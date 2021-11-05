COVID-сертификаты в "Дії" получили уже 7 миллионов украинцев, - Федоров
В приложении "Действие" COVID-сертификаты на сегодняшний день сгенерировали уже 7 миллионов граждан Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Максимально упростили процесс получения COVID-сертификатов в Действии. Сегодня их сгенерировали уже семь миллионов украинцев. И ежесуточно мы набираем плюс 1 миллион", - проинформировал Федоров.
Как сообщалось, 31 октября в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что сертификат о вакцинации уже можно получить в приложении "Действие" без подтверждения через Photo ID.
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10 895 718
26,35 %
Полностью вакцинировано
7 682 891
18,58 %
кроме того, сертификаты могут получать те кто сделал 1 прививку и кто делал ПЦР-тесты.