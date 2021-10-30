"Талибан" требует вернуть афганские деньги, угрожая Европе волной мигрантов

"Талибан" требует на снятии ареста с миллиардов долларов из резервов центрального банка страны, которые заблокировали США и Европа сразу после захвата власти в Афганистане талибами. Исламисты говорят, что гуманитарной помощи не достаточно и угрожают Европе, что она пострадает первая, если не согласится вернуть средства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Представитель министерства финансов талибов Ахмад Вали Хакмал уточнил, что предложенной Западом гуманитарной помощи не хватит и деньги нужны народу Афганистана.

"Деньги принадлежат афганскому народу. Просто дайте нам наши деньги. Замораживание этих денег неэтично и противоречит всем международным законам и ценностям", - заявил он.

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Член правления Центрального банка Афганистана Рейтер Шах Мехраби призвал европейские страны, включая Германию, высвободить свою долю резервов, чтобы избежать экономического коллапса.

"Ситуация отчаянная, и количество наличных денег сокращается... Сейчас достаточно для продолжения работы Афганистана до конца года", - сказал Рейтер Шах Мехраби.

Он заявил, что кризис может спровоцировать массовую миграцию афганцев в Европу.

"Больше всего пострадает Европа, если Афганистан не получит доступ к этим деньгам... Люди будут в отчаянии. Они собираются поехать в Европу", - сказал он.

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