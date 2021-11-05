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Зеленский изменил персональный состав СНБО - в него вошли Рябикин, Свириденко, Резников

Зеленский изменил персональный состав СНБО - в него вошли Рябикин, Свириденко, Резников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об персональных изменениях в составе СНБО.

Как передает Цензор.НЕТ, изменения зафиксированы в указе президента № 569/2021, опубликованном на официальном сайте главы государства. 

В тексте указа отмечается: "ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины:

Рябикина Павла Борисовича – Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Свириденко Юлию Анатольевну – Первого вице-премьер-министра Украины – Министра экономики Украины. 

Также в указе подчеркивается: "утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича - Министра обороны Украины;

вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Любченко, А.Тарана, А.Уруского".

 Настоящий Указ вступает в силу дня опубликования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников выведен из состава Трехсторонней контактной группы по Донбассу, на его место замглавы делегации назначен Костин, - указ Зеленского

Автор: 

СНБО (4430) Рябикин (69) Резников (1169) Свириденко (121)


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Топ комментарии
+3
Від зміни місць доданків ,сума не змінюється !!! Лялькова вистава триває !!!)))
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05.11.2021 22:37
+2
а чого ж путєн не увійшов, віва?
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05.11.2021 22:39
+2
А вы, друзья, как ни садитесь... Басня "квартет"
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05.11.2021 23:00
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Від зміни місць доданків ,сума не змінюється !!! Лялькова вистава триває !!!)))
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05.11.2021 22:37 Ответить
а чого ж путєн не увійшов, віва?
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05.11.2021 22:39 Ответить
Где-то было в прессе что это политбюро продало стратегический запас зерна и угля. Электричество импортируют из Белоруссии, но это не спасает от веерных отключений.
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05.11.2021 22:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iMY5F1c7Aac https://www.youtube.com/watch?v=iMY5F1c7Aac



Там и фигурка осла есть...
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05.11.2021 22:43 Ответить
Вова - астанавись
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05.11.2021 22:47 Ответить
******.
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05.11.2021 22:52 Ответить
Петиція: Про обмеження права на вʼїзд на https://petition.president.gov.ua/petition/125566?fbclid=IwAR0vZZFIeKf2FpzchfOt7CXhGkBmgPKmPlo9hqYa2bSxHWM3pD1CRFHR2B4 територію України громадян держави-агресора Російської Федерації

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05.11.2021 22:57 Ответить
Чекаю новини з слабоди слова Шустера. Оце буде тут срач.
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05.11.2021 22:58 Ответить
А вы, друзья, как ни садитесь... Басня "квартет"
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05.11.2021 23:00 Ответить
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05.11.2021 23:35 Ответить
K сожалению, ситуация будет ухудшаться. Этот режим - банкрот.
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05.11.2021 23:52 Ответить
Опублікуйте національний склад РНБО. Там по ідеї має бути 80% етнічних українців - прямо пропорційно складу населення. А там ...
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06.11.2021 00:40 Ответить
смысл??
если принимают не читая и не обсуждая что Дерьмак пожелает
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06.11.2021 07:34 Ответить
Очередной фен-шуй?
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06.11.2021 09:01 Ответить
 
 