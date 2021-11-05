COVID-сертификаты в "Дії" получили уже 7 миллионов украинцев, - Федоров

В приложении "Действие" COVID-сертификаты на сегодняшний день сгенерировали уже 7 миллионов граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Максимально упростили процесс получения COVID-сертификатов в Действии. Сегодня их сгенерировали уже семь миллионов украинцев. И ежесуточно мы набираем плюс 1 миллион", - проинформировал Федоров.

Как сообщалось, 31 октября в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что сертификат о вакцинации уже можно получить в приложении "Действие" без подтверждения через Photo ID.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Дії" за последние 4 дня сгенерировали 1 млн COVID-сертификатов, - Федоров