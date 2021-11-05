Зеленський нагородив орденами та медалями деяких військовослужбовців ЗСУ
Своїм указом № 567/2021 президент України Володимир Зеленський нагородив орденами та медалями деяких солдатів та офіцерів ЗСУ.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі Глави держави.
У тексті указу наголошується: "За самовіддані дії та високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку ухвалюю:
Нагородити орденом Данила Галицького
Барановича В'ячеслава Васильовича – майора, Максимова Тараса Вікторовича – підполковника, Хропача Дмитра Олександровича – полковника
Нагородити медаллю "За військову службу України"
Гогулю Андрія Ігоровича – старшого лейтенанта, Замлинського Андрія Ярославовича – старшого лейтенанта
Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня, Руденка Валерія Вікторовича – прапорщика
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
Дуба Івана Івановича – капітана, Комісара Вадима Івановича – сержанта, Явдошляра Геннадія Олександровича – старшого солдата".
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