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Новини Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (485) США (21006) Талібан (146) ІДІЛ (306)

Таліби відмовилися співпрацювати із США в боротьбі з ІДІЛ

Таліби відмовилися співпрацювати із США в боротьбі з ІДІЛ

Представники руху "Талібан" відкидають співпрацю із США для стримування екстремістських угруповань в Афганістані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Associated Press.

За словами представника талібів Сухайла Шахіна, рух "не співпрацюватиме з Вашингтоном у боротьбі з філією ІДІЛ в Афганістані". "Ми можемо впоратися з ІДІЛ самостійно", - заявив він, відповідаючи на запитання агентства, чи співпрацюватимуть таліби зі США над стримуванням терористів.

Раніше повідомлялося, що в суботу і в неділю таліби і представники США проведуть переговори в Досі в Катарі.

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Напередодні унаслідок атаки терориста-смертника з ІДІЛ загинули понад 50 мусульман-шиїтів в Афганістані.

Бойовики руху "Талібан" у липні-серпні захопили одну за одною майже всі провінції Афганістану і 15 серпня увійшли в Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані та багато членів його уряду втекли з країни. До 31 серпня США та їхні союзники здійснювали евакуацію іноземних громадян і афганців, які працювали з іноземними місіями в Афганістані. Їм вдалося вивезти понад сто тисяч людей, але багато хто так і не зміг залишити країну. Періодично у ЗМІ з'являються повідомлення про те, що деяким групам афганців вдається виїхати, проте це поодинокі випадки.

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Топ коментарі
+15
Правильно отказались. А то так и на себя можно выйти.
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09.10.2021 15:02
+9
Глава таджикских талибов группировки «Джамаат Ансаруллах» Махди Арсалан заявил, что готов к вторжению в Таджикистан.
не имеющей аналогов придётся вписаться,и не важно за кого,так что буде цікаво..
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09.10.2021 15:00
+9
они уже справились с ИГ самостоятельно,
ибо они и есть ИГ
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09.10.2021 15:14
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Глава таджикских талибов группировки «Джамаат Ансаруллах» Махди Арсалан заявил, что готов к вторжению в Таджикистан.
не имеющей аналогов придётся вписаться,и не важно за кого,так что буде цікаво..
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09.10.2021 15:00 Відповісти
Правильно отказались. А то так и на себя можно выйти.
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09.10.2021 15:02 Відповісти
Можно подумать, что им кто то предлагал!
Их просто спросили, как они будут бороться с ИГИЛ и возможно ли сотрудничество с США, те ответили что нет, мы мол сами с усами....
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09.10.2021 15:54 Відповісти
Щас там бойня похуже предыдущей "войны". Взрывы каждый день. Только вчера порядка сотни трупов.

Игил серьезный противник. Талибы не подумали отказываясь от амерской помощи.

Сами они будут воевать долго с совершенно неясными шансами.

Понятно что талибан это слабое звено в сравнении с полноценными государствами.
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09.10.2021 17:05 Відповісти
Їм треба "просто перестать стрелять"...
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09.10.2021 20:15 Відповісти
Не, у них фундаментальные противоречия фанатиков одной и той же религии, но сильно разной её трактовки. Для нас даже нет хорошей аналоги в нашей истории, на ум разве что приходит Варфоломеевская ночь во Франции.
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09.10.2021 17:27 Відповісти
Честно говоря, неожиданное решение
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09.10.2021 15:06 Відповісти
адекватные пацаны будут сотрудничать только с ******, одно не понятно как американцы умудрились в это дикое племя вбахать трильйон.
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09.10.2021 15:07 Відповісти
получилось, что не талибы ослы, а другая сторона
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09.10.2021 15:25 Відповісти
отож и я не пойму как талибы собрались летать на поломанных вертолётах)) и рагозин запчастей не даст, самим микросхем не хватает.
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09.10.2021 15:32 Відповісти
А никто и не собирался там на вертолетах летать. Это же талибы, они вообще проповедуют отказ от современной цивилизации. Правда, как их "калаши" связаны со средневековьем, они умалчивают. Наверно это у них такой намек на то, что в стране, где эти калаши производят, тоже средневековье.
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09.10.2021 17:29 Відповісти
Этот триллион на 90% в штаты назад и уехал в виде внушительных зарплат ихнему же персоналу.
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09.10.2021 16:59 Відповісти
Я завжди думав що це одне і теж ,але американці бачать по і нашому .Таліби більш людяні ,вбивають не зразу ,а потроху.
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09.10.2021 15:09 Відповісти
ну да, тут от этого они отказались но от мешка риса хрен откажутся, а жирные коты из ООН будут трубить о гуманитарной катастрофе в Афгане и поставлять туда хавчик. Принцип - что потопал то и полопал не работает в современном мире.
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09.10.2021 15:14 Відповісти
они уже справились с ИГ самостоятельно,
ибо они и есть ИГ
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09.10.2021 15:14 Відповісти
Не. Это идеологически разные группировки и щас вполне серьезно воюют.

У игила нет границ и национальностей. У талибов всё это есть.
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09.10.2021 17:08 Відповісти
.........внізАААпноо..)
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09.10.2021 15:48 Відповісти
"Шили плотники штаны - Вот тебе и брюки. Пели песенку слоны - Вот тебе и звуки. Лили воду в решето - Вот тебе и здрасте."(с) - за триллион долларов получить такой ответ - это талант менеджмента.
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09.10.2021 15:52 Відповісти
Талибы будут сотрудничать с Путлером.
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09.10.2021 17:29 Відповісти
Це дуже добре. Ще всі пам'ятають, що сталося після того як СРСР вліз в Афганістан.
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10.10.2021 03:22 Відповісти
да хватит этим попуасам помогать... тратить бабки на них....они уже талибан и игил друг друга фуячат.... как они в своих тряпках друг друга хоть узнают когда стреляют... хотя им пофиг в кого стрелять... пусть перебьют там друг друга хоть все....меньше террористов в мире будет.... капец.... папуасы взрывают в мечетях верующих братьев мусульман, при молебнях.. это совсем уже капец шизики дикари.... а говорят брат на брата не пойдёт. да время такое религия до заднего места... мусульмане херячат мусульман, христиане херячат христиан....нет никакого братства по религии.всё это бред!((
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09.10.2021 18:28 Відповісти
Впевнений що американці коли підписували договір з талібами і самі не вірили що ці тупі бородаті хомосапієнс з 18-го століття будуть виконувати взяті на себе забовязання.
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09.10.2021 19:23 Відповісти
Американці реально сподівалися на іншу відповідь ?
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09.10.2021 20:17 Відповісти
"Деньги принадлежат афганскому народу. Просто дайте нам наши деньги."

А талибан и есть тот самый афганский народ.
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30.10.2021 10:13 Відповісти
 
 