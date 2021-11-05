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Росия ограничила поставки угля из-за своих инфраструктурных лимитов, - Казахстан

Росия ограничила поставки угля из-за своих инфраструктурных лимитов, - Казахстан

Россия не блокировала поставки угля в Украину. Ограничения связаны с загруженностью инфраструктуры.

Об этом заявили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".

"Полностью Россия не блокировала поставки угля, но есть определенные ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны", — отметили в пресс-службе.

Накануне глава энергетического комитета ВР, нардеп "Слуги народа" Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала поставки в Украину энергетического угля из Казахстана. Коксовый уголь продолжают поставлять.

Читайте: Россия заблокировала поставки угля из Казахстана в Украину

Автор: 

Казахстан (781) россия (95308) уголь (1000)


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Топ комментарии
+20
Кацапы и сыр у украинских производителей до войны не отказывались покупать, просто им "качество не нравилось".

Всё это гнилые отмазки кремлёвских гнид. А на самом деле этой зимой Путин будет давить нас через энергетику, благо команда Зеленского оказалась тупой до невозможности и сама поставила страну в такое положение.
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05.11.2021 19:42
+9
беззубых котят можно мокать во что угодно
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05.11.2021 19:40
+9
Что не понятно? - Занята инфраструктура Мордора - они бронетехнику поближе к Украине переправляют.
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05.11.2021 19:43
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Вот и казахи Геруса макнули во враньё.
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05.11.2021 19:37 Ответить
ну да, ну да
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05.11.2021 19:39 Ответить
Могли бы остановить свои перевозки и дать зеленую улицу казахскому углю, во вражины.
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05.11.2021 19:40 Ответить
Первая заповедь канапа: Проснулся утром и думай, какую подлость ты еще не делал "братской" Украине?
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05.11.2021 20:04 Ответить
Які висновки з наведеної в даній статті, інформації?

1.Тим самим, росія ще раз підтвердила на міжнародному рівні, що вона не спосатерігач, а учасник війни на Донбасі!
Тому потрібно було б ЗЄлі підняти інформаційну компанію зі зверненнями до урядів країн і міжнародних інституцій, з позовами в міжнародні суди що росія ЗАСТОСОВУЄ не лише газ, а й вугілля, як зброю!
2. Слід використати механізми СОТ ... про порушення росією правил торгівлі.

3. А основне, що не підлягає сумніву, це те що в Україні нині - окупаційна влада, яка СПЕЦІАЛЬНО не заготовила необхідні запаси енергетичного вугілля для ТЕС.
Самі ТЕС не перевела на технології спалювання бурого вугілля чи мазуту (бо вони в світі -вже років 100 ...давно не новина)

4. А саме основне - що народ заслуговує на ту владу, яку сам обрав і досі "не каналізував" за їх "штучки" у абсолютно ВСІХ сферах життя і садистських взаємин з ним... Бо ті, хто ще не емігрував і залишився... в основному - толерасти і мазохісти!

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05.11.2021 20:38 Ответить
беззубых котят можно мокать во что угодно
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05.11.2021 19:40 Ответить
А чим думав цей косоокий снайпер літом,коли треба було заготовляти вугілля і газ?
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05.11.2021 19:41 Ответить
как дольше его не закупать, и за это рашист косоглазому наверное неплохо отстегивал ,
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05.11.2021 19:43 Ответить
Умные задним умом, а сами то знали, что цена на газ скакнёт в 10 раз?
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05.11.2021 19:44 Ответить
"запас- карман не ломит, монах монашку не сношает, но к,,й в кармане держит"
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05.11.2021 19:47 Ответить
Для запаса нужно деньги откуда-то взять и прикупить его. А если б цены не выросли, упали в 10 раз, Вы бы что сказали? Зрада?
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05.11.2021 19:49 Ответить
как могла скакнуть цена на газ.котрый был закачан в украинские хранилища по цене чуть больше 200 баксов?
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05.11.2021 19:53 Ответить
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05.11.2021 20:22 Ответить
Те що снайпер отримує гроші зрозуміло,бо навіщо б він з деркачем поставив на коліна атомну енергетику?, Щоб купляти у ***** і отримувати відкати.
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05.11.2021 19:49 Ответить
Там не було чим думати . Там в черепній коробці кора дуба, а не головного мозку.
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05.11.2021 20:17 Ответить
Кацапы и сыр у украинских производителей до войны не отказывались покупать, просто им "качество не нравилось".

