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Новости Захват власти в Афганистане
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"Талибан" требует вернуть афганские деньги, угрожая Европе волной мигрантов

"Талибан" требует на снятии ареста с миллиардов долларов из резервов центрального банка страны, которые заблокировали США и Европа сразу после захвата власти в Афганистане талибами. Исламисты говорят, что гуманитарной помощи не достаточно и угрожают Европе, что она пострадает первая, если не согласится вернуть средства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Представитель министерства финансов талибов Ахмад Вали Хакмал уточнил, что предложенной Западом гуманитарной помощи не хватит и деньги нужны народу Афганистана.

"Деньги принадлежат афганскому народу. Просто дайте нам наши деньги. Замораживание этих денег неэтично и противоречит всем международным законам и ценностям", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Талибан" согласовал сотрудничество с Россией, КНР и Ираном для противодействия "Исламскому государству"

Член правления Центрального банка Афганистана Рейтер Шах Мехраби призвал европейские страны, включая Германию, высвободить свою долю резервов, чтобы избежать экономического коллапса.

"Ситуация отчаянная, и количество наличных денег сокращается... Сейчас достаточно для продолжения работы Афганистана до конца года", - сказал Рейтер Шах Мехраби.

Он заявил, что кризис может спровоцировать массовую миграцию афганцев в Европу.

"Больше всего пострадает Европа, если Афганистан не получит доступ к этим деньгам... Люди будут в отчаянии. Они собираются поехать в Европу", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибы отказались сотрудничать с США в борьбе с ИГИЛ

Автор: 

Афганистан (606) мигранты (991) Талибан (172)


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Топ комментарии
+63
талибабан прямо как дамбасяне , весь мир кормящие.
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30.10.2021 01:23 Ответить
+42
Пора бы всему миру понять что границы собственных стран неприкосновенны и попытки их перейти это посягательство на суверенитет и безопасность !!! Открывать огонь на поражение и смею заверить как только появятся первые жертвы из числа нарушителей то вся эта возня с незаконной иммиграцией закончится!!!!! Хватит церемониться с толпой голодранцев!!!!!!
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30.10.2021 02:38 Ответить
+41
узнаю кацапское - "мы пойдем не впереди, а позади женщин и детей..."
походу ети двое , кремель и талибанцы, таки нашли друг друга и слились наконец в братских обьятиях....
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30.10.2021 01:32 Ответить
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талибабан прямо как дамбасяне , весь мир кормящие.
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30.10.2021 01:23 Ответить
Ничего,сейчас серливые гейропейцы быстро принесут деньги на блюдичке с голубой коемочкой
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30.10.2021 03:11 Ответить
Так пусть ещё и мужикам запретят работать и из дому выходить тогда вообще денег появится валом и экономика пойдёт вверх. А на угрозы иммигрантами я бы ответил кроплением маковых плантаций гербицидами с самолётов. Их с воздуха во время цветения очень легко найти. А то сколько людей травят своим опиумом.
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30.10.2021 03:46 Ответить
А потом ********** толерасты запустят еще к себе обезьян
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30.10.2021 08:54 Ответить
Так ить не брешут бормолеи. Они кукарекают, шо больше герыч не будут в Европу поставлять, все уйдет на расею, к репоедам.
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30.10.2021 07:49 Ответить
кацапчеги будут гнать толпы, как это делали в сирии
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30.10.2021 09:31 Ответить
Профукают и эти деньги, а потом на что жить? На вечную помощь, не понятно с какого перепуга, Европы и Штатов? Вообщем дыра ещё та и перекидывать её друг дружку на шею будут ещё долго
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30.10.2021 01:25 Ответить
А потом еще потребовать.
Вот поэтому до недавних пор США с террористами переговоров не вели.

