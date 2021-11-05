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МОЗ відкриє лікарню "Феофанія" для всіх українців, - Ляшко

МОЗ відкриє лікарню

Міністерство охорони здоров'я зробить лікарню "Феофанія" доступною для всіх українців. У такий спосіб виконає указ президента за 2020 рік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За словами міністра, вже з січня наступного року до "Феофанії" госпіталізуватимуть "простих людей".

"Цим ми виконаємо указ президента від 2020 року. З січня наступного року "Феофанія" зайде на пріоритетні пакети програми медичних гарантій. Туди також госпіталізуватимуть простих людей - швидка допомога, пацієнтів з інфарктами, інсультами тощо", - зазначив Ляшко.

Як відомо, Зеленський підписав указ щодо забезпечення доступності для громадян медичної допомоги, яка надається клінічною лікарнею "Феофанія".

Читайте також: У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (18172) Феофанія (55) Ляшко Віктор (1510) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+10
Не спорю, не спорю...
А за месяц до выборов Бубочка и на своей Гос Даче сироток из приюта поселит!
Он же артист и ради рейтинга готов и штаны на сцене снять!
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05.11.2021 22:07
+8
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05.11.2021 22:01
+7
Какая категория граждан будет считаться "простыми людьми"? Огласите список, пожалста. Чёто сомнительно, чтобы "простой людь" типа какого-нибудь сантехника или пенсионерки из села попадут в Феофанию
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05.11.2021 22:04
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А чиновникам где теперь справки делать?Где они столоваться будут?
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05.11.2021 21:56 Відповісти
Не прошло и тех лет. А шо где гундосик будет поправлять здороаье поле Мистера Кокса
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05.11.2021 21:56 Відповісти
Думаю, що ті 2 поверхи, на яких лікувались воно (на одному) і д'Єрмак (на іншому) лишаться за ними. Або увесь той корпус. Його обнесуть парканом, а перед тим корпусом будуть влаштовувати показуху на кшталт тієї, що роблять перед ОПою... Плєбс буде у захваті!
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05.11.2021 22:00 Відповісти
Шо? Опять?
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05.11.2021 21:59 Відповісти
уже с января следующего года, в "Феофанию" будут госпитализировать "простых людей".
РАССМЕШИЛО с января следующего года после 2022 или 2023 года или после того как Вова будет в статусе БЫЛ.. игра слов и фраз а как все блестит и сверкает переливами и смысловыми нагрузками...
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05.11.2021 22:12 Відповісти
ОТДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС-- ЛЯШКО- А ЧТО МЕШАЕТ ОТКРЫТЬ ФЕОФАНИЮ НАРОДУ ....ВЧЕРА ИЛИ ПОЛГОДА ТОМУ НАЗАД??????????
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05.11.2021 22:14 Відповісти
"Простых"... Это как понимать?
Есть и непростые?
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05.11.2021 22:01 Відповісти
А это ты у своих кураторов узнай.
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05.11.2021 22:34 Відповісти
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05.11.2021 22:01 Відповісти
Какая категория граждан будет считаться "простыми людьми"? Огласите список, пожалста. Чёто сомнительно, чтобы "простой людь" типа какого-нибудь сантехника или пенсионерки из села попадут в Феофанию
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05.11.2021 22:04 Відповісти
Выходцы из нарида с зеленой окраской. В переводе с зешобловского сленга фраза звучит так "В Феофании теперь будут лечить всех зеслуг и их родственников до 3 колена."
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05.11.2021 22:26 Відповісти
Простий - це дурник. Це їхнє ставлення до людей. Іших слів навіть підібрати не змогли.
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05.11.2021 23:17 Відповісти
100%. простые люди это кто? Раньше это называлось лечсанупр где лечили карапузов сейчас сменили вывеску покрайней мере у нас и называется это - Спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення.
Но суть осталась та же простому челу с улицы туда не попасть.

