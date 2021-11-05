УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11388 відвідувачів онлайн
Новини
1 157 15

Жодних доручень РНБО про віялові відключення немає, - Шмигаль

Жодних доручень РНБО про віялові відключення немає, - Шмигаль

Рада національної безпеки та оборони не доручала Кабінету Міністрів розробляти графіки віялових відключень електроенергії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Жодних доручень Ради національної безпеки та оборони України з розробки будь-яких графіків віялових відключень електроенергії, звичайно, не було. Їх немає", - наголосив Шмигаль.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Україні дуже ймовірні віялові відключення електроенергії. Через що, серед іншого, РНБО може скликати засідання для обговорення цього питання.

Також читайте: Ціну на газ для майже 600 тис. українців, які є клієнтами постачальника "останньої надії", знизили вдвічі, - Шмигаль

Автор: 

вимкнення (150) РНБО (2304) Електрика (2042) Шмигаль Денис (4683)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Не забудьте договориться с кровавыми диктаторами о поставках э/э до зимы.
показати весь коментар
05.11.2021 12:44 Відповісти
+2
це ж надо так брехати! В Маріуполі вже другу неділю відключають центральні спальні райони! а воно бреше як собачка! буквально вчора з півшостої до початку десятого не було світла на деякіх вулицях жовтневого району!
показати весь коментар
05.11.2021 12:46 Відповісти
+2
когда зеленые долго отнекиваются и чешут, что проблемы нет - проблема есть. И чем больше они говорят о ее отсутствии тем больше и проблема.
показати весь коментар
05.11.2021 13:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
конца света не будет...
показати весь коментар
05.11.2021 12:41 Відповісти
Не забудьте договориться с кровавыми диктаторами о поставках э/э до зимы.
показати весь коментар
05.11.2021 12:44 Відповісти
Пока нет
показати весь коментар
05.11.2021 12:44 Відповісти
це ж надо так брехати! В Маріуполі вже другу неділю відключають центральні спальні райони! а воно бреше як собачка! буквально вчора з півшостої до початку десятого не було світла на деякіх вулицях жовтневого району!
показати весь коментар
05.11.2021 12:46 Відповісти
Генический район вторые сутки... Причем вместе с ж/д, чего раньше никогда не было.
показати весь коментар
05.11.2021 14:30 Відповісти
Ещё скажите, что грип с вертолёта не распыляете. Так мы вам и поверили!
показати весь коментар
05.11.2021 12:47 Відповісти
А чому вони є????
показати весь коментар
05.11.2021 12:53 Відповісти
Шо, отключат сразу всем!?🙀
показати весь коментар
05.11.2021 13:23 Відповісти
когда зеленые долго отнекиваются и чешут, что проблемы нет - проблема есть. И чем больше они говорят о ее отсутствии тем больше и проблема.
показати весь коментар
05.11.2021 13:36 Відповісти
хотя если циркачи не додумались закупить угля - то накера делать графики?) потухло - потухло, включи - и нормас, делайте бегом что надо пока не потухло)
показати весь коментар
05.11.2021 13:37 Відповісти
Такого цирку не було вже давно, електроенергія пропадає постійно, вже набридло. Напруга в розетці постійно скакає, а ще зими не має. Думаю на зиму на дачу їхати, там грубка і якісь ще дрова є
показати весь коментар
05.11.2021 13:44 Відповісти
Балаболы... Вторые сутки отключения ровно в одно и тоже время...
показати весь коментар
05.11.2021 14:32 Відповісти
ЕЩЕ нет.
показати весь коментар
05.11.2021 14:45 Відповісти
Поручений нет, а отключения есть - фантастика)
показати весь коментар
05.11.2021 15:21 Відповісти
Хорошо что диван возле камина. Но, вот дров нужно было прикупить побольше
показати весь коментар
05.11.2021 15:23 Відповісти
 
 