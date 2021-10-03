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Новини Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан перебуває на межі соціально-економічного колапсу, - Боррель

Афганістан перебуває на межі соціально-економічного колапсу, - Боррель

Афганістан перебуває на межі краху соціальної та економічної системи, яка може завдати шкоди як населенню країни, так і регіональній безпеці.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Афганістан переживає серйозну гуманітарну кризу, і насувається соціально-економічний колапс, який буде небезпечним для афганців, регіону та міжнародної безпеки", – наголосив Боррель.

Він зазначив, що для уникнення найгіршого сценарію від "Талібану" вимагатимуть дотримання умов, які дозволять збільшити міжнародну допомогу.

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"Наразі "запити" з боку талібів, схоже, обертаються навколо визнання, розблокування заморожених активів і скасування санкцій ООН. Щоб вплинути на нових лідерів, нам потрібна якась дорожня карта, в якій викладено наші чіткі орієнтири, очікування і кроки, які необхідно зробити", - зауважив головний дипломат ЄС.

В Афганістані стрімко зросли ціни на продукти відтоді, як таліби прийшли до влади. Втрата іноземних вливань призвела до інфляції та паралізувала афганську банківську систему.

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За словами Борреля, на межі колапсу перебуває і система охорони здоров’я. Він наголосив, якщо ця ситуація збережеться до зими, вона може перерости у гуманітарну катастрофу та спричинити масову еміграцію у сусідні держави.

Європейський Союз збільшив свою гуманітарну допомогу Афганістану після приходу до влади талібів, однак припинив надавати допомогу, спрямовану на економічний розвиток, як і багато інших країн і Всесвітній банк.

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Автор: 

