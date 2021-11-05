Росия ограничила поставки угля из-за своих инфраструктурных лимитов, - Казахстан

Россия не блокировала поставки угля в Украину. Ограничения связаны с загруженностью инфраструктуры.

Об этом заявили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".

"Полностью Россия не блокировала поставки угля, но есть определенные ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны", — отметили в пресс-службе.

Накануне глава энергетического комитета ВР, нардеп "Слуги народа" Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала поставки в Украину энергетического угля из Казахстана. Коксовый уголь продолжают поставлять.

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