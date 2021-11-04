Поляки сфотографировали белорусских пограничников с инструментом для резки заграждений. ФОТО

Пограничники Беларуси патрулируют границу с Польшей, прихватив с собой инструмент для резки металла.

Соответствующую фотографию опубликовал в Твиттере министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши солдаты сфотографировали белорусских пограничников с ножницами, которые режут забор. Подобные ситуации на границе - обычное дело. Кризис устроен режимом Лукашенко. Каждый день белорусы пытаются нагнетать эскалацию, используют провокации и подталкивают мигрантов на польскую сторону", - написал министр.

Читайте: Президент Польши Дуда подписал закон о строительстве укрепления на границе с Беларусью, проект обойдется в 350 млн евро