Но нынче ж все гуманные и планы Штайнмайера предлагают вместо уничтожения террористов.
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30.10.2021 03:05 Ответить
прям як Арахмiя планував
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30.10.2021 09:34 Ответить
кого ограбили, це не гроші талібана
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30.10.2021 15:26 Ответить
Ахах. Давай Боррель, выворачивай карманы. Твои друзяки с которыми ты договаривался и признал теперь денех хотят.
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30.10.2021 01:28 Ответить
узнаю кацапское - "мы пойдем не впереди, а позади женщин и детей..."
походу ети двое , кремель и талибанцы, таки нашли друг друга и слились наконец в братских обьятиях....
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30.10.2021 01:32 Ответить
Гроші всі *******,а мігранти і теракти по любому будуть.
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30.10.2021 01:45 Ответить
будуть теракти...атаки дронів, котрі придбаєш у першому-ліпшому юному техніку...таке вже ж було, ще не дуже масово
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30.10.2021 06:42 Ответить
Пусть немцы платят и не морщатся. А мы будем посмотреть со стороны.
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30.10.2021 01:48 Ответить
забашляeт Европа - "не той уже Миргород, Хорол рiчка не та..."
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30.10.2021 01:53 Ответить
"На суде судья сказал: «Двадцать пять! До встречи!»
Раньше б горло я порвал за такие речи!
А теперь - терплю обиду, не показываю виду,-
Если встречу я Сашка - ох как изувечу!" (c)
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30.10.2021 02:00 Ответить
не на рейні, не на марні
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30.10.2021 06:43 Ответить
краса моя сонячна..
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30.10.2021 07:05 Ответить
Мигранты? Что-то знакомое. Бульбафюрер подобным балуется. Чувствуется кацапский почерк.
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30.10.2021 01:55 Ответить
а талибы недавно на московиб ездили для консультаций - как поставить мир на колени не привлекая внимания санитаров.....
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30.10.2021 07:46 Ответить
Вот отдаст Лука всю Беларусь под мак, что вы тогда скажете.
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30.10.2021 02:15 Ответить
бананы на чернозёме не растут...
он с креветок, сыров и хамона на мак переключится...
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30.10.2021 06:45 Ответить
Красиво Штаты фрау поставили р@ком)
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30.10.2021 02:26 Ответить
да, талибы дракону такого не обещают...а он рядом
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30.10.2021 06:46 Ответить
Так это расия украла деньги у моджахедов
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30.10.2021 02:33 Ответить
У моджахедів були гроші? 😮У них була економіка? 😮😁😁😁😁 Нехай працюють. Халяви нема!
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30.10.2021 08:20 Ответить
Пора бы всему миру понять что границы собственных стран неприкосновенны и попытки их перейти это посягательство на суверенитет и безопасность !!! Открывать огонь на поражение и смею заверить как только появятся первые жертвы из числа нарушителей то вся эта возня с незаконной иммиграцией закончится!!!!! Хватит церемониться с толпой голодранцев!!!!!!
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30.10.2021 02:38 Ответить
Израиль так и делает. И на бросание бармалеями камней отвечает минометами и артой.
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30.10.2021 03:06 Ответить
Как запах горящей резины,
как по небу - тягостный дым,
змеящийся крик муэдзина
вползает в Женеву и Рим.

Спокойно, политкорректно,
среди недомолвок и лжи
растет частокол минаретный,
фанатики точат ножи.

И кровью - пока что бараньей -
без лишних движений и слов
кропят благородные камни
былых европейских основ.

Свобода агрессии зверьей
растет, накаляясь как зной,
и брызжет мочой в Баптистерий
Флоренции золотой.

Нахлынула «сила живая»,
плодя наркоманию, грязь,
столицы в ночи поджигая,
насилуя, грабя, молясь...

Свое понимание Бога
сполна показали они
расправой над Тео Ван Гогом
и жаждой «священной войны».

И жаждой справлять новоселье,
ввалившись в чужие дома.
Любимые дети Брюсселя -
Европы позор и чума.

Подернуты башни и стены
туманом печали и сна.
И память Лепанто и Вены
трусливо запрещена.

Европа, хребтом извиваясь,
пасуя и падая ниц,
лишь пестует в хищнике ярость
и множит «тулузских убийц».

В удавке предательских правил
великих народов семья.
И только далекий Израиль
занес наконечник копья.

Спасая Европу-болото,
стоит против многих один,
с Иудиным Львом на воротах
Израиль - страна-паладин.

И этому воину в спину
уж многие годы подряд,
как урки, «друзья Палестины»
заточку всадить норовят.

Вот Грасс, исходя словесами,
наносит посильный урон.
Тебя бы в Сдерот, под «Кассамы»,
в полуденный белый Хеврон,

в еврейскую глушь на ночевку -
хранить поселенческий кров,
руками сжимая винтовку
и пулей встречая врагов!