Всё это гнилые отмазки кремлёвских гнид. А на самом деле этой зимой Путин будет давить нас через энергетику, благо команда Зеленского оказалась тупой до невозможности и сама поставила страну в такое положение.
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05.11.2021 19:42 Ответить
Тобі у риму написати де,чи сам здогадаєшся?
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05.11.2021 20:22 Ответить
русский, от твоей вонючей страны-помойки помощи никто и не ждет.
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05.11.2021 20:26 Ответить
па Раша всегда виновата, как есть вечный враг Украины... и все делает во вред Украине, а ЕС, Штаты, ЮАР нам не помогают, а с радостью продают, плечо доставки не позволяет доставлять товар быстро.
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05.11.2021 20:28 Ответить
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05.11.2021 19:42 Ответить
Что не понятно? - Занята инфраструктура Мордора - они бронетехнику поближе к Украине переправляют.
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05.11.2021 19:43 Ответить
Железные дороги Мордора реально заняты на 100%. БАМ и Транссиб расширяют ускоренными темпами, строят вторые тоннели в горах. Только особо умные думают, что они только и ждут когда придёт заказ из Казахстана для любимой ими Украины.
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05.11.2021 19:46 Ответить
Спасибо за экспертную справку по состоянию железных дорог нашего врага.
Мой предыдущий пост - это сарказм.
И этот кстати тоже.
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05.11.2021 19:51 Ответить
Ніколи за 100 років такого не було ,і тут - на тобі , вдруг откєль нє возьмісь - впали структурниє ограніченія ,, в акурат тоді ,коли зебіли довели енергетику країни , до межі краху .
Іч , які - хитрозроблені кацапчики . !! .
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05.11.2021 19:47 Ответить
Казахи сами покупают электроэнергию у Мордора.Воздух Украины становится чище от копоти Медиатузов- вымогателей!Американские космические фирмы направили запросы в регулирующие органы на запуск 38000 спутников.Многие из них -подрядчики Пентагона.Плешивенького кремлевского маразматика закидают шапками -болванками прям в сортире.
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05.11.2021 19:50 Ответить
зелёные говорят, шо если не будет зимы, то лето длится до весны
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05.11.2021 19:52 Ответить
интересно, казахи деньги за уголек успели проесть?
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05.11.2021 19:54 Ответить
Еще раз повторяю . Казахам самим не хватает своего угля в Экибастузе.Казахстан закупает электроэнергию у кремля.Там уже Зима,плюс они увлеклись добычей криптовалюты.Поэтому нам так удачно ездят по ушам пропагандоны.
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05.11.2021 20:09 Ответить
"в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны" Источник:

Військову техніку та солдатів перекидають поближче до нашого кордону? Чи збирають з усієї московії турецькі продукти на утилізацію?
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05.11.2021 20:08 Ответить
Вот ить как бывает, Михалыч, все бубочку обижают...
Теперь понятно, что Порох за свою каденцию, предвидя появление бубочки и на зло ему справлялся с безперебойной генерацией електричества без всяких отключений, и в особо циничной форме экспортировал эл. энергию. Ну, щоб бубочке досадить. И еще при нем Энергоатом и Нафтогаз были прибыльными и платили больше всех налогов в бюджет. Ну.... шоб бубочку обидеть и показать, что найвелычнишый - всего лишь кучка говна. ЗЕленого.

И ведь доказал это.
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05.11.2021 20:09 Ответить
Це мирське... Все одно вугілля та газ скоро закінчаться, треба щось про дрова думати та в село двигать
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05.11.2021 20:17 Ответить
На поставку коксового угля, инфраструктура параши почему то не влияет, все исправно доходит... А вообще, я уже не знаю кому верить...
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05.11.2021 20:20 Ответить
Просто коксовый металлурги законтрактовали заранее, а не ждали пока жаренная курица клюнет.
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05.11.2021 20:23 Ответить
Сьогодні кацапи писали по цій темі, що відЄть нЄ відЄлі і слішать нЄ слишалі про якийсь угАль из Казахстана для України. Кажуть шо у казахів для себе угля нЄХВатаТ.
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05.11.2021 21:02 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.11.2021 21:04 Ответить
Так поезд же был по шелковому пути. Им и возить уголь мимо РФ.
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05.11.2021 21:22 Ответить
Поезд Яценюка до сих пор где-то бродит в китайских степях.
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05.11.2021 22:00 Ответить
Никакого лимита нет. Казахстан боиться называто вещи своими именами, а то соссийские зеленые человечки могут случайно заблудится на улицах Астаны
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05.11.2021 21:32 Ответить
Vo pervih Qazaqstan vam takto nichego ne dolszhen, ne nravitsa kupite u Polshi naprimer. Vo vtorih esli ty takoi umny to pochemu sam v obhod Rosii marshrut ne predlozhish? A v tretih eto ne Qazaqstan kazhdi den kukarekaet pro otkrituyu voinu s rossiei i tut zhe sosednei strochkoy vozmushaetsa chto emu vragi ne hotyat gaz prodavat po deshevke. Hohly vi i est hohly.
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06.11.2021 07:39 Ответить
Все що потрібно розуміти-Казахстан є частиною керованого москвою так званого "євразес" куди ще входять білоруси та киргизи.
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05.11.2021 21:54 Ответить
Свинособака, ты читать умеешь? Украина у Казахстана уголь покупает, а не у паРаши.
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05.11.2021 22:21 Ответить
ага, ага! инфраструктурные лимиты образовались как-бы невзначай.
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05.11.2021 22:04 Ответить
Надо значит сделать ручкой Казахстану Как ненадежному поставщику чего бы то ни было
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05.11.2021 22:44 Ответить
А как пиарились на маршруте в Китай через два моря, в обход России, через Казахстан. И где этот трафик?

А то что коксующийся уголь идет - явно занесли.
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05.11.2021 23:25 Ответить
Ккремль и Ахметов хотят сорвать отопительный сезон и оставить Украину без света.Им нужна дистабилизация в Украине!Уголь нужно было завозить ещё с мая.А не под новый год )))
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05.11.2021 23:48 Ответить
Ахметаву нижна дистабилизация. Так бубачка сказала. Потому на гасударствиных тес не саздавались записы вуглю.
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06.11.2021 10:28 Ответить
А что ешё ві ожидали от Расии?
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06.11.2021 11:05 Ответить
Какая падлюка предлагает везти уголь через кацапстан? Так хочется кацапам денег за транзит угля отсыпать?
Наоборот, надо мимо лаптей возить, чтоб ни одной украинской копейки им не досталось.
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06.11.2021 11:59 Ответить
 
 