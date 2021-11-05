6 280 69
Майже 40 тис. доз AstraZeneca утилізують на Львівщині
Вакцину не встигли використати до закінчення терміну придатності.
Про це повідомив на брифінгу директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, цю партію область отримала як невідкладну допомогу. Термін вакцини закінчився наприкінці жовтня. Наразі препарат перебуває на карантині. Далі його передадуть у централізовані склади для утилізації.
Регіональний координатор із вакцинації проти COVID-19 у Львівській області Олег Когут пояснив у коментарі Zaxid.net, що вакцину можуть утилізувати на місці, якщо це дозволить зробити МОЗ. Якщо ні – її повернуть міністерству, і воно саме займеться утилізацією препарату.
Топ коментарі
+9 Super Gut
показати весь коментар05.11.2021 19:58
+7 Алекс Мышкевич
показати весь коментар05.11.2021 20:00
+6 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар05.11.2021 20:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хотя возможен и сбыт налево......Ну типа условно-платная вакцинация без очереди....Впрочем, это все мои фантазии))))
У мене колектив вакцинувався весь і кожен скаржився на різні "відчуття" - більшість випало із робти на пару днів (відпустив їх із "збереженням" зарплати). Скаржилися по різному - у одних руки "боліли", в інших температара підскочила (до 38), ще деяких "кашель" з'явився "ні зтого ні з чого" і 1 одна людина із "запаленням легенів" злягла...Поки що все норм і всі живі!!!
І найгловніше...всі вакцинувалися по бажанню - нікого не напрягали із самого початку і, як не дивно звучить, всі вирішили вакцинуватися, хоча спори велися весь рік і навіть були такі, що не хотіли взагалі вакцинуватися категорично, але все одно вакцинувалися за власною ініціативою (тому що людей "НЕ ЗАСТАВЛЯЛИ", не принижували ( ніхто не обзивав друг-друга антивваксами/ваксами і т.п., а просто дали зробити вибір самим - те чого Влада не змогла зробити із початку кампанії вакцинування!!! Свобода вибору - це найкращий мотиватор, а не примусово "під нагайкою")...
Непоможет,но зато по приколу.
- КОМАРЯМИ...
пУТІН населенню заборониів вбивати комарів а по містам розташував напіводягнених щеплених ЄдиноРосів....
віруси вилазять назовні
вам терміново потрібна антирабічна сироватка. пити хочеться?
https://youtu.be/PRhQn6F-j_o
Причиною такого рішення медичного закладу стало погіршення ситуації зі захворюваністю та збільшенням кількості госпіталізацій.
Про це повідомила адміністрація лікарні у https://www.facebook.com/ulyana.samchuk/posts/4543668685715604 фейсбук .
Так, в лікарні кількість ліжок для хворих пацієнтів планують збільшити до 100.
"Це ще один вимушений крок, на який іде лікарня.
Станом на ранок у реанімації було зайнято 49 із 50 наявних ліжок. 43 пацієнти з коронавірусом перебувають на апаратах ШВЛ", - йдеться у повідомленні.
За словами медиків, ця хвиля пандемії суттєво відрізняється від попередньої. Якщо навесні з півтисячі пацієнтів з covid-19, лікування у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії потребували 20-30, то зараз таких вдвічі більше. І стан їх стрімко погіршується.
Ну, щоб добро не пропадало. Це ж за валюту придбане, що не кажіть.
отож вам -додатковий бустер!
Додатковий бутер віднеси своїм батькам.
не дочекаєтесь! А без третьої перші дві не працюють!)
і за день-два четверту дозу,щоб добро не пропадало, за місяць всеодно скажуть,що треба четверту бо третя до дупи без четвертої !
Как пришло, так и ушло