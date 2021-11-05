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Митинги "антивакцинаторов" - это насмешка над медиками, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой насмешкой над медработниками.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, любой "антивакцинаторский дух" у человека исчезает, как только он попадает в больницу с COVID-19.
"Поэтому нужно думать о том, что говорить и что делать", - подчеркнул глава Минздрава.
Говоря о последствиях такого митинга, он отметил: "Те, кто не вакцинируются и заболеют, могут попасть в больницу. А, поверьте, риски, которые могут возникнуть в связи с перенесенной болезнью, они несопоставимы с любыми домыслами".
Топ комментарии
+41 Привет
показать весь комментарий05.11.2021 11:46 Ответить Ссылка
+22 юрий П #410481
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+17 Lubov Soloshenko
показать весь комментарий05.11.2021 13:17 Ответить Ссылка
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высерпост. И у меня для тебя новость - лечение чего угодно у нас в стране за свой счет, если ты этого еще не понял - добро пожаловать в реальный мир. А ковидом я уже переболел в октябре, по тяжести он примерно как и сезонный грипп.