Белорусские пограничники устроили провокации на границе с Польшей, - Варшава
Белорусский пограничник пытался выстрелить в польского из сигнального пистолета, а пятеро других - ломали забор и угрожали, что будут стрелять.
Польша заявляет о провокациях на своей границе с Беларусью. Соответствующие сообщения опубликованы в Твиттере Министерства обороны Польши, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вчера белорусский солдат попытался выстрелить из сигнального пистолета в польских солдат. К счастью, пистолет не выстрелил", - сказано в первом сообщении.
Второй инцидент произошел в ста метрах от первого.
"В 100 метрах далее пятеро вооруженных белорусов пытались сломать забор, при этом крича, что будут стрелять в польских солдат. Когда на место были стянуты дополнительные силы армии и погранвойск, белорусы отошли", - гласит второе сообщение.
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Наступного разу поляки їх повбивають і правильно зроблять.
Вот сколько их усатая проститутка нагибает ,не могут дать достойный ответ даже !...Лошары!!!