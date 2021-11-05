США вступают в конфигурацию "триполярной войны", - американский генерал Милли

Глава Объединенного комитета начальников штабов заявил, что США вступают в конфигурацию "триполярной войны", в которой им придется противостоять не только России, как это было во времена "холодной войны", но и Китаю.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщил генерал армии Марк Милли заявил об этом в своем выступлении на Аспенском форуме по вопросам безопасности в Вашингтоне.

Назвав "холодную войну" биполярным конфликтом между Советским Союзом и США, Милли сказал, что страна вступает в конфигурацию триполярной войны, в которой США, Россия и Китай являются великими державами.

"Если добавить к этому все технологии, которые приходят к нам очень быстро, – сказал он, – то мы вступаем в мир, который потенциально гораздо более стратегически нестабилен, чем в последние 40-70 лет".

По его словам, сегодня США, Россия, Китай, союзники и партнеры должны быть очень осторожными и серьезными в дальнейшем взаимодействии друг с другом. Скоординированная коммуникация между великими державами станет необходимостью, добавил он.

"В сфере национальной безопасности есть множество вызовов", – сказал он, особо отметив Китай.

"Мы стали свидетелями того, как за четыре десятилетия страна прошла путь от седьмой до второй экономики мира", – сказал Милли, добавив, что Китай инвестирует свои богатства в мощные вооруженные силы.

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"Сорок лет назад это была очень большая пехота, основу которой составляли крестьяне, и это, в основном, были сухопутные войска. Сегодня он обладает потенциалом в космосе, киберпространстве, на суше, на море, в воздухе, под водой, и он явно бросает нам вызов на региональном уровне".

По словам Милли, Китай стремится бросить вызов Соединенным Штатам в глобальном масштабе.

"Они очень ясно дают это понять, – пояснил он. – У них есть китайская мечта, они хотят бросить вызов так называемому либеральному порядку, основанному на правилах, который появился в 1945 году после Второй мировой войны. Они хотят пересмотреть его. Так что, у нас есть страна, которая становится чрезвычайно могущественной и хочет пересмотреть международный порядок в свою пользу. Это будет реальным вызовом в ближайшие 10-20 лет, очень важным".

Мир является свидетелем одного из крупнейших сдвигов в глобальной геостратегической мощи, сказал генерал, добавив, что этот сдвиг фундаментальным образом меняет характер войны.

"Предыдущими крупными новшествами были появление самолетов, механизации и радио, – пояснил он. – Сегодня вы видите роботов, искусственный интеллект, высокоточное оружие и множество других технологий, которые в совокупности ведут к фундаментальному изменению характера войны. И если мы, вооруженные силы США, сами не проведем фундаментальных изменений в ближайшие 10-20 лет, то мы окажемся не на той стороне конфликта".