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Новини Коронавірус і карантин
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Мітинги "антивакцинаторів" - це глузування з медиків, - Ляшко

Мітинги

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що мітинг "антивакцинаторів" під Верховною Радою глузуванням з медпрацівників.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, будь-який "антивакцинаторський дух" у людини зникає, як тільки вона потрапляє до лікарні з COVID-19.

"Тому потрібно думати про те, що говорити і що робити", - наголосив глава МОЗ.

Говорячи про наслідки такого мітингу, він зазначив: "Ті, хто не вакцинуються і захворіють, можуть потрапити до лікарні. А, повірте, ризики, які можуть виникнути у зв'язку з перенесеною хворобою, вони непорівнянні з будь-якими домислами".

Також дивіться: Шмигаль закликав українців вакцинуватися проти COVID-19: Я і моя родина щеплені. ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) лікарі (1290) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+41
Над какими медиками?? Над теми которые сами не хотят вакцинироваться?? И над теми которых вы даже обязать вакцинироваться боитесь...потому что медсистема ляжет окончательно???
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05.11.2021 11:46 Відповісти
+22
а это не твоё собачье дело,тем более что за все лекарства я плачу сам и постель тоже из дома,а от еды,которую там дают,можно сдохнуть только от одного вида!
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05.11.2021 12:06 Відповісти
+17
Брехливая власть как всегда переврала. Люди не против вакцинации, люди против нарушения их гражданских прав. Людей превращают в безмолвный скот. Ни до больницы доехать. ни хлеба купить.
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05.11.2021 13:17 Відповісти
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Савик Шустер сделал 4 привывки.
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05.11.2021 14:50 Відповісти
а то что власть агитирует за вакцинацию и в партии власти есть ярые антиваксеры это не насмешка над здравым смыслом???? клоуны
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05.11.2021 14:14 Відповісти
ДЕПУТАТЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ!
https://www.youtube.com/watch?v=mvNuMlWlLXs&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9ua
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05.11.2021 14:16 Відповісти
Высеры Ляшко - это насмешка над здравым смыслом. Оно ведь прекрасно понимает что люди вышли протестовать против нарушения своих конституционных прав и за соблюдение законов Украины которые Ляшко как раз и привык нарушать, и это его очень бесит. И именно по этому этот лживый человек прикрывается медиками что бы не отвечать за свои преступления, якобы они были оправданы ситуацией. Особенно хорошо его лживость показало то, что он уменьшил срок действия сертификата для вакцинированных со 180 до 90 дней, не имея на то никаких медицинских оснований, чистая погоня за показателями по вакцинации любой ценой, даже путем укола вакцин тем кому они не нужны и даже вредны.
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05.11.2021 15:05 Відповісти
тебе сколько попцы московской секты за эту х..ю словесную отслюнявили!?...не хошь вакцинироваться, ок!...дома сиди, заболеешь- -лечение за твой счет и у тебя дома...если до придурков эту инфу довести, аж бегом побегут ширяться, ведь сидя дома не заболеешь...а за понты будешь платить, мало не покажется...
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05.11.2021 17:43 Відповісти
Я вообще не верующий, так что мимо кассы твой высер пост. И у меня для тебя новость - лечение чего угодно у нас в стране за свой счет, если ты этого еще не понял - добро пожаловать в реальный мир. А ковидом я уже переболел в октябре, по тяжести он примерно как и сезонный грипп.
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05.11.2021 18:18 Відповісти
він просто не може розставити пріорітети - слідувати законам юридичним чи природнім. юридичні ковіду до сраки, як і його антитіла післяхворобні, які він навіть навяність у себе не знає. теоретично вони є, але після хвороби вже піроку пройшло, а він все в них вірить.
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05.11.2021 19:35 Відповісти
100 пудово прав!..возле таких "крутых" безмозглых безмасочников, реально страшно проходить даже...хоть с битой наперевес ходи теперь..))
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05.11.2021 19:58 Відповісти
самолайк одного ковид бота с другого. Выглядит эпично жалко.
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06.11.2021 11:22 Відповісти
Да да, мой естественный иммунитет полученный после болезни к каждому из 40 тыс фрагментов вируса слабее вашего искусственного послешмурдячного, когда ваш организм ознакомили всего лишь с двумя фрагментами из шипа вируса. Когда вы говорите, такое чувство, что вы бредите. (с) Вы случайно с Ляшко не одну бурсу заканчивали? У того тоже вдруг иммунитете у переболевших стал всего 90 дней, вопреки всем медицинским исследованиям.
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06.11.2021 11:21 Відповісти
ну рік назад цей же ляжка(видно це діагноз)казав щоб по парках не гуляли і деякі менти навіть відловлювали людей . потім оказалось . що він просто лякав.і зараз таж історія .хочуть зробити нас вівцями.які йдуть на заклання.видно ім дали бабла . бо десь була інфа- наказ мозу що вакцинація - не в лікувальних цілях а в якості експеременту .видно великі корпораціі заплатили гроші за експерименті відслідковують кількість зразків.це не нам впарювати.тут не пошуткуєш.напевне і степанова за те прибрали.і щн одне. в нас медицина залишилась на тому ж рівні. звідки 26 тис протестованих якщо тіж лабораторії і тіж люди.тільки рік назад за день тестували 2 тис.азараз 26 тис. ну явно 20 тис лишні.малюють циферки щоб залякати. а паніка наоборот пришвидшує перебіг хвороби.ну не знаю який в мене імунітет але 3 рази вже хворіла і зкожним разом все легше.так що друзі не панікуйте і не втрачайте людську подобу .все поборимо
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05.11.2021 15:46 Відповісти
бабы дуры- знамо дело..))..не нравится укр статистика, смотри московитскую, амерскую....любую...гугли, смотри и думай.. думай! твою куриную дивизию.!
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05.11.2021 20:01 Відповісти
Как интересно. Чиновники еще летом предупреждали что на осень будет следующий карантин. Климатические условия сейчас мало чем изменились: стоит сухая и теплая погода, люди обожрались витаминами за лето, а ковид "прилетел" распространяться будто за графиком???
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05.11.2021 15:48 Відповісти
чогось в уколотих на 70% країнах карантину немає. лише шибко вумні старці українські знов на карантині.
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05.11.2021 19:36 Відповісти
А зачем ты врешь? Израиль, Великобритания, везде карантин. Его на время отменяли в некоторых скандинавских странах, но уже возвращают назад - не помогает шмурдяк против заражения.
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06.11.2021 11:23 Відповісти
Вот проанализируйте, с какого лешего вирус covid-19 стал бы наращивать распространение по состоянию с предыдущими месяцами?
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05.11.2021 15:59 Відповісти
настав сезон таких болячок. народ не вакцинувався. ось знов аврал у лікарнях.
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05.11.2021 19:39 Відповісти
С таким министром, я удивляюсь как люди ещё не лечат ковид подорожником. Ты позорище, иди лучше продолжать нелепо оправдывать осла оманского.
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05.11.2021 18:13 Відповісти
не бачу причини таке ляпать. класичний висєр русскогомозглого у тебе.
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05.11.2021 19:38 Відповісти
Мудило з МОЗу, а відсутнысть кисню у лікарнях це ти з зеленим лайном з кого поглузував?
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06.11.2021 05:43 Відповісти
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