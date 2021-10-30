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Новини Захоплення влади в Афганістані
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"Талібан" вимагає повернути афганські гроші, погрожуючи Європі хвилею мігрантів

"Талібан" вимагає зняття арешту з мільярдів доларів із резервів центрального банку країни, які заблокували США та Європа одразу після захоплення влади в Афганістані талібами. Ісламісти кажуть, що гуманітарної допомоги мало і погрожують Європі, що вона постраждає перша, якщо не погодиться повернути гроші.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Представник Міністерства фінансів талібів Ахмад Валі Хакмал уточнив, що запропонованої Заходом гуманітарної допомоги не вистачить і гроші потрібні народу Афганістану.

"Гроші належать афганському народу. Просто дайте нам наші гроші. Заморожування цих грошей є неетичним і суперечить усім міжнародним законам і цінностям", - заявив він.

Читайте також: "Талібан" погодив співпрацю з Росією, КНР та Іраном для протидії "Ісламській державі"

Член правління Центрального банку Афганістану Рейтер Шах Мехрабі закликав європейські країни, включно з Німеччиною, вивільнити свою частку резервів, щоб уникнути економічного колапсу.

"Ситуація відчайдушна, і кількість готівки скорочується... Зараз достатньо для продовження роботи Афганістану до кінця року", - сказав Рейтер Шах Мехрабі.

Він заявив, що криза може спровокувати масову міграцію афганців до Європи.

"Найбільше постраждає Європа, якщо Афганістан не отримає доступу до цих грошей... Люди будуть у розпачі. Вони збираються поїхати до Європи", - сказав він.

Читайте також: Таліби відмовилися співпрацювати із США в боротьбі з ІДІЛ

Автор: 

Афганістан (493) мігранти (1125) Талібан (151)


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Топ коментарі
+63
талибабан прямо как дамбасяне , весь мир кормящие.
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30.10.2021 01:23 Відповісти
+42
Пора бы всему миру понять что границы собственных стран неприкосновенны и попытки их перейти это посягательство на суверенитет и безопасность !!! Открывать огонь на поражение и смею заверить как только появятся первые жертвы из числа нарушителей то вся эта возня с незаконной иммиграцией закончится!!!!! Хватит церемониться с толпой голодранцев!!!!!!
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30.10.2021 02:38 Відповісти
+41
узнаю кацапское - "мы пойдем не впереди, а позади женщин и детей..."
походу ети двое , кремель и талибанцы, таки нашли друг друга и слились наконец в братских обьятиях....
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30.10.2021 01:32 Відповісти
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талибабан прямо как дамбасяне , весь мир кормящие.
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30.10.2021 01:23 Відповісти
Ничего,сейчас серливые гейропейцы быстро принесут деньги на блюдичке с голубой коемочкой
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30.10.2021 03:11 Відповісти
Так пусть ещё и мужикам запретят работать и из дому выходить тогда вообще денег появится валом и экономика пойдёт вверх. А на угрозы иммигрантами я бы ответил кроплением маковых плантаций гербицидами с самолётов. Их с воздуха во время цветения очень легко найти. А то сколько людей травят своим опиумом.
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30.10.2021 03:46 Відповісти
А потом ********** толерасты запустят еще к себе обезьян
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30.10.2021 08:54 Відповісти
Так ить не брешут бормолеи. Они кукарекают, шо больше герыч не будут в Европу поставлять, все уйдет на расею, к репоедам.
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30.10.2021 07:49 Відповісти
кацапчеги будут гнать толпы, как это делали в сирии
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30.10.2021 09:31 Відповісти
Профукают и эти деньги, а потом на что жить? На вечную помощь, не понятно с какого перепуга, Европы и Штатов? Вообщем дыра ещё та и перекидывать её друг дружку на шею будут ещё долго
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30.10.2021 01:25 Відповісти
А потом еще потребовать.
Вот поэтому до недавних пор США с террористами переговоров не вели.

