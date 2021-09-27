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Новини Захоплення влади в Афганістані
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"Талібан" закликає міжнародні авіакомпанії відновити польоти через аеропорт Кабула

Радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, закликає міжнародні авіалінії відновити рейси через аеропорт Кабула.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Усі технічні проблеми в найважливішому аеропорту країни були вирішені, заявили в новому уряді талібів у неділю, 26 вересня. "Багато громадян Афганістану застрягли за кордоном і не можуть повернутися на батьківщину", - цитує його представника агенція AFP.

Аеропорт був сильно пошкоджений під час операцій з евакуації, які здійснювали країни Заходу наприкінці серпня і під час яких було вивезено понад 120 тисяч людей. З того часу в кабульському аеропорту приземляються та злітають лише чартерні рейси та кілька спеціальних рейсів пакистанських, іранських та афганських авіаліній.

Зараз такі авіакомпанії, як Pakistan International Airlines та Kam Air, беруть понад 1200 доларів за 40-хвилинний рейс з Кабула до Ісламабада. Попри ціну, яка, за даними авіакомпаній, така висока через страхування на випадок війни, рейси повністю заброньовані.

Аеропорт Кабула був відбудований, зокрема, за технічної допомоги Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини. Міжнародне співтовариство сподівається, що "Талібан" дотримається своєї обіцянки дозволити будь-кому виїхати з країни у разі відновлення комерційних рейсів.

Тим часом Туреччина назвала умову, за якої вона підтримуватиме експлуатацію аеропорту в Кабулі, інклюзивний уряд в Афганістані. "Уряд в Афганістані не є інклюзивним, він не включає всі окремі групи інтересів. Поки це так, ми не будемо присутні в Афганістані", - заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган американському телеканалу CBS News 26 вересня. Так, за його словами, зокрема жінки "повинні бути активно включені в кожен аспект життя".

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Ще до приходу до влади в Афганістані талібів Туреччина вела переговори про участь у гарантуванні безпеки та експлуатації аеропорту. Після того, як ісламісти захопили Кабул, Анкара продовжила переговори з талібами - поки що без досягнення угоди.

Автор: 

авіація (4116) Афганістан (491) аеропорт (1850) Талібан (148) авіасполучення (3065)


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Топ коментарі
+19
А сомалийские пираты призывают возобновить круизы яхт миллионеров у берегов Сомали....
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27.09.2021 12:02
+9
у них кончаются заложники? пора пополнять бюджет?
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27.09.2021 11:59
+8
Лугандонов и кацапсин туда пачками Один народ, *****
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27.09.2021 12:08
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у них кончаются заложники? пора пополнять бюджет?
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27.09.2021 11:59 Відповісти
ХЙ ИМ В СРАКУ !!!
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27.09.2021 12:01 Відповісти
грубо но в точку бибизянам ничего нельзя давать в руки помните фильм % элемент.. как там один герой таким жде дебилам дал новое оружие- а там красная копка и про ее назначение они не спросили.... а потом просто нажали ....так и с Талибаном...
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27.09.2021 12:52 Відповісти
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27.09.2021 12:54 Відповісти
представитель Талибана
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27.09.2021 12:55 Відповісти
А сомалийские пираты призывают возобновить круизы яхт миллионеров у берегов Сомали....
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27.09.2021 12:02 Відповісти
Развешивание трупов по городам,как -то плохо совмещается со здравым смыслом..
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27.09.2021 12:03 Відповісти
Іслам релігія миру...
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27.09.2021 12:04 Відповісти
К полетам готовы

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27.09.2021 12:08 Відповісти
Лугандонов и кацапсин туда пачками Один народ, *****
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27.09.2021 12:08 Відповісти
розкатали губу. через рочків 2-3 може. коли вестимете себе нормально.
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27.09.2021 12:09 Відповісти
20-30, нема куди поспішати
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27.09.2021 13:57 Відповісти
Таліби вважають, що у міжнароднихавіакомпаніях працюють дункани маклауди і люди-рептилії, які здатні регенерувати не лише втрачені кінцівки, включаючи голову, але й схильні до мазохізму?
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27.09.2021 12:14 Відповісти
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27.09.2021 12:17 Відповісти
Как по мне, то лучше всего полностью изолировать Афганистан от всего мира. По крайней мере на год-два, а там будет видно.
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27.09.2021 12:22 Відповісти
Щас Беня отправит свою МАУ на заработки.
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27.09.2021 12:23 Відповісти
вот лугандон пусть туда и летает.....
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27.09.2021 12:32 Відповісти
На гражданских самальотах жмуров ще не розвішували. Дуже хочеться попробувать.
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27.09.2021 12:41 Відповісти
Сейчас, только пилота подучим...
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27.09.2021 12:41 Відповісти
Українським літакам ні у якому разі не можна літати до Кабулу,бо знову знайдеться сотня-друга "українців" у чалмах,яких негайно потрібно буде евакуювати в Україну.
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27.09.2021 13:14 Відповісти
Они наш самолёт собьют, а Зеля поспешит объявить, что техническая неисправность.
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27.09.2021 17:57 Відповісти
Так і подохнете з своім середньовічним ісламом.
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27.09.2021 15:11 Відповісти
А якщо не відновлять, руки повідрубує.
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27.09.2021 17:10 Відповісти
Счазз !
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27.09.2021 17:55 Відповісти
 
 