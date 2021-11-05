Росія обмежила постачання вугілля через свої інфраструктурні обмеження, - Казахстан
Росія не блокувала постачання вугілля в Україну. Обмеження пов'язані із завантаженістю інфраструктури.
Про це заявили у пресслужбі міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Казахстан".
"Повністю Росія не блокувала постачання вугілля, але є певні обмеження у зв'язку із завантаженістю інфраструктури з російського боку", - зазначили у пресслужбі.
Напередодні голова енергетичного комітету ВР нардеп "Слуги народу" Андрій Герус заявив, що Росія заблокувала постачання в Україну енергетичного вугілля з Казахстану. Коксове вугілля продовжують постачати.
Топ коментарі
+20 курвиметр
показати весь коментар05.11.2021 19:42
+9 Andy Jumeirach
показати весь коментар05.11.2021 19:40
+9 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар05.11.2021 19:43
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1.Тим самим, росія ще раз підтвердила на міжнародному рівні, що вона не спосатерігач, а учасник війни на Донбасі!
Тому потрібно було б ЗЄлі підняти інформаційну компанію зі зверненнями до урядів країн і міжнародних інституцій, з позовами в міжнародні суди що росія ЗАСТОСОВУЄ не лише газ, а й вугілля, як зброю!
2. Слід використати механізми СОТ ... про порушення росією правил торгівлі.
3. А основне, що не підлягає сумніву, це те що в Україні нині - окупаційна влада, яка СПЕЦІАЛЬНО не заготовила необхідні запаси енергетичного вугілля для ТЕС.
Самі ТЕС не перевела на технології спалювання бурого вугілля чи мазуту (бо вони в світі -вже років 100 ...давно не новина)
4. А саме основне - що народ заслуговує на ту владу, яку сам обрав і досі "не каналізував" за їх "штучки" у абсолютно ВСІХ сферах життя і садистських взаємин з ним... Бо ті, хто ще не емігрував і залишився... в основному - толерасти і мазохісти!
Всё это гнилые отмазки кремлёвских гнид. А на самом деле этой зимой Путин будет давить нас через энергетику, благо команда Зеленского оказалась тупой до невозможности и сама поставила страну в такое положение.
Мой предыдущий пост - это сарказм.
И этот кстати тоже.
Іч , які - хитрозроблені кацапчики . !! .
Військову техніку та солдатів перекидають поближче до нашого кордону? Чи збирають з усієї московії турецькі продукти на утилізацію?
Теперь понятно, что Порох за свою каденцию, предвидя появление бубочки и на зло ему справлялся с безперебойной генерацией електричества без всяких отключений, и в особо циничной форме экспортировал эл. энергию. Ну, щоб бубочке досадить. И еще при нем Энергоатом и Нафтогаз были прибыльными и платили больше всех налогов в бюджет. Ну.... шоб бубочку обидеть и показать, что найвелычнишый - всего лишь кучка говна. ЗЕленого.
И ведь доказал это.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
А то что коксующийся уголь идет - явно занесли.
Наоборот, надо мимо лаптей возить, чтоб ни одной украинской копейки им не досталось.