Никаких поручений СНБО о веерных отключениях нет, - Шмыгаль

Совет национальной безопасности и обороны не поручал Кабинету Министров разрабатывать графики веерных отключений электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Никаких поручений Совета национальной безопасности и обороны Украины по разработке каких-либо графиков веерных отключений электроэнергии, конечно, не было. Их нет", - подчеркнул Шмыгаль.

Ранее СМИ сообщали, что в Украине очень вероятны веерные отключения электроэнергии. Из-за чего, среди прочего, СНБО может созвать заседание для обсуждения этого вопроса.

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