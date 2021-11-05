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Новости Борьба с коронавирусом
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Почти 40 тыс. доз AstraZeneca утилизируют на Львовщине

Почти 40 тыс. доз AstraZeneca утилизируют на Львовщине

Вакцину не успели использовать до истечения срока годности.

Об этом сообщил на брифинге директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, эту партию область получила в качестве неотложной помощи. Срок вакцины истек в конце октября. Сейчас препарат находится на карантине. Далее его передадут на централизованные склады для утилизации.

Региональный координатор по вакцинации против COVID-19 во Львовской области Олег Когут пояснил в комментарии Zaxid.net, что вакцину могут утилизировать на месте, если это разрешит сделать Минздрав. Если нет - ее вернут министерству, и оно само займется утилизацией препарата.

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Автор: 

вакцина (3814) утилизация (124) COVID-19 (18608) AstraZeneca (141) Львовская область (2890)


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Топ комментарии
+9
40 тыс доз - это минимум 1000 спасенных жизней.
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05.11.2021 19:58
+7
Мудрый нарид
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05.11.2021 20:00
+6
ну не дарма ж ***** стільки бабла витрачає на аниваксерну кампанію в Україні
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05.11.2021 20:11
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40 тыс доз - это минимум 1000 спасенных жизней.
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05.11.2021 19:58 Ответить
я бы не стал так тарапицца
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05.11.2021 20:18 Ответить
И 39 тыс. загубленных))))). А если серьезно, то там же написано, что те экземпляры непридатнв для использования.....
Хотя возможен и сбыт налево......Ну типа условно-платная вакцинация без очереди....Впрочем, это все мои фантазии))))
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05.11.2021 20:18 Ответить
Не все так просто із вакцінацією...
У мене колектив вакцинувався весь і кожен скаржився на різні "відчуття" - більшість випало із робти на пару днів (відпустив їх із "збереженням" зарплати). Скаржилися по різному - у одних руки "боліли", в інших температара підскочила (до 38), ще деяких "кашель" з'явився "ні зтого ні з чого" і 1 одна людина із "запаленням легенів" злягла...Поки що все норм і всі живі!!!

