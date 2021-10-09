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Талибы отказались сотрудничать с США в борьбе с ИГИЛ

Талибы отказались сотрудничать с США в борьбе с ИГИЛ

Представители движения "Талибан" исключили сотрудничество с США для сдерживания экстремистских группировок в Афганистане.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам представителя талибов Сухайла Шахина, движение "не будет сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с филиалом ИГ в Афганистане". "Мы можем справиться с ИГ самостоятельно", - заявил он, отвечая на вопрос агентства, будут ли талибы работать с США над сдерживанием террористов.

Ранее сообщалось, что в субботу и в воскресенье талибы и представители США проведут переговоры в Дохе в Катаре.

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Накануне в результате атаки террориста-смертника из ИГ погибли свыше 50 мусульман-шиитов в Афганистане.

Боевики движения "Талибан" в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны. До 31 августа США и их союзники проводили эвакуацию иностранных граждан и афганцев, которые работали с иностранными миссиями в Афганистане. Им удалось вывезти свыше сотни тысяч человек, но многие люди так и не смогли покинуть Афганистан. Периодически в СМИ появляются сообщения о том, что некоторым группам афганцев удается покинуть страну, однако это единичные случаи.

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Топ комментарии
+15
Правильно отказались. А то так и на себя можно выйти.
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09.10.2021 15:02
+9
Глава таджикских талибов группировки «Джамаат Ансаруллах» Махди Арсалан заявил, что готов к вторжению в Таджикистан.
не имеющей аналогов придётся вписаться,и не важно за кого,так что буде цікаво..
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09.10.2021 15:00
+9
они уже справились с ИГ самостоятельно,
ибо они и есть ИГ
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09.10.2021 15:14
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Глава таджикских талибов группировки «Джамаат Ансаруллах» Махди Арсалан заявил, что готов к вторжению в Таджикистан.
не имеющей аналогов придётся вписаться,и не важно за кого,так что буде цікаво..
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09.10.2021 15:00 Ответить
Правильно отказались. А то так и на себя можно выйти.
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09.10.2021 15:02 Ответить
Можно подумать, что им кто то предлагал!
Их просто спросили, как они будут бороться с ИГИЛ и возможно ли сотрудничество с США, те ответили что нет, мы мол сами с усами....
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09.10.2021 15:54 Ответить
Щас там бойня похуже предыдущей "войны". Взрывы каждый день. Только вчера порядка сотни трупов.

Игил серьезный противник. Талибы не подумали отказываясь от амерской помощи.

Сами они будут воевать долго с совершенно неясными шансами.

Понятно что талибан это слабое звено в сравнении с полноценными государствами.
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09.10.2021 17:05 Ответить
Їм треба "просто перестать стрелять"...
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09.10.2021 20:15 Ответить
Не, у них фундаментальные противоречия фанатиков одной и той же религии, но сильно разной её трактовки. Для нас даже нет хорошей аналоги в нашей истории, на ум разве что приходит Варфоломеевская ночь во Франции.
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09.10.2021 17:27 Ответить
Честно говоря, неожиданное решение
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09.10.2021 15:06 Ответить
адекватные пацаны будут сотрудничать только с ******, одно не понятно как американцы умудрились в это дикое племя вбахать трильйон.
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09.10.2021 15:07 Ответить
получилось, что не талибы ослы, а другая сторона
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09.10.2021 15:25 Ответить
отож и я не пойму как талибы собрались летать на поломанных вертолётах)) и рагозин запчастей не даст, самим микросхем не хватает.
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09.10.2021 15:32 Ответить
А никто и не собирался там на вертолетах летать. Это же талибы, они вообще проповедуют отказ от современной цивилизации. Правда, как их "калаши" связаны со средневековьем, они умалчивают. Наверно это у них такой намек на то, что в стране, где эти калаши производят, тоже средневековье.
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09.10.2021 17:29 Ответить
Этот триллион на 90% в штаты назад и уехал в виде внушительных зарплат ихнему же персоналу.
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09.10.2021 16:59 Ответить
Я завжди думав що це одне і теж ,але американці бачать по і нашому .Таліби більш людяні ,вбивають не зразу ,а потроху.
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09.10.2021 15:09 Ответить
ну да, тут от этого они отказались но от мешка риса хрен откажутся, а жирные коты из ООН будут трубить о гуманитарной катастрофе в Афгане и поставлять туда хавчик. Принцип - что потопал то и полопал не работает в современном мире.
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09.10.2021 15:14 Ответить
они уже справились с ИГ самостоятельно,
ибо они и есть ИГ
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09.10.2021 15:14 Ответить
Не. Это идеологически разные группировки и щас вполне серьезно воюют.

У игила нет границ и национальностей. У талибов всё это есть.
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09.10.2021 17:08 Ответить
.........внізАААпноо..)
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09.10.2021 15:48 Ответить
"Шили плотники штаны - Вот тебе и брюки. Пели песенку слоны - Вот тебе и звуки. Лили воду в решето - Вот тебе и здрасте."(с) - за триллион долларов получить такой ответ - это талант менеджмента.
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09.10.2021 15:52 Ответить
Талибы будут сотрудничать с Путлером.
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09.10.2021 17:29 Ответить
Це дуже добре. Ще всі пам'ятають, що сталося після того як СРСР вліз в Афганістан.
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10.10.2021 03:22 Ответить
да хватит этим попуасам помогать... тратить бабки на них....они уже талибан и игил друг друга фуячат.... как они в своих тряпках друг друга хоть узнают когда стреляют... хотя им пофиг в кого стрелять... пусть перебьют там друг друга хоть все....меньше террористов в мире будет.... капец.... папуасы взрывают в мечетях верующих братьев мусульман, при молебнях.. это совсем уже капец шизики дикари.... а говорят брат на брата не пойдёт. да время такое религия до заднего места... мусульмане херячат мусульман, христиане херячат христиан....нет никакого братства по религии.всё это бред!((
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09.10.2021 18:28 Ответить
Впевнений що американці коли підписували договір з талібами і самі не вірили що ці тупі бородаті хомосапієнс з 18-го століття будуть виконувати взяті на себе забовязання.
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09.10.2021 19:23 Ответить
Американці реально сподівалися на іншу відповідь ?
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09.10.2021 20:17 Ответить
"Деньги принадлежат афганскому народу. Просто дайте нам наши деньги."

А талибан и есть тот самый афганский народ.
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30.10.2021 10:13 Ответить
 
 