Афганістан перебуває на межі соціально-економічного колапсу, - Боррель

Афганістан перебуває на межі краху соціальної та економічної системи, яка може завдати шкоди як населенню країни, так і регіональній безпеці.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Афганістан переживає серйозну гуманітарну кризу, і насувається соціально-економічний колапс, який буде небезпечним для афганців, регіону та міжнародної безпеки", – наголосив Боррель.

Він зазначив, що для уникнення найгіршого сценарію від "Талібану" вимагатимуть дотримання умов, які дозволять збільшити міжнародну допомогу.

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"Наразі "запити" з боку талібів, схоже, обертаються навколо визнання, розблокування заморожених активів і скасування санкцій ООН. Щоб вплинути на нових лідерів, нам потрібна якась дорожня карта, в якій викладено наші чіткі орієнтири, очікування і кроки, які необхідно зробити", - зауважив головний дипломат ЄС.

В Афганістані стрімко зросли ціни на продукти відтоді, як таліби прийшли до влади. Втрата іноземних вливань призвела до інфляції та паралізувала афганську банківську систему.

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За словами Борреля, на межі колапсу перебуває і система охорони здоров’я. Він наголосив, якщо ця ситуація збережеться до зими, вона може перерости у гуманітарну катастрофу та спричинити масову еміграцію у сусідні держави.

Європейський Союз збільшив свою гуманітарну допомогу Афганістану після приходу до влади талібів, однак припинив надавати допомогу, спрямовану на економічний розвиток, як і багато інших країн і Всесвітній банк.

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