Майже 40 тис. доз AstraZeneca утилізують на Львівщині

Вакцину не встигли використати до закінчення терміну придатності.

Про це повідомив на брифінгу директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цю партію область отримала як невідкладну допомогу. Термін вакцини закінчився наприкінці жовтня. Наразі препарат перебуває на карантині. Далі його передадуть у централізовані склади для утилізації.

Регіональний координатор із вакцинації проти COVID-19 у Львівській області Олег Когут пояснив у коментарі Zaxid.net, що вакцину можуть утилізувати на місці, якщо це дозволить зробити МОЗ. Якщо ні – її повернуть міністерству, і воно саме займеться утилізацією препарату.

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