Жодних доручень РНБО про віялові відключення немає, - Шмигаль
Рада національної безпеки та оборони не доручала Кабінету Міністрів розробляти графіки віялових відключень електроенергії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
"Жодних доручень Ради національної безпеки та оборони України з розробки будь-яких графіків віялових відключень електроенергії, звичайно, не було. Їх немає", - наголосив Шмигаль.
Раніше ЗМІ повідомляли, що в Україні дуже ймовірні віялові відключення електроенергії. Через що, серед іншого, РНБО може скликати засідання для обговорення цього питання.
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