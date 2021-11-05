Зеленский изменил персональный состав СНБО - в него вошли Рябикин, Свириденко, Резников
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об персональных изменениях в составе СНБО.
Как передает Цензор.НЕТ, изменения зафиксированы в указе президента № 569/2021, опубликованном на официальном сайте главы государства.
В тексте указа отмечается: "ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины:
Рябикина Павла Борисовича – Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
Свириденко Юлию Анатольевну – Первого вице-премьер-министра Украины – Министра экономики Украины.
Также в указе подчеркивается: "утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича - Министра обороны Украины;
вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Любченко, А.Тарана, А.Уруского".
Настоящий Указ вступает в силу дня опубликования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там и фигурка осла есть...
если принимают не читая и не обсуждая что Дерьмак пожелает