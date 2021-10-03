Афганістан перебуває на межі соціально-економічного колапсу, - Боррель
Афганістан перебуває на межі краху соціальної та економічної системи, яка може завдати шкоди як населенню країни, так і регіональній безпеці.
Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Афганістан переживає серйозну гуманітарну кризу, і насувається соціально-економічний колапс, який буде небезпечним для афганців, регіону та міжнародної безпеки", – наголосив Боррель.
Він зазначив, що для уникнення найгіршого сценарію від "Талібану" вимагатимуть дотримання умов, які дозволять збільшити міжнародну допомогу.
"Наразі "запити" з боку талібів, схоже, обертаються навколо визнання, розблокування заморожених активів і скасування санкцій ООН. Щоб вплинути на нових лідерів, нам потрібна якась дорожня карта, в якій викладено наші чіткі орієнтири, очікування і кроки, які необхідно зробити", - зауважив головний дипломат ЄС.
В Афганістані стрімко зросли ціни на продукти відтоді, як таліби прийшли до влади. Втрата іноземних вливань призвела до інфляції та паралізувала афганську банківську систему.
За словами Борреля, на межі колапсу перебуває і система охорони здоров’я. Він наголосив, якщо ця ситуація збережеться до зими, вона може перерости у гуманітарну катастрофу та спричинити масову еміграцію у сусідні держави.
Європейський Союз збільшив свою гуманітарну допомогу Афганістану після приходу до влади талібів, однак припинив надавати допомогу, спрямовану на економічний розвиток, як і багато інших країн і Всесвітній банк.
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Еще пару триллионов им подкинуть?
Можешь доставать нудными лекциями о религии кого-то другого?
Там же нет обрыгаловок, саун и отелей. Конечно НЕ!!!
и ак-47... по йайцам бьёт
" Центробанк Афганистана имеет активы на сумму $9,5 млрд значительная часть которых находится на счетах в Федеральной резервной системе Нью-Йорка и финансовых учреждениях с США."
они их пустят на изготовление виселиц
Ти диви...
В дикунів лише одна дорога- назад в дикунство.
зауважте, що у вашій "цивілізованості" ваша особиста заслуга близько 0%
зауважили? а тепер оцініть свій прогрес за останню хвилину і усвідомте власні перспективи.