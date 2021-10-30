"Талібан" вимагає повернути афганські гроші, погрожуючи Європі хвилею мігрантів
"Талібан" вимагає зняття арешту з мільярдів доларів із резервів центрального банку країни, які заблокували США та Європа одразу після захоплення влади в Афганістані талібами. Ісламісти кажуть, що гуманітарної допомоги мало і погрожують Європі, що вона постраждає перша, якщо не погодиться повернути гроші.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Представник Міністерства фінансів талібів Ахмад Валі Хакмал уточнив, що запропонованої Заходом гуманітарної допомоги не вистачить і гроші потрібні народу Афганістану.
"Гроші належать афганському народу. Просто дайте нам наші гроші. Заморожування цих грошей є неетичним і суперечить усім міжнародним законам і цінностям", - заявив він.
Член правління Центрального банку Афганістану Рейтер Шах Мехрабі закликав європейські країни, включно з Німеччиною, вивільнити свою частку резервів, щоб уникнути економічного колапсу.
"Ситуація відчайдушна, і кількість готівки скорочується... Зараз достатньо для продовження роботи Афганістану до кінця року", - сказав Рейтер Шах Мехрабі.
Він заявив, що криза може спровокувати масову міграцію афганців до Європи.
"Найбільше постраждає Європа, якщо Афганістан не отримає доступу до цих грошей... Люди будуть у розпачі. Вони збираються поїхати до Європи", - сказав він.
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Вот поэтому до недавних пор США с террористами переговоров не вели.
Но нынче ж все гуманные и планы Штайнмайера предлагают вместо уничтожения террористов.
походу ети двое , кремель и талибанцы, таки нашли друг друга и слились наконец в братских обьятиях....
Раньше б горло я порвал за такие речи!
А теперь - терплю обиду, не показываю виду,-
Если встречу я Сашка - ох как изувечу!" (c)
он с креветок, сыров и хамона на мак переключится...
как по небу - тягостный дым,
змеящийся крик муэдзина
вползает в Женеву и Рим.
Спокойно, политкорректно,
среди недомолвок и лжи
растет частокол минаретный,
фанатики точат ножи.
И кровью - пока что бараньей -
без лишних движений и слов
кропят благородные камни
былых европейских основ.
Свобода агрессии зверьей
растет, накаляясь как зной,
и брызжет мочой в Баптистерий
Флоренции золотой.
Нахлынула «сила живая»,
плодя наркоманию, грязь,
столицы в ночи поджигая,
насилуя, грабя, молясь...
Свое понимание Бога
сполна показали они
расправой над Тео Ван Гогом
и жаждой «священной войны».
И жаждой справлять новоселье,
ввалившись в чужие дома.
Любимые дети Брюсселя -
Европы позор и чума.
Подернуты башни и стены
туманом печали и сна.
И память Лепанто и Вены
трусливо запрещена.
Европа, хребтом извиваясь,
пасуя и падая ниц,
лишь пестует в хищнике ярость
и множит «тулузских убийц».
В удавке предательских правил
великих народов семья.
И только далекий Израиль
занес наконечник копья.
Спасая Европу-болото,
стоит против многих один,
с Иудиным Львом на воротах
Израиль - страна-паладин.
И этому воину в спину
уж многие годы подряд,
как урки, «друзья Палестины»
заточку всадить норовят.
Вот Грасс, исходя словесами,
наносит посильный урон.
Тебя бы в Сдерот, под «Кассамы»,
в полуденный белый Хеврон,
в еврейскую глушь на ночевку -
хранить поселенческий кров,
руками сжимая винтовку
и пулей встречая врагов!
Не скрою, внушает волненье
страна, где девчонка-солдат
спешит на шаббат в увольненье,
неся за спиной автомат.
Без страха прослыть сионистом,
себе указую: смотри!
Там битвы решающей выступ,
там Запад на кромке зари!
Там наши Лепанто и Вена
вершатся в огне и крови...
Мне снится такая вот сцена:
мочи ядовитая пена ползет из фонтана Треви.
(с) Алексей Широпаев, весна 2012
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Примечания
И брызжет мочой в Баптистерий Флоренции золотой - речь о факте, о котором рассказывает Ориана Фаллачи в своей книге «Ярость и гордость»: мусульманские мигранты, жившие в палатке возле Флорентийского Баптистерия Сан-Джованни, демонстративно мочились на его знаменитые двери эпохи Возрождения.
И память Лепанто и Вены... Битва при Лепанто - морское сражение между объединенными силами Европы и флотом Османской империи, закончившееся полным разгромом последней (1571). Вена - Венская битва, разгром армии Османской империи польско-австро-германскими войсками под командованием короля Яна Собеского (1683).
С Иудиным Львом на воротах - речь о гербе Иерусалима, символизирующем «храбрость рода Иуды, стоявшего во главе племён Иудеи и получившего во владение Землю Иерусалима».
Тебя бы в Сдерот, под «Кассамы» - самодельные ракеты класса «земля-земля», применяемые исламскими террористами против мирного населения израильских городов.
Ползет из фонтана Треви - фонтан Треви или, как говорят в массовом туристском обиходе, Треви - знаменитый римский фонтан, одно из самых пленительных мест в Риме.
"Свобода агрессии зверьей
растет, накаляясь как зной"...
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так и хочется себя превозмогая
снова взятся за перо и дать
но традиции душевной не вменяя
aх мать...
https://youtu.be/FYQc0qBw-Zk РАБФАК 2.1- Хамас Маст Дай (2021)
Учись Европа, Иран рыдай!
Hamas must die! Hamas must die!
Вперед Израиль, не отступай!
Hamas must die! Hamas must die!
Дело тонкое ислам
Якби в мул були мізки то вони б не поспішали стрибати до закінчення евакуації, і гроші б тоді дойшли без проблем.
Але які мізки після 30 років невпинного стукання лобом по підлозі мадраси?
а до этого 2-ды судимый енакиевский уголовник
Так кто дикари?
- в США беженцы конечно не поедут - США пофиг, но Европа может и загнуться в этот раз от такого счастья
Европа и СЩА должны платить оброк.
героина мати..
И за героину вони
будуть воювати
Нехай попробують не пустити біженців з Афганістану з автоматами і пзрк
Срати на толерастів і вшиву та продажну німчуру . Поляки - нормальні люди .
Зараз подивимось на "занепокоєння" Франції, Німеччини та Італії 🤣🤣🤣
похоже придётся свои печатать ...