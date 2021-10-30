"Талібан" вимагає повернути афганські гроші, погрожуючи Європі хвилею мігрантів

"Талібан" вимагає зняття арешту з мільярдів доларів із резервів центрального банку країни, які заблокували США та Європа одразу після захоплення влади в Афганістані талібами. Ісламісти кажуть, що гуманітарної допомоги мало і погрожують Європі, що вона постраждає перша, якщо не погодиться повернути гроші.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Представник Міністерства фінансів талібів Ахмад Валі Хакмал уточнив, що запропонованої Заходом гуманітарної допомоги не вистачить і гроші потрібні народу Афганістану.

"Гроші належать афганському народу. Просто дайте нам наші гроші. Заморожування цих грошей є неетичним і суперечить усім міжнародним законам і цінностям", - заявив він.

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Член правління Центрального банку Афганістану Рейтер Шах Мехрабі закликав європейські країни, включно з Німеччиною, вивільнити свою частку резервів, щоб уникнути економічного колапсу.

"Ситуація відчайдушна, і кількість готівки скорочується... Зараз достатньо для продовження роботи Афганістану до кінця року", - сказав Рейтер Шах Мехрабі.

Він заявив, що криза може спровокувати масову міграцію афганців до Європи.

"Найбільше постраждає Європа, якщо Афганістан не отримає доступу до цих грошей... Люди будуть у розпачі. Вони збираються поїхати до Європи", - сказав він.

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