Не скрою, внушает волненье
страна, где девчонка-солдат
спешит на шаббат в увольненье,
неся за спиной автомат.

Без страха прослыть сионистом,
себе указую: смотри!
Там битвы решающей выступ,
там Запад на кромке зари!

Там наши Лепанто и Вена
вершатся в огне и крови...

Мне снится такая вот сцена:
мочи ядовитая пена ползет из фонтана Треви.

(с) Алексей Широпаев, весна 2012
------------------

Примечания

И брызжет мочой в Баптистерий Флоренции золотой - речь о факте, о котором рассказывает Ориана Фаллачи в своей книге «Ярость и гордость»: мусульманские мигранты, жившие в палатке возле Флорентийского Баптистерия Сан-Джованни, демонстративно мочились на его знаменитые двери эпохи Возрождения.

И память Лепанто и Вены... Битва при Лепанто - морское сражение между объединенными силами Европы и флотом Османской империи, закончившееся полным разгромом последней (1571). Вена - Венская битва, разгром армии Османской империи польско-австро-германскими войсками под командованием короля Яна Собеского (1683).

С Иудиным Львом на воротах - речь о гербе Иерусалима, символизирующем «храбрость рода Иуды, стоявшего во главе племён Иудеи и получившего во владение Землю Иерусалима».

Тебя бы в Сдерот, под «Кассамы» - самодельные ракеты класса «земля-земля», применяемые исламскими террористами против мирного населения израильских городов.

Ползет из фонтана Треви - фонтан Треви или, как говорят в массовом туристском обиходе, Треви - знаменитый римский фонтан, одно из самых пленительных мест в Риме.
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30.10.2021 04:41 Ответить
замечательный троллинг, Вельт- зачет!
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30.10.2021 04:48 Ответить
очень понравилось етот момент:
"Свобода агрессии зверьей
растет, накаляясь как зной"...
------------------
так и хочется себя превозмогая
снова взятся за перо и дать
но традиции душевной не вменяя
aх мать...
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30.10.2021 04:54 Ответить
І оця пісня згадалася:
https://youtu.be/FYQc0qBw-Zk РАБФАК 2.1- Хамас Маст Дай (2021)

Учись Европа, Иран рыдай!
Hamas must die! Hamas must die!
Вперед Израиль, не отступай!
Hamas must die! Hamas must die!
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30.10.2021 05:13 Ответить
Пусть бегут в Китай или Россию.
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30.10.2021 04:09 Ответить
А зачем им эти нищие страны, если в Германии, благодаря фрау Штази, они не роботают по прибытию туда, а годами получают нехилое пособие каждый месяц и трахают немок.
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30.10.2021 07:54 Ответить
Ха ха, це по раша тудей розповідають? Більшість економічних біженців вже депортували, у тому числі і українців з бамбасу. Ті біженці що залишаються, здебільшого знаходять роботу і працюють. Ну а хто з ким спить, то є особистий вибір кожного і з національністю нічого спільного не має.
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30.10.2021 15:11 Ответить
Талибы, а что дедушка бункерный отказывается больше платить? Так идите к нему в мацкву. Он вам все выплатит, Кадырка не даст соврать.
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30.10.2021 04:30 Ответить
І що особливо огидно, Європа зі своєю марзматичною толерастією слухняно виконає усі забаганки талібів.
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30.10.2021 04:36 Ответить
А если эти талибы - трансгендеры или геи, то перед ними ваще все двери открыты и им будут все должны и их детям и ослам
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30.10.2021 06:38 Ответить
Скажем чпокнутым ослам
Дело тонкое ислам
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30.10.2021 06:39 Ответить
Зуйово те, що трансгендерами та геями стають якраз європейці, зі своїми ліволіберальними толерастами та SJW-куколдистами. Талібам усе це - некузявий харам, вони якраз культивують у собі силу та агресію і мають чіткі наміри ставити "сніжинок" у ракоподібну позицію.
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30.10.2021 13:20 Ответить
Що за проблема? Хай беруть афганські гроші купують продовольство і везуть в Афганістан! Тоді тим "борцям за віру" красти важче буде! Колись одним з класиків російської літератури було сказано: "Коли починають говорить про патріотизм - значить десь щось украли!" Перефразуючи ці слова можна сказать: "Коли "борці" починають голосно кричать про "віру" - значить хочуть щось привласнить - гроші , владу (а то і те і інше) Палестина це показує вже більше півстоліття!
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30.10.2021 05:27 Ответить
Ключові слова - "афганські гроші." Заблоковані як раз субвенції Штатів та ін що зависли на кор рахунках в момент урочистого "взяття Кабулу."
Якби в мул були мізки то вони б не поспішали стрибати до закінчення евакуації, і гроші б тоді дойшли без проблем.
Але які мізки після 30 років невпинного стукання лобом по підлозі мадраси?
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30.10.2021 06:06 Ответить
так как и лукашистьі тоже талибан ???? рашистьі=лукашистьі-талибан=террористьі.
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30.10.2021 06:18 Ответить
Доктор доллар не имеет права лечить стадо овец,которые не поддаются лечению...,а посему ошибки допущенные до Байдена прекратились и эту лавочку новый президент США начал закрывать еще в апреле своим волевым решением...,странно что весной никто не обратил на это внимания в мировых СМИ...
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30.10.2021 06:35 Ответить
Ой , а шо такое ? Дикарям нечего кушать ?
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30.10.2021 06:56 Ответить
у тебя выбранный подавляющим большинством в презики - тупой, злобный, коррумпированный и вульгарный клоун чужого народа - забыл?

