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Новини Війна
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Зеленський нагородив орденами та медалями деяких військовослужбовців ЗСУ

Зеленський нагородив орденами та медалями деяких військовослужбовців ЗСУ

Своїм указом № 567/2021 президент України Володимир Зеленський нагородив орденами та медалями деяких солдатів та офіцерів ЗСУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі Глави держави.

У тексті указу наголошується: "За самовіддані дії та високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку ухвалюю:

Нагородити орденом Данила Галицького

Барановича В'ячеслава Васильовича – майора, Максимова Тараса Вікторовича – підполковника, Хропача Дмитра Олександровича – полковника

Нагородити медаллю "За військову службу України"

Гогулю Андрія Ігоровича – старшого лейтенанта, Замлинського Андрія Ярославовича – старшого лейтенанта

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня, Руденка Валерія Вікторовича – прапорщика

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

Дуба Івана Івановича – капітана, Комісара Вадима Івановича – сержанта, Явдошляра Геннадія Олександровича – старшого солдата".

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Автор: 

Зеленський (23642) нагорода (1255) орден (112)


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Зеледент в патриота решил поиграться?

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05.11.2021 18:07 Відповісти
Та лучше бы ты военным квартиры или бабки дал. А цацки вон ермаковцам на грудь вешай.
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05.11.2021 18:15 Відповісти
Так у Зеблазня рейтинг впав то воно придурошне думає його таким чином його "підняти"-ідіота шматок) А військові таки не забули його поведінку в Золотому, переслідування патріотів і загравання з колаборантами та і хробаків в їх раціоні.
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05.11.2021 18:19 Відповісти
интересно как себя чувствует бойцы, принимая награду из рук четырежды откосившего головнюка...
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05.11.2021 18:35 Відповісти
*чувствуют
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05.11.2021 18:36 Відповісти
 
 