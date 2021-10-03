Афганистан находится на грани социально-экономического коллапса, - Боррель

Афганистан находится на грани краха социальной и экономической системы, которая может нанести вред как населению страны, так и региональной безопасности.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

"Афганистан переживает серьезный гуманитарный кризис, и надвигается социально-экономический коллапс, который будет опасен для афганцев, региона и международной безопасности", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что во избежание худшего сценария от "Талибана" будут требовать соблюдения условий, которые позволят увеличить международную помощь.

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"Сейчас "запросы" со стороны талибов, похоже, вращаются вокруг признания, разблокировки замороженных активов и отмены санкций ООН. Чтобы повлиять на новых лидеров, нам нужна какая-то дорожная карта, в которой изложены наши четкие ориентиры, ожидания и шаги, которые необходимо сделать", - отметил главный дипломат ЕС.

В Афганистане стремительно выросли цены на продукты с тех пор, как талибы пришли к власти. Потеря иностранных вливаний привела к инфляции и парализовала афганскую банковскую систему.

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По словам Борреля, на грани коллапса находится и система здравоохранения. Он отметил, если эта ситуация сохранится до зимы, она может перейти в гуманитарную катастрофу и вызвать массовые эмиграции в соседние государства.

Европейский Союз увеличил свою гуманитарную помощь Афганистану после прихода к власти талибов, однако прекратил оказывать помощь, направленную на экономическое развитие, как и многие другие страны и Всемирный банк.

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