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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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"Талибан" призывает международные авиакомпании возобновить полеты через аэропорт Кабула

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Радикальное исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, призывает международные авиалинии возобновить рейсы через аэропорт Кабула.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Все технические проблемы в важнейшем аэропорту страны были решены, заявили в новом правительстве талибов в воскресенье, 26 сентября. "Многие граждане Афганистана застряли за границей и не могут вернуться на родину", - цитирует его представителя агентство AFP.

Аэропорт был сильно поврежден во время операций по эвакуации, которые осуществляли страны Запада в конце августа и во время которых было вывезено более 120 тыс. человек. С тех пор в кабульском аэропорту приземляются и взлетают только чартерные рейсы и несколько специальных рейсов пакистанских, иранских и афганских авиалиний.

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Сейчас такие авиакомпании, как Pakistan International Airlines и Kam Air, берут более 1200 долларов за 40-минутный рейс из Кабула в Исламабад. Несмотря на цену, которая, по данным авиакомпаний, является такой высокой из-за страхования на случай войны, рейсы полностью забронированы.

Аэропорт Кабула был отстроен, в частности, при технической помощи Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. Международное сообщество надеется, что "Талибан" сдержит свое обещание позволить любому выехать из страны в случае возобновления коммерческих рейсов.

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Между тем Турция назвала условие, при котором она будет поддерживать эксплуатацию аэропорта в Кабуле, инклюзивное правительство в Афганистане. "Правительство в Афганистане не является инклюзивным, оно не включает все отдельные группы интересов. Пока это так, мы не будем присутствовать в Афганистане", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган американскому телеканалу CBS News 26 сентября. Так, по его словам, в частности женщины "должны быть активно включены в каждый аспект жизни".

Еще до прихода к власти в Афганистане талибов Турция вела переговоры об участии в обеспечении безопасности и эксплуатации аэропорта. После того, как исламисты захватили Кабул, Анкара продолжила переговоры с талибами - пока без достижения соглашения.
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Топ комментарии
+19
А сомалийские пираты призывают возобновить круизы яхт миллионеров у берегов Сомали....
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27.09.2021 12:02
+9
у них кончаются заложники? пора пополнять бюджет?
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27.09.2021 11:59
+8
Лугандонов и кацапсин туда пачками Один народ, *****
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27.09.2021 12:08
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Правила форума Совет форумчан
у них кончаются заложники? пора пополнять бюджет?
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27.09.2021 11:59 Ответить
ХЙ ИМ В СРАКУ !!!
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27.09.2021 12:01 Ответить
грубо но в точку бибизянам ничего нельзя давать в руки помните фильм % элемент.. как там один герой таким жде дебилам дал новое оружие- а там красная копка и про ее назначение они не спросили.... а потом просто нажали ....так и с Талибаном...
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27.09.2021 12:52 Ответить
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27.09.2021 12:54 Ответить
представитель Талибана
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27.09.2021 12:55 Ответить
А сомалийские пираты призывают возобновить круизы яхт миллионеров у берегов Сомали....
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27.09.2021 12:02 Ответить
Развешивание трупов по городам,как -то плохо совмещается со здравым смыслом..
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27.09.2021 12:03 Ответить
Іслам релігія миру...
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27.09.2021 12:04 Ответить
К полетам готовы

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27.09.2021 12:08 Ответить
Лугандонов и кацапсин туда пачками Один народ, *****
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27.09.2021 12:08 Ответить
розкатали губу. через рочків 2-3 може. коли вестимете себе нормально.
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27.09.2021 12:09 Ответить
20-30, нема куди поспішати
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27.09.2021 13:57 Ответить
Таліби вважають, що у міжнароднихавіакомпаніях працюють дункани маклауди і люди-рептилії, які здатні регенерувати не лише втрачені кінцівки, включаючи голову, але й схильні до мазохізму?
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27.09.2021 12:14 Ответить
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27.09.2021 12:17 Ответить
Как по мне, то лучше всего полностью изолировать Афганистан от всего мира. По крайней мере на год-два, а там будет видно.
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27.09.2021 12:22 Ответить
Щас Беня отправит свою МАУ на заработки.
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27.09.2021 12:23 Ответить
вот лугандон пусть туда и летает.....
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27.09.2021 12:32 Ответить
На гражданских самальотах жмуров ще не розвішували. Дуже хочеться попробувать.
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27.09.2021 12:41 Ответить
Сейчас, только пилота подучим...
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27.09.2021 12:41 Ответить
Українським літакам ні у якому разі не можна літати до Кабулу,бо знову знайдеться сотня-друга "українців" у чалмах,яких негайно потрібно буде евакуювати в Україну.
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27.09.2021 13:14 Ответить
Они наш самолёт собьют, а Зеля поспешит объявить, что техническая неисправность.
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27.09.2021 17:57 Ответить
Так і подохнете з своім середньовічним ісламом.
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27.09.2021 15:11 Ответить
А якщо не відновлять, руки повідрубує.
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27.09.2021 17:10 Ответить
Счазз !
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27.09.2021 17:55 Ответить
 
 