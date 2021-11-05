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Никаких поручений СНБО о веерных отключениях нет, - Шмыгаль

Никаких поручений СНБО о веерных отключениях нет, - Шмыгаль

Совет национальной безопасности и обороны не поручал Кабинету Министров разрабатывать графики веерных отключений электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Никаких поручений Совета национальной безопасности и обороны Украины по разработке каких-либо графиков веерных отключений электроэнергии, конечно, не было. Их нет", - подчеркнул Шмыгаль.

Ранее СМИ сообщали, что в Украине очень вероятны веерные отключения электроэнергии. Из-за чего, среди прочего, СНБО может созвать заседание для обсуждения этого вопроса.

Читайте: Цену на газ для почти 600 тыс. украинцев, являющихся клиентами поставщика "последней надежды", снизили в два раза, - Шмыгаль

Автор: 

отключение (204) СНБО (4447) электроэнергия (772) Шмыгаль Денис (2741)


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Топ комментарии
+2
Не забудьте договориться с кровавыми диктаторами о поставках э/э до зимы.
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05.11.2021 12:44 Ответить
+2
це ж надо так брехати! В Маріуполі вже другу неділю відключають центральні спальні райони! а воно бреше як собачка! буквально вчора з півшостої до початку десятого не було світла на деякіх вулицях жовтневого району!
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05.11.2021 12:46 Ответить
+2
когда зеленые долго отнекиваются и чешут, что проблемы нет - проблема есть. И чем больше они говорят о ее отсутствии тем больше и проблема.
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05.11.2021 13:36 Ответить
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конца света не будет...
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05.11.2021 12:41 Ответить
Не забудьте договориться с кровавыми диктаторами о поставках э/э до зимы.
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05.11.2021 12:44 Ответить
Пока нет
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05.11.2021 12:44 Ответить
це ж надо так брехати! В Маріуполі вже другу неділю відключають центральні спальні райони! а воно бреше як собачка! буквально вчора з півшостої до початку десятого не було світла на деякіх вулицях жовтневого району!
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05.11.2021 12:46 Ответить
Генический район вторые сутки... Причем вместе с ж/д, чего раньше никогда не было.
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05.11.2021 14:30 Ответить
Ещё скажите, что грип с вертолёта не распыляете. Так мы вам и поверили!
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05.11.2021 12:47 Ответить
А чому вони є????
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05.11.2021 12:53 Ответить
Шо, отключат сразу всем!?🙀
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05.11.2021 13:23 Ответить
когда зеленые долго отнекиваются и чешут, что проблемы нет - проблема есть. И чем больше они говорят о ее отсутствии тем больше и проблема.
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05.11.2021 13:36 Ответить
хотя если циркачи не додумались закупить угля - то накера делать графики?) потухло - потухло, включи - и нормас, делайте бегом что надо пока не потухло)
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05.11.2021 13:37 Ответить
Такого цирку не було вже давно, електроенергія пропадає постійно, вже набридло. Напруга в розетці постійно скакає, а ще зими не має. Думаю на зиму на дачу їхати, там грубка і якісь ще дрова є
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05.11.2021 13:44 Ответить
Балаболы... Вторые сутки отключения ровно в одно и тоже время...
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05.11.2021 14:32 Ответить
ЕЩЕ нет.
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05.11.2021 14:45 Ответить
Поручений нет, а отключения есть - фантастика)
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05.11.2021 15:21 Ответить
Хорошо что диван возле камина. Но, вот дров нужно было прикупить побольше
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05.11.2021 15:23 Ответить
 
 