а до этого 2-ды судимый енакиевский уголовник

Так кто дикари?
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30.10.2021 07:10 Ответить
вообще то законное требование - деньги обязаны вернуть в Афганистан, нравится это кому то, или нет
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30.10.2021 07:07 Ответить
Ага.а сраный ССср дохляк вернет США 11 миллиардов долларов по Лэнд-Лизу... то бабло американское...
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30.10.2021 07:17 Ответить
а причем здесь сдохший совок?
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30.10.2021 07:22 Ответить
Буш-младший и далее вбухали в Афган 1 триллион долляров...,должок за Афганом висит нехилый....капиталисты просто так ничего не делают...Вовик...
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30.10.2021 07:25 Ответить
а кто просил США вбухивать бабло и коррумпировать афганскую власть с низу до верху?
- в США беженцы конечно не поедут - США пофиг, но Европа может и загнуться в этот раз от такого счастья
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30.10.2021 07:37 Ответить
"Вбухивать бабло" никто не просил, и блокировать средства никто не просил, и что с того? До тех пор пока талибан считается террористической организацией, нихрена они не получат, и так как єти обезьяньі себя ведут єто не скоро изменится.
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30.10.2021 15:18 Ответить
В Европу афганские беженцьі могут попасть только если путлер и лукашеску их будут доставлять чартерами в минск и гнать оттуда к границам ЕС, но єто никакого отношения к заблокированньім средствам не имеет, и определяется лишь сиюминутньіми интересами двух диктаторов.
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30.10.2021 15:22 Ответить
При том, что трупы совка до сих пор тут в каментах пишут. Как в анекдоте - бобик сдох, но труп его все ещё бегает по двору.
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30.10.2021 09:01 Ответить
А что Афганистан заработал ети деньги ? Подарок дяди Сема = хочет даст а хочет не даст
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30.10.2021 08:20 Ответить
Массовая миграция в Европу через таджикистан, мы правильно поняли угрозу?
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30.10.2021 07:08 Ответить
Все правильно. Кто будет кормить афганских пузатых онижедетей?
Европа и СЩА должны платить оброк.
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30.10.2021 07:25 Ответить
Давят на самое больное.
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30.10.2021 07:33 Ответить
зачем обезъяне деньги-когда уже есть граната...
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30.10.2021 07:34 Ответить
Ничего, всех мигрантов заберет добрая Украина и будем платить им по 8 штук в месяц из бюджета. Мы ж богатые.
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30.10.2021 07:47 Ответить
Батько их кацапа
героина мати..
И за героину вони
будуть воювати
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30.10.2021 08:09 Ответить
Талибаны визжащие о международных законах и гуманизме, это уже даже не анекдот, а психоделический ФАРС!
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30.10.2021 08:15 Ответить
В гранд-отель в Берлине поселите
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30.10.2021 08:29 Ответить
Ракушек завезти им. А что, хорошая денюжка.
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30.10.2021 08:32 Ответить
Эти миллиарды они прожрут, так как там никто работать не хочет.. На рынке торговать разве. А потом все равно в Европу ломануться.
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30.10.2021 08:34 Ответить
Талибан приперся к ***** за финансированием государственно-террористической деятельности, а *****, чтобы денег не давать, предложил сирийскую фишку с мигрантами. Видно птицу по помету. Кстати, что такое "афганские деньги"? Выручка за героин?
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30.10.2021 08:47 Ответить
Не зря в кацапстан на переговоры ездили, с Пуйлом договорились, картофельного деда и спрашивать не надо, сделает что прикажут....
