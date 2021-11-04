Поляки сфотографировали белорусских пограничников с инструментом для резки заграждений. ФОТО
Пограничники Беларуси патрулируют границу с Польшей, прихватив с собой инструмент для резки металла.
Соответствующую фотографию опубликовал в Твиттере министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наши солдаты сфотографировали белорусских пограничников с ножницами, которые режут забор. Подобные ситуации на границе - обычное дело. Кризис устроен режимом Лукашенко. Каждый день белорусы пытаются нагнетать эскалацию, используют провокации и подталкивают мигрантов на польскую сторону", - написал министр.
Топ комментарии
+83 Ап Чхи #489385
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+41 Александр Лихошва
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+28 Віталій Павлов
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"Брэхня! Тое шчыпчыкі для падстрыгання пазногцяў"
Ток можно пускать только если нитки колючей проволоки или провода (как на охранных системах баз стратегических ракет) отделены друг от друга. Но тогда легко сделать между ними короткое замыкание, просто набросив оголенный провод - резервные группы погранзастав замучаются ездить и ремонтировать.
Надо ставить целый ряд (в глубину границы) заграждений.
- несколько рядов (вверх) "спирали Бруно" на столбах
- два ряда спирали Бруно, с интервалом в 2 метра
- шириною в 10 метров на грунт МЗП (малозаметное проволочное препятствие) через которое не только человеку очень трудно пробежать, но в котором вязнут и гусеницы БМП
- на внутренней границе МЗП забор из проволоки с подключенной сигнализацией.
Если есть деньги, то под МЗП установить емкостные датчики и датчики движения.
Такое заграждение не дорого, но его достаточно сложно преодолеть с наскоку. А на танкоопасных направлениях, позади такой полосы противотанковый ров с эскарпом.
"Инцидент произошел 3 ноября. Польские пограничники обнаружили у забора на границе огромную группу нелегалов - около 250 человек. Их сопровождали белорусские силовики. "Белорусские военные, которые их (мигрантов - ред.) охраняли, угрожали открыть огонь по нашим солдатам", - сообщило оборонное ведомство Польши. Там назвали случившееся "провокацией". Поляки отметили, что эскалации удалось избежать благодаря выдержке их пограничников."
шабашу на кордоні із поляками 😡
ІДІОТИ !!!