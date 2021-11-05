Зеленський нагородив орденами та медалями деяких військовослужбовців ЗСУ

Своїм указом № 567/2021 президент України Володимир Зеленський нагородив орденами та медалями деяких солдатів та офіцерів ЗСУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі Глави держави.

У тексті указу наголошується: "За самовіддані дії та високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку ухвалюю:

Нагородити орденом Данила Галицького

Барановича В'ячеслава Васильовича – майора, Максимова Тараса Вікторовича – підполковника, Хропача Дмитра Олександровича – полковника

Нагородити медаллю "За військову службу України"

Гогулю Андрія Ігоровича – старшого лейтенанта, Замлинського Андрія Ярославовича – старшого лейтенанта

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня, Руденка Валерія Вікторовича – прапорщика

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

Дуба Івана Івановича – капітана, Комісара Вадима Івановича – сержанта, Явдошляра Геннадія Олександровича – старшого солдата".

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