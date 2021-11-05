Минздрав откроет больницу "Феофанию" для всех украинцев, - Ляшко
Министерство здравоохранения сделает больницу "Феофанию" доступной для всех украинцев. Таким образом выполнит указ президента за 2020 год.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По словам министра, уже с января следующего года, в "Феофанию" будут госпитализировать "простых людей".
"Этим мы выполним указ президента от 2020 года. С января следующего года "Феофания" зайдет на приоритетные пакеты программы медицинских гарантий. Туда также будут госпитализировать простых людей - скорая помощь, пациентов с инфарктами, инсультами и тому подобное", - отметил Ляшко.
Как известно, Зеленский подписал указ об обеспечении доступности для граждан медпомощи, которая предоставляется клинической больницей "Феофания".
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РАССМЕШИЛО с января следующего года после 2022 или 2023 года или после того как Вова будет в статусе БЫЛ.. игра слов и фраз а как все блестит и сверкает переливами и смысловыми нагрузками...
Есть и непростые?
Но суть осталась та же простому челу с улицы туда не попасть.
А за месяц до выборов Бубочка и на своей Гос Даче сироток из приюта поселит!
Он же артист и ради рейтинга готов и штаны на сцене снять!
ЗРОБИТЬ- в майбутньому часі. Ха..ха .
\для людей з валютою давно ФЕОФАНІЯ НЕАКТУАЛЬНА
Никакого "особого" лечения в Феофании нет, всё тоже что в киевских больницах. Вся прелесть - в двухместных палатах с балкончиком и большой территории в лесу.