І найгловніше...всі вакцинувалися по бажанню - нікого не напрягали із самого початку і, як не дивно звучить, всі вирішили вакцинуватися, хоча спори велися весь рік і навіть були такі, що не хотіли взагалі вакцинуватися категорично, але все одно вакцинувалися за власною ініціативою (тому що людей "НЕ ЗАСТАВЛЯЛИ", не принижували ( ніхто не обзивав друг-друга антивваксами/ваксами і т.п., а просто дали зробити вибір самим - те чого Влада не змогла зробити із початку кампанії вакцинування!!! Свобода вибору - це найкращий мотиватор, а не примусово "під нагайкою")...
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05.11.2021 20:39 Ответить
Лучше продать её антиваксерам чтобы они свой праздник сделали.... водили бы хоровод вокруг костра а потом поставили памятник с надписью: "не этом месте было сожжено 40 тыс доз корона вакцин"
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05.11.2021 22:11 Ответить
Занимайтесь урино терапией.
Непоможет,но зато по приколу.
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05.11.2021 19:59 Ответить
Дивні у вас розваги, але маєте право.
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05.11.2021 21:33 Ответить
Мудрый нарид
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05.11.2021 20:00 Ответить
1 шт. стоит 14 евро.
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05.11.2021 20:02 Ответить
Як казав кровосися-*********...
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05.11.2021 20:03 Ответить
Ну, не успели, бывает.
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05.11.2021 20:06 Ответить
поймать 40 тыс. жоп антивакцеров сложновато
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05.11.2021 21:38 Ответить
Хай краще по 600 в день помирає? Так кацапе?
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05.11.2021 20:09 Ответить
О чем ты? На западной Украине процент привитых меньше чем в той же Днепропетровской области
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05.11.2021 20:19 Ответить
О ! Теперь на базарных раскладках с продуктовой прострочкой и AstraZeneca появится...
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05.11.2021 20:10 Ответить
Кокошніца! Ти вже бачила на расєї на базарних раскладках Астразенеку?
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05.11.2021 20:56 Ответить
На разлив продают.
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05.11.2021 21:06 Ответить
Кацапи заздрять, що у нас вакцина на будь який смак, боїшся колоти Moderna, коли Pfizer aбо AstraZeneca, Coronovac медики собі роблять. Вибір є, треба лише прийти у пунк щеплення чи до свого сімейного лікаря. А на московських болотах на розлив лише спутніком торгують.
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05.11.2021 21:16 Ответить
у кацапні щеплення вже майже всі зробили!
- КОМАРЯМИ...
пУТІН населенню заборониів вбивати комарів а по містам розташував напіводягнених щеплених ЄдиноРосів....
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05.11.2021 21:27 Ответить
Ви поїдьте у Сербію!! У Белграді на всіх вулицях авто з псячими номерами. Стоять у чергах на Пфайзер. Сидять там по місяцю щоб другу дозу ширнути. І це ті.. які вже проклеймилися Спутніком. У псячих і списаною Астра Зенегою за щастя ширнутися....)))
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05.11.2021 22:06 Ответить
Та я бачу, як Елена Голиц зраділа, що на расєї на базарі AstraZeneca з'явиться.
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05.11.2021 22:37 Ответить
.. даю Елене пораду!! Скупаєте просрочку і на москальщину... Псячим за щастя буде..а пані підиме статки.... А якщо ще Спутника на москальщині закупити... то і в Україні знайдеться багато ідіотів...які з радістью штрикнуться...))) Двійний підьом!!!)))
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05.11.2021 23:01 Ответить
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05.11.2021 21:18 Ответить
ну не дарма ж ***** стільки бабла витрачає на аниваксерну кампанію в Україні
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05.11.2021 20:11 Ответить
ця кампанія не при чому. Європа колола хорошими темпами, але все рівно роздавала вакцину. бо не сиділа і не чекала "а вдруг виколемо". а ці досиділися.
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05.11.2021 20:20 Ответить
Лахта,ПНХ!
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06.11.2021 09:37 Ответить
що робить хороший хозяїн із виноградорм наприклад коли його багато? робить кампоти і вино. а коли і після цього залишилося, то роздає. а ці викинули.
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05.11.2021 20:21 Ответить
Это почти просроченная вакцина была подарена странами благотворителями.Антиваксеры оказались упоротыми,особенно на Западной.Потому львовская и лидирует по трупам.
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05.11.2021 20:13 Ответить
Ты действительно веришь, что в Херсоне и области за сутки не было ковидных трупов?
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05.11.2021 20:18 Ответить
Намедни их было 70..
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05.11.2021 20:34 Ответить
ну не желает народ вакцинироваться....
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05.11.2021 20:18 Ответить
біомаса
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05.11.2021 20:28 Ответить
так... а біогрануляту -приготувати дупи для бустерного патчу
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05.11.2021 21:24 Ответить
о, біомаса ще й розмовляє.. но то вже не дивно.. вже є сірі, гуголь, ще й якась аліса.. вони теж розмовляти вміють
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05.11.2021 22:44 Ответить
кожись, ви пропустили вечірню вакцину

віруси вилазять назовні
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05.11.2021 22:49 Ответить
окей, а взагалі до теми якісь аргументи є?
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05.11.2021 22:51 Ответить
а кому тут потрібні аргументи?
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05.11.2021 23:02 Ответить
Зеля Ковидомор
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05.11.2021 20:20 Ответить
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05.11.2021 20:23 Ответить
Можливо, чоловік розумний, але чому постійно йому доручають ролі недоумків?
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05.11.2021 21:39 Ответить
п*дораси,.. купили сертифікати.. кон*ені..
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05.11.2021 20:28 Ответить
ну ви ж вштрикнулися по-чесному?
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05.11.2021 21:26 Ответить
так!!! і 5G ні*я не ловлю, щоб ти всрався!
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05.11.2021 22:40 Ответить
то чому так нервуєте ?
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05.11.2021 22:45 Ответить
природня реакція імунітету на подразник..
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05.11.2021 22:46 Ответить
та ні, це- щось типу сказу

