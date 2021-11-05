Для введения бустерной дозы COVID-вакцины необходимо иметь 70% привитого населения, – Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине могут начать прививать бустерной дозой вакцины от COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Когда мы говорим о том, что у нас 35% взрослого населения имеет по крайней мере одну дозу, говорить о бустере достаточно рано", - сказал министр.

По словам чиновника, для того, чтобы вводить бустерную дозу, необходимо иметь около 70% вакцинированного населения.

"Все страны, которые бустер ввели, у них процент вакцинированного населения более 70%. Они защитили население и переходят на укрепление", - пояснил глава Минздрава.

Также читайте: Почти 3 млн доз вакцины Moderna прибудут в Украину до конца недели, - Ляшко

Ляшко уточнил, что несколько раньше могут начать прививать бустерной дозой лиц, входящих в определенные группы риска.