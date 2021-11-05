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Новости Война
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Зеленский наградил орденами и медалями ряд военнослужащих ВСУ

Зеленский наградил орденами и медалями ряд военнослужащих ВСУ

Своим указом № 567/2021 президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами и медалями ряд солдат и офицеров ВСУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В тексте указа отмечается: "За самоотверженные действия и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга постановляю:

Наградить орденом Данила Галицкого

Барановича Вячеслава Васильевича – майора,  Максимова Тараса Викторовича – подполковника,  Храпача Дмитрия Александровича – полковника

Наградить медалью "За военную службу Украине"

Гогулю Андрея Игоревича – старшего лейтенанта, Замлинского Андрея Ярославовича – старшего лейтенанта

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Наградить медалью "За безупречную службу" ІІІ степени, Руденко Валерия Викторовича – прапорщика

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

Дуба Ивана Ивановича – капитана, Комисара Вадима Ивановича – сержанта, Явдошляра Геннадия Александровича – старшего солдата".

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Зеленский (20185) награда (1793) орден (188)


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Зеледент в патриота решил поиграться?

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05.11.2021 18:07 Ответить
Та лучше бы ты военным квартиры или бабки дал. А цацки вон ермаковцам на грудь вешай.
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05.11.2021 18:15 Ответить
Так у Зеблазня рейтинг впав то воно придурошне думає його таким чином його "підняти"-ідіота шматок) А військові таки не забули його поведінку в Золотому, переслідування патріотів і загравання з колаборантами та і хробаків в їх раціоні.
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05.11.2021 18:19 Ответить
интересно как себя чувствует бойцы, принимая награду из рук четырежды откосившего головнюка...
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05.11.2021 18:35 Ответить
*чувствуют
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05.11.2021 18:36 Ответить
 
 