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06.11.2021 12:27 Відповісти
Не спорю, не спорю...
А за месяц до выборов Бубочка и на своей Гос Даче сироток из приюта поселит!
Он же артист и ради рейтинга готов и штаны на сцене снять!
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05.11.2021 22:07 Відповісти
Та ті "сиротки"будуть як потерпілі від важких наслідків "режиму" Порошенка.
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06.11.2021 11:20 Відповісти
Може і оплачувати лікування пересічних ,як державних "мужей" ,держава буде???)))
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05.11.2021 22:09 Відповісти
І що, тепер пересічні будуть лікуватися разом з "елітними" базарниками?
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05.11.2021 22:10 Відповісти
простые там от питания помрут))
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05.11.2021 22:24 Відповісти
Час піднімати обвислі рейтинги.
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05.11.2021 22:25 Відповісти
Это что за юридическая категория такая - "простые люди"?
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05.11.2021 22:29 Відповісти
та це як прості ФОПи , у яких є по декілька офшорів.
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05.11.2021 22:32 Відповісти
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05.11.2021 22:34 Відповісти
Ну примарно как богоизбранные и гои.
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05.11.2021 22:35 Відповісти
Завидую киевлянам...
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05.11.2021 22:31 Відповісти
Ага, будет доступна для простых украинцев, но только дело в том, что не все там смогут лечиться. Потому что, цены там будут космические, бабло есть - пожалуйста, нет - сиди и не рыпайся.
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05.11.2021 22:32 Відповісти
Я вот простая пенсионерка и лечусь в феофании без проблем.
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05.11.2021 22:46 Відповісти
Была бы у меня фамилия Беркович я бы тоже мог
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05.11.2021 22:53 Відповісти
при чем здесь фамилия ? позвони в регистатуру и запишись у врачу
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07.11.2021 13:47 Відповісти
В смысла откроет, а она что закрыта была ? ))) Что за долбанный популизм. Я записывался официально на приём туда и в прошлом году и в этом тоже. Приезжал на приём никаких проблем. И к слову приём стоил почти так же как в городе где я живу, и это был приём к завотделением то есть не самый рядовой врач
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05.11.2021 23:18 Відповісти
Для всех украинце, работающих в Верховной Раде)
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06.11.2021 00:22 Відповісти
Феофанія давно доступна для кожного хто може заплатити 600 доларів на добу (за перебування) і додатково за лікування. Це найдорожчий готель Києва.
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06.11.2021 00:44 Відповісти
Сутки в Феофании стоит 76 дол. Не пишите того, что не знаете. Феофания открыта для всех еще с 2008 года или даже раньше. Открыта стала Феофания при Ющенко, потом была открыта и при Януковиче и при Порошенко. Власть манипулирует этой темой. Единственное чего не было, так это возможности по скорой попасть в Феофанию на лечение. Необходимо было записаться в Консультативную поликлинику на приём к врачу ( кстати прием там дешевле, чем в других частных клиниках), а затем уже принималось решение о госпитализации.
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06.11.2021 10:01 Відповісти
Звідки Ви взяли таку мізерну суму? Мій знайомий лікувався там бо не мав часу та бажання лікуватися за кордоном. Вийшло дорожче за Шаріте.
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06.11.2021 14:08 Відповісти
потратил 200 000 долл как в шарите ?
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07.11.2021 13:50 Відповісти
Ті процедури які він проходив (шлунок) в Шаріте коштують може і дорожче. Але віддати за тиждень 12 000 доларів теж не дешево.
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07.11.2021 22:36 Відповісти
а какую там процедуру можно проходить,кроме глотания зонда. она стоит 500 грн ..
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08.11.2021 02:57 Відповісти
Ну я "клізму не держав", але приятелю вірю бо бачив як його скручувало. Тепер почуває себе досить добре зате зявилися проблеми з зором. На днях виїхав в Одесу в якусь клініку на обстеження.
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08.11.2021 04:50 Відповісти
""Міністерство охорони здоров'я зробить лікарню "Феофанія" доступною для всіх українців."" Джерело:

ЗРОБИТЬ- в майбутньому часі. Ха..ха .
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06.11.2021 06:33 Відповісти
а ПОКИ ЩО У Феофанію заплановано постачання обладнання за принципом"свій-до свого по своє"!

\для людей з валютою давно ФЕОФАНІЯ НЕАКТУАЛЬНА
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06.11.2021 10:54 Відповісти
Так, всем звикнуться и слушать!
Никакого "особого" лечения в Феофании нет, всё тоже что в киевских больницах. Вся прелесть - в двухместных палатах с балкончиком и большой территории в лесу.
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06.11.2021 11:24 Відповісти
Не верьте обещаниям ****** из партии слуг народа!!!
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06.11.2021 16:59 Відповісти
Все не влезут.
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08.11.2021 04:12 Відповісти
 
 