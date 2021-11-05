Для введения бустерной дозы COVID-вакцины необходимо иметь 70% привитого населения, – Ляшко
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине могут начать прививать бустерной дозой вакцины от COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Когда мы говорим о том, что у нас 35% взрослого населения имеет по крайней мере одну дозу, говорить о бустере достаточно рано", - сказал министр.
По словам чиновника, для того, чтобы вводить бустерную дозу, необходимо иметь около 70% вакцинированного населения.
"Все страны, которые бустер ввели, у них процент вакцинированного населения более 70%. Они защитили население и переходят на укрепление", - пояснил глава Минздрава.
Ляшко уточнил, что несколько раньше могут начать прививать бустерной дозой лиц, входящих в определенные группы риска.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
одна доза файзера стоит 80-90 баксов
"Гірськолижні курорти, які є в Україні, працюватимуть лише для вакцинованих. І зараз, коли наперед у готелях бронюєте, то треба розуміти. Щоб потім не було жодних оскаржень. Будуть селити в готель тільки вакцинованих", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час розмови із журналістами.
Эта новость была сегодня днём. Не слишком ли быстро у него там всё поменялось?
Особливо цікаво
СТАН РОЗРОБКИ ВАКЦИН ВІД КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19
За даними ВООЗ, станом на початок червня 2021 року, 287 кандидатів у вакцини знаходились на різних етапах розробки. З них 102 кандидатів у вакцини знаходились в стадії клінічних випробувань, а 23 знаходились на етапі III або IV клінічних випробувань-4 (таблиця 4).
Потому что. Третья стадия испьітаний должна закончиться 31 декабря 2022 года.
только сегодня прошла новость, сколько выкинут АЗ!!
Так привейте ее тем, кто в нее верит бустером, тем кто кололся в апреле-мае!
Придурки!
Питань більше не маю.