Но нынче ж все гуманные и планы Штайнмайера предлагают вместо уничтожения террористов.
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30.10.2021 03:05 Відповісти
прям як Арахмiя планував
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30.10.2021 09:34 Відповісти
кого ограбили, це не гроші талібана
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30.10.2021 15:26 Відповісти
Ахах. Давай Боррель, выворачивай карманы. Твои друзяки с которыми ты договаривался и признал теперь денех хотят.
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30.10.2021 01:28 Відповісти
узнаю кацапское - "мы пойдем не впереди, а позади женщин и детей..."
походу ети двое , кремель и талибанцы, таки нашли друг друга и слились наконец в братских обьятиях....
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30.10.2021 01:32 Відповісти
Гроші всі *******,а мігранти і теракти по любому будуть.
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30.10.2021 01:45 Відповісти
будуть теракти...атаки дронів, котрі придбаєш у першому-ліпшому юному техніку...таке вже ж було, ще не дуже масово
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30.10.2021 06:42 Відповісти
Пусть немцы платят и не морщатся. А мы будем посмотреть со стороны.
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30.10.2021 01:48 Відповісти
забашляeт Европа - "не той уже Миргород, Хорол рiчка не та..."
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30.10.2021 01:53 Відповісти
"На суде судья сказал: «Двадцать пять! До встречи!»
Раньше б горло я порвал за такие речи!
А теперь - терплю обиду, не показываю виду,-
Если встречу я Сашка - ох как изувечу!" (c)
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30.10.2021 02:00 Відповісти
не на рейні, не на марні
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30.10.2021 06:43 Відповісти
краса моя сонячна..
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30.10.2021 07:05 Відповісти
Мигранты? Что-то знакомое. Бульбафюрер подобным балуется. Чувствуется кацапский почерк.
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30.10.2021 01:55 Відповісти
а талибы недавно на московиб ездили для консультаций - как поставить мир на колени не привлекая внимания санитаров.....
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30.10.2021 07:46 Відповісти
Вот отдаст Лука всю Беларусь под мак, что вы тогда скажете.
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30.10.2021 02:15 Відповісти
бананы на чернозёме не растут...
он с креветок, сыров и хамона на мак переключится...
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30.10.2021 06:45 Відповісти
Красиво Штаты фрау поставили р@ком)
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30.10.2021 02:26 Відповісти
да, талибы дракону такого не обещают...а он рядом
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30.10.2021 06:46 Відповісти
Так это расия украла деньги у моджахедов
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30.10.2021 02:33 Відповісти
У моджахедів були гроші? 😮У них була економіка? 😮😁😁😁😁 Нехай працюють. Халяви нема!
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30.10.2021 08:20 Відповісти
Пора бы всему миру понять что границы собственных стран неприкосновенны и попытки их перейти это посягательство на суверенитет и безопасность !!! Открывать огонь на поражение и смею заверить как только появятся первые жертвы из числа нарушителей то вся эта возня с незаконной иммиграцией закончится!!!!! Хватит церемониться с толпой голодранцев!!!!!!
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30.10.2021 02:38 Відповісти
Израиль так и делает. И на бросание бармалеями камней отвечает минометами и артой.
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30.10.2021 03:06 Відповісти
Как запах горящей резины,
как по небу - тягостный дым,
змеящийся крик муэдзина
вползает в Женеву и Рим.

Спокойно, политкорректно,
среди недомолвок и лжи
растет частокол минаретный,
фанатики точат ножи.

И кровью - пока что бараньей -
без лишних движений и слов
кропят благородные камни
былых европейских основ.

Свобода агрессии зверьей
растет, накаляясь как зной,
и брызжет мочой в Баптистерий
Флоренции золотой.

Нахлынула «сила живая»,
плодя наркоманию, грязь,
столицы в ночи поджигая,
насилуя, грабя, молясь...

Свое понимание Бога
сполна показали они
расправой над Тео Ван Гогом
и жаждой «священной войны».

И жаждой справлять новоселье,
ввалившись в чужие дома.
Любимые дети Брюсселя -
Европы позор и чума.

Подернуты башни и стены
туманом печали и сна.
И память Лепанто и Вены
трусливо запрещена.

Европа, хребтом извиваясь,
пасуя и падая ниц,
лишь пестует в хищнике ярость
и множит «тулузских убийц».

В удавке предательских правил
великих народов семья.
И только далекий Израиль
занес наконечник копья.

Спасая Европу-болото,
стоит против многих один,
с Иудиным Львом на воротах
Израиль - страна-паладин.

И этому воину в спину
уж многие годы подряд,
как урки, «друзья Палестины»
заточку всадить норовят.

