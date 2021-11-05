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Росія обмежила постачання вугілля через свої інфраструктурні обмеження, - Казахстан

Росія обмежила постачання вугілля через свої інфраструктурні обмеження, - Казахстан

Росія не блокувала постачання вугілля в Україну. Обмеження пов'язані із завантаженістю інфраструктури.

Про це заявили у пресслужбі міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Казахстан".

"Повністю Росія не блокувала постачання вугілля, але є певні обмеження у зв'язку із завантаженістю інфраструктури з російського боку", - зазначили у пресслужбі.

Напередодні голова енергетичного комітету ВР нардеп "Слуги народу" Андрій Герус заявив, що Росія заблокувала постачання в Україну енергетичного вугілля з Казахстану. Коксове вугілля продовжують постачати.

Автор: 

Казахстан (870) росія (64846) вугілля (2468)


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Топ коментарі
+20
Кацапы и сыр у украинских производителей до войны не отказывались покупать, просто им "качество не нравилось".

Всё это гнилые отмазки кремлёвских гнид. А на самом деле этой зимой Путин будет давить нас через энергетику, благо команда Зеленского оказалась тупой до невозможности и сама поставила страну в такое положение.
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05.11.2021 19:42
+9
беззубых котят можно мокать во что угодно
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05.11.2021 19:40
+9
Что не понятно? - Занята инфраструктура Мордора - они бронетехнику поближе к Украине переправляют.
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05.11.2021 19:43
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Вот и казахи Геруса макнули во враньё.
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05.11.2021 19:37 Відповісти
ну да, ну да
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05.11.2021 19:39 Відповісти
Могли бы остановить свои перевозки и дать зеленую улицу казахскому углю, во вражины.
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05.11.2021 19:40 Відповісти
Первая заповедь канапа: Проснулся утром и думай, какую подлость ты еще не делал "братской" Украине?
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05.11.2021 20:04 Відповісти
Які висновки з наведеної в даній статті, інформації?

1.Тим самим, росія ще раз підтвердила на міжнародному рівні, що вона не спосатерігач, а учасник війни на Донбасі!
Тому потрібно було б ЗЄлі підняти інформаційну компанію зі зверненнями до урядів країн і міжнародних інституцій, з позовами в міжнародні суди що росія ЗАСТОСОВУЄ не лише газ, а й вугілля, як зброю!
2. Слід використати механізми СОТ ... про порушення росією правил торгівлі.

3. А основне, що не підлягає сумніву, це те що в Україні нині - окупаційна влада, яка СПЕЦІАЛЬНО не заготовила необхідні запаси енергетичного вугілля для ТЕС.
Самі ТЕС не перевела на технології спалювання бурого вугілля чи мазуту (бо вони в світі -вже років 100 ...давно не новина)

4. А саме основне - що народ заслуговує на ту владу, яку сам обрав і досі "не каналізував" за їх "штучки" у абсолютно ВСІХ сферах життя і садистських взаємин з ним... Бо ті, хто ще не емігрував і залишився... в основному - толерасти і мазохісти!

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05.11.2021 20:38 Відповісти
беззубых котят можно мокать во что угодно
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05.11.2021 19:40 Відповісти
А чим думав цей косоокий снайпер літом,коли треба було заготовляти вугілля і газ?
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05.11.2021 19:41 Відповісти
как дольше его не закупать, и за это рашист косоглазому наверное неплохо отстегивал ,
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05.11.2021 19:43 Відповісти
Умные задним умом, а сами то знали, что цена на газ скакнёт в 10 раз?
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05.11.2021 19:44 Відповісти
"запас- карман не ломит, монах монашку не сношает, но к,,й в кармане держит"
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05.11.2021 19:47 Відповісти
Для запаса нужно деньги откуда-то взять и прикупить его. А если б цены не выросли, упали в 10 раз, Вы бы что сказали? Зрада?
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05.11.2021 19:49 Відповісти
как могла скакнуть цена на газ.котрый был закачан в украинские хранилища по цене чуть больше 200 баксов?
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05.11.2021 19:53 Відповісти
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05.11.2021 20:22 Відповісти
Те що снайпер отримує гроші зрозуміло,бо навіщо б він з деркачем поставив на коліна атомну енергетику?, Щоб купляти у ***** і отримувати відкати.
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05.11.2021 19:49 Відповісти
Там не було чим думати . Там в черепній коробці кора дуба, а не головного мозку.
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05.11.2021 20:17 Відповісти
Кацапы и сыр у украинских производителей до войны не отказывались покупать, просто им "качество не нравилось".