Афганістан (491) допомога (8341) Талібан (149) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+44
Зачем вообще лезть в Афганистан, когда сам народ захотел правления Талибана. Вот пусть и несут все вместе ответственность за свои решения. При чём тут вообще весь мир и богатые страны Европы в частности? Освободились от "гнёта" американцев? Вот и рулите сами и наслаждайтесь результатами
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03.10.2021 15:41
+33
Зачем обезьянам с автоматами, которые захватили власть, банковская система и экономика вцелом? Есть же Коран . Можно молиться круглосуточно. Что ещё нужно?
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03.10.2021 15:43
+26
тот случай, когда народ сам выбрал свою судьбу.
Еще пару триллионов им подкинуть?
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03.10.2021 15:39
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И чо ?
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03.10.2021 15:35 Відповісти
А не насрать? Они разве не етого хотели, рузкогомира? Главное что без американцев, правда?
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03.10.2021 15:37 Відповісти
Американцы, вроде, сами ушли...
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03.10.2021 15:40 Відповісти
тот случай, когда народ сам выбрал свою судьбу.
Еще пару триллионов им подкинуть?
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03.10.2021 15:39 Відповісти
Зачем вообще лезть в Афганистан, когда сам народ захотел правления Талибана. Вот пусть и несут все вместе ответственность за свои решения. При чём тут вообще весь мир и богатые страны Европы в частности? Освободились от "гнёта" американцев? Вот и рулите сами и наслаждайтесь результатами
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03.10.2021 15:41 Відповісти
вот они и бояццо, что афганцы потекут в богатые страны Европы полноводной рекой, там ведь эмигрантов любят и уважают их национальные традиции
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03.10.2021 17:07 Відповісти
Так этот Афганский голодомор искусственный, чтобы повлиять на новых лидеров. Надо всего лищь добиться разблокировки замороженных активов и отмены санкций ООН.
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03.10.2021 17:22 Відповісти
Цілком і повністю згідний. Це така сама ситуація коли дехто в Україні говорить що козломорді не винуваті що в них при владі *****. Винуваті всі! Поголовно, тому що призупинили тих які хотіли *****!
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03.10.2021 19:04 Відповісти
Поправка: не зупинили тих...
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04.10.2021 00:49 Відповісти
"Байден, введи войска".
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03.10.2021 15:41 Відповісти
Зачем обезьянам с автоматами, которые захватили власть, банковская система и экономика вцелом? Есть же Коран . Можно молиться круглосуточно. Что ещё нужно?
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03.10.2021 15:43 Відповісти
Розумієте, шановний, ті, які моляться, з автоматами точно не бігають. Аллах не одобрює. Таліби лише прикривають я Кораном. Щоб це зрозуміти, достатньо просто прочитати Коран. І поцікавитися історією. Ще у середні віки мусульманський Схід був толерантним до іновіців. Тут у пошані була і наука, і медицина, і освіта, і музика, яку таліби забороняють. Подумайте над цим. Негідник завжди свої темні справи прикривали благими намірами. Як зараз в Україні, наприклад.
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03.10.2021 16:19 Відповісти
Брехня.Там в корані є тексти.Там чітко пише,що жінка має ходити в лахмітті.та й не людина вона.І за невірних.Хоча і біблія також подібне має.Це в авраамічні релігії.
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03.10.2021 16:34 Відповісти
Можете навести цитати? 😊 До речі, повідомляю наперед - я - греко-католик. У наші храми жінкам можна ходити і без паранджі, і без хустини, і навіть у штанах. І повірте, це ніяк не суперечить Біблії. 😊
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03.10.2021 16:41 Відповісти
Вбивайте невіруючих, де ви би їх не зустріли.
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03.10.2021 16:54 Відповісти
Навіщо? Це суперечить тій самій Біблії і християнському вченню. 😊
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03.10.2021 17:35 Відповісти
Це з корану.А в біблії також різне є.Його важко так на пам'ять знати.Бо тексти так написані.Є різні переклади біблії і вони постійно коректувалися.
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03.10.2021 17:38 Відповісти
Релігій багато і всі вони подібні,бо придумані людьми,щоб легко пояснити навколишній світ і буття.В ********* світі,вони вже не потрібні.
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03.10.2021 17:39 Відповісти
😊Вам - можливо. Але якби не потрібні були всім, то їх би і не було. 😊 Не шукайте ворогів серед релігійних людей. Повірте, до Ваших проблем вони точно не причетні. 😊
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03.10.2021 17:42 Відповісти
Талибы не молятся? Яснопонятно.
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03.10.2021 16:44 Відповісти
Ви знаєте, скільки разів на добу треба здійснити намаз? 😊 Як ви вважаєте, чи можливо молитись 5 разів на добу, щиро спілкуючись з Аллахом, а між тим різати горло опонентам?
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03.10.2021 16:47 Відповісти
Талибы обезьяны с автоматами? Да... Молятся? Да...
Можешь доставать нудными лекциями о религии кого-то другого?
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03.10.2021 16:51 Відповісти
Ви про що? Які лекції? Це просто коментар. Моя власна думка. Чесна думка, яку я нікому силою не нав'язую. 😊
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03.10.2021 17:38 Відповісти
Власна думка у Вас очень смахивает на лекцию...
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03.10.2021 17:41 Відповісти
😁 Справді? Ви підвищили моє Его! 😊
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03.10.2021 17:43 Відповісти
Звісно можливо.Ви якійсь наївний.Якщо хтось спілкується з богом і в нього ще є в голові голоси,то це психічне захворювання.Всі пророки по сьогоднішніх мірках,це психічно хворі.
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03.10.2021 18:31 Відповісти
Маячня!!Алах акбар!)
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03.10.2021 19:37 Відповісти
Як скажете. 😁 Воістину акбар. 😊
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03.10.2021 19:46 Відповісти
им еще нужно что-то есть, где-то спать, иметь гарем женщин, которым тоже надо что-то есть, где-то спать .... и т.д.
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03.10.2021 17:09 Відповісти
тебя Х-йло подрядило беспокоиться об Афгане,потому как теперь Афган проблема для Х-йла и китайской обизяны?
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03.10.2021 15:44 Відповісти
Pfizer в помощь.
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03.10.2021 15:46 Відповісти
Не,новічок їм у поміч)
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03.10.2021 19:38 Відповісти
абсолютно пох
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03.10.2021 15:47 Відповісти
За шо боролись на то и напоролись....
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03.10.2021 15:50 Відповісти
Выражаю глубокую...нет глубочайшую озабоченность...
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03.10.2021 15:50 Відповісти
последние лет 500..
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03.10.2021 15:52 Відповісти
героиновые парни кабула должны попросить фуйла спасти их и ввести туда вайска !
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03.10.2021 15:54 Відповісти
В Афгані людям довподоби таліби,а в Україні зелені. Кожному своє.
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03.10.2021 15:56 Відповісти
Так они же сами это хотели,не надо мешать наслаждаться полученным.
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03.10.2021 15:58 Відповісти
надо,Федя,надо.Особенно у нас,ибо безнаказанность зеленых квартальных утырков похоронит и государственность и народ.
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03.10.2021 19:36 Відповісти
Чо там у вас - НА ПАРАШЕ??? Ситуация не аналогичная?
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03.10.2021 16:01 Відповісти
Тебе сидящему на бутылке нужно верить только *****...и более никому..
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03.10.2021 16:01 Відповісти
а верить фуйлу мона , ведь фуйло с лаврухой "запресчённую в раSSее терраристичискую арганизацию "талибан" цалуют в чорную опу ...пряма в кремле, патамуша так нада
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03.10.2021 16:05 Відповісти
Может снять ОБЫСЦЫЕшников с ОРДЛИЩЯ и отправить в афган?? НЕ???