Вот Грасс, исходя словесами,
наносит посильный урон.
Тебя бы в Сдерот, под «Кассамы»,
в полуденный белый Хеврон,

в еврейскую глушь на ночевку -
хранить поселенческий кров,
руками сжимая винтовку
и пулей встречая врагов!

Не скрою, внушает волненье
страна, где девчонка-солдат
спешит на шаббат в увольненье,
неся за спиной автомат.

Без страха прослыть сионистом,
себе указую: смотри!
Там битвы решающей выступ,
там Запад на кромке зари!

Там наши Лепанто и Вена
вершатся в огне и крови...

Мне снится такая вот сцена:
мочи ядовитая пена ползет из фонтана Треви.

(с) Алексей Широпаев, весна 2012
------------------

Примечания

И брызжет мочой в Баптистерий Флоренции золотой - речь о факте, о котором рассказывает Ориана Фаллачи в своей книге «Ярость и гордость»: мусульманские мигранты, жившие в палатке возле Флорентийского Баптистерия Сан-Джованни, демонстративно мочились на его знаменитые двери эпохи Возрождения.

И память Лепанто и Вены... Битва при Лепанто - морское сражение между объединенными силами Европы и флотом Османской империи, закончившееся полным разгромом последней (1571). Вена - Венская битва, разгром армии Османской империи польско-австро-германскими войсками под командованием короля Яна Собеского (1683).

С Иудиным Львом на воротах - речь о гербе Иерусалима, символизирующем «храбрость рода Иуды, стоявшего во главе племён Иудеи и получившего во владение Землю Иерусалима».

Тебя бы в Сдерот, под «Кассамы» - самодельные ракеты класса «земля-земля», применяемые исламскими террористами против мирного населения израильских городов.

Ползет из фонтана Треви - фонтан Треви или, как говорят в массовом туристском обиходе, Треви - знаменитый римский фонтан, одно из самых пленительных мест в Риме.
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30.10.2021 04:41 Відповісти
замечательный троллинг, Вельт- зачет!
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30.10.2021 04:48 Відповісти
очень понравилось етот момент:
"Свобода агрессии зверьей
растет, накаляясь как зной"...
------------------
так и хочется себя превозмогая
снова взятся за перо и дать
но традиции душевной не вменяя
aх мать...
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30.10.2021 04:54 Відповісти
І оця пісня згадалася:
https://youtu.be/FYQc0qBw-Zk РАБФАК 2.1- Хамас Маст Дай (2021)

Учись Европа, Иран рыдай!
Hamas must die! Hamas must die!
Вперед Израиль, не отступай!
Hamas must die! Hamas must die!
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30.10.2021 05:13 Відповісти
Пусть бегут в Китай или Россию.
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30.10.2021 04:09 Відповісти
А зачем им эти нищие страны, если в Германии, благодаря фрау Штази, они не роботают по прибытию туда, а годами получают нехилое пособие каждый месяц и трахают немок.
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30.10.2021 07:54 Відповісти
Ха ха, це по раша тудей розповідають? Більшість економічних біженців вже депортували, у тому числі і українців з бамбасу. Ті біженці що залишаються, здебільшого знаходять роботу і працюють. Ну а хто з ким спить, то є особистий вибір кожного і з національністю нічого спільного не має.
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30.10.2021 15:11 Відповісти
Талибы, а что дедушка бункерный отказывается больше платить? Так идите к нему в мацкву. Он вам все выплатит, Кадырка не даст соврать.
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30.10.2021 04:30 Відповісти
І що особливо огидно, Європа зі своєю марзматичною толерастією слухняно виконає усі забаганки талібів.
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30.10.2021 04:36 Відповісти
А если эти талибы - трансгендеры или геи, то перед ними ваще все двери открыты и им будут все должны и их детям и ослам
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30.10.2021 06:38 Відповісти
Скажем чпокнутым ослам
Дело тонкое ислам
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30.10.2021 06:39 Відповісти
Зуйово те, що трансгендерами та геями стають якраз європейці, зі своїми ліволіберальними толерастами та SJW-куколдистами. Талібам усе це - некузявий харам, вони якраз культивують у собі силу та агресію і мають чіткі наміри ставити "сніжинок" у ракоподібну позицію.
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30.10.2021 13:20 Відповісти
Що за проблема? Хай беруть афганські гроші купують продовольство і везуть в Афганістан! Тоді тим "борцям за віру" красти важче буде! Колись одним з класиків російської літератури було сказано: "Коли починають говорить про патріотизм - значить десь щось украли!" Перефразуючи ці слова можна сказать: "Коли "борці" починають голосно кричать про "віру" - значить хочуть щось привласнить - гроші , владу (а то і те і інше) Палестина це показує вже більше півстоліття!
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30.10.2021 05:27 Відповісти
Ключові слова - "афганські гроші." Заблоковані як раз субвенції Штатів та ін що зависли на кор рахунках в момент урочистого "взяття Кабулу."
Якби в мул були мізки то вони б не поспішали стрибати до закінчення евакуації, і гроші б тоді дойшли без проблем.
Але які мізки після 30 років невпинного стукання лобом по підлозі мадраси?
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30.10.2021 06:06 Відповісти
так как и лукашистьі тоже талибан ???? рашистьі=лукашистьі-талибан=террористьі.
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30.10.2021 06:18 Відповісти
Доктор доллар не имеет права лечить стадо овец,которые не поддаются лечению...,а посему ошибки допущенные до Байдена прекратились и эту лавочку новый президент США начал закрывать еще в апреле своим волевым решением...,странно что весной никто не обратил на это внимания в мировых СМИ...
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30.10.2021 06:35 Відповісти
Ой , а шо такое ? Дикарям нечего кушать ?
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30.10.2021 06:56 Відповісти
у тебя выбранный подавляющим большинством в презики - тупой, злобный, коррумпированный и вульгарный клоун чужого народа - забыл?