Всё это гнилые отмазки кремлёвских гнид. А на самом деле этой зимой Путин будет давить нас через энергетику, благо команда Зеленского оказалась тупой до невозможности и сама поставила страну в такое положение.
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05.11.2021 19:42 Відповісти
Тобі у риму написати де,чи сам здогадаєшся?
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05.11.2021 20:22 Відповісти
русский, от твоей вонючей страны-помойки помощи никто и не ждет.
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05.11.2021 20:26 Відповісти
па Раша всегда виновата, как есть вечный враг Украины... и все делает во вред Украине, а ЕС, Штаты, ЮАР нам не помогают, а с радостью продают, плечо доставки не позволяет доставлять товар быстро.
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05.11.2021 20:28 Відповісти
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05.11.2021 19:42 Відповісти
Что не понятно? - Занята инфраструктура Мордора - они бронетехнику поближе к Украине переправляют.
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05.11.2021 19:43 Відповісти
Железные дороги Мордора реально заняты на 100%. БАМ и Транссиб расширяют ускоренными темпами, строят вторые тоннели в горах. Только особо умные думают, что они только и ждут когда придёт заказ из Казахстана для любимой ими Украины.
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05.11.2021 19:46 Відповісти
Спасибо за экспертную справку по состоянию железных дорог нашего врага.
Мой предыдущий пост - это сарказм.
И этот кстати тоже.
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05.11.2021 19:51 Відповісти
Ніколи за 100 років такого не було ,і тут - на тобі , вдруг откєль нє возьмісь - впали структурниє ограніченія ,, в акурат тоді ,коли зебіли довели енергетику країни , до межі краху .
Іч , які - хитрозроблені кацапчики . !! .
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05.11.2021 19:47 Відповісти
Казахи сами покупают электроэнергию у Мордора.Воздух Украины становится чище от копоти Медиатузов- вымогателей!Американские космические фирмы направили запросы в регулирующие органы на запуск 38000 спутников.Многие из них -подрядчики Пентагона.Плешивенького кремлевского маразматика закидают шапками -болванками прям в сортире.
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05.11.2021 19:50 Відповісти
зелёные говорят, шо если не будет зимы, то лето длится до весны
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05.11.2021 19:52 Відповісти
интересно, казахи деньги за уголек успели проесть?
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05.11.2021 19:54 Відповісти
Еще раз повторяю . Казахам самим не хватает своего угля в Экибастузе.Казахстан закупает электроэнергию у кремля.Там уже Зима,плюс они увлеклись добычей криптовалюты.Поэтому нам так удачно ездят по ушам пропагандоны.
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05.11.2021 20:09 Відповісти
"в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны" Источник:

Військову техніку та солдатів перекидають поближче до нашого кордону? Чи збирають з усієї московії турецькі продукти на утилізацію?
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05.11.2021 20:08 Відповісти
Вот ить как бывает, Михалыч, все бубочку обижают...
Теперь понятно, что Порох за свою каденцию, предвидя появление бубочки и на зло ему справлялся с безперебойной генерацией електричества без всяких отключений, и в особо циничной форме экспортировал эл. энергию. Ну, щоб бубочке досадить. И еще при нем Энергоатом и Нафтогаз были прибыльными и платили больше всех налогов в бюджет. Ну.... шоб бубочку обидеть и показать, что найвелычнишый - всего лишь кучка говна. ЗЕленого.

И ведь доказал это.
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05.11.2021 20:09 Відповісти
Це мирське... Все одно вугілля та газ скоро закінчаться, треба щось про дрова думати та в село двигать
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05.11.2021 20:17 Відповісти
На поставку коксового угля, инфраструктура параши почему то не влияет, все исправно доходит... А вообще, я уже не знаю кому верить...
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05.11.2021 20:20 Відповісти
Просто коксовый металлурги законтрактовали заранее, а не ждали пока жаренная курица клюнет.
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05.11.2021 20:23 Відповісти
Сьогодні кацапи писали по цій темі, що відЄть нЄ відЄлі і слішать нЄ слишалі про якийсь угАль из Казахстана для України. Кажуть шо у казахів для себе угля нЄХВатаТ.
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05.11.2021 21:02 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.11.2021 21:04 Відповісти
Так поезд же был по шелковому пути. Им и возить уголь мимо РФ.
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05.11.2021 21:22 Відповісти
Поезд Яценюка до сих пор где-то бродит в китайских степях.
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05.11.2021 22:00 Відповісти
Никакого лимита нет. Казахстан боиться называто вещи своими именами, а то соссийские зеленые человечки могут случайно заблудится на улицах Астаны
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05.11.2021 21:32 Відповісти
Vo pervih Qazaqstan vam takto nichego ne dolszhen, ne nravitsa kupite u Polshi naprimer. Vo vtorih esli ty takoi umny to pochemu sam v obhod Rosii marshrut ne predlozhish? A v tretih eto ne Qazaqstan kazhdi den kukarekaet pro otkrituyu voinu s rossiei i tut zhe sosednei strochkoy vozmushaetsa chto emu vragi ne hotyat gaz prodavat po deshevke. Hohly vi i est hohly.
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06.11.2021 07:39 Відповісти
Все що потрібно розуміти-Казахстан є частиною керованого москвою так званого "євразес" куди ще входять білоруси та киргизи.
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05.11.2021 21:54 Відповісти
Свинособака, ты читать умеешь? Украина у Казахстана уголь покупает, а не у паРаши.
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05.11.2021 22:21 Відповісти
ага, ага! инфраструктурные лимиты образовались как-бы невзначай.
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05.11.2021 22:04 Відповісти
Надо значит сделать ручкой Казахстану Как ненадежному поставщику чего бы то ни было
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05.11.2021 22:44 Відповісти
А как пиарились на маршруте в Китай через два моря, в обход России, через Казахстан. И где этот трафик?

А то что коксующийся уголь идет - явно занесли.
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05.11.2021 23:25 Відповісти
Ккремль и Ахметов хотят сорвать отопительный сезон и оставить Украину без света.Им нужна дистабилизация в Украине!Уголь нужно было завозить ещё с мая.А не под новый год )))
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05.11.2021 23:48 Відповісти
Ахметаву нижна дистабилизация. Так бубачка сказала. Потому на гасударствиных тес не саздавались записы вуглю.
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06.11.2021 10:28 Відповісти
А что ешё ві ожидали от Расии?
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06.11.2021 11:05 Відповісти
Какая падлюка предлагает везти уголь через кацапстан? Так хочется кацапам денег за транзит угля отсыпать?
Наоборот, надо мимо лаптей возить, чтоб ни одной украинской копейки им не досталось.
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06.11.2021 11:59 Відповісти
 
 