...
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05.11.2021 10:11 Ответить
Vъ roki krěpostnogo prava židy prozivali vъ ghetto, vъ umovaxъ goršixъ za brazilskie favely.
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05.11.2021 12:42 Ответить
Они были исполнительными приказчиками, собирали у крепостных налоги для барина, который жил в Петербурге или во Франции
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05.11.2021 15:23 Ответить
Udmurtъ načitalъ sę jakoisь mordovskoi majačni. Po-pervše, vъ Ukraině ne bulo «barъ», tolko pany. Po-druge, seljane ne platili panamъ podatkovъ, bo panščina je orendnoju platoju. Po-tretje, vъ Ukraině ne bulo «krěpostnyxъ», tolko poddancy.
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05.11.2021 20:25 Ответить
Мир снова наступил на старые грабли ..Пока такие режимы существуют ни о какой глобализации а уж тем более утопичном космополитизме )мы все жители планеты Земля) , не может быть и речи
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05.11.2021 10:01 Ответить
Китай конкурент не смешите мои Джавелины....,население Китая 1 ярд 500 млн...,Население США 330 млн...,Экономика Китая летит в пропасть...,по полному тарифу...,акции китайских компаний тоже...
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05.11.2021 10:03 Ответить
Хорошая работа очень дорого стоит...в Китае любая работа копейки...
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05.11.2021 10:05 Ответить
Китай разный. Но уже давно не нищий. В промышленных районах за 1000$ в месяц никто работать не хочет. В сельскохозяйственных, минимум 300.
Да, работают они "от души", ни один робот не угонится.
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05.11.2021 10:13 Ответить
Есть такой бизнесмен на РАБссии Дмитрий Потапенко...работал с китайцами не один год...Его цитата : одноразовые шприцы,а не товары...,эту фразу я у него скомуниздил лет 5 назад...
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05.11.2021 10:18 Ответить
Всё правильно. Их девиз "не нужно чинить, покупай новое".
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05.11.2021 10:20 Ответить
Это да.Гарантия полгода и на Мусорник... шестерни вместо металла ставят пластмасс...
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05.11.2021 10:24 Ответить
Заплатите и вам поставят хоть из золота.
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05.11.2021 19:03 Ответить
Потапенко? Дед, не позорься тем, что ты слушаешь этого заливного клоуна. Это аферист, и каким бизнесом он занимается в перерывах между его интервью - никто так и не нашёл.
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05.11.2021 12:26 Ответить
Т.е. захват Европы арабами шерифа не е... ?
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05.11.2021 10:10 Ответить
Меркельша продала Европу за 10 долларов
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05.11.2021 10:12 Ответить
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05.11.2021 10:15 Ответить
Для начала надо запретить иммиграцию и обучение китайце
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05.11.2021 11:00 Ответить
Генерал не правий. Уже давно йде війна між двома системами - демократичною і авторитарною. На сьогодні ми бачимо, що демократична система є більш ефективніша чим авторитарна. Авторитарна система система необхідна в критичні моменти - війна, епідемії, природні катаклізми і т.і.
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05.11.2021 11:08 Ответить
Китай для Америки не враг, а скорее всего конкурент ценовОЙ политики товаров.
У Китая имеется уже озеро Байкал и вся Сибирь с реками в скотокацапии - эти территории уже называются - Ново-Китай.

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05.11.2021 11:30 Ответить
Эти семли давно называюцца си бэй, т.е. северо-запад (северо-западная провинция чайникав), а мардовский улус ани давно называли ё бань.
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05.11.2021 12:43 Ответить
Яка скотыняка,додумался же назвать Россию великой державой.Такие великие диванные войны как Сенатор обязаны записать его во враги Украины
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05.11.2021 11:38 Ответить
комуняцкий китай йде дорогою совка і відстає від його долі приблизно на 50 років, тобто в них зараз десь початок 1970-их років совка і років так через 20-30 комуняцкий китай розвалиться, як свого часу тюрма народів! а ********* - взагалі ні разу не конкурент сша! ніде і зовсім! хіба що тільки в кіберопросторі пробують щось, але цим далеко не зайдеш...
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05.11.2021 12:09 Ответить
роися не является сверхдержавой - мнение американского генерала ошибочно. Китай - да, согласен.
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05.11.2021 12:45 Ответить
Із середини 60-х, коли жовті розісралися з срср-ією цей процес формування 3-ого полюсу розпочався. А зараз, коли чіни набрались співставної (більш-менш) економічної сили почали оформлювати самостійний полюс впливу. Це природній хід подій.
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05.11.2021 15:38 Ответить
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