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Для введення бустерної дози COVID-вакцини необхідно мати 70% щепленого населення, – Ляшко
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, коли в Україні можуть розпочати щеплення бустерною дозою вакцини від COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Коли ми говоримо про те, що у нас 35% дорослого населення має принаймні одну дозу, говорити про бустер досить рано", - сказав міністр.
За словами чиновника, для того щоб вводити бустерну дозу, необхідно мати близько 70% вакцинованого населення.
"Усі країни, які запровадили бустер, мають відсоток вакцинованого населення понад 70%. Вони захистили населення і переходять на зміцнення", - пояснив очільник МОЗ.
Ляшко уточнив, що дещо раніше можуть розпочати щеплення бустерною дозою осіб, які входять до певних груп ризику.
Топ коментарі
+4 Raised Right
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+4 irenka ko
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одна доза файзера стоит 80-90 баксов
"Гірськолижні курорти, які є в Україні, працюватимуть лише для вакцинованих. І зараз, коли наперед у готелях бронюєте, то треба розуміти. Щоб потім не було жодних оскаржень. Будуть селити в готель тільки вакцинованих", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час розмови із журналістами.
Эта новость была сегодня днём. Не слишком ли быстро у него там всё поменялось?
Особливо цікаво
СТАН РОЗРОБКИ ВАКЦИН ВІД КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19
За даними ВООЗ, станом на початок червня 2021 року, 287 кандидатів у вакцини знаходились на різних етапах розробки. З них 102 кандидатів у вакцини знаходились в стадії клінічних випробувань, а 23 знаходились на етапі III або IV клінічних випробувань-4 (таблиця 4).
Потому что. Третья стадия испьітаний должна закончиться 31 декабря 2022 года.
только сегодня прошла новость, сколько выкинут АЗ!!
Так привейте ее тем, кто в нее верит бустером, тем кто кололся в апреле-мае!
Придурки!
Питань більше не маю.