Там же нет обрыгаловок, саун и отелей. Конечно НЕ!!!
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03.10.2021 15:59 Відповісти
Борель, собирай вещи и едь волонтером в Афганистан!
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03.10.2021 16:04 Відповісти
ага, еще и всех родных и близких ему посоветуйте прихватить
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03.10.2021 17:11 Відповісти
Ви падлюки, розблокуйте їхні активи і дайте їм можливість вільно співпрацювати з усім світом. А свою "допомогу" засуньте собі ...... в одне місце.
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03.10.2021 16:07 Відповісти
какие нах активы....в афгане херовым танцорам кобура 40 лет мешает
и ак-47... по йайцам бьёт
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03.10.2021 16:12 Відповісти
У выдкритих джерелах написано:

" Центробанк Афганистана имеет активы на сумму $9,5 млрд значительная часть которых находится на счетах в Федеральной резервной системе Нью-Йорка и финансовых учреждениях с США."
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03.10.2021 17:42 Відповісти
нехай себе находяцца, бо если их бородатым отдать
они их пустят на изготовление виселиц
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03.10.2021 18:23 Відповісти
Алах їм у поміч.Алах акбар!)))
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03.10.2021 19:40 Відповісти
так як українці обрали Зеленського,афганці обрали талібан,а про наслідки потрібно думати завчасно!
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03.10.2021 16:18 Відповісти
Коллапс это осознанный выбор этого народа. А что вы хотите, если одеть на ....ЛИЦО!... бронежилет, бабушкино платье, а на голову трусы. Нет это не мейкап, мейкап - это чека от гранаты в зубах. Какой выбор с таким прикидом сделает страна????..... можете угадывать с первого раза.
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03.10.2021 16:30 Відповісти
Да и фиг с ними - еще одна прореха в обосранных портках Рашки
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03.10.2021 16:44 Відповісти
Посадіть іх собі на шию корміть бабло давайте гумконвоі направляйте і працюйте за них а у них одна робота Бігать з автоматами а ще завезіть міліонами в європу і дайте пособіє і вони створять у європі ще один афганістан і змусять європу утримувати іх спросіть у Меркель воназнає
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03.10.2021 16:47 Відповісти
Талибан прокормит.
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03.10.2021 16:47 Відповісти
Що цей соцвалість пропонує? Пустити в Європу? Мало вбивств в Європі?
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03.10.2021 17:02 Відповісти
Если ***** в ближайшее время не подохнет, Украину может ожидать афганский сценарий...
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03.10.2021 17:07 Відповісти
Невже США вивели вої війська з України!
Ти диви...
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03.10.2021 17:40 Відповісти
тогда мацкву будет ажыдать - мацковский
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03.10.2021 18:24 Відповісти
Ну, а если подохнет, то, что кто то начнёт вас кормить с ложечки?
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03.10.2021 18:33 Відповісти
Проснись ,ти сереш)))
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03.10.2021 19:42 Відповісти
І кого це має хвилювати?
В дикунів лише одна дорога- назад в дикунство.
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03.10.2021 17:38 Відповісти
всі народи переживають різні етапи розвитку

зауважте, що у вашій "цивілізованості" ваша особиста заслуга близько 0%

зауважили? а тепер оцініть свій прогрес за останню хвилину і усвідомте власні перспективи.
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03.10.2021 23:44 Відповісти
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04.10.2021 02:47 Відповісти
Вообще если молиться,то можно из камня булку намолить.А если не получается,значит вера ваша недостаточно сильна
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03.10.2021 17:53 Відповісти
Барель, ти гений мля.
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03.10.2021 18:27 Відповісти
Та і йух з ними.
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03.10.2021 19:00 Відповісти
Захід мусить підкинути талібам декілька мільярдів на підтримку демократії...))))
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03.10.2021 19:32 Відповісти
балбесы хотят помочь мракобесам...
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03.10.2021 19:39 Відповісти
Давайте им помогать, еще пару триллионов подкинем. Мы ж богатые, а они бедные, надо помогать всем. Всем, кроме Украины. Примерно так думают в Коммиссары из Брю
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03.10.2021 19:46 Відповісти
Зніміть, падлюки, санкції з талібів і дайте розвиватися економіці Афганістана без вирощування і продукування наркотиків.
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03.10.2021 20:55 Відповісти
Сама то поняла, что сказала? Ну а судя по тому ,что гневное требование адресовано снять санкции мне, то даю слово ,что я лично санкции снимаю, можете спать спокойно. Да! И вообще, Вы знаете где Афганистан находиться и что он из себя представляет в этническом плане?
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03.10.2021 21:10 Відповісти
Pihyj Afgan
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03.10.2021 21:20 Відповісти
Чого це він пхає свого носа в чужу справу? Афганістан ніколи не належав до Європи. Україна, Молдова, Албанія - ці країни мають турбувати Європейський Союз, оскільки розташовані в Європі.
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04.10.2021 01:04 Відповісти
За что боролись, на то и напоролись.
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04.10.2021 04:49 Відповісти
Мы переживаем за другие страны, больше чем за свою страну.
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04.10.2021 09:51 Відповісти
 
 