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Почти 40 тыс. доз AstraZeneca утилизируют на Львовщине
Вакцину не успели использовать до истечения срока годности.
Об этом сообщил на брифинге директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, эту партию область получила в качестве неотложной помощи. Срок вакцины истек в конце октября. Сейчас препарат находится на карантине. Далее его передадут на централизованные склады для утилизации.
Региональный координатор по вакцинации против COVID-19 во Львовской области Олег Когут пояснил в комментарии Zaxid.net, что вакцину могут утилизировать на месте, если это разрешит сделать Минздрав. Если нет - ее вернут министерству, и оно само займется утилизацией препарата.
Топ комментарии
+9 Super Gut
показать весь комментарий05.11.2021 19:58
+7 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий05.11.2021 20:00
+6 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий05.11.2021 20:11
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Хотя возможен и сбыт налево......Ну типа условно-платная вакцинация без очереди....Впрочем, это все мои фантазии))))
У мене колектив вакцинувався весь і кожен скаржився на різні "відчуття" - більшість випало із робти на пару днів (відпустив їх із "збереженням" зарплати). Скаржилися по різному - у одних руки "боліли", в інших температара підскочила (до 38), ще деяких "кашель" з'явився "ні зтого ні з чого" і 1 одна людина із "запаленням легенів" злягла...Поки що все норм і всі живі!!!
І найгловніше...всі вакцинувалися по бажанню - нікого не напрягали із самого початку і, як не дивно звучить, всі вирішили вакцинуватися, хоча спори велися весь рік і навіть були такі, що не хотіли взагалі вакцинуватися категорично, але все одно вакцинувалися за власною ініціативою (тому що людей "НЕ ЗАСТАВЛЯЛИ", не принижували ( ніхто не обзивав друг-друга антивваксами/ваксами і т.п., а просто дали зробити вибір самим - те чого Влада не змогла зробити із початку кампанії вакцинування!!! Свобода вибору - це найкращий мотиватор, а не примусово "під нагайкою")...
Непоможет,но зато по приколу.
- КОМАРЯМИ...
пУТІН населенню заборониів вбивати комарів а по містам розташував напіводягнених щеплених ЄдиноРосів....
віруси вилазять назовні
вам терміново потрібна антирабічна сироватка. пити хочеться?
https://youtu.be/PRhQn6F-j_o
Причиною такого рішення медичного закладу стало погіршення ситуації зі захворюваністю та збільшенням кількості госпіталізацій.
Про це повідомила адміністрація лікарні у https://www.facebook.com/ulyana.samchuk/posts/4543668685715604 фейсбук .
Так, в лікарні кількість ліжок для хворих пацієнтів планують збільшити до 100.
"Це ще один вимушений крок, на який іде лікарня.
Станом на ранок у реанімації було зайнято 49 із 50 наявних ліжок. 43 пацієнти з коронавірусом перебувають на апаратах ШВЛ", - йдеться у повідомленні.
За словами медиків, ця хвиля пандемії суттєво відрізняється від попередньої. Якщо навесні з півтисячі пацієнтів з covid-19, лікування у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії потребували 20-30, то зараз таких вдвічі більше. І стан їх стрімко погіршується.
Ну, щоб добро не пропадало. Це ж за валюту придбане, що не кажіть.
отож вам -додатковий бустер!
Додатковий бутер віднеси своїм батькам.
не дочекаєтесь! А без третьої перші дві не працюють!)
і за день-два четверту дозу,щоб добро не пропадало, за місяць всеодно скажуть,що треба четверту бо третя до дупи без четвертої !
Как пришло, так и ушло