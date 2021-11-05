Никаких поручений СНБО о веерных отключениях нет, - Шмыгаль
Совет национальной безопасности и обороны не поручал Кабинету Министров разрабатывать графики веерных отключений электроэнергии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Никаких поручений Совета национальной безопасности и обороны Украины по разработке каких-либо графиков веерных отключений электроэнергии, конечно, не было. Их нет", - подчеркнул Шмыгаль.
Ранее СМИ сообщали, что в Украине очень вероятны веерные отключения электроэнергии. Из-за чего, среди прочего, СНБО может созвать заседание для обсуждения этого вопроса.
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