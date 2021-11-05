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Новини Боротьба з коронавірусом
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Майже 40 тис. доз AstraZeneca утилізують на Львівщині

Майже 40 тис. доз AstraZeneca утилізують на Львівщині

Вакцину не встигли використати до закінчення терміну придатності.

Про це повідомив на брифінгу директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цю партію область отримала як невідкладну допомогу. Термін вакцини закінчився наприкінці жовтня. Наразі препарат перебуває на карантині. Далі його передадуть у централізовані склади для утилізації.

Регіональний координатор із вакцинації проти COVID-19 у Львівській області Олег Когут пояснив у коментарі Zaxid.net, що вакцину можуть утилізувати на місці, якщо це дозволить зробити МОЗ. Якщо ні – її повернуть міністерству, і воно саме займеться утилізацією препарату.

Читайте також: Прострочену вакцину в Україні використовувати не будуть, - перший заступник голови МОЗ

Автор: 

вакцина (4418) утилізація (69) COVID-19 (19765) AstraZeneca (140) Львівська область (2413)


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Топ коментарі
+9
40 тыс доз - это минимум 1000 спасенных жизней.
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05.11.2021 19:58
+7
Мудрый нарид
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05.11.2021 20:00
+6
ну не дарма ж ***** стільки бабла витрачає на аниваксерну кампанію в Україні
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05.11.2021 20:11
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40 тыс доз - это минимум 1000 спасенных жизней.
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05.11.2021 19:58 Відповісти
я бы не стал так тарапицца
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05.11.2021 20:18 Відповісти
И 39 тыс. загубленных))))). А если серьезно, то там же написано, что те экземпляры непридатнв для использования.....
Хотя возможен и сбыт налево......Ну типа условно-платная вакцинация без очереди....Впрочем, это все мои фантазии))))
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05.11.2021 20:18 Відповісти
Не все так просто із вакцінацією...
У мене колектив вакцинувався весь і кожен скаржився на різні "відчуття" - більшість випало із робти на пару днів (відпустив їх із "збереженням" зарплати). Скаржилися по різному - у одних руки "боліли", в інших температара підскочила (до 38), ще деяких "кашель" з'явився "ні зтого ні з чого" і 1 одна людина із "запаленням легенів" злягла...Поки що все норм і всі живі!!!

