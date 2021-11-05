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COVID-сертификаты в "Дії" получили уже 7 миллионов украинцев, - Федоров

COVID-сертификаты в

В приложении "Действие" COVID-сертификаты на сегодняшний день сгенерировали уже 7 миллионов граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Максимально упростили процесс получения COVID-сертификатов в Действии. Сегодня их сгенерировали уже семь миллионов украинцев. И ежесуточно мы набираем плюс 1 миллион", - проинформировал Федоров.

Как сообщалось, 31 октября в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что сертификат о вакцинации уже можно получить в приложении "Действие" без подтверждения через Photo ID.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Дії" за последние 4 дня сгенерировали 1 млн COVID-сертификатов, - Федоров

Автор: 

Федоров Михаил (502) Дія (419)


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Топ комментарии
+3
тебе в палату принесут.
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05.11.2021 21:57
+1
Это с учетом деятельности тех двоих, или без?
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05.11.2021 20:31
+1
А где мой сертификат? Я ширнулся уже неделю назад
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05.11.2021 20:56
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і мульйон з них підробні ?
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05.11.2021 20:30 Ответить
Это с учетом деятельности тех двоих, или без?
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05.11.2021 20:31 Ответить
а прививку сделали 2 млн.
Directed By Robert B. Weide
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05.11.2021 20:41 Ответить
Количество вакцинированных
10 895 718
26,35 %

Полностью вакцинировано
7 682 891
18,58 %

кроме того, сертификаты могут получать те кто сделал 1 прививку и кто делал ПЦР-тесты.
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05.11.2021 21:56 Ответить
А где мой сертификат? Я ширнулся уже неделю назад
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05.11.2021 20:56 Ответить
тебе в палату принесут.
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05.11.2021 21:57 Ответить
...перепись идиотов
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05.11.2021 22:37 Ответить
 
 