COVID-сертифікати у "Дії" отримали вже 7 мільйонів українців, - Федоров
У додатку "Дія" COVID-сертифікати на сьогодні згенерували вже 7 мільйонів громадян України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Максимально спростили процес отримання COVID-сертифікатів у Дії. Сьогодні їх згенерували вже сім мільйонів українців. І щодобово ми набираємо плюс 1 мільйон", – поінформував Федоров.
Як повідомлялося, 31 жовтня у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що сертифікат про вакцинацію вже можна отримати у додатку "Дія" без підтвердження через Photo ID.
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+3 Олег Беляков #413192
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10 895 718
26,35 %
Полностью вакцинировано
7 682 891
18,58 %
кроме того, сертификаты могут получать те кто сделал 1 прививку и кто делал ПЦР-тесты.