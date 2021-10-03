Афганистан находится на грани социально-экономического коллапса, - Боррель
Афганистан находится на грани краха социальной и экономической системы, которая может нанести вред как населению страны, так и региональной безопасности.
Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.
"Афганистан переживает серьезный гуманитарный кризис, и надвигается социально-экономический коллапс, который будет опасен для афганцев, региона и международной безопасности", - подчеркнул Боррель.
Он отметил, что во избежание худшего сценария от "Талибана" будут требовать соблюдения условий, которые позволят увеличить международную помощь.
"Сейчас "запросы" со стороны талибов, похоже, вращаются вокруг признания, разблокировки замороженных активов и отмены санкций ООН. Чтобы повлиять на новых лидеров, нам нужна какая-то дорожная карта, в которой изложены наши четкие ориентиры, ожидания и шаги, которые необходимо сделать", - отметил главный дипломат ЕС.
В Афганистане стремительно выросли цены на продукты с тех пор, как талибы пришли к власти. Потеря иностранных вливаний привела к инфляции и парализовала афганскую банковскую систему.
По словам Борреля, на грани коллапса находится и система здравоохранения. Он отметил, если эта ситуация сохранится до зимы, она может перейти в гуманитарную катастрофу и вызвать массовые эмиграции в соседние государства.
Европейский Союз увеличил свою гуманитарную помощь Афганистану после прихода к власти талибов, однако прекратил оказывать помощь, направленную на экономическое развитие, как и многие другие страны и Всемирный банк.
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Еще пару триллионов им подкинуть?
Можешь доставать нудными лекциями о религии кого-то другого?
Там же нет обрыгаловок, саун и отелей. Конечно НЕ!!!
и ак-47... по йайцам бьёт
" Центробанк Афганистана имеет активы на сумму $9,5 млрд значительная часть которых находится на счетах в Федеральной резервной системе Нью-Йорка и финансовых учреждениях с США."
они их пустят на изготовление виселиц
Ти диви...
В дикунів лише одна дорога- назад в дикунство.
зауважте, що у вашій "цивілізованості" ваша особиста заслуга близько 0%
зауважили? а тепер оцініть свій прогрес за останню хвилину і усвідомте власні перспективи.