Від рук "Талібану" не загинув жоден громадянин України, - Кулеба

Жоден громадянин України в Афганістані не загинув від рук представників руху ісламізму "Талібан", який захопив владу в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Жодного випадку, щоб українець загинув від рук "Талібану", зараз немає, і нам невідомо про випадки, коли комусь з наших співгромадян або членам їхніх родин безпосередньо погрожують розправою, що б вимагало термінової і невідкладної евакуації", — розповів Кулеба.

Він зазначив, що МЗС залишається на зв’язку з українцями, які все ще перебувають в Афганістані і наразі немає інформації, щоб комусь із них загрожувала небезпека.

"Евакуація та польоти до Афганістану все ще складна справа, але ми шукаємо і використовуємо будь-які шляхи, навіть коли нам вдається одну людину посадити на літак, одну сім’ю – ми ці шляхи використовуємо", — наголосив міністр.

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