"Талібан" закликає міжнародні авіакомпанії відновити польоти через аеропорт Кабула

Радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, закликає міжнародні авіалінії відновити рейси через аеропорт Кабула.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Усі технічні проблеми в найважливішому аеропорту країни були вирішені, заявили в новому уряді талібів у неділю, 26 вересня. "Багато громадян Афганістану застрягли за кордоном і не можуть повернутися на батьківщину", - цитує його представника агенція AFP.

Аеропорт був сильно пошкоджений під час операцій з евакуації, які здійснювали країни Заходу наприкінці серпня і під час яких було вивезено понад 120 тисяч людей. З того часу в кабульському аеропорту приземляються та злітають лише чартерні рейси та кілька спеціальних рейсів пакистанських, іранських та афганських авіаліній.

Зараз такі авіакомпанії, як Pakistan International Airlines та Kam Air, беруть понад 1200 доларів за 40-хвилинний рейс з Кабула до Ісламабада. Попри ціну, яка, за даними авіакомпаній, така висока через страхування на випадок війни, рейси повністю заброньовані.

Аеропорт Кабула був відбудований, зокрема, за технічної допомоги Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини. Міжнародне співтовариство сподівається, що "Талібан" дотримається своєї обіцянки дозволити будь-кому виїхати з країни у разі відновлення комерційних рейсів.

Тим часом Туреччина назвала умову, за якої вона підтримуватиме експлуатацію аеропорту в Кабулі, інклюзивний уряд в Афганістані. "Уряд в Афганістані не є інклюзивним, він не включає всі окремі групи інтересів. Поки це так, ми не будемо присутні в Афганістані", - заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган американському телеканалу CBS News 26 вересня. Так, за його словами, зокрема жінки "повинні бути активно включені в кожен аспект життя".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Таліби в Афганістані публічно вивісили тіла страчених на крани. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Ще до приходу до влади в Афганістані талібів Туреччина вела переговори про участь у гарантуванні безпеки та експлуатації аеропорту. Після того, як ісламісти захопили Кабул, Анкара продовжила переговори з талібами - поки що без досягнення угоди.