а до этого 2-ды судимый енакиевский уголовник

Так кто дикари?
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30.10.2021 07:10 Відповісти
вообще то законное требование - деньги обязаны вернуть в Афганистан, нравится это кому то, или нет
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30.10.2021 07:07 Відповісти
Ага.а сраный ССср дохляк вернет США 11 миллиардов долларов по Лэнд-Лизу... то бабло американское...
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30.10.2021 07:17 Відповісти
а причем здесь сдохший совок?
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30.10.2021 07:22 Відповісти
Буш-младший и далее вбухали в Афган 1 триллион долляров...,должок за Афганом висит нехилый....капиталисты просто так ничего не делают...Вовик...
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30.10.2021 07:25 Відповісти
а кто просил США вбухивать бабло и коррумпировать афганскую власть с низу до верху?
- в США беженцы конечно не поедут - США пофиг, но Европа может и загнуться в этот раз от такого счастья
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30.10.2021 07:37 Відповісти
"Вбухивать бабло" никто не просил, и блокировать средства никто не просил, и что с того? До тех пор пока талибан считается террористической организацией, нихрена они не получат, и так как єти обезьяньі себя ведут єто не скоро изменится.
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30.10.2021 15:18 Відповісти
В Европу афганские беженцьі могут попасть только если путлер и лукашеску их будут доставлять чартерами в минск и гнать оттуда к границам ЕС, но єто никакого отношения к заблокированньім средствам не имеет, и определяется лишь сиюминутньіми интересами двух диктаторов.
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30.10.2021 15:22 Відповісти
При том, что трупы совка до сих пор тут в каментах пишут. Как в анекдоте - бобик сдох, но труп его все ещё бегает по двору.
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30.10.2021 09:01 Відповісти
А что Афганистан заработал ети деньги ? Подарок дяди Сема = хочет даст а хочет не даст
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30.10.2021 08:20 Відповісти
Массовая миграция в Европу через таджикистан, мы правильно поняли угрозу?
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30.10.2021 07:08 Відповісти
Все правильно. Кто будет кормить афганских пузатых онижедетей?
Европа и СЩА должны платить оброк.
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30.10.2021 07:25 Відповісти
Давят на самое больное.
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30.10.2021 07:33 Відповісти
зачем обезъяне деньги-когда уже есть граната...
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30.10.2021 07:34 Відповісти
Ничего, всех мигрантов заберет добрая Украина и будем платить им по 8 штук в месяц из бюджета. Мы ж богатые.
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30.10.2021 07:47 Відповісти
Батько их кацапа
героина мати..
И за героину вони
будуть воювати
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30.10.2021 08:09 Відповісти
Талибаны визжащие о международных законах и гуманизме, это уже даже не анекдот, а психоделический ФАРС!
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30.10.2021 08:15 Відповісти
В гранд-отель в Берлине поселите
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30.10.2021 08:29 Відповісти
Ракушек завезти им. А что, хорошая денюжка.
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30.10.2021 08:32 Відповісти
Эти миллиарды они прожрут, так как там никто работать не хочет.. На рынке торговать разве. А потом все равно в Европу ломануться.
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30.10.2021 08:34 Відповісти
Талибан приперся к ***** за финансированием государственно-террористической деятельности, а *****, чтобы денег не давать, предложил сирийскую фишку с мигрантами. Видно птицу по помету. Кстати, что такое "афганские деньги"? Выручка за героин?
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30.10.2021 08:47 Відповісти
Не зря в кацапстан на переговоры ездили, с Пуйлом договорились, картофельного деда и спрашивать не надо, сделает что прикажут....
