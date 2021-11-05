От рук "Талибана" не погиб ни один гражданин Украины, - Кулеба

Ни один гражданин Украины в Афганистане не погиб от рук представителей исламистского движения "Талибан", захватившего власть в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Ни одного случая, чтобы украинец погиб от рук "Талибана" сейчас нет и нам неизвестно о случаях, когда кому-то из наших сограждан или членам их семей непосредственно угрожают расправой, что требовало бы срочной и неотложной эвакуации", - рассказал глава МИД.

Кулеба заявил, что МИД остается на связи с находящимися в Афганистане гражданами Украины и пока нет информации, чтобы кому-то из них угрожала опасность.

"Эвакуация и полеты в Афганистан все еще сложное дело, но мы ищем и используем любые пути, даже когда нам удается одного человека посадить на самолет, одну семью - мы эти пути используем", - подчеркнул министр.

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