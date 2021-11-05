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COVID-сертифікати у "Дії" отримали вже 7 мільйонів українців, - Федоров

COVID-сертифікати у

У додатку "Дія" COVID-сертифікати на сьогодні згенерували вже 7 мільйонів громадян України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Максимально спростили процес отримання COVID-сертифікатів у Дії. Сьогодні їх згенерували вже сім мільйонів українців. І щодобово ми набираємо плюс 1 мільйон", – поінформував Федоров.

Як повідомлялося, 31 жовтня у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що сертифікат про вакцинацію вже можна отримати у додатку "Дія" без підтвердження через Photo ID.

Читайте також: Власники старих паспортів та паперових посвідок на проживання зможуть оформити COVID-сертифікат у "Дії", - Мінцифри

Автор: 

Федоров Михайло (871) Дія (1114)


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Топ коментарі
+3
тебе в палату принесут.
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05.11.2021 21:57
+1
Это с учетом деятельности тех двоих, или без?
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05.11.2021 20:31
+1
А где мой сертификат? Я ширнулся уже неделю назад
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05.11.2021 20:56
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і мульйон з них підробні ?
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05.11.2021 20:30 Відповісти
Это с учетом деятельности тех двоих, или без?
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05.11.2021 20:31 Відповісти
а прививку сделали 2 млн.
Directed By Robert B. Weide
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05.11.2021 20:41 Відповісти
Количество вакцинированных
10 895 718
26,35 %

Полностью вакцинировано
7 682 891
18,58 %

кроме того, сертификаты могут получать те кто сделал 1 прививку и кто делал ПЦР-тесты.
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05.11.2021 21:56 Відповісти
А где мой сертификат? Я ширнулся уже неделю назад
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05.11.2021 20:56 Відповісти
тебе в палату принесут.
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05.11.2021 21:57 Відповісти
...перепись идиотов
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05.11.2021 22:37 Відповісти
 
 