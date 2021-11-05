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Мітинги "антивакцинаторів" - це глузування з медиків, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що мітинг "антивакцинаторів" під Верховною Радою глузуванням з медпрацівників.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За словами Ляшка, будь-який "антивакцинаторський дух" у людини зникає, як тільки вона потрапляє до лікарні з COVID-19.
"Тому потрібно думати про те, що говорити і що робити", - наголосив глава МОЗ.
Говорячи про наслідки такого мітингу, він зазначив: "Ті, хто не вакцинуються і захворіють, можуть потрапити до лікарні. А, повірте, ризики, які можуть виникнути у зв'язку з перенесеною хворобою, вони непорівнянні з будь-якими домислами".
Топ коментарі
+41 Привет
показати весь коментар05.11.2021 11:46 Відповісти Посилання
+22 юрий П #410481
показати весь коментар05.11.2021 12:06 Відповісти Посилання
+17 Lubov Soloshenko
показати весь коментар05.11.2021 13:17 Відповісти Посилання
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высерпост. И у меня для тебя новость - лечение чего угодно у нас в стране за свой счет, если ты этого еще не понял - добро пожаловать в реальный мир. А ковидом я уже переболел в октябре, по тяжести он примерно как и сезонный грипп.