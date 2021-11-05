Росія обмежила постачання вугілля через свої інфраструктурні обмеження, - Казахстан

Росія не блокувала постачання вугілля в Україну. Обмеження пов'язані із завантаженістю інфраструктури.

Про це заявили у пресслужбі міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Казахстан".

"Повністю Росія не блокувала постачання вугілля, але є певні обмеження у зв'язку із завантаженістю інфраструктури з російського боку", - зазначили у пресслужбі.

Напередодні голова енергетичного комітету ВР нардеп "Слуги народу" Андрій Герус заявив, що Росія заблокувала постачання в Україну енергетичного вугілля з Казахстану. Коксове вугілля продовжують постачати.