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Белорусские пограничники устроили провокации на границе с Польшей, - Варшава

Белорусские пограничники устроили провокации на границе с Польшей, - Варшава

Белорусский пограничник пытался выстрелить в польского из сигнального пистолета, а пятеро других - ломали забор и угрожали, что будут стрелять.

Польша заявляет о провокациях на своей границе с Беларусью. Соответствующие сообщения опубликованы в Твиттере Министерства обороны Польши, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера белорусский солдат попытался выстрелить из сигнального пистолета в польских солдат. К счастью, пистолет не выстрелил", - сказано в первом сообщении.

Второй инцидент произошел в ста метрах от первого.

"В 100 метрах далее пятеро вооруженных белорусов пытались сломать забор, при этом крича, что будут стрелять в польских солдат. Когда на место были стянуты дополнительные силы армии и погранвойск, белорусы отошли", - гласит второе сообщение.

Смотрите: Поляки сфотографировали белорусских пограничников с инструментом для резки заграждений. ФОТО

Автор: 

Беларусь (7886) граница (5256) Польша (8389) провокация (1459)


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Топ комментарии
+26
Нет адекватной реакции и тебе садятся на голову, на следующий раз пистолет выстрелит...(
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05.11.2021 17:08
+24
повреждение польского забора - нарушение границы!
ведь он установлен как написано на фото на "теренах панства"
пора бы полякам и пристрелить ретивого белоруса в назидание другим
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05.11.2021 17:10
+21
Теперь когда картофельный диктатор подписал с ****** совместную военную доктрину, можно смело начинать наглеть и устраивать разного рода провокации!
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05.11.2021 17:08
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таракан нарывается
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05.11.2021 19:10 Ответить
При чем сдесь таракан????
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05.11.2021 20:28 Ответить
при усах
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05.11.2021 21:52 Ответить
Вірменам москалі вже допомогли проти Баку, тепер граблі передали білорусам.
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05.11.2021 19:12 Ответить
Пусть поляки открывают огонь на поражение.Касапы только так понимают .Там нет белорусов на границе ,там стоит ФСБ и ГРУ РФ.Беларусь уже давно захватили спецслужбы РФ.Сейчас остались только детали отдать весь бизнес и всю промышленность у белорусов.Как они это сделали в Крыму и на Донбассе!
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05.11.2021 20:27 Ответить
Кацапи в 2014 в Криму під український "Беркут" формою косили. Тому гарантій, що провокують саме етнічні білоруси на кордоні з Польщею поки не накосять поляки жмурів з кацапськими медальйонами на шиї чи татуюваннями "пскавская дивизия вдв", немає.
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05.11.2021 21:04 Ответить
Пристрелить и вскрытие покажет, кто они были...! ))
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06.11.2021 15:42 Ответить
Просто поляки сцикуни!!!
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05.11.2021 21:18 Ответить
Сцикуни якраз і білорашковани. Бо одразу голову в пісок, коли прибуло підкріплення
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05.11.2021 23:57 Ответить
Таке не варто стверджувати. Поляки таки здобули Польську державу і зайняли гідне місце в Європі та світі.
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06.11.2021 00:01 Ответить
О, я ж казала вчора, що диктатори готуються до Третьої світової.

Наступного разу поляки їх повбивають і правильно зроблять.
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05.11.2021 23:49 Ответить
как вариант - использовать к провокаторам инъекцию снотворного (взять у ветеринаров), вытащить баграми поглубже на свою территорию снулые тушки и дальше разбираться с ними в судебном порядке
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06.11.2021 12:46 Ответить
Сцикливі холуї Бульбофюрера змагаються в ідіотизмі. Їх щастя, що польський прикордонник не отримав поранення від пострілу іржавого сигнального пістолета. Бо тоді б білорашковани на своїх дурних довбешках перевірили б натівські патрони.
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05.11.2021 23:55 Ответить
Я всегда говорил что европедожопые это сцыкливое кодло и если бы не великие Амеры, то они бы нас слили ********** давно!!!
Вот сколько их усатая проститутка нагибает ,не могут дать достойный ответ даже !...Лошары!!!
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06.11.2021 00:19 Ответить
Завжди з вдячністю згадую Польщу. Коли Європа на початку війни ще була слабо стурбована, а українці вже везли з Польщі броникі на собі для наших воїв
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06.11.2021 01:49 Ответить
До чогось ті провокації доведуть.
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06.11.2021 04:51 Ответить
сРуцькій мір головного мозга.
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06.11.2021 07:21 Ответить
вспомнилось, как 1сент. 1939г. шлагбаум нацисты открывали...
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06.11.2021 07:58 Ответить
похоже НАТО пора закупать байрактары
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06.11.2021 12:40 Ответить
беларуские провокации на границе с Польшей - Литвой и Латвией показьівают пример нам украинцам как будут действовать беларусьі на нашей границе. Пока не поздно стройте ограждение на границе с Бульбарусией и Московией.
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06.11.2021 13:16 Ответить
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