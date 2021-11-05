МОЗ відкриє лікарню "Феофанія" для всіх українців, - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я зробить лікарню "Феофанія" доступною для всіх українців. У такий спосіб виконає указ президента за 2020 рік.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
За словами міністра, вже з січня наступного року до "Феофанії" госпіталізуватимуть "простих людей".
"Цим ми виконаємо указ президента від 2020 року. З січня наступного року "Феофанія" зайде на пріоритетні пакети програми медичних гарантій. Туди також госпіталізуватимуть простих людей - швидка допомога, пацієнтів з інфарктами, інсультами тощо", - зазначив Ляшко.
Як відомо, Зеленський підписав указ щодо забезпечення доступності для громадян медичної допомоги, яка надається клінічною лікарнею "Феофанія".
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РАССМЕШИЛО с января следующего года после 2022 или 2023 года или после того как Вова будет в статусе БЫЛ.. игра слов и фраз а как все блестит и сверкает переливами и смысловыми нагрузками...
Есть и непростые?
Но суть осталась та же простому челу с улицы туда не попасть.
А за месяц до выборов Бубочка и на своей Гос Даче сироток из приюта поселит!
Он же артист и ради рейтинга готов и штаны на сцене снять!
ЗРОБИТЬ- в майбутньому часі. Ха..ха .
\для людей з валютою давно ФЕОФАНІЯ НЕАКТУАЛЬНА
Никакого "особого" лечения в Феофании нет, всё тоже что в киевских больницах. Вся прелесть - в двухместных палатах с балкончиком и большой территории в лесу.