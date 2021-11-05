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От рук "Талибана" не погиб ни один гражданин Украины, - Кулеба

От рук

Ни один гражданин Украины в Афганистане не погиб от рук представителей исламистского движения "Талибан", захватившего власть в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Ни одного случая, чтобы украинец погиб от рук "Талибана" сейчас нет и нам неизвестно о случаях, когда кому-то из наших сограждан или членам их семей непосредственно угрожают расправой, что требовало бы срочной и неотложной эвакуации", - рассказал глава МИД.

Кулеба заявил, что МИД остается на связи с находящимися в Афганистане гражданами Украины и пока нет информации, чтобы кому-то из них угрожала опасность.

"Эвакуация и полеты в Афганистан все еще сложное дело, но мы ищем и используем любые пути, даже когда нам удается одного человека посадить на самолет, одну семью - мы эти пути используем", - подчеркнул министр.

Также читайте: "Талибан" требует вернуть афганские деньги, угрожая Европе волной мигрантов

Автор: 

Афганистан (605) Талибан (170) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
Вы не поняли...тогда были другие талибы...они были плохими...а сейчас талибы хорошие...
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05.11.2021 16:49
+2
не выдержал всегда читал и зашел прокомментировать , а как же 20 января 2018 года когда талибы напали на отель Интерконтиненталь и погибло 7 украинцев ? Или это не украинцы ???
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05.11.2021 16:35
+1
готовят почву для оправдания нового рейса за госсчет за ганджубасом для ылиты...
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05.11.2021 16:29
Комментировать
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готовят почву для оправдания нового рейса за госсчет за ганджубасом для ылиты...
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05.11.2021 16:29 Ответить
То підпишіть з ними союзний договір.
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05.11.2021 16:29 Ответить
Да по хорошему,крымским татарам нужно с ними сдружиться. И вместе наброситься на кацапню. Начиная с Казахстана и заканчивая Кавказом с Крымом. Это козырь. Нужно только воспользоваться.
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05.11.2021 16:29 Ответить
Це тобі сказав Абу Бакр аль-Багдаді?
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05.11.2021 17:35 Ответить
Он абсолютно безопасен.
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05.11.2021 16:32 Ответить
не выдержал всегда читал и зашел прокомментировать , а как же 20 января 2018 года когда талибы напали на отель Интерконтиненталь и погибло 7 украинцев ? Или это не украинцы ???
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05.11.2021 16:35 Ответить
Вы не поняли...тогда были другие талибы...они были плохими...а сейчас талибы хорошие...
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05.11.2021 16:49 Ответить
А в 80-ом и до самого выхода, сколько украинцев и других "граждан" УССР, там полягло?
Тут вроде понятно должно быть, что речь идет периоде когда они взяли власть, а не за всё время их существования.
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05.11.2021 17:17 Ответить
що цікаво, в українській педівікії жодного слова про те що це були таліби. Хоча в англійській версії прямо вказується про те що таліби взяли на себе відповідальність.
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05.11.2021 17:01 Ответить
То давайте їх наймемо,нехай ріжуть москалів.
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05.11.2021 16:51 Ответить
К чему бы это?
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05.11.2021 17:04 Ответить
зелибан новых корешей нашел
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05.11.2021 17:12 Ответить
Може вони не залишають свідків.
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05.11.2021 17:36 Ответить
В отличии от многих лицемеров, у талибов есть кое какие принципы. Очень повезет тем, кто хоть что то знает о коране и сможет процитировать заповеди которые они потребуют, если вдруг попадутся как заложники.
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05.11.2021 17:52 Ответить
На що натякає зе-Кулеба ?
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06.11.2021 04:53 Ответить
Можливо, що після таких "рук"тільки розмовляють з Богом.
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06.11.2021 08:24 Ответить
 
 