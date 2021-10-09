Талибы отказались сотрудничать с США в борьбе с ИГИЛ
Представители движения "Талибан" исключили сотрудничество с США для сдерживания экстремистских группировок в Афганистане.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Associated Press.
По словам представителя талибов Сухайла Шахина, движение "не будет сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с филиалом ИГ в Афганистане". "Мы можем справиться с ИГ самостоятельно", - заявил он, отвечая на вопрос агентства, будут ли талибы работать с США над сдерживанием террористов.
Ранее сообщалось, что в субботу и в воскресенье талибы и представители США проведут переговоры в Дохе в Катаре.
Накануне в результате атаки террориста-смертника из ИГ погибли свыше 50 мусульман-шиитов в Афганистане.
Боевики движения "Талибан" в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны. До 31 августа США и их союзники проводили эвакуацию иностранных граждан и афганцев, которые работали с иностранными миссиями в Афганистане. Им удалось вывезти свыше сотни тысяч человек, но многие люди так и не смогли покинуть Афганистан. Периодически в СМИ появляются сообщения о том, что некоторым группам афганцев удается покинуть страну, однако это единичные случаи.
Пожалуйста, подождите...
не имеющей аналогов придётся вписаться,и не важно за кого,так что буде цікаво..
Их просто спросили, как они будут бороться с ИГИЛ и возможно ли сотрудничество с США, те ответили что нет, мы мол сами с усами....
Игил серьезный противник. Талибы не подумали отказываясь от амерской помощи.
Сами они будут воевать долго с совершенно неясными шансами.
Понятно что талибан это слабое звено в сравнении с полноценными государствами.
ибо они и есть ИГ
У игила нет границ и национальностей. У талибов всё это есть.
А талибан и есть тот самый афганский народ.