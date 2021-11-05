COVID-сертифікати у "Дії" отримали вже 7 мільйонів українців, - Федоров

У додатку "Дія" COVID-сертифікати на сьогодні згенерували вже 7 мільйонів громадян України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Максимально спростили процес отримання COVID-сертифікатів у Дії. Сьогодні їх згенерували вже сім мільйонів українців. І щодобово ми набираємо плюс 1 мільйон", – поінформував Федоров.

Як повідомлялося, 31 жовтня у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що сертифікат про вакцинацію вже можна отримати у додатку "Дія" без підтвердження через Photo ID.

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