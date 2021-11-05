Росия ограничила поставки угля из-за своих инфраструктурных лимитов, - Казахстан
Россия не блокировала поставки угля в Украину. Ограничения связаны с загруженностью инфраструктуры.
Об этом заявили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
"Полностью Россия не блокировала поставки угля, но есть определенные ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны", — отметили в пресс-службе.
Накануне глава энергетического комитета ВР, нардеп "Слуги народа" Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала поставки в Украину энергетического угля из Казахстана. Коксовый уголь продолжают поставлять.
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+20 курвиметр
показать весь комментарий05.11.2021 19:42
+9 Andy Jumeirach
показать весь комментарий05.11.2021 19:40
+9 Сергей Трофимов #428890
показать весь комментарий05.11.2021 19:43
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1.Тим самим, росія ще раз підтвердила на міжнародному рівні, що вона не спосатерігач, а учасник війни на Донбасі!
Тому потрібно було б ЗЄлі підняти інформаційну компанію зі зверненнями до урядів країн і міжнародних інституцій, з позовами в міжнародні суди що росія ЗАСТОСОВУЄ не лише газ, а й вугілля, як зброю!
2. Слід використати механізми СОТ ... про порушення росією правил торгівлі.
3. А основне, що не підлягає сумніву, це те що в Україні нині - окупаційна влада, яка СПЕЦІАЛЬНО не заготовила необхідні запаси енергетичного вугілля для ТЕС.
Самі ТЕС не перевела на технології спалювання бурого вугілля чи мазуту (бо вони в світі -вже років 100 ...давно не новина)
4. А саме основне - що народ заслуговує на ту владу, яку сам обрав і досі "не каналізував" за їх "штучки" у абсолютно ВСІХ сферах життя і садистських взаємин з ним... Бо ті, хто ще не емігрував і залишився... в основному - толерасти і мазохісти!
Всё это гнилые отмазки кремлёвских гнид. А на самом деле этой зимой Путин будет давить нас через энергетику, благо команда Зеленского оказалась тупой до невозможности и сама поставила страну в такое положение.
Мой предыдущий пост - это сарказм.
И этот кстати тоже.
Іч , які - хитрозроблені кацапчики . !! .
Військову техніку та солдатів перекидають поближче до нашого кордону? Чи збирають з усієї московії турецькі продукти на утилізацію?
Теперь понятно, что Порох за свою каденцию, предвидя появление бубочки и на зло ему справлялся с безперебойной генерацией електричества без всяких отключений, и в особо циничной форме экспортировал эл. энергию. Ну, щоб бубочке досадить. И еще при нем Энергоатом и Нафтогаз были прибыльными и платили больше всех налогов в бюджет. Ну.... шоб бубочку обидеть и показать, что найвелычнишый - всего лишь кучка говна. ЗЕленого.
И ведь доказал это.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
А то что коксующийся уголь идет - явно занесли.
Наоборот, надо мимо лаптей возить, чтоб ни одной украинской копейки им не досталось.