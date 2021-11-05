Почти 40 тыс. доз AstraZeneca утилизируют на Львовщине

Вакцину не успели использовать до истечения срока годности.

Об этом сообщил на брифинге директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, эту партию область получила в качестве неотложной помощи. Срок вакцины истек в конце октября. Сейчас препарат находится на карантине. Далее его передадут на централизованные склады для утилизации.

Региональный координатор по вакцинации против COVID-19 во Львовской области Олег Когут пояснил в комментарии Zaxid.net, что вакцину могут утилизировать на месте, если это разрешит сделать Минздрав. Если нет - ее вернут министерству, и оно само займется утилизацией препарата.

Читайте: Pfizer утверждает, что новые таблетки от COVID-19 на 89% снижают риск госпитализации и смерти