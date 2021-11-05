МОЗ відкриє лікарню "Феофанія" для всіх українців, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я зробить лікарню "Феофанія" доступною для всіх українців. У такий спосіб виконає указ президента за 2020 рік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За словами міністра, вже з січня наступного року до "Феофанії" госпіталізуватимуть "простих людей".

"Цим ми виконаємо указ президента від 2020 року. З січня наступного року "Феофанія" зайде на пріоритетні пакети програми медичних гарантій. Туди також госпіталізуватимуть простих людей - швидка допомога, пацієнтів з інфарктами, інсультами тощо", - зазначив Ляшко.

Як відомо, Зеленський підписав указ щодо забезпечення доступності для громадян медичної допомоги, яка надається клінічною лікарнею "Феофанія".

Читайте також: У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж