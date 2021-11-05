Мітинги "антивакцинаторів" - це глузування з медиків, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що мітинг "антивакцинаторів" під Верховною Радою глузуванням з медпрацівників.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, будь-який "антивакцинаторський дух" у людини зникає, як тільки вона потрапляє до лікарні з COVID-19.

"Тому потрібно думати про те, що говорити і що робити", - наголосив глава МОЗ.

Говорячи про наслідки такого мітингу, він зазначив: "Ті, хто не вакцинуються і захворіють, можуть потрапити до лікарні. А, повірте, ризики, які можуть виникнути у зв'язку з перенесеною хворобою, вони непорівнянні з будь-якими домислами".

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