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30.10.2021 08:58 Ответить
Ну шо тут сказать - бог подаст, аллах акбар
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30.10.2021 09:08 Ответить
Рейс Кабул-Минск уже запустили?
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30.10.2021 09:15 Ответить
Працювати не пробували?
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30.10.2021 09:16 Ответить
Деньги принадлежат афганскому народу. Это не ваши деньги!
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30.10.2021 09:29 Ответить
Та невже
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30.10.2021 11:43 Ответить
Частина афганського народу втекла з Афганістану до США та ЄС, тож ці гроші підуть на їх утримання
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30.10.2021 15:35 Ответить
Я очень обеспокоен
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30.10.2021 09:29 Ответить
Вместо того чтобы послать, будут сопли жевать.
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30.10.2021 09:36 Ответить
Я выражаю обеспокоенность...
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30.10.2021 10:03 Ответить
Мама-меркель, папа-макрон - всех приютят!
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30.10.2021 10:08 Ответить
От як треба інтегруватись у Європу,а не слухать що там скажуть ганси з жабоїдами.
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30.10.2021 10:08 Ответить
Мені якось фіолетово на беззубу Європу.
Нехай попробують не пустити біженців з Афганістану з автоматами і пзрк
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30.10.2021 10:10 Ответить
На заблокированные деньги выкупить у моджахедов вертолеты и самолёты оставленные американцами. Все по честному, деньги афганские меняются на вооружение им не принадлежащее
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30.10.2021 10:49 Ответить
Не факт що вдасться. Хіба з півдня чи з заходу . Бо поляки , єдині нормальні люди в ЄС хєрачать ту всю наволоч , що пре з Білорусі - цілодобово . Заодно розгорнута поліцейська операція по всій Польщі . Затримують водіїв бусів і якщо є мігранти , водію-"бізнесмену" автоматом луплять 8 років тюрми і дикий штраф . А на кордоні задіяна армія і військовий стан в 3-х кілометровій зоні .
Срати на толерастів і вшиву та продажну німчуру . Поляки - нормальні люди .
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30.10.2021 11:00 Ответить
Німці з хранцузами не проти, хай їдуть. Меркель з макроном не дадуть збрехати.
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30.10.2021 11:08 Ответить
Транзит мігрантів піде через рашку. Іншого не дано.
Зараз подивимось на "занепокоєння" Франції, Німеччини та Італії 🤣🤣🤣
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30.10.2021 11:27 Ответить
отправьте этих бармалеев в германию.... им там самое место
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30.10.2021 11:57 Ответить
Откуда взялись эти " афганские деньги" это деньги спонсоров прошлому правительству. Дали прежним, новым - заморозили.
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30.10.2021 13:54 Ответить
Станок есть печатайте.Денег на атракционы и мороженое -нет!
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30.10.2021 13:57 Ответить
Подождите!!! Товар взяли? Взяли! По качеству/количеству соответствует? Соответствует! Платить придётся...
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30.10.2021 14:48 Ответить
Афганістан паразитує на світовій спільноті вже з середини 70-х років. Вони нічого не виробляють крім опіуму. Всі кошти які є у цієї країни це залишки не розкраденої гуманітарної допомоги (не встигли!) попереднім керівництвам Афганістану. Нинішне керівництво взагалі є диким, не цивілізованим і брутально-фанатичним проігільським осередком. Хто ж таким мудакам дасть гроші?
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30.10.2021 17:01 Ответить
а разве скрепно деньги с изображениями людей ?
похоже придётся свои печатать ...
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31.10.2021 04:59 Ответить
 
 