І найгловніше...всі вакцинувалися по бажанню - нікого не напрягали із самого початку і, як не дивно звучить, всі вирішили вакцинуватися, хоча спори велися весь рік і навіть були такі, що не хотіли взагалі вакцинуватися категорично, але все одно вакцинувалися за власною ініціативою (тому що людей "НЕ ЗАСТАВЛЯЛИ", не принижували ( ніхто не обзивав друг-друга антивваксами/ваксами і т.п., а просто дали зробити вибір самим - те чого Влада не змогла зробити із початку кампанії вакцинування!!! Свобода вибору - це найкращий мотиватор, а не примусово "під нагайкою")...
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05.11.2021 20:39 Відповісти
Лучше продать её антиваксерам чтобы они свой праздник сделали.... водили бы хоровод вокруг костра а потом поставили памятник с надписью: "не этом месте было сожжено 40 тыс доз корона вакцин"
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05.11.2021 22:11 Відповісти
Занимайтесь урино терапией.
Непоможет,но зато по приколу.
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05.11.2021 19:59 Відповісти
Дивні у вас розваги, але маєте право.
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05.11.2021 21:33 Відповісти
Мудрый нарид
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05.11.2021 20:00 Відповісти
1 шт. стоит 14 евро.
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05.11.2021 20:02 Відповісти
Як казав кровосися-*********...
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05.11.2021 20:03 Відповісти
Ну, не успели, бывает.
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05.11.2021 20:06 Відповісти
поймать 40 тыс. жоп антивакцеров сложновато
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05.11.2021 21:38 Відповісти
Хай краще по 600 в день помирає? Так кацапе?
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05.11.2021 20:09 Відповісти
О чем ты? На западной Украине процент привитых меньше чем в той же Днепропетровской области
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05.11.2021 20:19 Відповісти
О ! Теперь на базарных раскладках с продуктовой прострочкой и AstraZeneca появится...
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05.11.2021 20:10 Відповісти
Кокошніца! Ти вже бачила на расєї на базарних раскладках Астразенеку?
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05.11.2021 20:56 Відповісти
На разлив продают.
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05.11.2021 21:06 Відповісти
Кацапи заздрять, що у нас вакцина на будь який смак, боїшся колоти Moderna, коли Pfizer aбо AstraZeneca, Coronovac медики собі роблять. Вибір є, треба лише прийти у пунк щеплення чи до свого сімейного лікаря. А на московських болотах на розлив лише спутніком торгують.
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05.11.2021 21:16 Відповісти
у кацапні щеплення вже майже всі зробили!
- КОМАРЯМИ...
пУТІН населенню заборониів вбивати комарів а по містам розташував напіводягнених щеплених ЄдиноРосів....
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05.11.2021 21:27 Відповісти
Ви поїдьте у Сербію!! У Белграді на всіх вулицях авто з псячими номерами. Стоять у чергах на Пфайзер. Сидять там по місяцю щоб другу дозу ширнути. І це ті.. які вже проклеймилися Спутніком. У псячих і списаною Астра Зенегою за щастя ширнутися....)))
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05.11.2021 22:06 Відповісти
Та я бачу, як Елена Голиц зраділа, що на расєї на базарі AstraZeneca з'явиться.
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05.11.2021 22:37 Відповісти
.. даю Елене пораду!! Скупаєте просрочку і на москальщину... Псячим за щастя буде..а пані підиме статки.... А якщо ще Спутника на москальщині закупити... то і в Україні знайдеться багато ідіотів...які з радістью штрикнуться...))) Двійний підьом!!!)))
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05.11.2021 23:01 Відповісти
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05.11.2021 21:18 Відповісти
ну не дарма ж ***** стільки бабла витрачає на аниваксерну кампанію в Україні
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05.11.2021 20:11 Відповісти
ця кампанія не при чому. Європа колола хорошими темпами, але все рівно роздавала вакцину. бо не сиділа і не чекала "а вдруг виколемо". а ці досиділися.
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05.11.2021 20:20 Відповісти
Лахта,ПНХ!
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06.11.2021 09:37 Відповісти
що робить хороший хозяїн із виноградорм наприклад коли його багато? робить кампоти і вино. а коли і після цього залишилося, то роздає. а ці викинули.
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05.11.2021 20:21 Відповісти
Это почти просроченная вакцина была подарена странами благотворителями.Антиваксеры оказались упоротыми,особенно на Западной.Потому львовская и лидирует по трупам.
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05.11.2021 20:13 Відповісти
Ты действительно веришь, что в Херсоне и области за сутки не было ковидных трупов?
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05.11.2021 20:18 Відповісти
Намедни их было 70..
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05.11.2021 20:34 Відповісти
ну не желает народ вакцинироваться....
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05.11.2021 20:18 Відповісти
біомаса
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05.11.2021 20:28 Відповісти
так... а біогрануляту -приготувати дупи для бустерного патчу
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05.11.2021 21:24 Відповісти
о, біомаса ще й розмовляє.. но то вже не дивно.. вже є сірі, гуголь, ще й якась аліса.. вони теж розмовляти вміють
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05.11.2021 22:44 Відповісти
кожись, ви пропустили вечірню вакцину

віруси вилазять назовні
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05.11.2021 22:49 Відповісти
окей, а взагалі до теми якісь аргументи є?
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05.11.2021 22:51 Відповісти
а кому тут потрібні аргументи?
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05.11.2021 23:02 Відповісти
Зеля Ковидомор
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05.11.2021 20:20 Відповісти
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05.11.2021 20:23 Відповісти
Можливо, чоловік розумний, але чому постійно йому доручають ролі недоумків?
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05.11.2021 21:39 Відповісти
п*дораси,.. купили сертифікати.. кон*ені..
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05.11.2021 20:28 Відповісти
ну ви ж вштрикнулися по-чесному?
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05.11.2021 21:26 Відповісти
так!!! і 5G ні*я не ловлю, щоб ти всрався!
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05.11.2021 22:40 Відповісти
то чому так нервуєте ?
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05.11.2021 22:45 Відповісти
природня реакція імунітету на подразник..
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05.11.2021 22:46 Відповісти
та ні, це- щось типу сказу

