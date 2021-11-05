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Від рук "Талібану" не загинув жоден громадянин України, - Кулеба

Від рук

Жоден громадянин України в Афганістані не загинув від рук представників руху ісламізму "Талібан", який захопив владу в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Жодного випадку, щоб українець загинув від рук "Талібану", зараз немає, і нам невідомо про випадки, коли комусь з наших співгромадян або членам їхніх родин безпосередньо погрожують розправою, що б вимагало термінової і невідкладної евакуації", — розповів Кулеба.

Він зазначив, що МЗС залишається на зв’язку з українцями, які все ще перебувають в Афганістані і наразі немає інформації, щоб комусь із них загрожувала небезпека.

"Евакуація та польоти до Афганістану все ще складна справа, але ми шукаємо і використовуємо будь-які шляхи, навіть коли нам вдається одну людину посадити на літак, одну сім’ю – ми ці шляхи використовуємо", — наголосив міністр.

Читайте також: "Талібан" вимагає повернути афганські гроші, погрожуючи Європі хвилею мігрантів

Автор: 

Афганістан (494) Талібан (152) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
Вы не поняли...тогда были другие талибы...они были плохими...а сейчас талибы хорошие...
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05.11.2021 16:49 Відповісти
+2
не выдержал всегда читал и зашел прокомментировать , а как же 20 января 2018 года когда талибы напали на отель Интерконтиненталь и погибло 7 украинцев ? Или это не украинцы ???
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05.11.2021 16:35 Відповісти
+1
готовят почву для оправдания нового рейса за госсчет за ганджубасом для ылиты...
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05.11.2021 16:29 Відповісти
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готовят почву для оправдания нового рейса за госсчет за ганджубасом для ылиты...
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05.11.2021 16:29 Відповісти
То підпишіть з ними союзний договір.
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05.11.2021 16:29 Відповісти
Да по хорошему,крымским татарам нужно с ними сдружиться. И вместе наброситься на кацапню. Начиная с Казахстана и заканчивая Кавказом с Крымом. Это козырь. Нужно только воспользоваться.
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05.11.2021 16:29 Відповісти
Це тобі сказав Абу Бакр аль-Багдаді?
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05.11.2021 17:35 Відповісти
Он абсолютно безопасен.
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05.11.2021 16:32 Відповісти
не выдержал всегда читал и зашел прокомментировать , а как же 20 января 2018 года когда талибы напали на отель Интерконтиненталь и погибло 7 украинцев ? Или это не украинцы ???
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05.11.2021 16:35 Відповісти
Вы не поняли...тогда были другие талибы...они были плохими...а сейчас талибы хорошие...
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05.11.2021 16:49 Відповісти
А в 80-ом и до самого выхода, сколько украинцев и других "граждан" УССР, там полягло?
Тут вроде понятно должно быть, что речь идет периоде когда они взяли власть, а не за всё время их существования.
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05.11.2021 17:17 Відповісти
що цікаво, в українській педівікії жодного слова про те що це були таліби. Хоча в англійській версії прямо вказується про те що таліби взяли на себе відповідальність.
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05.11.2021 17:01 Відповісти
То давайте їх наймемо,нехай ріжуть москалів.
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05.11.2021 16:51 Відповісти
К чему бы это?
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05.11.2021 17:04 Відповісти
зелибан новых корешей нашел
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05.11.2021 17:12 Відповісти
Може вони не залишають свідків.
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05.11.2021 17:36 Відповісти
В отличии от многих лицемеров, у талибов есть кое какие принципы. Очень повезет тем, кто хоть что то знает о коране и сможет процитировать заповеди которые они потребуют, если вдруг попадутся как заложники.
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05.11.2021 17:52 Відповісти
На що натякає зе-Кулеба ?
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06.11.2021 04:53 Відповісти
Можливо, що після таких "рук"тільки розмовляють з Богом.
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06.11.2021 08:24 Відповісти
 
 