вам терміново потрібна антирабічна сироватка. пити хочеться?
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05.11.2021 22:58 Ответить
жест Лероса згадай... У мене все!
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05.11.2021 23:00 Ответить
ти що за чорт? взагалі, та звідкіля узявся?.. Ефеф-де-еф?
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05.11.2021 22:48 Ответить
Середюк, Чорний - засуджуємо Марш за права у Києві. Хай живе червона зона!

https://youtu.be/PRhQn6F-j_o
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05.11.2021 20:39 Ответить
Ниче страшного. Скорчите кислую жалобную рожу и Европа еще даст.
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05.11.2021 20:51 Ответить
Дивно, коли показували чергу на вакцинацію у Львові, мені здалося, що бажаючих зробити щеплення значно більше, ніж самої вакцини, а виявляється, що її навіть занадто багато.
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05.11.2021 20:58 Ответить
Вакцини вдосталь, впертих дол....бів забагато, але вони вже далеко.
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05.11.2021 23:33 Ответить
Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова збільшила кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус пацієнтів.


Причиною такого рішення медичного закладу стало погіршення ситуації зі захворюваністю та збільшенням кількості госпіталізацій.

Про це повідомила адміністрація лікарні у https://www.facebook.com/ulyana.samchuk/posts/4543668685715604 фейсбук .



Так, в лікарні кількість ліжок для хворих пацієнтів планують збільшити до 100.

"Це ще один вимушений крок, на який іде лікарня.

Станом на ранок у реанімації було зайнято 49 із 50 наявних ліжок. 43 пацієнти з коронавірусом перебувають на апаратах ШВЛ", - йдеться у повідомленні.

За словами медиків, ця ​хвиля пандемії суттєво відрізняється від попередньої. Якщо навесні з півтисячі пацієнтів з covid-19, лікування у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії потребували 20-30, то зараз таких вдвічі більше. І стан їх стрімко погіршується.
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06.11.2021 09:39 Ответить
Ура!! Пошли первые на выход)
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05.11.2021 21:12 Ответить
Не радій завчасно, на расєю просрочки лише харчі відправляють. В
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05.11.2021 21:19 Ответить
А що, вже вакциновані не хотіли добавки ?

Ну, щоб добро не пропадало. Це ж за валюту придбане, що не кажіть.
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05.11.2021 21:19 Ответить
Добавку щей будеш на тролячій фермі отримувати. А нормальні люди роблять вакцинацію за графіком.
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05.11.2021 23:44 Ответить
здається, ви сьогодні чергова по фермі? ну, згідно графіку.
отож вам -додатковий бустер!
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06.11.2021 01:42 Ответить
Я сьогодні ще чергова по погоді, зіркам та землетрусам.

Додатковий бутер віднеси своїм батькам.
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06.11.2021 02:02 Ответить
На лівих сертифікатах відбили ))
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06.11.2021 00:32 Ответить
можно было животных вакцинировать, заодно бы и протестировали
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05.11.2021 23:21 Ответить
Не, низя, зоофилы бы возмутились
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06.11.2021 08:38 Ответить
Дол....би проігнорували вакцинацію. А ця вакцина чиєсь життя
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05.11.2021 23:32 Ответить
Мюрон, коліть швиденько третю(бустерну), бо головний здоров'я охоронець сказав що не будуть давати третю поки 70 відсотків населення не проштрикається,
не дочекаєтесь! А без третьої перші дві не працюють!)
і за день-два четверту дозу,щоб добро не пропадало, за місяць всеодно скажуть,що треба четверту бо третя до дупи без четвертої !
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06.11.2021 01:16 Ответить
На халяву досталась, подарили убогим
Как пришло, так и ушло
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06.11.2021 04:17 Ответить
 
 