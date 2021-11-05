США вступають у конфігурацію "триполярної війни", - американський генерал Міллі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів заявив, що США входять у конфігурацію "триполярної війни", в якій їм доведеться протистояти не лише Росії, як це було за часів "холодної війни", а й Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомив генерал армії Марк Міллі заявив про це у своєму виступі на Аспенському форумі з питань безпеки у Вашингтоні.

Назвавши "холодну війну" біполярним конфліктом між Радянським Союзом та США, Міллі сказав, що країна входить у конфігурацію триполярної війни, у якій США, Росія та Китай є великими державами.

"Якщо додати до цього всі технології, які приходять до нас дуже швидко, – сказав він, – то ми вступаємо у світ, який потенційно набагато стратегічніший, ніж в останні 40-70 років".

За його словами, сьогодні США, Росія, Китай, союзники та партнери мають бути дуже обережними та серйозними у подальшій взаємодії один з одним. Скоординована комунікація між великими державами стане потребою, додав він.

"У сфері національної безпеки є безліч викликів", - сказав він, особливо наголосивши на Китаї.

"Ми стали свідками того, як за чотири десятиліття країна пройшла шлях від сьомої до другої економіки світу", – сказав Міллі, додавши, що Китай інвестує свої багатства у потужні збройні сили.

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"Сорок років тому це була дуже велика піхота, основу якої становили селяни, і це переважно були сухопутні війська. Сьогодні він має потенціал у космосі, кіберпросторі, на суші, на морі, у повітрі, під водою, і він явно кидає нам виклик на регіональному рівні".

За словами Міллі, Китай прагне кинути виклик Сполученим Штатам у глобальному масштабі.

"Вони дуже чітко дають це зрозуміти, - пояснив він. - Вони мають китайську мрію, вони хочуть кинути виклик так званому ліберальному порядку, заснованому на правилах, який з'явився в 1945 році після Другої світової війни. Вони хочуть переглянути його. У нас є країна, яка стає надзвичайно могутньою та хоче переглянути міжнародний порядок на свою користь. Це буде реальним викликом у найближчі 10-20 років, дуже важливим".

Світ є свідком одного з найбільших зрушень у глобальній геостратегічній могутності, сказав генерал, додавши, що це зрушення фундаментальним чином змінює характер війни.

"Попередніми великими нововведеннями були поява літаків, механізації та радіо, – пояснив він. – Сьогодні ви бачите роботів, штучний інтелект, високоточну зброю та безліч інших технологій, які в сукупності ведуть до фундаментальної зміни характеру війни. І якщо ми, збройні сили США, самі не проведемо фундаментальних змін у найближчі 10-20 років, то ми виявимося не на тому боці конфлікту".