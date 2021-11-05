Митинги "антивакцинаторов" - это насмешка над медиками, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой насмешкой над медработниками.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, любой "антивакцинаторский дух" у человека исчезает, как только он попадает в больницу с COVID-19.

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"Поэтому нужно думать о том, что говорить и что делать", - подчеркнул глава Минздрава.

Говоря о последствиях такого митинга, он отметил: "Те, кто не вакцинируются и заболеют, могут попасть в больницу. А, поверьте, риски, которые могут возникнуть в связи с перенесенной болезнью, они несопоставимы с любыми домыслами".