вам терміново потрібна антирабічна сироватка. пити хочеться?
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05.11.2021 22:58 Відповісти
жест Лероса згадай... У мене все!
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05.11.2021 23:00 Відповісти
ти що за чорт? взагалі, та звідкіля узявся?.. Ефеф-де-еф?
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05.11.2021 22:48 Відповісти
Середюк, Чорний - засуджуємо Марш за права у Києві. Хай живе червона зона!

https://youtu.be/PRhQn6F-j_o
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05.11.2021 20:39 Відповісти
Ниче страшного. Скорчите кислую жалобную рожу и Европа еще даст.
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05.11.2021 20:51 Відповісти
Дивно, коли показували чергу на вакцинацію у Львові, мені здалося, що бажаючих зробити щеплення значно більше, ніж самої вакцини, а виявляється, що її навіть занадто багато.
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05.11.2021 20:58 Відповісти
Вакцини вдосталь, впертих дол....бів забагато, але вони вже далеко.
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05.11.2021 23:33 Відповісти
Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова збільшила кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус пацієнтів.


Причиною такого рішення медичного закладу стало погіршення ситуації зі захворюваністю та збільшенням кількості госпіталізацій.

Про це повідомила адміністрація лікарні у https://www.facebook.com/ulyana.samchuk/posts/4543668685715604 фейсбук .



Так, в лікарні кількість ліжок для хворих пацієнтів планують збільшити до 100.

"Це ще один вимушений крок, на який іде лікарня.

Станом на ранок у реанімації було зайнято 49 із 50 наявних ліжок. 43 пацієнти з коронавірусом перебувають на апаратах ШВЛ", - йдеться у повідомленні.

За словами медиків, ця ​хвиля пандемії суттєво відрізняється від попередньої. Якщо навесні з півтисячі пацієнтів з covid-19, лікування у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії потребували 20-30, то зараз таких вдвічі більше. І стан їх стрімко погіршується.
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06.11.2021 09:39 Відповісти
Ура!! Пошли первые на выход)
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05.11.2021 21:12 Відповісти
Не радій завчасно, на расєю просрочки лише харчі відправляють. В
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05.11.2021 21:19 Відповісти
А що, вже вакциновані не хотіли добавки ?

Ну, щоб добро не пропадало. Це ж за валюту придбане, що не кажіть.
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05.11.2021 21:19 Відповісти
Добавку щей будеш на тролячій фермі отримувати. А нормальні люди роблять вакцинацію за графіком.
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05.11.2021 23:44 Відповісти
здається, ви сьогодні чергова по фермі? ну, згідно графіку.
отож вам -додатковий бустер!
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06.11.2021 01:42 Відповісти
Я сьогодні ще чергова по погоді, зіркам та землетрусам.

Додатковий бутер віднеси своїм батькам.
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06.11.2021 02:02 Відповісти
На лівих сертифікатах відбили ))
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06.11.2021 00:32 Відповісти
можно было животных вакцинировать, заодно бы и протестировали
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05.11.2021 23:21 Відповісти
Не, низя, зоофилы бы возмутились
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06.11.2021 08:38 Відповісти
Дол....би проігнорували вакцинацію. А ця вакцина чиєсь життя
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05.11.2021 23:32 Відповісти
Мюрон, коліть швиденько третю(бустерну), бо головний здоров'я охоронець сказав що не будуть давати третю поки 70 відсотків населення не проштрикається,
не дочекаєтесь! А без третьої перші дві не працюють!)
і за день-два четверту дозу,щоб добро не пропадало, за місяць всеодно скажуть,що треба четверту бо третя до дупи без четвертої !
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06.11.2021 01:16 Відповісти
На халяву досталась, подарили убогим
Как пришло, так и ушло
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06.11.2021 04:17 Відповісти
 
 