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Новини Війна
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США вступають у конфігурацію "триполярної війни", - американський генерал Міллі

США вступають у конфігурацію

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів заявив, що США входять у конфігурацію "триполярної війни", в якій їм доведеться протистояти не лише Росії, як це було за часів "холодної війни", а й Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомив генерал армії Марк Міллі заявив про це у своєму виступі на Аспенському форумі з питань безпеки у Вашингтоні.

Назвавши "холодну війну" біполярним конфліктом між Радянським Союзом та США, Міллі сказав, що країна входить у конфігурацію триполярної війни, у якій США, Росія та Китай є великими державами.

"Якщо додати до цього всі технології, які приходять до нас дуже швидко, – сказав він, – то ми вступаємо у світ, який потенційно набагато стратегічніший, ніж в останні 40-70 років".

За його словами, сьогодні США, Росія, Китай, союзники та партнери мають бути дуже обережними та серйозними у подальшій взаємодії один з одним. Скоординована комунікація між великими державами стане потребою, додав він.

"У сфері національної безпеки є безліч викликів", - сказав він, особливо наголосивши на Китаї.

"Ми стали свідками того, як за чотири десятиліття країна пройшла шлях від сьомої до другої економіки світу", – сказав Міллі, додавши, що Китай інвестує свої багатства у потужні збройні сили.

Також читайте: У США з Китаєм суперництво, а не конфлікт, - Байден

"Сорок років тому це була дуже велика піхота, основу якої становили селяни, і це переважно були сухопутні війська. Сьогодні він має потенціал у космосі, кіберпросторі, на суші, на морі, у повітрі, під водою, і він явно кидає нам виклик на регіональному рівні".

За словами Міллі, Китай прагне кинути виклик Сполученим Штатам у глобальному масштабі.

"Вони дуже чітко дають це зрозуміти, - пояснив він. - Вони мають китайську мрію, вони хочуть кинути виклик так званому ліберальному порядку, заснованому на правилах, який з'явився в 1945 році після Другої світової війни. Вони хочуть переглянути його. У нас є країна, яка стає надзвичайно могутньою та хоче переглянути міжнародний порядок на свою користь. Це буде реальним викликом у найближчі 10-20 років, дуже важливим".

Світ є свідком одного з найбільших зрушень у глобальній геостратегічній могутності, сказав генерал, додавши, що це зрушення фундаментальним чином змінює характер війни.

"Попередніми великими нововведеннями були поява літаків, механізації та радіо, – пояснив він. – Сьогодні ви бачите роботів, штучний інтелект, високоточну зброю та безліч інших технологій, які в сукупності ведуть до фундаментальної зміни характеру війни. І якщо ми, збройні сили США, самі не проведемо фундаментальних змін у найближчі 10-20 років, то ми виявимося не на тому боці конфлікту".

Автор: 

Китай (4741) Пентагон (1441) росія (66478) США (23618)


