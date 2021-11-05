Для введення бустерної дози COVID-вакцини необхідно мати 70% щепленого населення, – Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, коли в Україні можуть розпочати щеплення бустерною дозою вакцини від COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Коли ми говоримо про те, що у нас 35% дорослого населення має принаймні одну дозу, говорити про бустер досить рано", - сказав міністр.

За словами чиновника, для того щоб вводити бустерну дозу, необхідно мати близько 70% вакцинованого населення.

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"Усі країни, які запровадили бустер, мають відсоток вакцинованого населення понад 70%. Вони захистили населення і переходять на зміцнення", - пояснив очільник МОЗ.

Ляшко уточнив, що дещо раніше можуть розпочати щеплення бустерною дозою осіб, які входять до певних груп ризику.

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