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30.10.2021 08:58 Відповісти
Ну шо тут сказать - бог подаст, аллах акбар
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30.10.2021 09:08 Відповісти
Рейс Кабул-Минск уже запустили?
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30.10.2021 09:15 Відповісти
Працювати не пробували?
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30.10.2021 09:16 Відповісти
Деньги принадлежат афганскому народу. Это не ваши деньги!
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30.10.2021 09:29 Відповісти
Та невже
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30.10.2021 11:43 Відповісти
Частина афганського народу втекла з Афганістану до США та ЄС, тож ці гроші підуть на їх утримання
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30.10.2021 15:35 Відповісти
Я очень обеспокоен
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30.10.2021 09:29 Відповісти
Вместо того чтобы послать, будут сопли жевать.
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30.10.2021 09:36 Відповісти
Я выражаю обеспокоенность...
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30.10.2021 10:03 Відповісти
Мама-меркель, папа-макрон - всех приютят!
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30.10.2021 10:08 Відповісти
От як треба інтегруватись у Європу,а не слухать що там скажуть ганси з жабоїдами.
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30.10.2021 10:08 Відповісти
Мені якось фіолетово на беззубу Європу.
Нехай попробують не пустити біженців з Афганістану з автоматами і пзрк
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30.10.2021 10:10 Відповісти
На заблокированные деньги выкупить у моджахедов вертолеты и самолёты оставленные американцами. Все по честному, деньги афганские меняются на вооружение им не принадлежащее
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30.10.2021 10:49 Відповісти
Не факт що вдасться. Хіба з півдня чи з заходу . Бо поляки , єдині нормальні люди в ЄС хєрачать ту всю наволоч , що пре з Білорусі - цілодобово . Заодно розгорнута поліцейська операція по всій Польщі . Затримують водіїв бусів і якщо є мігранти , водію-"бізнесмену" автоматом луплять 8 років тюрми і дикий штраф . А на кордоні задіяна армія і військовий стан в 3-х кілометровій зоні .
Срати на толерастів і вшиву та продажну німчуру . Поляки - нормальні люди .
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30.10.2021 11:00 Відповісти
Німці з хранцузами не проти, хай їдуть. Меркель з макроном не дадуть збрехати.
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30.10.2021 11:08 Відповісти
Транзит мігрантів піде через рашку. Іншого не дано.
Зараз подивимось на "занепокоєння" Франції, Німеччини та Італії 🤣🤣🤣
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30.10.2021 11:27 Відповісти
отправьте этих бармалеев в германию.... им там самое место
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30.10.2021 11:57 Відповісти
Откуда взялись эти " афганские деньги" это деньги спонсоров прошлому правительству. Дали прежним, новым - заморозили.
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30.10.2021 13:54 Відповісти
Станок есть печатайте.Денег на атракционы и мороженое -нет!
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30.10.2021 13:57 Відповісти
Подождите!!! Товар взяли? Взяли! По качеству/количеству соответствует? Соответствует! Платить придётся...
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30.10.2021 14:48 Відповісти
Афганістан паразитує на світовій спільноті вже з середини 70-х років. Вони нічого не виробляють крім опіуму. Всі кошти які є у цієї країни це залишки не розкраденої гуманітарної допомоги (не встигли!) попереднім керівництвам Афганістану. Нинішне керівництво взагалі є диким, не цивілізованим і брутально-фанатичним проігільським осередком. Хто ж таким мудакам дасть гроші?
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30.10.2021 17:01 Відповісти
а разве скрепно деньги с изображениями людей ?
похоже придётся свои печатать ...
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31.10.2021 04:59 Відповісти
 
 