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Топ коментарі
+19
А не нужно было давать Кетаю технологии, переносить туда свои производства из-за дешевой рабочей силы и сырьевой базы. Вы сами его вскормили, а теперь кусаете локти, лучше Украине помогайте больше, но не при зе-шобле!!!
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05.11.2021 09:14 Відповісти
+10
Территория в которой населюки ходят срать на вырытую в земле дырку и дерутся за просрочку,где насилуют швабрами....Это сверх-ЖОПА...
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05.11.2021 09:09 Відповісти
+6
Доперегужались.
Кончать Парашу надо было в 1991 году, а не
выкармливать ее Китай.
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05.11.2021 09:17 Відповісти
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Всё могущество США держится на том, что мир принимает к оплате за реальные ресурсы и реальные товары бумажку, себестоимость печати которой 0,1% а реальная стоимость не выше 40%. Это в 40-50-х годах прошлого века доллар имел реальное наполнение 100%.
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05.11.2021 09:31 Відповісти
Дя? І єта фсє? На чому тримається магусчєства расєі?
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05.11.2021 09:33 Відповісти
Не знаю на чём, по почему то США ставят её армию на второе место после себя, а Китай на третье. И США сами называют Россию одним из полюсов, а Китай третьим. Хотя Китай уже по факту тянет на первый.
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05.11.2021 09:36 Відповісти
Китай конечно скоро перегонит США. Страна эмигрантов и все держится на долларе. А Китай это цивилизация
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05.11.2021 09:40 Відповісти
Щас чайникам кисларот пирикроють и лопнит пуссырь кетая.
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05.11.2021 12:38 Відповісти
На сакральных скрепах.
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05.11.2021 09:40 Відповісти
Миром правит страх. Все из-за того что человеческий мозг так устроен, что все время находится в поиске опасностей и угроз. Если в пещере это было по большей части оправдано, то сейчас это просто нагромождение бессмысленных психозов и фобий.
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05.11.2021 09:34 Відповісти
Тушонку Рузвельта и Ножки Буша-старшего РАБссия не получит... а Китай получит..., у них технологии 25 века уже...,правда Мавзолей Мао-Дзе-Дуна в Пекине стоит что и Мавзолей чЛенина в Москве... Статую Свободы РАБы китайцы никогда не поставят...,потому что в США более 300 Нобелевских Лауреатов а в Китае всего 8...,но Китай круче США Технологии решают все...
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05.11.2021 09:43 Відповісти
В США начались испытания нового Сверхсекретного истребителя 6 -го поколения....А что Китайцы ? металлолом из совкого дерьма....
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05.11.2021 09:49 Відповісти
Из Байдена прекрасный триполярный воин получится.
Рэмбо отдыхает
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05.11.2021 09:50 Відповісти
По сведениям китайского агенства Синьхуа,Китай разработал свой первый самолет-невидимку...а что срань РАБссиянская? Где СУ-57?Обосран...Индия отказалась от этого дерьма и больше не финасирует этот сраный прект...
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05.11.2021 09:52 Відповісти
Китай сдтал супердержавой благодаря недальновидности и жадности межнациональных кормораций. В погоне за дешевой рабочей силой Китаю были переданы все технологии, известные Западу, были обучены специалисты и были влиты колоссальные средства в экономику Китая... Руководители корпораций наивно полагали, что Китай по жизни будет сборочным цехом, бездумно собирающим под отвертку все, что ему закажут, но в итоге сами же вырастили мощного конкурента как в экономике, так и в военно-политической сфере...
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05.11.2021 09:54 Відповісти
А могли бы буферную Украину поднять ,а не Китай, украинцы работящая нация , еврейская община украинцев использовала в годы Крепостного права и сейчас их имеет
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05.11.2021 10:01 Відповісти
Да, украинцы работящая нация и строит свою Державу, свою Армию, даже не смотря на агрессию московской орды. А вот осколок золотоордынского улуса Джучи - Московия (россия) как была сырьевым придатком, так и останется, только теперь этот сырьевой придаток будет одной из провинций Китая Китай уже начал поглощение Московии, взяв в концессию практически всю Сибирь, вместе с ленивыми и полубухими московитами, за что в 2004 г. бонусом от кремлевского ху@ла получил еще и остров Даманский, за который в 1969 г. "атцываевале" теперь этот остров называется Чженьбаодао ...
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05.11.2021 10:11 Відповісти
Vъ roki krěpostnogo prava židy prozivali vъ ghetto, vъ umovaxъ goršixъ za brazilskie favely.
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05.11.2021 12:42 Відповісти
Они были исполнительными приказчиками, собирали у крепостных налоги для барина, который жил в Петербурге или во Франции
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05.11.2021 15:23 Відповісти
Udmurtъ načitalъ sę jakoisь mordovskoi majačni. Po-pervše, vъ Ukraině ne bulo «barъ», tolko pany. Po-druge, seljane ne platili panamъ podatkovъ, bo panščina je orendnoju platoju. Po-tretje, vъ Ukraině ne bulo «krěpostnyxъ», tolko poddancy.
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05.11.2021 20:25 Відповісти
Мир снова наступил на старые грабли ..Пока такие режимы существуют ни о какой глобализации а уж тем более утопичном космополитизме )мы все жители планеты Земля) , не может быть и речи
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05.11.2021 10:01 Відповісти
Китай конкурент не смешите мои Джавелины....,население Китая 1 ярд 500 млн...,Население США 330 млн...,Экономика Китая летит в пропасть...,по полному тарифу...,акции китайских компаний тоже...
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05.11.2021 10:03 Відповісти
Хорошая работа очень дорого стоит...в Китае любая работа копейки...
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05.11.2021 10:05 Відповісти
Китай разный. Но уже давно не нищий. В промышленных районах за 1000$ в месяц никто работать не хочет. В сельскохозяйственных, минимум 300.
Да, работают они "от души", ни один робот не угонится.
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05.11.2021 10:13 Відповісти
Есть такой бизнесмен на РАБссии Дмитрий Потапенко...работал с китайцами не один год...Его цитата : одноразовые шприцы,а не товары...,эту фразу я у него скомуниздил лет 5 назад...
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05.11.2021 10:18 Відповісти
Всё правильно. Их девиз "не нужно чинить, покупай новое".
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05.11.2021 10:20 Відповісти
Это да.Гарантия полгода и на Мусорник... шестерни вместо металла ставят пластмасс...
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05.11.2021 10:24 Відповісти
Заплатите и вам поставят хоть из золота.
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05.11.2021 19:03 Відповісти
Потапенко? Дед, не позорься тем, что ты слушаешь этого заливного клоуна. Это аферист, и каким бизнесом он занимается в перерывах между его интервью - никто так и не нашёл.
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05.11.2021 12:26 Відповісти
Т.е. захват Европы арабами шерифа не е... ?
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05.11.2021 10:10 Відповісти
Меркельша продала Европу за 10 долларов
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05.11.2021 10:12 Відповісти
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05.11.2021 10:15 Відповісти
Для начала надо запретить иммиграцию и обучение китайце
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05.11.2021 11:00 Відповісти
Генерал не правий. Уже давно йде війна між двома системами - демократичною і авторитарною. На сьогодні ми бачимо, що демократична система є більш ефективніша чим авторитарна. Авторитарна система система необхідна в критичні моменти - війна, епідемії, природні катаклізми і т.і.
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05.11.2021 11:08 Відповісти
Китай для Америки не враг, а скорее всего конкурент ценовОЙ политики товаров.
У Китая имеется уже озеро Байкал и вся Сибирь с реками в скотокацапии - эти территории уже называются - Ново-Китай.

