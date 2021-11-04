РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4095 посетителей онлайн
Новости Фото
33 376 122

Поляки сфотографировали белорусских пограничников с инструментом для резки заграждений. ФОТО

Пограничники Беларуси патрулируют границу с Польшей, прихватив с собой инструмент для резки металла.

Соответствующую фотографию опубликовал в Твиттере министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши солдаты сфотографировали белорусских пограничников с ножницами, которые режут забор. Подобные ситуации на границе - обычное дело. Кризис устроен режимом Лукашенко. Каждый день белорусы пытаются нагнетать эскалацию, используют провокации и подталкивают мигрантов на польскую сторону", - написал министр.

Читайте: Президент Польши Дуда подписал закон о строительстве укрепления на границе с Беларусью, проект обойдется в 350 млн евро

Поляки сфотографировали белорусских пограничников с инструментом для резки заграждений 01

Автор: 

Беларусь (7937) Польша (8543)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+83
Такое же дерьмо как и кацаПсины!
показать весь комментарий
04.11.2021 19:13 Ответить
+41
Это не подлость, это хладнокровная , хорошо спланированная операция.
Нельзя недооценивать противника, можно излишне расслабится
показать весь комментарий
04.11.2021 19:24 Ответить
+28
Бульбофюрер зробив з білоруських прикордонників-кацапів звичайних.
показать весь комментарий
04.11.2021 19:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ножиці необхідні виключно з гуманною метою - а раптом якась дика білоруська тваринка потрапить у пастку і вони визволять її. Ну, може, після попереднього контрольного пострілу.
показать весь комментарий
04.11.2021 20:37 Ответить
Лукашенко таким образом мстит Западу. Он мог бы тихо сидеть под формальными санкциями и быть изгоем. Но если они вред причиняют, он тоже. Отвечает как может. Никаких рациональных мотивов, кроме желания отомстить, в миграционном кризисе нет.
показать весь комментарий
04.11.2021 20:59 Ответить
да, типичный мстительный гандон.
показать весь комментарий
05.11.2021 00:02 Ответить
Это антикацапы на самом деле. Они прорезают проходы, чтобы у танков Леопард фары не поцарапались перед грядущим захватом BY and RU
показать весь комментарий
04.11.2021 21:11 Ответить
Бацька Лука вокамгненна адрэагаваў на правакацыю палякаў:
"Брэхня! Тое шчыпчыкі для падстрыгання пазногцяў"
показать весь комментарий
04.11.2021 21:36 Ответить
Да Лука, наверное, уже и белорусскую забыл
показать весь комментарий
05.11.2021 12:44 Ответить
бульбу и турнепс окучуют
показать весь комментарий
04.11.2021 22:13 Ответить
Не. То они котикам кокушки откусывают
показать весь комментарий
04.11.2021 22:22 Ответить
Стріляти п*дарасів прокоремлівських при перетину кордону без попередження - рецепт гарний
показать весь комментарий
04.11.2021 22:56 Ответить
поляки походу у "наших" тоже учатся. плохое быстро втягивает. как минимум официальная отмазка может звучать что погранец отобрал девайс у нелегала.
показать весь комментарий
04.11.2021 23:20 Ответить
Все ок.В следующий раз удобрят польскую землю.
показать весь комментарий
05.11.2021 06:46 Ответить
Ви, поляки, головне не слухайте фріців. А то будете найн-провацирен в районі Кракова.
показать весь комментарий
05.11.2021 09:18 Ответить
1. Заграждения из колючей проволоки разбить на отдельные участки (хотя можно и не разбивать). 2. Подвести электричество. 3. Подачу электротока производить только при попытке разрезать "колючку", либо в момент попытки ее преодоления. Дополнительно (ВАЖНО!). После окончания инцидента обязательно отключить подачу электрического тока, чтобы не подвергать опасности жизни белок, зайцев и других представителей фауны для беспрепятственного пересечения ими границы и в целях сбережения местной экосистемы.
показать весь комментарий
05.11.2021 12:39 Ответить
Нову, свіжу "єгозу" зовсім не всяка тваринка перетне. На московії було, що п'яні офіцери потрапляли. Жутке видовище.
показать весь комментарий
05.11.2021 17:22 Ответить
Дорого и малоэффективно.
Ток можно пускать только если нитки колючей проволоки или провода (как на охранных системах баз стратегических ракет) отделены друг от друга. Но тогда легко сделать между ними короткое замыкание, просто набросив оголенный провод - резервные группы погранзастав замучаются ездить и ремонтировать.

Надо ставить целый ряд (в глубину границы) заграждений.
- несколько рядов (вверх) "спирали Бруно" на столбах
- два ряда спирали Бруно, с интервалом в 2 метра
- шириною в 10 метров на грунт МЗП (малозаметное проволочное препятствие) через которое не только человеку очень трудно пробежать, но в котором вязнут и гусеницы БМП
- на внутренней границе МЗП забор из проволоки с подключенной сигнализацией.
Если есть деньги, то под МЗП установить емкостные датчики и датчики движения.

Такое заграждение не дорого, но его достаточно сложно преодолеть с наскоку. А на танкоопасных направлениях, позади такой полосы противотанковый ров с эскарпом.
показать весь комментарий
06.11.2021 16:40 Ответить
Пограничники Беларуси угрожали расстрелять польских военных на границе - Минобороны Польши
"Инцидент произошел 3 ноября. Польские пограничники обнаружили у забора на границе огромную группу нелегалов - около 250 человек. Их сопровождали белорусские силовики. "Белорусские военные, которые их (мигрантов - ред.) охраняли, угрожали открыть огонь по нашим солдатам", - сообщило оборонное ведомство Польши. Там назвали случившееся "провокацией". Поляки отметили, что эскалации удалось избежать благодаря выдержке их пограничников."
показать весь комментарий
05.11.2021 17:08 Ответить
А гнида бацька слушает,да ест... Достойний учень *****...
показать весь комментарий
05.11.2021 17:54 Ответить
У усцатого Луки мозгов не хватило-бы такое придумать. В бульбостане всем руководят репоеды. В этой акции тоже.
показать весь комментарий
05.11.2021 18:00 Ответить
Так прошити кулеметною чергою і ножиці самі з рук випадуть. Це ж логічно .
показать весь комментарий
05.11.2021 20:06 Ответить
Праститутка Лука пытается выслужится перед подонком Пу чтобы удердаться у власти любым путем.
показать весь комментарий
08.11.2021 15:35 Ответить
Бульбаші , геть втратили совість і мозок , якщо вже дійшли до такого
шабашу на кордоні із поляками 😡
ІДІОТИ !!!
показать весь комментарий
11.11.2021 12:35 Ответить
Страница 2 из 2
 
 