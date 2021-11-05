Зеленский изменил персональный состав СНБО - в него вошли Рябикин, Свириденко, Резников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об персональных изменениях в составе СНБО.

Как передает Цензор.НЕТ, изменения зафиксированы в указе президента № 569/2021, опубликованном на официальном сайте главы государства.

В тексте указа отмечается: "ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины:

Рябикина Павла Борисовича – Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Свириденко Юлию Анатольевну – Первого вице-премьер-министра Украины – Министра экономики Украины.

Также в указе подчеркивается: "утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича - Министра обороны Украины;

вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Любченко, А.Тарана, А.Уруского".

Настоящий Указ вступает в силу дня опубликования.

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