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05.11.2021 11:30 Відповісти
Эти семли давно называюцца си бэй, т.е. северо-запад (северо-западная провинция чайникав), а мардовский улус ани давно называли ё бань.
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05.11.2021 12:43 Відповісти
Яка скотыняка,додумался же назвать Россию великой державой.Такие великие диванные войны как Сенатор обязаны записать его во враги Украины
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05.11.2021 11:38 Відповісти
комуняцкий китай йде дорогою совка і відстає від його долі приблизно на 50 років, тобто в них зараз десь початок 1970-их років совка і років так через 20-30 комуняцкий китай розвалиться, як свого часу тюрма народів! а ********* - взагалі ні разу не конкурент сша! ніде і зовсім! хіба що тільки в кіберопросторі пробують щось, але цим далеко не зайдеш...
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05.11.2021 12:09 Відповісти
роися не является сверхдержавой - мнение американского генерала ошибочно. Китай - да, согласен.
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05.11.2021 12:45 Відповісти
Із середини 60-х, коли жовті розісралися з срср-ією цей процес формування 3-ого полюсу розпочався. А зараз, коли чіни набрались співставної (більш-менш) економічної сили почали оформлювати самостійний полюс впливу. Це природній хід подій.
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05.11.2021 15:38 Відповісти
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