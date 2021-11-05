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Новини Коронавірус і карантин
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Для введення бустерної дози COVID-вакцини необхідно мати 70% щепленого населення, – Ляшко

Для введення бустерної дози COVID-вакцини необхідно мати 70% щепленого населення, – Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, коли в Україні можуть розпочати щеплення бустерною дозою вакцини від COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Коли ми говоримо про те, що у нас 35% дорослого населення має принаймні одну дозу, говорити про бустер досить рано", - сказав міністр.

За словами чиновника, для того щоб вводити бустерну дозу, необхідно мати близько 70% вакцинованого населення.

Читайте також: МОЗ розгляне питання третьої дози COVID-вакцини після вакцинації понад 50% населення, - Ляшко

"Усі країни, які запровадили бустер, мають відсоток вакцинованого населення понад 70%. Вони захистили населення і переходять на зміцнення", - пояснив очільник МОЗ.

Ляшко уточнив, що дещо раніше можуть розпочати щеплення бустерною дозою осіб, які входять до певних груп ризику.

Також читайте: "Завдяки вакцинації щогодини ми зараз рятуємо 10 життів", - Ляшко. ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) Ляшко Віктор (1510) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Минздрав рассмотрит вопрос третьей дозы COVID-вакцины, после вакцинации более 50% населения, - Ляшко Источник:

Эта новость была сегодня днём. Не слишком ли быстро у него там всё поменялось?
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05.11.2021 22:32
+4
Наша вата тупоголова не хоче жити. Навіщо їх вмовляти робити щеплення, нехай читають Конституцію перед смертю замість кисню.
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05.11.2021 22:32
+4
Для того, щоби робити бустерні щеплення, треба не викидати вакцини, строк яких скоро закінчується, а дати бажаючим молживість зробити третю дозу!
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05.11.2021 23:25
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переклад: хто хоче третю - мусить платити за неї
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05.11.2021 22:12 Відповісти
антивакцеры заплатят
одна доза файзера стоит 80-90 баксов
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05.11.2021 22:25 Відповісти
Вах, вах, вах! Нехорошо обманывать, дорогой!
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05.11.2021 23:48 Відповісти
будет...и на расее будет.не вакциной-так выжившими после заражения
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05.11.2021 22:49 Відповісти
так эти дебилоиды никогда не привьются.
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05.11.2021 22:18 Відповісти
50% их уже купили за сало.. О чем воно мэлэ.. Профукали вы вакцинацию...
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05.11.2021 22:25 Відповісти
На новорічно-різдвяні свята, кафе, ресторани та гірськолижні комплекси надаватимуть послуги лише вакцинованим людям.

"Гірськолижні курорти, які є в Україні, працюватимуть лише для вакцинованих. І зараз, коли наперед у готелях бронюєте, то треба розуміти. Щоб потім не було жодних оскаржень. Будуть селити в готель тільки вакцинованих", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час розмови із журналістами.
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05.11.2021 22:31 Відповісти
Ну как откроются, так и закроются. Никто не будет держать бизнес без клиентов.
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05.11.2021 22:38 Відповісти
А може тоді вже не буде червоних зон? Чи це вже не матиме значення?
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06.11.2021 05:27 Відповісти
Минздрав рассмотрит вопрос третьей дозы COVID-вакцины, после вакцинации более 50% населения, - Ляшко Источник:

Эта новость была сегодня днём. Не слишком ли быстро у него там всё поменялось?
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05.11.2021 22:32 Відповісти
Ви дорожню карту почитейте за 2020 рік там так і було заплановано 50 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3018282-20#Text https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3018282-20#Text

Особливо цікаво
СТАН РОЗРОБКИ ВАКЦИН ВІД КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19
За даними ВООЗ, станом на початок червня 2021 року, 287 кандидатів у вакцини знаходились на різних етапах розробки. З них 102 кандидатів у вакцини знаходились в стадії клінічних випробувань, а 23 знаходились на етапі III або IV клінічних випробувань-4 (таблиця 4).
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06.11.2021 00:37 Відповісти
Не знаю про 4-ю стадию.
Потому что. Третья стадия испьітаний должна закончиться 31 декабря 2022 года.
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06.11.2021 08:39 Відповісти
Наша вата тупоголова не хоче жити. Навіщо їх вмовляти робити щеплення, нехай читають Конституцію перед смертю замість кисню.
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05.11.2021 22:32 Відповісти
Тю. Вава ж зуб давав що вакцинує 70% до дня Незалежності. Шо, знов збрехав?
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05.11.2021 22:55 Відповісти
Для того, щоби робити бустерні щеплення, треба не викидати вакцини, строк яких скоро закінчується, а дати бажаючим молживість зробити третю дозу!
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05.11.2021 23:25 Відповісти
100%!!!
только сегодня прошла новость, сколько выкинут АЗ!!

Так привейте ее тем, кто в нее верит бустером, тем кто кололся в апреле-мае!

Придурки!
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06.11.2021 01:44 Відповісти
А бажаючих де відловлювати?
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06.11.2021 01:52 Відповісти
Якось тест по-дебільному написано! ©
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06.11.2021 02:08 Відповісти
Фанат Допи та Гепи?

Питань більше не маю.
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06.11.2021 02:31 Відповісти
Рівень інтелекту підтверджено, висновки зроблені, ваші ментальні сестри запоребриком будуть раді вам.
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06.11.2021 03:27 Відповісти
Такого не будет нигде! Ни в какой стране!
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06.11.2021 00:21 Відповісти
Чем он это обосновывает? Кто генерирует такой бред? Автора!
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06.11.2021 00:39 Відповісти
ляшко и генерирует.
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06.11.2021 01:45 Відповісти
 
 